Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră
Digi24.ro, 10 noiembrie 2025 13:20
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de rezolvare a acestuia stagnează, însă „nu din vina” Moscovei, relatează Reuters. Peskov a răspuns unei declarații făcute de președintele american Donald Trump, care a spus că acest conflict „se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat”.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:50
Rusia avansează pe frontul din Ucraina. Încă trei sate ar fi fost cucerite de către armata lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Rusia revendică luni cucerirea a trei sate pe frontul din estul Ucrainei, unde se concentrează confruntările armate între forţele ruse şi ucrainene.
13:50
USR reacționează ironic după ce Marcel Ciolacu a cerut ca partidul lui Fritz să iasă de la guvernare: „Este foarte stresat” # Digi24.ro
Recentele afirmaţii ale fostului lider al PSD Marcel Ciolacu potrivit cărora USR ar trebui să iasă de la guvernare ţin mai degrabă de campania electorală, este de părere liderul senatorilor Uniunii Salvaţi România, Ştefan Pălărie.
Acum 30 minute
13:30
Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nelimitat” cu președintele SUA, Donald Trump, pentru exceptarea Ungariei de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc. Casa Albă spune însă că derogarea este valabilă doar un an, în schimbul unor contracte de 600 de milioane de dolari pentru achiziția de gaz lichefiat american.
13:20
Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de rezolvare a acestuia stagnează, însă „nu din vina” Moscovei, relatează Reuters. Peskov a răspuns unei declarații făcute de președintele american Donald Trump, care a spus că acest conflict „se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat”.
Acum o oră
13:10
Blocajul guvernamental din SUA întârzie exporturile de arme către aliații NATO și Ucraina # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din SUA, care a durat 40 de zile, un adevărat record, a întârziat exporturi de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari către aliații NATO și Ucraina, arată datele comunicate publicației americane Axios, citate de TVPWorld.
13:00
Marele import de indieni: Vladimir Putin vrea să importe sute de mii de muncitori din India # Digi24.ro
Rusia intenționează să încheie un acord privind mobilitatea forței de muncă cu India, care va permite atragerea unui număr mai mare de cetățeni ai republicii în calitate de migranți economici, relatează The Economic Times.
13:00
Bolojan discută, joi la Guvern, cu Alexandru Munteanu. E prima vizită la București a noului premier din Republica Moldova # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan îl va primi, joi la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție.
13:00
Diagnostic genetic prenatal este o procedură de evaluare a materialului genetic fetal, indicată pentru identificarea anomaliilor cromozomiale sau genetice înainte de naștere. Ce teste sunt recomandate și în ce situații, dar și ce se întâmplă după comunicarea rezultatelor aflăm de la Conf. Dr. Viorica Rădoi, medic primar genetică medicală.
13:00
Meteorologii anunță unde se încălzește vremea. Prognoza pe următoarele două săptămâni pentru fiecare regiune # Digi24.ro
Vremea va fi mai caldă decât de obicei în mai multe regiuni ale țării, până în 15 noiembrie. După această dată, meteorologii vorbesc despre un grad mare de incertitudine a prognozei, cu alternanțe între vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă și zile mai friguroase.
13:00
Măsuri asigurătorii asupra unor bunuri de aproape 100 de milioane de lei, în cadrul Operaţiunii „Jupiter” # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dosarele penale instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) în cadrul operaţiunii „Jupiter”.
Acum 2 ore
12:40
Elon Musk prezice dispariția banilor în viitor. Ce va deveni principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului # Digi24.ro
Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie. În același timp, miliardarul le-a recomandat acționarilor să „păstreze acțiunile Tesla”.
12:30
Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la Aeroportul Suceava # Digi24.ro
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins, începând de luni, şi la alte puncte de trecere a frontierei, din judeţele Timiş, Botoşani, Suceava, Satu Mare şi la Aeroportul Suceava, a anunțat Poliția de Frontieră. EES colectează date din documentele de călătorie ale cetăţenilor din state care nu fac parte din UE.
12:20
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era PERFECT” # Digi24.ro
Șeful postului public britanic de televiziune și directorul executiv al departamentului de știri și-au dat demisia duminică, după zile întregi de presiuni legate de modul în care a fost prezentată știrea despre Donald Trump. Liderul american a reacționat în stilul caracteristic pe propria sa rețea de socializare.
