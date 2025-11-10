Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem”
Antena Sport, 10 noiembrie 2025 13:20
Ianis Hagi a afirmat că o revanşă în partida cu Bosnia-Herţegovina în preliminariile Cupei Mondiale din 2026 este mult spus după înfrângerea de la Bucureşti, “tricolorii” fiind nevoiţi doar să câştige partida de la Zenica. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 21:45. “Trebuie să ne câştigăm meciul cu Bosnia, revanşă e mult spus. […] The post Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
13:30
Mihai Rotaru i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi. Tottenham şi Chelsea, pe lista antrenorului # Antena Sport
Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA Arad, 1-2, şi Mihai Rotaru s-a mişcat rapid şi i-a găsit deja un înlocuitor antrenorului care îi lasăpe olteni pe locul 4, la şase puncte de liderul Rapid. Rămâne de văzut cum se vor înţelege cele două părţi, ţinând cont că Rădoi ar […] The post Mihai Rotaru i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi. Tottenham şi Chelsea, pe lista antrenorului appeared first on Antena Sport.
13:20
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem” # Antena Sport
Ianis Hagi a afirmat că o revanşă în partida cu Bosnia-Herţegovina în preliminariile Cupei Mondiale din 2026 este mult spus după înfrângerea de la Bucureşti, “tricolorii” fiind nevoiţi doar să câştige partida de la Zenica. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 21:45. “Trebuie să ne câştigăm meciul cu Bosnia, revanşă e mult spus. […] The post Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:50
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume” # Antena Sport
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou pentru prima oară după mai bine de patru ani. În prezent la Inter Miami, în MLS, argentinianul a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, din cauza problemelor financiare ale clubului. După doi ani petrecuţi la PSG, el a ajuns în 2023 la Miami, acolo unde activează […] The post Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume” appeared first on Antena Sport.
12:50
“Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
Lewis Hamilton a oferit prima reacţie după Marele Premiu al Braziliei. Pilotul Ferrari a fost nevoit să adandoneze, după ce s-a ciocnit de Carlos Sainz la start, iar ulterior cu Franco Colapinto. Cursa de la Sao Paolo a fost câştigată de Lando Norris, el plecând şi din pole-position. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, […] The post “Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei appeared first on Antena Sport.
12:30
“Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este extrem de supărat din cauza indisciplinei din cadrul clubului său. Campioana României a remizat la Sibiu, cu FC Hermannstadt, scor 3-3, într-un meci în care Daniel Bîrligea a fost eliminat din cauza protestelor. Nici Florin Tănase sau Darius Olaru nu au scăpat de criticile patronului, care i-a […] The post “Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii” appeared first on Antena Sport.
12:20
Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi” # Antena Sport
Gigi Becali a comentat situaţia explozivă de la Universitatea Craiova, acolo unde Mirel Rădoi e la un pas de a-şi da demisia. Finanţatorul de la FCSB a glumit pe seama unei posibile colaborări cu finul său Rădoi. Becali l-a lăudat şi pe rivalul Mihai Rotaru, cel cu care consideră că se va lupta pentru titlul […] The post Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi” appeared first on Antena Sport.
12:10
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea, după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Atacantul a fost eliminat în minutul 81, după ce a încasat două cartonaşe galbene în doar trei minute pentru proteste. Gigi Becali a vrut să-i trimită […] The post Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:50
“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică” # Antena Sport
Marius Şumudică a vorbit despre situaţia lui Mirel Rădoi, după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în meciul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. Antrenorul echipei din Bîănie şi-a făcut bagajele şi a plecat după meciul de pe Ion Oblemenco. Acelaşi Rădoi ar fi mers în vestiarul Universităţii Craiova, după meciul cu UTA, […] The post “Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică” appeared first on Antena Sport.
11:40
“Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt # Antena Sport
Basarab Panduru a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Fostul internaţional s-a declarat surprins de schimbările făcute la formaţia campioană. “Pandi” a declarat că rezultatul a fost unul surprinzător, prin prisma înlocuirilor de la FCSB. Dennis Politic a marcat golul egalizator […] The post “Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
11:10
Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! # Antena Sport
Legendele fotbalului românesc retrăiesc magia Mondialului din ’94! Există goluri care nu se uită niciodată și există fotbaliști care rămân în inimile noastre pentru totdeauna. El le bifează pe amândouă — Ilie Dumitrescu, unul dintre eroii României de la World Cup 1994, vine diseară la SuperFAZE, alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, într-o ediție […] The post Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! appeared first on Antena Sport.
