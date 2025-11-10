Nicușor Dan: „Trebuie să creștem industria de apărare în mod accelerat”
Cotidianul de Hunedoara, 10 noiembrie 2025 13:20
Președintele Nicușor Dan a susținut o alocuțiune la „Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)”. The post Nicușor Dan: „Trebuie să creștem industria de apărare în mod accelerat” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
13:50
Mita de un milion de la Apărare. „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează.” # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu spune că a intrat în politică după Colectiv, „când, din cauza corupţiei au murit oameni”. The post Mita de un milion de la Apărare. „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează.” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
13:40
Reacția CA Timişoara. Viceprimarul Ruben Laţcău spune ”că unele judecătoare sunt şantajabile de interlopi„ # Cotidianul de Hunedoara
Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum (...)îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România The post Reacția CA Timişoara. Viceprimarul Ruben Laţcău spune ”că unele judecătoare sunt şantajabile de interlopi„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:30
Mircea Abrudan spune că PNL a ales să ignore atacurile PSD din ultima perioadă. El crede că acestea au venit ca urmare a campaniei interne. The post Pensiile magistraților. „Cred că se va opri dialogul surselor” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Plătești sau pierzi! Pensionarii, puși să folosească cardul pentru a evita taxele bancare # Cotidianul de Hunedoara
Tot mai mulți pensionari sunt nevoiți să folosească cardul pentru a evita comisioanele lunare impuse de bănci în lipsa tranzacțiilor. Deși legea interzice taxarea directă a pensiilor, instituțiile financiare pot aplica taxe de administrare, ceea ce îi obligă indirect pe vârstnici să treacă la plăți digitale. Situația a stârnit nemulțumiri, mai ales în rândul celor care preferă numerarul. The post Plătești sau pierzi! Pensionarii, puși să folosească cardul pentru a evita taxele bancare appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Președintele Nicușor Dan a susținut o alocuțiune la „Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)”. The post Nicușor Dan: „Trebuie să creștem industria de apărare în mod accelerat” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:00
România este printre cele mai scumpe țări din UE la prețul energiei, dar acum aflăm că este și printre cele mai scumpe din lume. The post Prețul energiei din România, printre cele mai mari din lume appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:50
Un candidat la Primăria Capitalei cere desființarea cheltuielilor de campanie ale partidelor # Cotidianul de Hunedoara
Vlad Gheorghe spune că ar fi mai bine să se cumpere 10 troleibuze cu banii cu care se pun 1.000 de panouri publicitare. The post Un candidat la Primăria Capitalei cere desființarea cheltuielilor de campanie ale partidelor appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Kremlinul promovează o nouă generație de generali în Consiliul de Securitate și Ministerul Apărării, iar în paralel îi desemnează drept ”agenți străini” și ”extremiști” pe cei mai aprigi susținători ai războiului The post ”Garda nouă” și epurările lui Putin – de la generali, la ”turbo-patrioți” appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Chiar în ziua în care instanţa a emis ordinul de protecţie, femeia de 25 de ani a reclamat că soţul a luat-o cu forţa dintr-un parc din Turnu Măgurele, a băgat-o în autoturism, a dus-o în afara oraşului şi a violat-o. The post Cronologia tragediei din Teleorman. PÎCCJ face control „tematic” appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Inculpatul l-a mușcat pe unul dintre agenții chemați la fața locului. El este acum în arest pentru 24 de ore. The post O minoră ar fi fost violată în fața unei biserici appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Un exemplar rar al ceasului Patek Philippe Ref. 1518 din oțel inoxidabil, fabricat în 1943, a fost vândut la o licitație din Geneva pentru 17,6 milioane de dolari. Modelul este unul dintre cele mai rare și valoroase, fiind primul cronograf cu calendar perpetuu produs în serie de companie. Licitația a stârnit un interes uriaș, confirmând statutul său de obiect de colecție extrem de prețios. The post Un ceas rar Patek Philippe se vinde cu 17,6 milioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Trump nu a transformat justiția în armă politică, ci a continuat să o folosească astfel The post „Greaua moștenire” a lui Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa!” Stenograme noi în dosarul omului de afaceri din Vaslui # Cotidianul de Hunedoara
Fănel Bogos ar fi încercat să schimbe directorul de la DSV Vaslui. A ajuns cu demersurile sale până la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, dar acesta nu i-a făcut jocul. The post „Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa!” Stenograme noi în dosarul omului de afaceri din Vaslui appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ryanair elimină biletele de îmbarcare tipărite și trece exclusiv la biletele digitale generate prin aplicația mobilă. Măsura, valabilă din această vară, simplifică procesul de check-in și reduce consumul de hârtie, iar pasagerii trebuie să folosească telefonul pentru accesul la bord. The post Schimbare importantă la Ryanair appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor. The post CEC Bank îşi extinde capacitatea de finanţare a IMM-urilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:50
