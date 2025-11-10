Argint pentru echipa masculină a României la Alger, în Cupa Mondială la sabie | AUDIO

22:40

Episcopul de Cluj-Gherla, Claudiu-Lucian Pop, este noul șef al Bisericii Române Greco-Catolice. Acesta îl succede pe arhiepiscopul Lucian Mureșan, care a murit în septembrie, la vârsta de 94 de ani. Este pentru prima dată când episcopii români greco-catolici s-au reunit la Vatican pentru a alege arhiepiscopul. Formarea teologică și experiența de 30 de ani de […]