12:10
Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite # Digi24.ro
Premierul thailandez a anunțat că țara sa va suspenda toate acțiunile convenite prin acordul de încetare a focului intermediat de Statele Unite cu Cambodgia, după ce o explozie de mină terestră în zona de frontieră a rănit doi soldați thailandezi, scrie The Independent.
12:10
Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni” # Digi24.ro
Deficitul comercial al României a crescut în primele nouă luni din 2025 cu 4,3%, la 24,4 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor INS de luni, 10 noiembrie. Contactat de redacția Digi24.ro, economistul Ovidiu Folcuț a transmis faptul că evoluția deficitului comercial nu este o surpriză, ci o tendință constantă a ultimilor ani.
12:00
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde # Digi24.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu este de negăsit, după ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Polițiștii din Argeș au mers la locuința artistului din Ștefănești pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă acesta nu era acasă. Dani Mocanu ar fi părăsit țara înainte de anunțarea deciziei instanței.
12:00
Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni. Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați # Digi24.ro
Centrul de primire pentru refugiații din Ucraina de la fostul aeroport Tegel din Berlin a fost adesea criticat. Guvernul de la Berlin are de mult timp planuri pentru acest amplasament și intenționează acum să le pună în aplicare, scrie focus.de.
12:00
După cazul femeii ucise în Teleorman, șeful Poliției Române anunță controale în toată ţara: „Nu voi ezita să iau măsuri drastice” # Digi24.ro
Șeful Poliției Române a anunțat, luni, după cazul femeii ucise în Teleorman de fostul soţ, că se vor face verificări în toată țara cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică. Poliţia a deschis dosar penal şi a sesizat Parchetul. Autorităţile fac apel către victime să accepte ca agresorului să i se monteze dispozitiv de monitorizare electronică.
Acum 4 ore
11:50
A 11-a ediție a titlurilor de stat Tezaur, din acest an. Ce dobânzi anunță Ministerul Finanțelor # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor lansează a 11-a ediție din acest an a programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi variabile în funcție de maturitate. Românii pot investi cu sume începând de la 1 leu, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.
11:50
Procurorul general a dispus control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soț # Digi24.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus să fie făcut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soţ, care reclamase anterior că a fost violată de acesta. Controlul vizează modul în care s-au făcut cercetările privind violul şi procedura în ceea ce priveşte ordinul provizoriu de protecţie.
11:40
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un actor important în industria de apărare # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are toate datele pentru a deveni un „hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est” şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens. Șeful statului a participat, luni dimineață, la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).
11:20
De Cyber Monday, DIGI prelungește sezonul ofertelor, cu 50% discount în primele nouă luni # Digi24.ro
După un weekend intens de cumpărături, DIGI adaugă în calendar o nouă zi dedicată alegerilor inspirate. Luni, 10 noiembrie, utilizatorii care vor să își optimizeze experiența de conectivitate se vor bucura, în primele 9 luni, de abonamente la jumătate de preț, oricare ar fi pachetul selectat: internet, telefonie mobilă sau televiziune.
11:10
Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent # Digi24.ro
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, susține că promisiunea lui Donald Trump privind „dividende” de cel puțin 2.000 de dolari pentru fiecare american poate deveni realitate prin măsurile fiscale deja adoptate. Reduceri de taxe, scutiri și deduceri ar putea transforma tarifele comerciale într-un avantaj direct pentru contribuabili, a explicat oficialul pentru ABC.
11:10
Nou eșec răsunător pentru Putin: construcția primei baze navale din Africa, după prăbușirea URSS, a intrat pe linie moartă # Digi24.ro
Rusia nu va putea deschide în curând o bază navală în Sudan din cauza războiului civil care se desfășoară în țară, a declarat ambasadorul Federației Ruse în republică, Andrei Cernovol. „Având în vedere conflictul militar actual, demersurile în această chestiune sunt suspendate pentru moment”, a declarat Cernovol într-un interviu acordat agenției RIA Novosti.
11:00
Avertismentul lui Zelenski: Putin ar putea ataca NATO pentru a masca dezastrul luptelor din Ucraina # Digi24.ro
Rusia ar putea ataca una dintre țările NATO înainte de încheierea războiului din Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Trebuie să uităm de scepticismul general al Europei cu privire la faptul că [președintele Rusiei, Vladimir] Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina și apoi ar putea merge mai departe. El poate face ambele lucruri simultan”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat The Guardian.