Poliția Română pregătește o evaluare amplă a cazurilor de violență domestică pentru a îmbunătăți protecția victimelor. Se pune accent pe acceptarea monitorizării agresorilor și pe respectarea procedurilor de intervenție. The post Poliția Română va revizui toate cazurile de violență domestică appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Atunci când vine vorba de economii, alegerea între depozitele bancare și titlurile de stat poate fi o decizie dificilă, mai ales când îți dorești să obții un randament bun fără a-ți asuma riscuri mari. The post Depozite bancare sau titluri de stat? Unde câștigi mai bine appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Antrenorul Universității Craiova pare decis să părăsească echipa și se pare că nimeni nu-l va mai întoarce din drum The post Mirel Rădoi, pe picior de plecare de la Universitatea Craiova appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Forumul Judecătorilor din România cere CSM să normeze munca în sistemul judiciar # Cotidianul de Hunedoara
Reglementarea medierii obligatorii în România poate fi o soluţie pentru CSM în sensul solicitării urgente a puterii legislative/executive, susţinută şi de hotărârile CJUE, pentru a evita condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului The post Forumul Judecătorilor din România cere CSM să normeze munca în sistemul judiciar appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Lukoil în România: pilon economic sub presiune geopolitică. Statul român bâjbâie # Cotidianul de Hunedoara
În ciuda performanțelor economice, soarta Lukoil în România este marcată de incertitudine. Sancțiunile impuse entității-mamă rusești de către SUA și Marea Britanie au afectat operațiunile subsidiarei elvețiene (Litasco) The post Lukoil în România: pilon economic sub presiune geopolitică. Statul român bâjbâie appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, anunță că Rusia lucrează la propuneri pentru un posibil test nuclear, după decizia SUA de a relua testele. The post A reapărut Lavrov cu amenințări de teste nucleare appeared first on Cotidianul RO.
11:20
D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly la ONB # Cotidianul de Hunedoara
De la comicul amar din „D’ale carnavalului” până la dramatismul din „Tosca”, monumentalitatea verdiană din „Nabucco”, The post D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly la ONB appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Fost consilier prezidențial: Discursul președintelui pentru privați, un pic prea patetic # Cotidianul de Hunedoara
Iulian Fota spune într-un interviu pentru News.ro că statul român a avut și momente de glorie. Unul ar fi în primăvară, când a oprit o grupare americană aliniată cu Moscova din a prelua conducerea României. The post Fost consilier prezidențial: Discursul președintelui pentru privați, un pic prea patetic appeared first on Cotidianul RO.
11:00
SURSE Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției pe tema pensiilor speciale # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția bate pasul pe loc de mai multe ori pe tema rezolvării problemei pensiilor speciale. The post SURSE Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției pe tema pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
11:00
O taxă suplimentară este propusă pentru pasagerii care călătoresc la clasa business, primul rang și pentru utilizatorii de avioane private, în încercarea de a reduce emisiile de carbon generate de zborurile de lux. Inițiativa, susținută de o coaliție de zece țări, va fi discutată la summitul COP30. The post Nouă taxă propusă pentru cei care călătoresc cu avionul appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Gigi Becali a anunțat că antrenorii nu sunt vinovați și nu a vrut să le accepte demisia. The post Antrenorii de la FCSB la un pas de demisie appeared first on Cotidianul RO.
10:40
SURSE Nicușor Dan i-a convoacat pe liderii coaliției pe tema pensiilor speciale # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția bate pasul pe loc de mai multe ori pe tema rezolvării problemei pensiilor speciale. The post SURSE Nicușor Dan i-a convoacat pe liderii coaliției pe tema pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Datele INS arată că deficitul comercial este mai mare cu un miliard de euro în primele nouă luni ale 2025 față de echivalentul din 2024. The post Deficit comercial de 24 de miliarde de euro în nouă luni appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Fragmente osoase și un craniu uman au fost descoperite într-o pădure de lângă Bârlad. Poliția și Medicina Legală investighează cazul pentru a identifica persoana și cauza morții. The post A căutat ciuperci si a gasit un craniu appeared first on Cotidianul RO.
10:10
PSD, cel mai mare partid din Parlament, aproape nu există în rândul tinerilor, dar domină categoria pensionarilor. The post AUR, partidul cel mai votat de tineri. Surpriza SENS SONDAJ appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Un TIR care transporta colete s-a răsturnat peste o mașină de pe banda de urgențe FOTO # Cotidianul de Hunedoara
Autotrenul circula luni dimineață pe A1 la momentul accidentului, în județul Giurgiu. The post Un TIR care transporta colete s-a răsturnat peste o mașină de pe banda de urgențe FOTO appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Bradul de Crăciun din Rockefeller Center, simbol al sărbătorilor din New York, a sosit în oraș după o călătorie de peste 200 km. Pomul, un molid norvegian de 24 de metri donat de familia Russ, poartă o poveste emoționantă legată de pierderea soțului donatoarei. Cu peste 50.000 de lumini și celebra stea Swarovski, bradul va fi aprins pe 3 decembrie, marcând startul oficial al magiei de iarnă. The post Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns la New York appeared first on Cotidianul RO.
