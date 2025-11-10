Vicepremierul Oana Gheorghiu, asupru criticat de magistrați după afirmațiile privind pensiile speciale ale acestoraVicepremierul Oana Gheorghiu, asupru criticat de magistrați după afirmațiile privind pensiile speciale ale acestora | AUDIO
Europa FM, 10 noiembrie 2025
Val de reacții din partea magistraților, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a criticat pensiile speciale ale procurorilor și judecătorilor. Alin Ene, reprezentantul judecătorilor în cadrul Consiliului Superioar al Magistraturii (CSM) consideră că Oana Gheorghiu și-ar fi început mandatul cu un atac public la independența justiției, deoarece prin opiniile sale ar minimaliza statutul judecătorului. Reprezentantul CSM […]
Marele premiu la loto 6 din 49, de 9,66 de milioane de euro, a fost câştigat ieri cu un bilet care a costat 12 lei, anunță Loteria Română. Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc şi al treilea câştig de categoria întâi obţinut în acest an la Loto 6 din 49. […]
Control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, dispus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă, în cazul tinerei ucise în Beciu # Europa FM
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Justiție a dispus luni, 10 noiembrie, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Verificările au loc ca urmare a cazului de femicid care a avut loc sâmbătă seară în comuna Beciu, județul Teleorman. Instanța locală este cea […]
Două loturi din A7, Autostrada Moldovei, ar urma să fie date în folosință până la final de 2025 | AUDIO # Europa FM
Două loturi importante din A7, Autostrada Moldovei, s-ar putea deschide până la sfârșitul anului, estimează drumarii. S-ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Focșani, chiar până la sfârșitul acestei luni. Iar până de Anul Nou, se va da în circulație și lotul Focșani-Adjud. Lotul 3, Pietroasele-Buzău, din A7, Autostrada Moldovei, de aproape […]
Stenograme. Mita de un milion de euro pe care voia fostul senator PSD Marius Isăilă să i-o dea ministrului Apărării: „Vă umplu de bani!” Cum reacționează Ionuț Moșteanu | AUDIO # Europa FM
„Astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fii nimic! Vă umplu de bani!”, sunt doar o parte din declarațiile lui Marius Isăilă, înregistrate de procurorii DNA în cazul mitei de un milion de euro oferită ministrului Apărării pentru „aranjarea” unei achiziții de armament. Fostul senator PSD voia ca Romtehnica să încheie un contract […]
Argint pentru echipa masculină a României de scrimă la categoria sabie la Cupa Mondială de la Alger. Lotul național a înfruntat în finală formația Franței, însă echipa de la Paris a avut un avans de 7 puncte. Cei patru sportivi se întorc totuși în țară cu al doilea cel mai bun rezultat. Au trecut, până […]
Ești prostul satului dacă nu iei șpagă în România? Direcția Națională Anticorupție anchetează un fost senator PSD în cazul unui trafic de influență pentru cumpărarea unor arme de către statul român. Fostul politician ar fi intenționat să dea mită ministrului apărării printr-un intermediar ca să aranjeze un contract MApN. Gândul și Știri pe surse publică […]
Tiberiu Barstan este noul șef al filialei AUR din Hunedoara. Acesta s-a remarcat în martie, când a participat la asaltul violent asupra Biroului Electoral Central | AUDIO # Europa FM
Filiala din Hunedoara a partidului AUR are șef nou. Tiberiu Barstan s-a remarcat după ce, în martie, a participat la asaltul violent asupra Biroului Electoral Central. El a fost audiat atunci la Parchet, dar nu s-a luat nicio măsură în cazul său. Deputatul AUR, Tiberiu Barstan, a fost ales președinte al organizației județene AUR Hunedoara, […]
Militari din 10 state aliate participă la exercițiile NATO din România. Ministrul Apărării: Sunt acolo peste 5.000 de soldați. Este cel mai mare exercițiu de anul acesta | AUDIO # Europa FM
Exerciții NATO în România. Antrenamentele au loc în mai multe poligoane din țară, printre care Sântimbru (județul Alba), Cincu (județul Brașov) și Sibiu. Militari din 10 state aliate participă, timp de cinci zile, la simularea activării Articolului 5 al Tratatului Alianței, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac împotriva unui stat membru NATO. Ministrul […]
