Oferta exclusivistă care aruncă în aer piața imobiliară: cumperi un PENTHOUSE și primești o mașină de 3 milioane de dolari
Gândul, 10 noiembrie 2025 13:20
Se schimbă jucătorii de pe piața imobiliară, sector care devine din ce în ce mai dinamic. Producătorul italian de supermașini Pagani a intrat în această industrie, devenind cel mai recent brand auto care își pune semnătura pe o clădire rezidențială exclusivistă din Miami. Noul proiect al lor este un imobil de 28 de etaje situat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
13:50
Greșeala care îți aduce o amendă de până la 607 lei, atunci când îți parchezi mașina. Te poți alege și cu penalizări suplimentare # Gândul
Îți parchezi mașina pe locul vecinului chiar și pentru câteva minute? Greșeala ar putea să îți aducă o amendă de până la 607 lei, dar și alte taxe și penalizări suplimentare nedorite. Orașele devin tot mai aglomerate, odată cu creșterea numărului de autoturisme, iar locurile disponibile pentru a le parca este tot mai mic. De […]
13:50
În timp ce infrastructura feroviară e la pământ în România și CFR Călători trage să moară, Polonia lansează un nou tren de noapte care să o lege de 4 mari orașe europene # Gândul
Polonia face un pas important în infrastructura feroviară. În timp ce transportul feroviar din România, care are o lungime de 22,298 de kilometri, aproape că trage să moară, polonezii câștigă teren în domeniu și lansează un nou tren de noapte care va lega 4 mari orașe europene. PKP Intercity, operatorul feroviar polonez de stat, urmează […]
Acum 10 minute
13:40
Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, a dezvăluit cum se înțelege cu soacra sa, cea care o ajută și cu cei doi copii pe care artista îi are. Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019. Artista are […]
13:40
Președinții Curților de Apel din țară fac SCUT în jurul Liei Savonea: „Discreditarea continuă şi agresivă par a fi noile «valori»” Reproșuri la adresa Guvernului Bolojan: „Subjugarea puterii judecătoreşti” # Gândul
Președinții Curților de Apel din țară au dat publicității, luni, un comunicat de presă în care o apără pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, după valul de eliberări ale infractorilor celebri. Aceștia afirmă că „lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem” și că „reformarea unor hotărâri definitive prin intermediul […]
Acum 30 minute
13:30
Partenerul de afaceri al lui Zelenski este implicat într-un scandal uriaș de corupție în Ucraina. Bărbatul a fugit din țară înaintea perchezițiilor # Gândul
Detectivii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au efectuat, luni, percheziții la domiciliul lui Tymur Mindich, fost partener de afaceri al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Mindich este co–proprietarul companiei de producție Kvartal 95, fondată de Volodymyr Zelensky înainte de a deveni președinte, scriu Kyiv Independent și Ukrainska Pravda. Potrivit unor surse, Mindich a fugit din […]
13:20
Oferta exclusivistă care aruncă în aer piața imobiliară: cumperi un PENTHOUSE și primești o mașină de 3 milioane de dolari # Gândul
Se schimbă jucătorii de pe piața imobiliară, sector care devine din ce în ce mai dinamic. Producătorul italian de supermașini Pagani a intrat în această industrie, devenind cel mai recent brand auto care își pune semnătura pe o clădire rezidențială exclusivistă din Miami. Noul proiect al lor este un imobil de 28 de etaje situat […]
Acum o oră
13:00
Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie” # Gândul
După ce Premierul Ilie Bolojan a transmis că prioritatea Guvernului trebuie să fie realizarea unui buget „serios” pentru redresarea economiei, consilierul prezidențial pe probleme economice, Radu Burnete, scoate la iveală date incredibilie referitoare la deficitul bugetar al României. Burnete a spus pentru Digi 24 că deficitul real al țării de la începutul anului ar fi […]