11:10
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor # Antena Sport
S-a aflat cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani ar fi luat decizia de a-şi da demisia, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1. Imediat după meciul cu UTA, Mirel Rădoi a plecat de la Craiova spre Bucureşti. […] The post Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor appeared first on Antena Sport.
11:00
Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta – Barcelona 2-4 # Antena Sport
Ionuţ Radu a fost titular în meciul dintre Celta Vigo şi Barcelona, câştigat de catalani cu 4-2. Acesta a fost ultimul meci al portarului român înaintea celor două partide ale naţionalei României din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Chiar dacă a încasat patru goluri, Ionuţ Radu a avut o prestaţie bună […] The post Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta – Barcelona 2-4 appeared first on Antena Sport.
10:40
Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihai Rotaru a luat prima decizie după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să plece de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani e pe punctul de a-şi da demisia de la formaţia din Bănie după eşecul suferit pe teren propriu cu UTA, scor 1-2, în etapa a 16-a din Liga 1. Mirel […] The post Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
10:30
Ce dietă are acum Dan Alexa după ce a slăbit 13 kilograme la Asia Express! “Seara mănânc cât vreau” # Antena Sport
Dan Alexa avea 92 de kilograme înainte să participe la Asia Express. Între timp, experienţa din Filipine, Vietnam și Coreea de Sud l-a adus pe cel poreclit “Chirurgul” la 79 de kilograme. Dan Alexa a dezvăluit ce dietă ţine acum pentru a-şi menţine greutatea. Antrenorul de 46 de ani mănâncă doar seara şi bea foarte […] The post Ce dietă are acum Dan Alexa după ce a slăbit 13 kilograme la Asia Express! “Seara mănânc cât vreau” appeared first on Antena Sport.
10:20
Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu # Antena Sport
Vinicius a avut o replică arogantă după ce Real Madrid a remizat cu Rayo Vallecano. “Galacticii” au încheiat la egalitate partida cu trupa lui Andrei Raţiu, scor 0-0, în etapa a 12-a din La Liga. Fundaşul naţionalei i-a dat mari bătăi de cap starului brazilian. Acesta a reuşit să-l blocheze perfect pe Vinicius, fiind integralist […] The post Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:50
Max strălucitor, Lando învingător. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
În acest weekend, totul a mers strună pentru Lando Norris (McLaren). Englezul e dominat toate sesiunile, antrenamentul, calificările pentru sprint, sprintul, calificările cursei clasice și, cel mai important, pe aceasta. Aproape că nu a făcut nicio greșeală, cu excepția unui prim tur ezistant în Q3, când a fost influențat, e adevărat, și de schimbarea bruscă […] The post Max strălucitor, Lando învingător. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Braziliei appeared first on Antena Sport.
09:50
Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă # Antena Sport
Bombă la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă. Conform informaţiilor AntenaSport, antrenorul de 44 de ani a luat decizia de a pleca din Craiova la scurt timp după meciul pierdut pe teren propriu cu UTA. […] The post Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă appeared first on Antena Sport.
09:20
Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez şi a pierdut primul loc din Grecia: “Asta e de meseria arbitrilor” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez în etapa a 10-a din campionatul Greciei. Panathinaikos a învins-o pe PAOK cu 2-1, rezultat în urma căruia trupa din Salonic a pierdut primul loc, Olympiacos fiind noul lider. Răzvan Lucescu s-a plâns de arbitrajul partidei, după ce Giannis Konstantelias, starul de 22 de ani al echipei […] The post Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez şi a pierdut primul loc din Grecia: “Asta e de meseria arbitrilor” appeared first on Antena Sport.
09:10
Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton # Antena Sport
Alexander Zverev, numărul trei mondial, l-a învins pe americanul Ben Shelton (6 ATP), cu 6-3, 7-6 (8/6), duminică, în primul meci din Grupa “Bjorn Borg” a Turneului Campionilor (ATP Finals), care are loc la Torino. În primul set, cei doi jucători au mers cap la cap până la 3-3, după care germanul s-a desprins şi […] The post Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton appeared first on Antena Sport.
09:00
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: “Reacţia lui Tănase spune totul” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce atacantul a fost eliminat în minutul 81 al partidei Hermannstadt – FCSB 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Vârful campioanei a primit două cartonaşe galbene pentru proteste în doar trei minute. Ilie Dumitrescu a catalogat ca fiind o “ieşire în decor” ceea ce a […] The post Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: “Reacţia lui Tănase spune totul” appeared first on Antena Sport.