Tinerii care nu urmează o formă de învățământ ar putea primi, timp de doi ani, o primă lunară din partea statului dacă se angajează, prevede un proiect al Ministerului Muncii, lansat în dezbatere publică | AUDIO # Europa FM
Tinerii fără ocupație vor primi, timp de doi ani, o primă lunară din partea statului dacă se angajează. Este vorba despre 1.000 de lei pe lună în primul an și 1.250 de lei, în al doilea an de la angajare. Măsura apare într-un proiect al Ministerului Muncii, lansat în dezbatere publică. Prin acest proiect, statul […]
Poliția Română face verificări la sediul IPJ Teleorman privind modul în care polițiștii au gestionat cazul Mihaelei, tânăra ucisă de fostul soț # Europa FM
Poliția Română face, luni dimineață, verificări la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, în legătură cu modul în care a fost gestionat cazul Mihaelei, tânăra mamă de 25 de ani care a fost ucisă de fostul său soț, pe o strada din comuna Beciu. Femeia avea ordin de protecție împotriva bărbatului, care o răpise și […]
Statele Unite ar urma să pună capăt blocajului guvernamental după 40 de zile. Ce decizie a luat Senatul american | AUDIO # Europa FM
Blocajul guvernamental din Statele Unite – aproape de final. Senatul american a făcut un pas spre adoptarea unei măsuri care ar putea pune capăt așa numitului shut down care a atins deja o durată record, de 40 de zile. În acest timp, milioane de angajaţi ai guvernului federal au rămas fără salarii, au fost îngheţate […]
Belgia: Trei drone au fost observate duminică deasupra unei centrale nucleare, în apropiere de Anvers. Marea Britanie a trimis sprijin militar # Europa FM
Trei drone au fost din nou observate, duminică, deasupra infrastructurii critice din Belgia, de data aceasta deasupra unei centrale nucleare aflate în apropiere de Anvers, relatează luni agenția de presă germană (DPA), potrivit Agerpres. Pe lângă Franța și Germania, ieri s-a alăturat și Marea Britanie în a oferi sprijin militar Belgiei, pentru a se apăra […]
Poliția Română: Toate cazurile de violență domestică vor fi monitorizate zilnic. Vor fi analizate și măsurile luate în aceste situații, la nivel național | AUDIO # Europa FM
După cazul femeii din Teleorman, ucise cu cuțitul de fostul soț, șeful Poliției Române a cerut să fie inventariate toate cazurile de violență domestică la nivel național pentru a avea o imagine clară a intervențiilor poliției în astfel de situații. Bărbatul din Teleorman care și-a ucis soția fusese reclamat și pentru viol, dar era în […]
Teleorman. O tânără de 25 de ani a fost înjunghiată de soțul ei în plină stradă în fața copilulului lor de 3 ani. Bărbatul a fost acuzat că a răpit-o și violat-o, dar a fost lăsat în libertate | AUDIO # Europa FM
Încă o femeie a fost ucisă în plină stradă de soțul ei, de care se separase în urmă cu câteva luni. S-a întâmplat în comuna Beciu, județul Teleorman. Femeia, în vârstă de 25 de ani, se afla împreună cu fiul său de trei ani pe o stradă din comună atunci când fostul său soț, a […]
Vânătorul de mine marine „Căpitan Constantin Dumitrescu” a ajuns în portul Constanța | AUDIO # Europa FM
Vânătorul de mine marine „Căpitan Constantin Dumitrescu”, achiziționat de la Marina Regală Română, a ajuns în portul Constanța. Prima navă de luptă împotriva minelor a intrat de anul trecut în misiune în apele Mării Negre. Statul român le-a cumpărat cu suma totală de 150 milioane de euro. Vânătorul de mine 271 a plecat din Scoția […]
Paul Ciprian Pintea, senator neafiliat, prins din nou la volan fără permis. Polițiștii l-au urmărit în trafic pentru că senatorul a refuzat să oprească la controlul de rutină | AUDIO # Europa FM
Un nou dosar penal pentru Paul Ciprian Pintea, senator neafiliat, intrat în Parlamentul României pe listele POT. Acesta a fost prins azi noapte conducând deși are permisul suspendat. Polițiștii au fost nevoiți să-l urmărească în trafic pentru că senatorul a refuzat să oprească la controlul de rutină, ne-a declarat purtătorul de cuvânt IPJ Sălaj, Diana […]