13:00
Industria de armament a Ucrainei renaște din cenușă. Kievul se laudă cu rachete ce pot lovi la 3.000 km și drone din motoare de mașini de tuns iarba # Gândul
În timp ce Europa și SUA se gândesc ce arme să trimită pentru a ajuta în războiul împotriva Rusiei, Ucraina merge mai departe cu rachete și drone fabricate intern, realizate din imprimante cu carbon și motoare de mașini de tuns iarba, arată o analiză realizată de The Independent. Potrivit sursei citate, națiunea care a redefinit […]
Acum 2 ore
12:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comentat asupra dosarului „mită de un milion de euro”, despre care Gândul a scris în exclusivitate. Dosarul îl are în centru pe fostul senator traseist, controversat și condamnat Marius Isăilă. Scandalul vine aproape simultan cu cel izbucnit în urma dezvăluirilor despre o întâlnire înrere premierul Ilie Bolojan și omul de […]
12:50
Judecătorii reclamă lipsa timpului şi „supraîncărcarea.” Apel urgent către CSM în plină criză de personal: „Poate duce la soluţii eronate” # Gândul
Judecătorii reclamă, într-un apel urgent către CSM, lipsa timpului liber și supraîncărcarea. Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” solicită Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să normeze „neîntârziat” munca în sistemul judiciar în contextul crizei de personal din sistemul judiciar şi a restrângerilor bugetare. În plus, judecătorii solicită măsuri concrete pentru reducerea diferenţelor de încărcătură între diversele […]
12:40
FOTO. Wilmark și soția sa fac dezvăluiri din MARIAJUL lor de 17 ani. ” Îmi place să mă cert, dar nu am cu cine” # Gândul
Wilmark și soția sa, Ioana, au vorbit despre mariajul lor de 17 ani. Formează o familie foarte frumoasă alături de cei doi copii ai lor. Wilmark este cunoscut de telespectatori din postura de coregraf și fost jurat al emisiunii “Dansez pentru tine”, de la Pro TV. Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit […]
12:40
Trei DRONE neidentificate, observate deasupra centralei nucleare Doel, din Belgia. „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16” # Gândul
Un nou incident zguduie liniștea Occidentului: trei drone au fost observate zburând deasupra centralei nucleare Doel, situată în nordul Belgiei. S-a întâmplat duminică seara, 9 noiembrie, informează Deutsche Welle. Ce ordin a dat armata belgiană Activitatea centralei aflate în apropiere de Anvers nu a fost afectată de incident, a declarat un purtător de cuvânt al […]
12:30
Celebrul avocat Bob Amsterdam în emisiunea lui Tucker Carlson: Statul de drept din UE nu funcționează. Am văzut ce s-a întâmplat în România # Gândul
Reputatul avocat Bob Amsterdam, specializat în protecția drepturilor omului, a criticat Uniunea Europeană în podcastul lui Tucker Carlson și a amintit, printre altele, anularea alegerilor din România și eliminarea lui Călin Georgescu din cursa pentru Cotroceni. Discuția nu a fost axată pe România în special, ci pe politicile pe care Uniunea Europeană le-a luat de-a […]
12:30
Cum se prezintă IERARHIILE în Formula 1 cu trei curse înainte de final! Victorie pentru Lando Norris la Interlagos # Gândul
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat duminică Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat pe circuitul Interlagos din Sao Paulo. Este a şaptea victorie a sezonului şi a unsprezecea din carieră pentru Norris. Cum se prezintă ierarhiile în Formula 1 cu trei curse […]
12:20
Cum votează românii în funcție de vârstă. Contrastul dintre generația 18–29 și cea 60+. Sondaj INSCOP, noiembrie 2025 # Gândul
Datele barometrului informat.ro-INSCOP realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, arată că 34% dintre tineri votează cu AUR, SENS și USR. Singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, care optează în proporție de 38% […]
12:20
Celebrul psihoterapeut Cristian Andrei practică fără atestat de peste 20 de ani. Medicul este acuzat și de hărțuire sexuală în propriul cabinet # Gândul