10:00
O civilizație nu moare când e înfrântă, ci când încetează să se apere. Nu dispare printr-un cataclism unic, ci printr-o succesiune de justificări aparent rezonabile. The post Ciclul mortal al civilizațiilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:50
Oamenii au depus garoafe pe patul lui Atatürk, acoperit cu un steag turcesc, și în jurul acestuia. Unii vizitatori au fost mișcați The post Fostul președinte, comemorat la nivel național appeared first on Cotidianul RO.
09:50
„A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet” – acuzații grave la adresa celebrului medic Cristian Andrei # Cotidianul de Hunedoara
Doctorul este prezentat în mediul online drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România. Acesta este acuzat de două paciente care i-au trecut pragul cabinetului de hărțuire sexuală, scrie PressOne. The post „A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet” – acuzații grave la adresa celebrului medic Cristian Andrei appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Un tribunal din Paris va decide azi dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia, relatează AP. The post Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare după numai trei săptămâni appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Indemnizația de plecare din funcție a judecătorilor CCR ar putea fi desființată, arată un proiect de lege depus de PNL și USR The post Bonusul de pensionare de 36.000 de la CCR, desființat. Proiect de lege appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că, spre deosebire de alţi lideri occidentali, el nu se „teme” de Donald Trump şi a respins zvonurile potrivit cărora ultima lor întâlnire de la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relaţii bune cu preşedintele SUA. The post Zelenski, interviu pe întuneric pentru The Guardian appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Liderii aleși în Congresul Extraordinar de vineri își intră în drepturi. The post Prima ședință a PSD cu noua conducere appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:30
Ministrul Justiţiei, despre omul de afaceri care a ajuns în biroul premierului # Cotidianul de Hunedoara
Întrebat, într-o emisiune televizată, în contextul situaţiei omului de afaceri din Vaslui care a ajuns până în biroul premierului Ilie Bolojan, dacă este corect ca un politician aflat în funcţii publice să primească persoane pe care nu le cunoaşte, dar care sunt aduse de colegi de partid, ministrul Radu Marinescu a răspuns că nu vrea […] The post Ministrul Justiţiei, despre omul de afaceri care a ajuns în biroul premierului appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Imagini cu Donald Trump, care pare să aibă ochii închiși în timpul unor declarații oficiale în Biroul Oval, au devenit virale în weekend, alimentând speculații privind starea de sănătate a președintelui Statelor Unite. The post Trump, aproape adormit în timpul unui eveniment în Biroul Oval appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Cadou pentru Guardiola. City a învins categoric Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor # Cotidianul de Hunedoara
Manchester City a învins Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor. The post Cadou pentru Guardiola. City a învins categoric Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Directorul BBC a demisionat după ce a modificat un documentar despre Trump # Cotidianul de Hunedoara
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor potrivit cărora un documentar The post Directorul BBC a demisionat după ce a modificat un documentar despre Trump appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Câți bani pierd companiile falimentare ale României, cu șefi plătiți regeşte pentru pagubă # Cotidianul de Hunedoara
Șefii actuali ai companiilor falimentare nu pierd un leu după noua lege Bolojan privind guvernanța corporativă. The post Câți bani pierd companiile falimentare ale României, cu șefi plătiți regeşte pentru pagubă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:20
Băsescu a găsit vinovatul pentru distrugerea Bucureștiului: „Eu aș ieși în stradă” # Cotidianul de Hunedoara
Fost primar al Bucureștiului, Traian Băsescu spune cine este responsabil pentru starea în care se află astăzi capitala României. The post Băsescu a găsit vinovatul pentru distrugerea Bucureștiului: „Eu aș ieși în stradă” appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Deplasarea la Sibiu s-a încheiat cu o remiză pentru FCSB. The post Încă un pas greșit pentru FCSB appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Este cel de-al doilea premiu ca valoare din istoria Loteriei Române. The post Suma fabuloasă câștigată de un român la loto cu un bilet de numai 12 lei appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Alin Ene o acuză pe Oana Gheorghiu că lovește în independența justiției și alimentează opoziția falsă între magistrați și societate. The post Judecător CSM, replică dură pentru Gheorghiu: „Decredibilizați justiția!” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Universitatea Craiova a fost învinsă acasă de UTA Arad, scor 2-1, în etapa a XVI-a a Superligii. Goluri: L. Mihai, Romanchuk și Costache. The post Superliga: Universitatea Craiova pierde pe teren propriu appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Noiembrie la cinema aduce magie, aventură și emoție: musicaluri, biografii, thrillere și animații de neratat! The post Noiembrie la cinema. Ce să nu ratezi luna aceasta appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.