09:00
Inter a câştigat cu 2-0 meciul din etapa cu numărul 11 de pe teren propriu cu Lazio şi a revenit pe primul loc în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu este lider înaintea ultimei pauze internaţionale din 2025. Lautaro Martinez şi Ange Yoan Bonny au fost marcatorii lui Inter în partida care a trimis-o pe […] The post Cristi Chivu a dezvăluit cum i-a cucerit pe jucătorii lui Inter: “Ei apreciază asta” appeared first on Antena Sport.
09:00
“Săracul, nu mai putea să alerge”. Gigi Becali a făcut praf încă un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt # Antena Sport
Gigi Becali a făcut praf un alt titular al FCSB-ului, după remiza cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Patronul campioanei l-a taxat şi pe Ionuţ Cercel, după ce în primă fază l-a criticat aspru pe Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat pentru proteste în minutul 81. Ionuţ Cercel a […] The post “Săracul, nu mai putea să alerge”. Gigi Becali a făcut praf încă un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
08:40
Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo # Antena Sport
Dennis Politic a oferit o reacţie fermă duoă ce a marcat în remiza FCSB-ului cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a din Liga 1. Mijlocaşul a transmis că roş-albaştrii ar fi meritat mai mult din meciul de la Sibiu, subliniind că nu s-a aşteptat ca Daniel Bîrligea să fie eliminat pentru proteste în minutul […] The post Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo appeared first on Antena Sport.
08:30
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost un car de nervi după Hermannstadt – FCSB, încheiat la egalitate, scor 3-3. Campioana României a obţinut un punct în prelungiri, graţie golului marcat de Dennis Politic. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de nemulţumit de mai mulţi jucători, în mod special de Daniel Bîrligea, cel care […] The post Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:50
Jose Mourinho a mers “glonţ” la arbitri după Benfica – Casa Pia! “The Special One”, ţinut de staff # Antena Sport
The post Jose Mourinho a mers “glonţ” la arbitri după Benfica – Casa Pia! “The Special One”, ţinut de staff appeared first on Antena Sport.
00:30
Momente uluitoare! Jose Mourinho, un car de nervi. La scurt timp, jucătorul lui şi-a dat un autogol rar # Antena Sport
The post Momente uluitoare! Jose Mourinho, un car de nervi. La scurt timp, jucătorul lui şi-a dat un autogol rar appeared first on Antena Sport.
00:30
Presa din Italia a reacționat imediat, după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc: „Arată solid” # Antena Sport
Inter a obținut un nou succes în Serie A, 2-0 contra celor de la Lazio, iar echipa antrenată de Cristi Chivu a urcat pe primul loc în clasament, fiind la egalitate de puncte cu AS Roma. Presa din Italia a reacționat imediat după ce tehnicianul român a dus vicecampioana în fruntea clasamentului și i-a notat […] The post Presa din Italia a reacționat imediat, după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc: „Arată solid” appeared first on Antena Sport.
00:20
Momente uluitoare! Jose Mourinho a fost eliminat. La scurt timp, jucătorul lui şi-a dat un autogol rar # Antena Sport
The post Momente uluitoare! Jose Mourinho a fost eliminat. La scurt timp, jucătorul lui şi-a dat un autogol rar appeared first on Antena Sport.
9 noiembrie 2025
23:50
Românii din străinătate au fost angrenați în meciuri extrem de interesante duminică, fie că a fost vorba de antrenori sau de jucători. Cristi Chivu a urcat pe primul loc alături de Inter, după victoria cu Lazio. Tot duminică, Andrei Rațiu a avut o evoluție excelentă în Rayo – Real Madrid 0-0. A fost primul meci […] The post Inter – Lazio 2-0. Echipa lui Cristi Chivu a urcat pe primul loc în Serie A appeared first on Antena Sport.
23:30
Hermannstadt a produs una dintre surprizele acestei etape, reușind să scoată un punct în fața campioanei FCSB. Gruparea sibiană a fost egalată în al treilea minut de prelungiri, după golul marcat de Dennis Politic. Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final și s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut. De asemenea, acesta a explicat și […] The post Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare” appeared first on Antena Sport.