Dr. Cristian Andrei, unul dintre cele mai vizibile nume din domeniul psihologiei, a încasat bani ani la rând pentru ședințe de psihoterapie, deși nu are atestat de liberă practică de la Colegiul Psihologilor, conform PressOne. Două foste cliente spun că medicul a trecut și la atingeri intime și săruturi în cabinet. Acesta a recunoscut că […]
12:20
Grindeanu, în vizită electorală, la Buzău, cu Marcel Ciolacu. Unirea PNL-USR, pe plan local, nu îi dă emoții noului președinte PSD: „O să-i batem și așa” # Gândul
Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au efectuat o vizită electorală la Primăria Municipiului Buzău. Acolo, au fost întâmpinați de primarul Constantin Toma. Înainte de a intra în sediul primăriei, liderul Partidului Social Democrat a fost întrebat cu privire la unirea PNL-USR. Sorin Grindeanu, șeful PSD, a explicat în fața jurnaliștilor, înainte de a intra în […]
12:10
SURPRIZA din noul sondaj INSCOP. Cum votează românii, în funcție de vârstă. Singura categorie unde AUR nu se află pe primul loc # Gândul
Datele barometrului informat.ro-INSCOP realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, arată că 34% dintre tineri votează cu AUR, SENS și USR. Singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, care optează în proporție de 38% […]
12:00
Ion Cristoiu: Scandalul de la BBC: Nu e vorba de încălcarea deontologiei. E vorba de banditism # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat scandalul de la BBC. În cursul zilei de duminică, 9 noiembrie, Tim Davie, fost direct general, și-a dat demisia în urma controverselor privind imparțialitatea instituției media. „Scandalul de la BBC a trecut, practic, neobservat în presa noastră mogulizată, pe de-o […]
Acum 4 ore
11:50
Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare: “Colegii mi-au pregătit un discurs despre cooperarea româno-germană, începând cu secolul 13”. A râs și Nicușor, a râs și sala # Gândul
Prezent la o conferință dedicată Cooperării Industriale în Domeniul Apărării, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, președintele României, Nicușor Dan, și-a început discursul degajat, cu o glumă. „Știți că colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește despre cooperarea româno germană începând cu secolul 13 – râsete… Dar o să mă rezum la ultimii […]
11:40
FOTO. Loredana Groza se confesează. ”Am avut momente în care am simțit că wow, asta e chiar foarte GREU de purtat în spate” # Gândul
Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, s-a confesat în cadrul unui podcast, unde a vorbit despre cariera sa pe scena muzicală. Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, acesta a impresionat cu aparițiile sale, melodiile interpretate și cu ușurința cu care s-a adaptat […]
11:40
Trump a grațiat un grup de aliați politici, implicați în complotul privind anularea alegerilor din 2020. Avocații săi se află pe listă # Gândul
Donald Trump a grațiat o listă lungă de aliați politici care l-au sprijinit în planurile sale de anulare a alegerilor prezidențiale din 2020, potrivit procurorului Departamentului de Justiție specializat în grațieri, Ed Martin. Printre persoanele enumerate într-un document, publicat de Martin pe X, duminică seară, se numără personalități de renume precum avocații lui Trump, Rudy […]
11:40
Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro # Gândul
Veste importantă pentru cultura românească: statul se pregătește să plătească 1,2 milioane de euro pentru a răscumpăra scrisorile originale dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle. Neprețuitele documente vor fi repatriate din SUA, anunță Euronews România. Cine deține scrisorile Deosebit de valoroase pentru istoria literaturii române, scrisorile fac parte din moștenirea de familie a Veronicăi Micle. […]
11:20
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită # Gândul
