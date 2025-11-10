Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi24.ro, 10 noiembrie 2025 14:50
Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie.
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol # Digi24.ro
Poliţia Română a declanşat o anchetă internă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după cazul femeii de 25 de ani din comuna Beciu, care a fost ucisă sâmbătă pe stradă de fostul soţ, în timp ce se afla alături de copilul lor de trei ani. Victima avea emis un ordin de protecţie împotriva agresorului şi îl reclamase anterior pentru răpire şi viol, însă bărbatul a fost lăsat în libertate.
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică # Digi24.ro
O nouă ordonanță de urgență le dă cetățenilor, primăriilor și firmelor mici posibilitatea să-și producă singuri energia electrică și chiar să o vândă în comunitatea locală. Ordonanța de Urgență 59/2025 stabilește regulile pentru funcționarea „comunităților de energie” și este considerată de Asociația Prosumatorilor din România drept cel mai important pas făcut până acum pentru ca energia să ajungă direct „în mâinile oamenilor”.
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui # Digi24.ro
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că i-a cerut ministrului Transporturilor Ciprian Şerban să trimită către cabinetul premierului Ilie Bolojan o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară Mihai Barbu. Președintele PSD a adăugat că se aşteaptă ca această revocare să fie semnată foarte repede.
Fostul președinte al Republicii Franceze Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare luni, justiția acceptând cererea sa de punere în libertate, anunță BFMTV. El a fost încarcerat la închisoarea La Santé pe 21 octombrie. După 20 de zile, Curtea de Apel a examinat luni cererea sa de eliberare.
Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul # Digi24.ro
Mitropolitul Nestor (Evghenii Sirotenko) al Korsunului și Europei Occidentale a fost destituit din funcția de conducere a exarhatului Europei Occidentale. Decizia a fost luată de patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), invocând începerea procedurilor judiciare ecleziastice împotriva arhiepiscopului.
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti, intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care ar urma să aibă loc în Capitală, după ce în luna septembrie s-a desfăşurat la Braşov. Ministrul a arătat că apreciază reacţia rapidă a CNA şi se bazează în continuare că va bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale.
Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova, a anunțat luni acţionarul Mihai Rotaru.
România, pregătită pentru sezonul rece: depozitele de gaze pline în proporție de 96% și stocuri record de cărbune # Digi24.ro
Procentul de înmagazinare a gazelor din depozite a ajuns la 96% și avem stocuri de cărbune de aproximativ 206.000 tone de cărbune, faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă că „suntem destul de pregătiţi şi putem să luăm în frâie orice obstacole care ar putea să fie” în această iarnă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu.
Kremlinul insistă că Lavrov nu a căzut în dizgrația lui Putin, chiar dacă nu poate spune exact când îl vor revedea rușii pe ministru # Digi24.ro
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomaţiei ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta.
Fată de 14 ani, agresată sexual în curtea unei biserici din Sectorul 3. Suspectul a muşcat un poliţist în momentul reţinerii # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 24 de ani, acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici din Capitală încercând că o sărute cu forţa şi atingând-o într-o zonă intimă, a fost reţinut de poliţişti. Dus la secţie, agresorul a devenit violent în momentul reţinerii şi l-a muşcat pe poliţistul care a intervenit.
Donald Trump l-a grațiat pe fostul să avocat și pe alți apropiați acuzați că ar fi vrut răsturnarea rezultatului alegerilor din 2020 # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a graţiat pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani, fostul său şef de cabinet Mark Meadows şi pe alţi apropiaţi, acuzaţi de susţinerea unor eforturi ale Partidului Republican de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, anunţă un oficial de la Departamentul Justiţiei.
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De ce este energia atât de scumpă în România # Digi24.ro
România are a 21-a cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Prețul plătit de români pentru curentul electric este de 70 de ori mai mare decât cel din Iran, țara cu cea mai ieftină energie, și de aproape 60 de ori mai ieftină decât energia cea mai scumpă, vândută în Insulele Bermude.
Preşedinţii Curţilor de apel: Atunci când Înalta Curte este supusă discreditării, afectează încrederea în toţi judecătorii # Digi24.ro
Preşedinţii Curţilor de apel din România au transmis un mesaj de susţinere faţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), arătând că, atunci când instanţa supremă este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii. Preşedinţii Curţilor de apel consideră că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanţei supreme, ci o slăbire a justiţiei în ansamblu.