11:00
Membru AUR acuzat de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții # Digi24.ro
Un membru al AUR este acuzat de contrabandă cu țigări. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 60.000 de țigarete pregătite pentru vânzare. Judecătoria Huedin a început procesul.
11:00
Tatăl femeii ucise de fostul soț în Teleorman acuză poliția: A încălcat ordinul de protecție. Polițiștii spuneau că nu au ce să-i facă # Digi24.ro
Tatăl femeii de 25 de ani din comuna Beciu, Teleorman, care a fost ucisă pe stradă de fostul soț, în fața copilului de 3 ani, a declarat că a cerut ajutorul Poliției de nenumărate ori, însă autoritățile nu au luat nicio măsură. „Spuneau că nu au ce să-i facă”, a declarat bărbatul.
11:00
Cinism marca Zaharova: îl acuză pe fostul șef al BBC că „a fabricat materiale” despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentând demisia directorului general al British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, a declarat că BBC „nu poate fi stigmatizată”, pentru că au fabricat scandalul și au răspândit numeroase știri false și dezinformări.
10:50
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important parteneri de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori # Digi24.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectuează percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.
10:40
Donald Trump l-a trimis pe șeful FBI într-o vizită secretă pentru a rezolva problema fentanilului # Digi24.ro
Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China săptămâna trecută pentru a discuta despre fentanil şi chestiuni privind aplicarea legii, în urma unui summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în care cei doi lideri au salutat "consensul" pe această temă, au informat două surse familiarizate cu această chestiune, relatează luni Reuters.
10:40
Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice # Digi24.ro
Comandanții Hezbollah se supun operațiilor estetice pentru a evita urmărirea israeliană, potrivit unui raport. Zeci de membri ai Hezbollah, unii răniți în războiul de anul trecut cu Israelul, s-ar fi supus operațiilor de reconstrucție facială în Irak, Iran și Liban pentru a-și ascunde identitatea, pe fondul tensiunilor crescânde de-a lungul frontierei. Oficiali de rang înalt ai Hezbollah s-au supus operațiilor estetice pentru a-și ascunde identitatea după ce au fost ținta atacurilor israeliene cu drone, a relatat duminică canalul de știri saudit Al Hadath, citând surse apropiate grupării teroriste libaneze, scrie ynetnews.com.
10:40
(P) Proiectul Holcim România de captare și stocare a carbonului primește sprijin UE, marcând o etapă istorică pentru industrie # Digi24.ro
Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca permanent în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor.
10:20
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar opta două treimi din tineri. Seniorii rămân fideli PSD (sondaj) # Digi24.ro
Două treimi dintre tineri votează cu AUR, SENS și USR, în această ordine, arată datele barometrului informat.ro-INSCOP realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie. Dingura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, care optează în proporție de 38% pentru PSD.
10:20
VIDEO Momentul în care un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Scena a fost filmată de un alt șofer # Digi24.ro
Scene șocante au fost filmate pe un drum din județul Arad: un tânăr de 20 de ani s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers și ajuns la spital. Polițiștii au suspiciuni că atât șoferul, cât și pasagerul ar fi fost sub influența drogurilor.
10:00
Criză pe bugetul UE: Răspunsul Ursulei von der Leyen după avertismentul Parlamentului European # Digi24.ro
Ursula von der Leyen a modificat propunerea pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca. Printre schimbări se numără mai multă putere pentru regiuni, garanții pentru sectorul agricol și un rol sporit al Parlamentului în distribuirea fondurilor.
Acum 6 ore
09:50
Furie în Indonezia după ce fostul dictator Suharto, acuzat de corupţie şi crime în masă, a fost numit „erou naţional” # Digi24.ro
Indonezia i-a acordat titlul de „erou naţional” fostului dictator Suharto, printr-un decret prezidenţial, deși el a condus o perioadă marcată de corupţie, nepotism, cenzură şi acuzaţii de încălcări masive ale drepturilor omului, scrie The Guardian.