Anul 2026 se anunță a fi favorabil pentru anumite zodii, în plan sentimental. Unii dintre nativi vor îngropa securea războiului și vor prinde curaj să se împace cu persoana iubită. Alții se „agață” de o speranță că își vor găsi „jumătatea”, iar reconcilierea interioară va fi prezentă în cazul altor nativi. Urmează o perioadă în […]
11:20
Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni la conferința dedicată Cooperării Industriale în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Nicușor Dan a declarat că Germania este cel mai mare partener comercial al României și că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și […]
11:10
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie # Gândul
Vremea în România se va menține în continuare ploioasă și cu ceață – în special dimineața și seara. Vestea bună, transmisă de meteorologii ANM pentru Gândul, este aceea că nu vor fi episoade de vând, iar maximele temperaturilor se vor situa între 9 și 17 grade. Cu alte cuvinte, în afară de câteva ploi slabe, […]
11:00
Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România # Gândul
Prețurile apartamentelor au explodat în marile orașe ale României și odată cu ele, accesul la un credit imobiliar a devenit practic „misiune imposibilă” pentru mulți români, chiar dacă sunt câștigă un salariu mediu pe economie. În 2025, o familie care vrea să cumpere un apartament cu trei camere are nevoie de venituri nete care sar […]
11:00
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Meteorolog ANM, despre vremea în România, EXCLUSIV pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie # Gândul
Vremea în România se va menține în continuare ploioasă și cu ceață – în special dimineața și seara. Vestea bună, transmisă de meteorologii ANM pentru Gândul, este aceea că nu vor fi episoade de vând, iar maximele temperaturilor se vor situa între 9 și 17 grade. Cu alte cuvinte, în afară de câteva ploi slabe, […]
10:50
Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape # Gândul
Cel puțin patru oameni au murit, iar alți 1,4 milioane au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, după ce super-taifunul Fung-wong a lovit nord-vestul Filipinelor, relatează The Independent. Doi copii se numără printre cele patru persoane ucise în urma loviturii taifunului, au anunțat astăzi autoritățile. Se pare că o alunecare de noroi a îngropat casa în […]
10:40
Cererea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare în așteptarea apelului va fi examinată luni, 10 noiembrie, de un tribunal din Paris. Sarkozy a depus o cerere de eliberare la doar câteva săptămâni după ce fostul președinte a început să ispășească o pedeapsă de cinci ani pentru conspirație în vederea strângerii […]
10:40
Amendă pentru turiștii care beau alcool în timpul zilei. O țară preferată printre români a introdus sancțiuni dure. Ce arată noile reglementări # Gândul
Turiștii care consumă băuturi alcoolice în intervalul 14:00 – 17:00, în Thailanda, riscă să primească amenzi dure. Autoritățile locale au introdus o nouă regulă în statul preferat de mulți turiști români, iar cei care nu se conformează vor primi amenzi de 300 de dolari. Există, desigur, și câteva excepții de la această regulă. Informațiile se […]
10:10
Vremea va fi mohorâtă luni, 10 noiembrie 2025, cu ceață în orele dimineții și înnorări accentuate spre prânz. În multe zone din țară va ploua, iar temperaturile scad, dar rămân peste mediile perioadei. Vor fi maxime de 8 grade în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Moldovei, dar și 19 grade în sud-estul extrem al Munteniei […]
10:10
O nouă ORDINE MONDIALĂ? Arhitectura globală de securitate din ultimii 80 de ani, supusă unor presiuni acute. „O renaștere autoritară, condusă de China” # Gândul
