(P) Black Friday la Spring Farma! Zzzumzetul prețurilor mici aduce cadouri și surprize

Preşedinţii Curţilor de apel din România au transmis un mesaj de susţinere faţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), arătând că, atunci când instanţa supremă este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii. Preşedinţii Curţilor de apel consideră că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanţei supreme, ci o slăbire a justiţiei în ansamblu.