Cum a fost la Congresul PSD. Delegați din toată țara au venit să voteze singurul candidat la șefia partidului. „Se mai întâmplă”, spune un delegat despre a-l fi avut doar pe Sorin Grindeanu candidat | AUDIO # Europa FM
Romexpo București. 3500 de delegați din toată țara au venit vineri să își voteze noul lider PSD. Singurul candidat, Sorin Grindeanu, va face echipa cu cinci prim-vicepresedinți și 15 vicepreședinți. Reporter: „Este normal să fie un singur candidat la șefie?” / Delegat PSD: „Se mai întâmplă” Delegații au ajuns încă de la ora 09:00 la […]
Arad: A fost pus în funcțiune cel mai modern aparat de determinare a drogurilor din organism din vestul țării | AUDIO # Europa FM
Cel mai modern aparat de determinare a drogurilor din organism din vestul României a fost pus în funcțiune, vineri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Arad. Până la achiziţionarea acestui echipament, analizele probelor erau făcute la Timişoara. Autorităţile din Arad au trimis anul trecut 193 de probe la Timişoara pentru a fi prelucrate, după ce testele din […]
Sorin Grindeanu, ales președintele al PSD. El a lăudat mandatele foștilor șefi ai partidului și susține că „liberalii, progresiștii sau auriștii se pot lăuda cu nimic” | AUDIO # Europa FM
Congres cu multă agitație în București. Sorin Grindeanu a fost numit oficial noul președinte al PSD. De altfel, el a fost singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului. La evenimentul de vineri al social-democraților au participat peste 3.000 de delegați din toată țara. Congresul a început cu o baie de mulțime pentru Sorin Grindeanu, […]
APIA lansează invitația la a III-a ediție a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile # Europa FM
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță organizarea celei de-a III a ediții a Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile, eveniment-reper pentru industria auto și ecosistemul de mobilitate din România, ce va avea loc pe 18 noiembrie, la Crowne Plaza București. Împreună, redefinim traseul mobilității din România Mobilitatea sustenabilă nu mai este […]
APIA se alătură inițiativei internaționale pentru diversificarea combustibililor sustenabili, intorducând România în dialogul global pe această temă de maximă importanță pentru epoca post 2035 # Europa FM
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță oficial aderarea la Declarația comună ANFAVEA–JAMA – „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity” – un apel internațional pentru o tranziție deschisă tehnologic și extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea […]
Ilfov: Patru oameni au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren în zona comunei Vidra # Europa FM
Patru oameni și-au pierdut viața vineri, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren. O altă persoană a supraviețuit și este conștientă, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov. Tragedia a avut loc vineri după-amiază, în satul Crețești, comuna Vidra, la o trecere de cale ferată semnalizată, situată între halta […]
De ce a declarat CCR neconstituțională Legea pensiilor magistraților. Patru judecători au avut opinie separată | AUDIO # Europa FM
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților. În favoarea admiterii sesizării depuse de șefa ÎCCJ Lia Savonea au votat cinci judecători – propuși de PSD și de Klaus Iohannis. Unul dintre ei, Gheorghe Stan, a fost de acord cu decizia, dar cu o completare (opinie concurentă). Alți patru […]
Lia Olguța Vasilescu: „PSD va trebui să decidă. Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși doar în geam atunci când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare” | AUDIO # Europa FM
Social-democrații spun că nu vor accepta ca părerile lor să nu mai fie ascultate în Coaliția de guvernare, atrage atenția Lia Olguța Vasilescu. Primarul Craiovei nu va mai face parte din echipa de conducere a noului președinte Sorin Grindeanu. Lia Olguța Vasilescu conduce însă Asociația Municipiilor din România, deci are un cuvânt greu de spus […]
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Europa FM