Arhitectura globală de securitate din ultimii 80 de ani este supusă, astăzi, unor presiuni acute. De la invadarea Ucrainei de către Rusia și până la agresiunea Chinei în jurul Strâmtorii Taiwan, ordinea geopolitică stabilită după al Doilea Război Mondial se confruntă cu teste paralele în Europa și Indo-Pacific. Legătura dintre aceste două teatre – în […]
10:10
Sarkozy află dacă va ieși, astăzi, din închisoare. Curtea de Apel din Paris examinează cererea de eliberare a politicianului. Ce posibilități există # Gândul
Curtea de Apel din Paris examinează, luni, cererea de eliberare din închisoare a fostului președinte, Nicolas Sarkozy. Audierea este publică și se desfășoară la fostul palat care găzduiește Curtea de Apel, pe Île de la Cité, la Paris, relatează BFMTV. Fostul lider de dreapta este încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, din 21 octombrie, […]
10:10
Povestea milionarului care s-a plictisit de LUX după ce și-a vândut afacerea cu 532.000.000 $: „Nu pot trăi doar stând pe o plajă. E plictisitor” # Gândul
Pentru mulți antreprenori, vânzarea unei afaceri de succes pentru sute de milioane de dolari este visul suprem. Pentru Tom Grogan, cofondatorul Wingstop UK, momentul a fost mai degrabă un șoc emoțional decât o victorie. După ce a semnat contractul de 532 de milioane de dolari, a descoperit că banii nu aduc împlinirea personală. La doar […]
Acum 6 ore
09:50
Amendă de până la 1.160 de lei pentru șoferi, după un simplu control în trafic. Ce arată regula din Codul Rutier și când se aplică # Gândul
Șoferilor li se poate aplica o amendă de până la 1.160 de lei, după un simplu control în trafic. În condițiile în care nu respectă legislația în vigoare, conducătorii auto pot fi sancționați drastic. O regulă din Codul Rutier arată că, în funcție de gravitatea situației, șoferii pot rămâne și fără plăcuțele de înmatriculare. Neprezentarea […]
09:50
Inter, echipa lui Cristi Chivu, lider în Serie A. Milanezii au învins în derby-ul cu Lazio, 2-0. Ce spune antrenorul român # Gândul
Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins pe Lazio, 2-0, în etapa 11 a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez, minutul 3, şi Bonny, minutul 62. În clasament, Inter este lider, 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma, 24 de puncte, dar echipa milaneză are golaveraj mai bun. Lazio e […]
09:40
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să plece de la FCSB, dar Gigi Becali s-a opus. Omul de afaceri a dat vina pe jucători pentru rezultatele din ultima perioadă, FCSB obținând o remiză cu Hermannstadt, 3-3, după un gol venit în minutul 90+4 al lui Dennis Politic. „Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au […]
09:40
Descoperire macabră lângă Bârlad. Fragmente osoase și un craniu uman au fost găsite într-o pădure # Gândul
O femeie din județul Vaslui a făcut o descoperire șocantă, duminică, într-o pădure aflată în apropierea municipiului Bârlad. Potrivit unor surse judiciare, femeia a alertat autoritățile după ce a observat mai multe fragmente osoase și un craniu uman. La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care au ridicat rămășițele și […]
09:30
La Craiova nu este liniște absolut deloc, chiar dacă echipa tocmai ce a repurtat o victorie extraordinară în Conference League, 1-0 la Viena, pe terenul Rapidului austriac. A fost de ajuns un duș rece administrat de UTA, în campionat, pentru ca atmosfera să fie aruncată în aer, din nou, scrie PROSPORT.RO. Potrivit sursei citate, la […]
09:10
Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate # Gândul
După ce a renunțat la o carieră de succes în consultanță, Jessica Guo a devenit prima femeie care a parcurs, într-un singur an, cele două trasee montane cele mai dure și spectaculoase din America de Nord, Continental Divide Trail și Great Divide Trail, străbătând peste 5.600 de kilometri de la granița cu Mexicul până în […]
09:10
Doi soți ruși au fost torturați, uciși și îngropați în deșert. Aceștia dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari # Gândul