09:40
„Vineri, ziua judecății”. Represiunea lui Putin, care își pune până și foștii amici pe lista „agenților străini” (Corriere della sera) # Digi24.ro
„În fiecare vineri este Ziua Judecății.” Domnul care a făcut această afirmație, așezat la o masă a Cafenelei Pușkin, un loc de întâlnire al puterii în toate formele ei, nu este un activist putinist nesăbuit, care s-ar simți cu siguranță inconfortabil într-un context în care cu siguranță poate fi auzit, ci unul dintre cei mai populari comentatori de televiziune, un practicant fervent al „ortodoxiei putiniste”. În Rusia, „fiecare vineri este Ziua Judecății”, în condițiile în care eticheta de „agent străin” a devenit un instrument de intimidare, menit să semene frica chiar și în rândul elitelor loiale Kremlinului, scrie Il Corriere della Sera.
09:30
Trei drone au fost detectate deasupra centralei nucleare belgiene Doel. Este cel mai recent incident dintr-o serie care implică prezența unor drone în apropierea unor obiective importante din Europa.
09:30
Virgil, un bărbat de 64 ani, a trecut prin ani dificili de luptă cu boala aterosclerotică, înainte să-și recapete viața activă, ca urmare a unei intervenții complexe de chirurgie cardiovasculară.
09:20
China a suspendat interdicția privind exporturile către Statele Unite ale unor metale esențiale pentru producția de semiconductori, precum galiu, germaniu și antimoniu. Măsura, valabilă până în 2026, face parte din acordul Xi - Trump și semnalează o posibilă detensionare temporară a războiului comercial dintre cele două economii.
09:20
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol # Digi24.ro
Poliţia Română a declanşat o anchetă internă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după cazul femeii de 25 de ani din comuna Beciu, care a fost ucisă sâmbătă pe stradă de fostul soţ, în timp ce se afla alături de copilul lor de trei ani. Victima avea emis un ordin de protecţie împotriva agresorului şi îl reclamase anterior pentru răpire şi viol, însă bărbatul a fost lăsat în libertate.
09:10
Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi 14 judeţe emis luni dimineață. Vizibilitate redusă şi trafic îngreunat pe mai multe autostrăzi # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă în Capitală şi în localități din 14 judeţe, valabile luni dimineaţa. De asemenea, polițiștii rutieri avertizează că traficul are loc în condiții de ceață pe A0, A1, A2, A3 și A7.
09:10
Procurorul-şef DIICOT Sălaj, după declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor” # Digi24.ro
Şeful DIICOT Sălaj, procurorul Dan Bubuiug, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că pensiile de serviciu ale magistraţilor sunt plătite inclusiv cu bani luați „de la gura unui copil care se culcă flămând”.
09:00
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa” # Digi24.ro
Au apărut noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor, gruparea de foști ofițeri din servicii secrete, magistratura militară și politicieni locali care promitea intervenții la cel mai înalt nivel al statului unui om de afaceri ajuns, între timp, în arest preventiv. Fănel Bogos, milionarul vasluian îmbogățit din ferme de pui, recunoaște într-o discuție interceptată în august că a apelat la 4-5 rețele de „foști securiști”, așa cum îi numește. În alte stenograme obținute de Digi24, un martor din dosar povestește că în conflictul dintre omul de afaceri și șeful local al autorității sanitar veterinare s-ar fi ajuns chiar la aruncat cu obiecte.
09:00
Panica creată de Trump privind legătura dintre paracetamol și autism, demontată de un studiu major # Digi24.ro
Un nou studiu amplu publicat în revista The BMJ arată că nu există dovezi clare care să susțină afirmațiile lui Donald Trump privind o legătură între administrarea paracetamolului în sarcină și autismul la copii. Cercetătorii spun că datele existente sunt slabe, incomplete și puternic influențate de factori genetici și de mediu.
08:30
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului și abuz de putere # Digi24.ro
Procurorii sud-coreeni l-au incupat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru favorizarea inamicului și l-au acuaat că a prejudiciat interesele militare ale ţării sale prin ordonarea trimiterii de drone în Coreea de Nord.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 10 noiembrie
08:20
Sindicatele italiene CGIL anunță grevă generală în ziua de 12 decembrie. Giorgia Meloni comentează ironic pe social media # Digi24.ro
Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern, informează RAI News.
08:10
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat # Digi24.ro
Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia.
Acum 8 ore
07:40
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunţat guvernul de la Bratislava.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.