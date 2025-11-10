Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră

09:00

Au apărut noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor, gruparea de foști ofițeri din servicii secrete, magistratura militară și politicieni locali care promitea intervenții la cel mai înalt nivel al statului unui om de afaceri ajuns, între timp, în arest preventiv. Fănel Bogos, milionarul vasluian îmbogățit din ferme de pui, recunoaște într-o discuție interceptată în august că a apelat la 4-5 rețele de „foști securiști”, așa cum îi numește. În alte stenograme obținute de Digi24, un martor din dosar povestește că în conflictul dintre omul de afaceri și șeful local al autorității sanitar veterinare s-ar fi ajuns chiar la aruncat cu obiecte.