23:30
Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat şi pe Mihai Stoica (60 de ani) după Hermannstadt – FCSB 3-3. Patronul FCSB-ului a susţinut că e indisciplină la echipă şi e gata să ia o măsură radicală. Becali a anunţat că vrea să angajeze un om care să se ocupe în mod special de disciplină. Gigi […] The post Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
23:10
Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” # Antena Sport
Gigi Becali l-a criticat dur pe centralul Radu Petrescu după Hermannstadt – FCSB 3-3. Becali a spus că ar fi preferat ca la centru să se afle Iuliana Demetrescu, pe care a criticat-o în trecut. Iuliana Demetrescu a arbitrat în această etapă meciul Dinamo – Csikszereda 4-0. Gigi Becali l-a “distrus” pe Radu Petrescu: “Bagabont” […] The post Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” appeared first on Antena Sport.
23:00
FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat. Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3). Elias Charalambous crede […] The post Charalambous îşi taxează jucătorii după 3-3, cu Hermannstadt: “Nu există scuze” appeared first on Antena Sport.
23:00
Gigi Becali îl face praf pe Bîrligea: “20 de mii de euro amendă! Îţi dai seama ce obraznic?!” # Antena Sport
Introdus la pauză în locul lui Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea a fost eliminat de centralul Radu Petrescu în minutul 81, la doar două minute după ce primise primul cartonaș galben. După un fault în atac, vârful campioanei României l-a apostrofat pe arbitru, care nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonaşul roşu. Florin Tănase […] The post Gigi Becali îl face praf pe Bîrligea: “20 de mii de euro amendă! Îţi dai seama ce obraznic?!” appeared first on Antena Sport.
22:50
Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri # Antena Sport
David Miculescu, autorul unui gol în meciul “nebun” Hermannstadt – FCSB, a reacţionat la finalul partidei. Miculescu a subliniat că jocul s-a complicat pentru FCSB în momentul în care Daniel Bîrligea a fost eliminat. FCSB a reuşit să ia un punct după ce Dennis Politic a marcat în prelungiri. David Miculescu: “E bine măcar că […] The post Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri appeared first on Antena Sport.
22:50
Risto Radunovic, dur după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții. Suntem foarte departe” # Antena Sport
FCSB a făcut un pas greșit în campionat, asta după ce a scos doar un punct pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana României a jucat finalul de meci în inferioritate numerică, după ce Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene în interval de trei minute. Risto […] The post Risto Radunovic, dur după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții. Suntem foarte departe” appeared first on Antena Sport.
22:30
Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase # Antena Sport
FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat, remizând dramatic la Hermannstadt și a rămas la cinci puncte de primul loc ce duce în play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța. În etapa viitoare, campioana României nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, eliminat în finalul partidei de la Sibiu. Atacantul a fost […] The post Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase appeared first on Antena Sport.
22:20
“Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia?” Răspunsul lui Mihăilă înaintea meciului crucial al naţionalei! # Antena Sport
Valentin Mihăilă (25 de ani) este pregătit pentru meciul crucial al naţionalei cu Bosnia. Bosnia – România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Naţionala va termina după aceea preliminariile la Ploieşti, cu San Marino. România – San Marino se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de […] The post “Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia?” Răspunsul lui Mihăilă înaintea meciului crucial al naţionalei! appeared first on Antena Sport.
22:10
Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat # Antena Sport
Campionatul Nigeriei tocmai a atins un minim istoric în ceea ce privește siguranța fotbaliștilor. Sâmbătă, la meciul dintre Katsina United și FC Barau, din a 12-a etapă a NPFL (prima ligă din Nigeria), imaginile cu un jucător tăiat la gât au făcut înconjurul lumii. S-a întâmplat în minutul 70 al meciului, imediat după ce oaspeții […] The post Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat appeared first on Antena Sport.
21:40
“Un rezultat incredibil” Verstappen, prima reacţie după ce s-a clasat pe 3 în Brazilia, deşi a plecat ultimul! # Antena Sport
Max Verstappen a reacţionat după ce a reuşit o cursă fantastică în Marele Premiu al Braziliei. Campionul mondial en-titre a terminat cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY pe locul 3, în condiţiile în care a plecat ultimul. Verstappen a ales să facă modificări la maşină. Campionul mondial en-titre […] The post “Un rezultat incredibil” Verstappen, prima reacţie după ce s-a clasat pe 3 în Brazilia, deşi a plecat ultimul! appeared first on Antena Sport.