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu reducere de 30%, valabile 3 luni, între 8 noiembrie 2025 și 7 februarie 2026. Relaxing Friday oferă vouchere […]
Institutul Naţional al Patrimoniului ar putea fi desființat și comasat cu Ministerul Culturii. Angajații nu au fost anunțați în prealabil: „Totul a culminat săptămâna”. Cum ar afecta decizia funcționarea INP | AUDIO # Europa FM
Institutul Naţional al Patrimoniului ar putea fi desființat și comasat în Ministerul Culturii. Instituția asigură protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural. Angajații nu au fost anunțați în prealabil, a declarat pentru EUROPA FM Bogdan Sandric, coordonatorul Direcției Patrimoniului Digital. Bogdan Sandric, coordonatorul Direcției Patrimoniului Digital: „Imposibil să faci o desființare de azi pe mâine” „Nu […]
Sicriul ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, este adus în țară. Rămășițele sale pământești vor fi depuse, duminică, la Palatul Cotroceni | AUDIO # Europa FM
La 168 de ani de la trecerea sa în neființă, rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, sunt aduse în această seară, la ora 20:30, la București, cu o cursă Tarom, anunță Jandarmeria Română. Duminică, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica va fi depus în Sala Unirii a […]
Reacția Liberty, după perchezițiile la șefii Combinatului Galați, acuzați de evaziune fiscală: „Respingem ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale” | AUDIO # Europa FM
Procurorii de la Parchetul General, însoțiți de polițiști, efectuează astăzi percheziții la sediul social al combinatului Liberty Galați și la domiciliile unor membri ai Consiliului de Administrație al societății. Aceștia sunt suspectați de delapidarea unor fonduri guvernamentale, cu implicarea companiei rusești Gazprom, și de evaziune fiscală în valoare de 300 de milioane de euro. Potrivit […]
Marile magazine au dat astăzi startul ofertelor de Black Friday. Cât au cheltuit românii în primele ore ale zilei | AUDIO # Europa FM
Vânătoarea reducerilor de Black Friday: În primele ore ale acestei zilei, o platformă de procesare plăți susține că s-au făcut cumpărături pe mai multe platforme în valoarea de 429 de milioane de lei. Marile magazine au dat astăzi startul ofertelor de Black Friday. O platformă care procesează plățile susține că, până la ora 09:12, au […]
Școlile mai au o săptămână la dispoziție pentru a accesa fondurile din programul „Săptămâna Verde”. Ce activități pot fi finanțate | AUDIO # Europa FM
Școlile mai au o săptămână la dispoziție pentru a accesa fondurile destinate activităților din programul „Săptămâna Verde”. Cele 100 de milioane de lei, alocate de Administrația Fondului de Mediu, nu au fost cheltuite încă. Pentru a primi banii, școlile trebuie să depună un proiect în care să detalieze activitățile pe care le vor desfășura elevii. […]
Bulgaria: Șase migranți au murit într-un accident rutier în apropierea orașului Burgas. Poliția l-a reținut pe șofer, care este român | AUDIO # Europa FM
Şase migranți au murit în Bulgaria într-un accident rutier, aseară, după ce mașina în care se aflau a căzut într-un lac, în apropierea oraşului Burgas. Șoferul, un bărbat român, nu a oprit la semnalul polițiștilor care au pornit în urmărirea lui. După accident, șoferul a fost reținut. În mașina, codusă de un cetățean român, se […]
Nicușor Dan, despre întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu afaceristul vasluian Florin Bogos: „Este normală interacțiunea între oamenii politici și oamenii de afaceri” | AUDIO # Europa FM
Reacție de la președintele Nicușor Dan în cazul întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și afaceristul din Vaslui, Florin Bogos. „Sunt convins că domnul Bolojan nu a depășit limita de principialitate”, a declarat șeful statului. Președintele României, Nicușor Dan: „Eu nu am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit această limită de principialitate” „Este normală interacțiunea […]
Nicușor Dan va discuta săptămâna viitoare tema pensiilor magistraților cu liderii coaliției: Suntem „aproape de un compromis”. Ce spune președintele despre salariul minim | AUDIO # Europa FM
