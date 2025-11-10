Plătești sau pierzi! Pensionarii, puși să folosească cardul pentru a evita taxele bancare

09:10

Un tribunal din Paris va decide azi dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia, relatează AP.