21:20
“Când l-am văzut, m-am speriat” Antonelli a spus ce a făcut când Max Verstappen a ajuns chiar în spatele lui! # Antena Sport
Atacat de Max Verstappen în finalul cursei din Brazilia, Kimi Antonelli a reuşit să termine cursa pe locul 2. Max Verstappen, care a plecat ultimul de pe grila de start, după ce a făcut modificări la monopost, s-a clasat pe 3. Antonelli a mărturisit că faptul că Verstappen a ajuns chiar în urma lui l-a […] The post “Când l-am văzut, m-am speriat” Antonelli a spus ce a făcut când Max Verstappen a ajuns chiar în spatele lui! appeared first on Antena Sport.
21:10
Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat MP al Braziliei! Ce a spus când a fost întrebat de titlu # Antena Sport
Lando Norris nu a dorit să vorbească despre titlu, după un weekend perfect în Brazilia, în care a câştigat atât cursa principală, cât şi cursa de sprint. Ambele s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cu 3 curse înainte de finalul sezonului Lando Norris are 24 de puncte avans faţă de […] The post Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat MP al Braziliei! Ce a spus când a fost întrebat de titlu appeared first on Antena Sport.
20:50
Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: “Vreți să mă luați la mișto?!” Ce l-a evenervat pe tehnician # Antena Sport
Universitatea Craiova a pierdut acasă, cu UTA Arad, 1-2, iar nervii lui Mirel Rădoi erau întinşi la final de meci. “Cum vine această pauză, vă priește sau din contră, vă încurcă?”, a fost o întrebare adresată de un jurnalist, iar tehnicianul oltenilor a cedat. “Care credeți că ar fi răspunsul? Că am pierdut mi-ar prii, […] The post Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: “Vreți să mă luați la mișto?!” Ce l-a evenervat pe tehnician appeared first on Antena Sport.
20:50
Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor” # Antena Sport
Manchester City a obținut duminică o victorie clară în meciul contra celor de la Liverpool, în etapa cu numărul 11 din campionatul Angliei. Formația pregătită de Pep Guardiola nu a avut emoții contra campioanei en-titre. Deși avea un moral excelent în urma succesului din UEFA Champions League, campioana din Premier League nu a avut replică […] The post Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor” appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | 7 jucători s-au alăturat deja cantonamentului naţionalei appeared first on Antena Sport.
20:30
Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundaşul României # Antena Sport
Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia. ”Mi-a părut superbine să te cunosc şi felicitări pentru gol. Ah, e la portiţă”, i-a spus Cleopatra lui Ghiţă. Virgil i-a oferit în dar un […] The post Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundaşul României appeared first on Antena Sport.
20:20
Ștefan Târnovanu a avut o gafă incredibilă în meciul pe care FCSB l-a avut în Europa, cu FC Basel. Gigi Becali a evitat să-l critice pe portar, dar atăzi imediat s-a speculat în momentul în care numele lui Târnovanu nu s-a mai regăsit în lotul pentru meciul cu Hermannstadt. Portarul a fost anunțat titular de […] The post De ce Ștefan Târnovanu nu este în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
20:10
“Tricolorii”, reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia # Antena Sport
Naționala României s-a reunit pentru a pregăti ultimele două jocuri din grupa de calificare la CM 2026. “Tricolorii” au nevoie de toate cele șase puncte pentru a se gândi în continuare la Mondiale. Aşadar, Lucescu a sunat reunirea, iar fotbaliştii s-au strâns de astăzi, în cantonament, la Mogoşoaia. Cu siguranţă, la reunire, toţi ochii au […] The post “Tricolorii”, reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia appeared first on Antena Sport.
20:10
Lewis Hamilton a abandonat şi el în Marele Premiu al Braziliei! Niciun pilot Ferrari nu a terminat cursa # Antena Sport
The post Lewis Hamilton a abandonat şi el în Marele Premiu al Braziliei! Niciun pilot Ferrari nu a terminat cursa appeared first on Antena Sport.
20:00
Dennis Man a fost din nou titular într-un meci pentru PSV Eindhoven, campioana Olandei deplasându-se în etapa a 12-a pe terenul celor de la AZ Alkmaar. Fotbalistul român a avut o nouă evoluție reușită, acesta înregistrând un assist în cele 88 de minute jucate pe AFAS Stadion. Ce notă a primit pentru prestația sa. Dennis […] The post Nota primită de Dennis Man, după ce a pasat decisiv în AZ Alkmaar – PSV appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.