Un caz șocant cutremură Rusia și Emiratele Arabe. Roman și Anna Novak, un cuplu rus acuzat anterior de fraude cu criptomonede, au fost torturați, uciși și îngropați în deșertul din Dubai, potrivit presei italiene. Autoritățile de la Moscova au dispus arestarea unui fost ofițer de poliție rus și reținerea altor complici, toți suspecți de implicare […]
09:10
Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic” # Gândul
În FC Hermannstadt – FCSB, 3-3, Dennis Politic a marcat în minutul 90+4. Mijlocașul de 25 de ani crede că echipa roș-albastră poate ajunge în play-off și a declarat că nu-l mai încearcă niciun sentiment legat de Dinamo, fosta sa formație. La meciul Hermannstadt – FCSB, Daniel Bîrligea a fost eliminat și Gigi Becali l-a […]
09:00
Războiul din Ucraina a intrat luni, 10 noiembrie 2025, în a 1.355-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a declarat pregătit să aibă o întâlnire cu secretarul de stat american, Marco Rubio, precizând, însă, că Rusia nu-și va abandona condițiile de bază pentru încheierea războiului din Ucraina. […]
08:50
Mădălina Ghenea a fost surprinsă cu un milionar, în centrul Capitalei. Bărbatul are un nume greu în industria modei # Gândul
Mădălina Ghenea (38 de ani) a avut o apariție de milioane, recent, în centrul Capitalei. Modelul internațional a luat masa alături de prieteni, în cadrul unui restaurant cunoscut, apoi a plecat însoțită de un domn misterios. CANCAN a aflat că bărbatul are un nume greu în industria modei. Mădălina Ghenea a revenit temporar în România, […]
08:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 765. Israelul a primit rămășițele pământești ale încă unui ostatic din Gaza # Gândul
Israelul a primit rămășițele pământești ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morți pe care trebuie să îi returneze gruparea islamistă palestiniană Hamas, conform planului de pace. Cancelaria premierului israelian Benjamin Netanyahu a comunicat că trupul neînsuflețit a fost predat armatei în Gaza, de Crucea Roșie. Trupul locotenentului Hadar Goldin, […]
08:40
Cât costă viața în Elveția în 2025. Coșul de CUMPĂRĂTURI de bază în „țara băncilor”, mai mic decât în România # Gândul
Românii care trăiesc în Elveția resimt zilnic costul ridicat al vieții, iar un simplu drum la supermarket confirmă acest lucru, însă raportat la veniturile elvețienilor, în realitate lucrurile stau un pic altfel. Prin comparație, coșul de cumpărături în România raportat la venituri este mult mai mare decât în țara cantoanelor. Am analizat două bonuri de […]
08:20
Statul Alaska rămâne unul dintre locurile aparte din componența SUA, iar un mic rol pentru această particularitate îl joacă, poate, și Whittier, un orășel care are doar 263 de locuitori. Este unic în lume și asta dintr-un singur motiv: toți oamenii de aici lucrează, socializează, dar mai ales locuiesc în aceeași clădire. Begich Towers este […]
08:00
Pensia minimă de 1.281 de lei este încasată de aproape un milion de pensionari. Banii sunt cheltuiți pe utilități și medicamentele cronice # Gândul
Circa un milion de pensionari din România încasează pensia minimă de 1.281 de lei, o sumă echivalentă a aproximativ 250 de euro. Profesorul Dan Voiculescu a atras atenția asupra unei creșteri a pensiei minime la 2.000 de lei, cu scopul de a evita o eventuală criză socială. Aproape un milion de pensionari stau față în […]
Acum 8 ore
07:40
Hermannstadt – FCSB 3-3. Gigi Becali taie în carne vie după încă un semieșec în Liga 1: Bîrligea și MM Stoica, țintele patronului # Gândul
FCSB s-a încurcat din nou în Liga 1, de data aceasta la Sibiu, acolo unde a obținut un punct în ultimul minut de joc. S-a terminat 3-3, un meci spectaculos pentru suporteri, dar de groază pentru trupa campioană, care face încă un pas greșit în încercarea de a se apropia de zona play-off-ului. Pentru gazde […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.