„Aproape de un compromis”, spune președintele Nicușor Dan, întrebat de noul proiect privind pensiile magistraților. Șeful Statului va avea săptămâna viitoare o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare unde se va discuta și această temă. În spațiul public au fost vehicultate mai multe scenarii: o perioadă de tranziție mai mare privind vârsta de pensionare și creșterea […]
Daniel David, despre integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă: Ar trebui să alocăm fonduri pentru a angaja profesori de sprijin | AUDIO # Europa FM
Elevii cu cerințe educaționale speciale trebuie integrați în învățământul de masă, iar de anul viitor vor exista ghiduri și cursuri de formare pentru profesori, spune ministrul Educației. Daniel David a precizat că proiectul este finanțat din fonduri europene, fiind vorba despre 20 de milioane de euro. Ministrul Educației dorește să existe profesori de sprijin la […]
Bătaia face olimpici? Federația Română de Gimnastică investighează mai multe plângeri depuse de sportive de lotul național, care reclamă agresiuni psihice și fizice din partea unei colege. Ulterior publicația Golazo dezvăluie că o antrenoare importantă de club își lovește sportivele, le amenință și că le umilește. Dezvăluirile făcute și direct și sub anonimat spun că […]
Diana Buzoianu: Românii vor ști în timp real ce calitate are aerul pe care îl respiră, după modificarea unui ordin de ministru | AUDIO # Europa FM
Senzorii de poluare vor arăta calitatea aerului în timp real, și nu media poluanților din ultimele 24 de ore. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că a modificat un ordin de ministru astfel încât pe viitor măsurătorile privind poluarea să reflecte situația reală. Proiectul se află în prezent în dezbatere publică. În urmă cu câteva săptămâni, […]
Franța a schimbat definiția violului în Codul Penal, o modificare inspirată de cazul șocant al lui Gisèle Pelicot | AUDIO # Europa FM
Modificare legislativă istorică în Franța. De astăzi, orice act sexual fără consimțământ explicit va fi considerat viol. Modificarea din Codul Penal are loc după cazul șocant al femeii care a fost violată de peste 50 de bărbați cu ajutorul soțului care o drogase. Prin noua prevedere, publicată în Monitorul Oficial din Franța, noțiunea de consimțământ […]
Antrenoarea Camelia Voinea, vizată de acuzații grave de violență asupra sportivelor. O fostă gimnastă povestește cum a fost tratată de aceasta: „Ne plesnea, ne lua de coadă, ne târa pe jos”. FRG promite o anchetă | AUDIO # Europa FM
Noi acuzații la adresa antrenoarei Camelia Voinea. O fostă gimnastă dezvăluie pentru Golazo.ro că antrenoarea Camelia Voinea i-a smuls smocuri de păr din cap în timpul antrenamentelor și că obișnuia să le lovească și pe alte sportive cu diverse obiecte, le trăgea de păr și le târa pe jos. Mărturiile vin după ce gimnasta Denisa […]
Cât îi costă pe șoferi să-și pregătească mașinile pentru sezonul rece. Cererea pentru anvelope a crescut cu 80% în această perioadă | AUDIO # Europa FM
Sezonul de iarnă vine cu noi costuri pentru șoferi: de la schimbatul anvelopelor, până la baterii mai rezistente în sezonul rece. Toate aceste pregătiri pot ajunge la costuri între 1.900 și 3.500 de lei, arată datele unei platforme online. 70% din totalul comenzilor înregistrate în luna noiembrie vizează acum produse dedicate pregătirii mașinii pentru sezonul […]
PSD își alege astăzi noua conducere. Sorin Grindeanu este singurul candidat și promite „un nou capitol” pentru social-democrați | AUDIO # Europa FM
Social-democrații își aleg astăzi conducerea. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia partidului. În cadrul congresului ar urma să fie modificat și statutul partidului: nu va mai fi un partid „progresist”, așa cum apare în actualul statut, ci se va defini ca formațiune „atașată valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”. Congresul […]
Ilie Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor, condiția de bază însă este să construim un buget serios” # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Digi24, că „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor”, cu condiția ca statul să construiască „un buget serios, bazat pe realitate”, nu pe proiecții fără temei. Șeful Guvernului a subliniat că prioritar în acest moment este realizarea unui buget realist, care să răspundă problemelor economice și […]
Mai multe persoane dintr-o bază militară americană s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet „suspect” cu pulbere albă | AUDIO # Europa FM
Mai mulți oameni dintr-o bază militară americană s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect, relatează CNN. Pachetul suspect a fost livrat la o bază militară din Maryland, iar mai multe persoane au fost transportate la spital. Un comunicat al Bazei Comune Andrews, situată în afara Washingtonului, D.C., a anunțat că o clădire din […]
Jamaica se confruntă cu pagube uriașe după uraganul Melissa. Cinci milioane de tone de moloz blochează drumurile și accesul la servicii esențiale | AUDIO # Europa FM
În Jamaica, aproape cinci milioane de tone de moloz blochează drumurile și accesul la servicii esențiale. Pagubele provocate sunt echivalente cu 30% din PIB-ul țării. Sunt estimări inițiale, iar cel mai probabil valoarea acestora va crește, avertizează unii oficiali internaționali. Uraganul Melissa, unul dintre cele mai puternice care au lovit zona Caraibelor, este „cea mai […]
Șantierul Naval Damen Mangalia ar putea fi vândut. Mai mulți investitori s-au arătat interesați de preluarea afacerii | AUDIO # Europa FM
Un nou pas pentru salvarea Șantierului Naval Damen Mangalia, aflat de peste un an și jumătate în procedură de insolvență. După mai multe demersuri pentru identificarea unor companii străine, cunoscute în domeniul construcțiilor navale, administratorul judiciar propune vânzarea activelor șantierului. Mai mulți investitori s-ar fi arătat interesați să cumpere afacerea. Soarta Șantierului Naval Damen […]
Mihai Polițeanu: Am preluat Primăria Ploiești cu o datorie globală de 100 de milioane de euro/ Am implementat măsuri bugetare înainte ca domnul Bolojan să fie la modă | VIDEO # Europa FM
Mihai Polițeanu a fost una dintre marile surprize la alegerile locale de anul trecut. A câștigat Primăria Ploieștiului din postura de independent. La un an de la alegeri, Mihai Polițeanu explică ce a schimbat în oraș și câtă putere are un politician independent. Invitat de Sebastian Zachmann la emisiunea „Piața Victoriei”, primarul municipiului Ploiești a […]
Premierul Ilie Bolojan, despre întâlnirea de la Palatul Victoria cu afaceristul Fănel Bogos: Acesta și-a prezentat compania și problemele cu autoritățile statului, fără să-mi ceară nimic # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că întâlnirea pe care a avut-o cu liberalul Mihai Barbu și cu omul de afaceri Fănel Bogos a durat aproximativ 15 minute și nu a implicat nicio solicitare de foloase sau favoruri. Întâlnirea a avut loc în contextul unor discuții politice, dar afaceristul i-a prezentat și problemele cu care […]
Episcopul de Cluj-Gherla, Claudiu-Lucian Pop, este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Purtătorul de cuvânt al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș: „Are 30 de ani de preoție, de slujire și aproape 14 ani de episcopat” | AUDIO # Europa FM
Episcopul de Cluj-Gherla, Claudiu-Lucian Pop, este noul șef al Bisericii Române Greco-Catolice. Acesta îl succede pe arhiepiscopul Lucian Mureșan, care a murit în septembrie, la vârsta de 94 de ani. Este pentru prima dată când episcopii români greco-catolici s-au reunit la Vatican pentru a alege arhiepiscopul. Formarea teologică și experiența de 30 de ani de […]
Ioana Dogioiu: Premierul s-a întâlnit cu domnul Bogos, prin intermediul președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, pentru „chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei” | AUDIO # Europa FM
Noi detalii de la Palatul Victoria despre discuția pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o cu afaceristul vasluian Fănel Bogos. Acesta a ajuns la Guvern prin intermediul președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, care a solicitat o audiență cu premierul pe teme politice, spune purtătorul de cuvânt al Executivului. Discuția, care a avut loc pe 23 […]