Prime pentru tineri la primul job și subvenții pentru mamele cu trei copii. Propunerile Ministerului Muncii la legea șomajului # Digi24.ro
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind șomajul și ocuparea forței de muncă. Propunerile includ prime de stabilitate pentru tinerii care se angajează pentru prima dată, subvenții pentru mamele cu cel puțin trei copii, dar și sprijin pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre dosarul în care a dat declaraţii ca martor, că „o să mai fie chestii” în perioada care urmează. El a precizat că, atât timp cât se află într-o funcţie publică, o să-şi folosească această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât poate, sistemul pe care îl are în subordine.
Un avion în care se afla un ministru din Belgia a făcut o aterizare de urgenţă, după mai multe probleme tehnice # Digi24.ro
Ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, care se afla într-un zbor guvernamental către o reuniune internațională în Columbia, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Antile în noaptea de sâmbătă spre duminică. Incidentul a fost descris de apropiații ministrului ca afectând „credibilitatea” Belgiei.
Rusia avansează pe frontul din Ucraina. Încă trei sate ar fi fost cucerite de către armata lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Rusia revendică luni cucerirea a trei sate pe frontul din estul Ucrainei, unde se concentrează confruntările armate între forţele ruse şi ucrainene.
USR reacționează ironic după ce Marcel Ciolacu a cerut ca partidul lui Fritz să iasă de la guvernare: „Este foarte stresat” # Digi24.ro
Recentele afirmaţii ale fostului lider al PSD Marcel Ciolacu potrivit cărora USR ar trebui să iasă de la guvernare ţin mai degrabă de campania electorală, este de părere liderul senatorilor Uniunii Salvaţi România, Ştefan Pălărie.
Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nelimitat” cu președintele SUA, Donald Trump, pentru exceptarea Ungariei de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc. Casa Albă spune însă că derogarea este valabilă doar un an, în schimbul unor contracte de 600 de milioane de dolari pentru achiziția de gaz lichefiat american.
Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de rezolvare a acestuia stagnează, însă „nu din vina” Moscovei, relatează Reuters. Peskov a răspuns unei declarații făcute de președintele american Donald Trump, care a spus că acest conflict „se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat”.
Blocajul guvernamental din SUA întârzie exporturile de arme către aliații NATO și Ucraina # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din SUA, care a durat 40 de zile, un adevărat record, a întârziat exporturi de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari către aliații NATO și Ucraina, arată datele comunicate publicației americane Axios, citate de TVPWorld.
Marele import de indieni: Vladimir Putin vrea să importe sute de mii de muncitori din India # Digi24.ro
Rusia intenționează să încheie un acord privind mobilitatea forței de muncă cu India, care va permite atragerea unui număr mai mare de cetățeni ai republicii în calitate de migranți economici, relatează The Economic Times.
Bolojan discută, joi la Guvern, cu Alexandru Munteanu. E prima vizită la București a noului premier din Republica Moldova # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan îl va primi, joi la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție.
Meteorologii anunță unde se încălzește vremea. Prognoza pe următoarele două săptămâni pentru fiecare regiune # Digi24.ro
Vremea va fi mai caldă decât de obicei în mai multe regiuni ale țării, până în 15 noiembrie. După această dată, meteorologii vorbesc despre un grad mare de incertitudine a prognozei, cu alternanțe între vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă și zile mai friguroase.
Măsuri asigurătorii asupra unor bunuri de aproape 100 de milioane de lei, în cadrul Operaţiunii „Jupiter” # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dosarele penale instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) în cadrul operaţiunii „Jupiter”.
Elon Musk prezice dispariția banilor în viitor. Ce va deveni principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului # Digi24.ro
Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie. În același timp, miliardarul le-a recomandat acționarilor să „păstreze acțiunile Tesla”.
Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la Aeroportul Suceava # Digi24.ro
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins, începând de luni, şi la alte puncte de trecere a frontierei, din judeţele Timiş, Botoşani, Suceava, Satu Mare şi la Aeroportul Suceava, a anunțat Poliția de Frontieră. EES colectează date din documentele de călătorie ale cetăţenilor din state care nu fac parte din UE.
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era PERFECT” # Digi24.ro
Șeful postului public britanic de televiziune și directorul executiv al departamentului de știri și-au dat demisia duminică, după zile întregi de presiuni legate de modul în care a fost prezentată știrea despre Donald Trump. Liderul american a reacționat în stilul caracteristic pe propria sa rețea de socializare.
Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite # Digi24.ro
Premierul thailandez a anunțat că țara sa va suspenda toate acțiunile convenite prin acordul de încetare a focului intermediat de Statele Unite cu Cambodgia, după ce o explozie de mină terestră în zona de frontieră a rănit doi soldați thailandezi, scrie The Independent.
Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni” # Digi24.ro
Deficitul comercial al României a crescut în primele nouă luni din 2025 cu 4,3%, la 24,4 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor INS de luni, 10 noiembrie. Contactat de redacția Digi24.ro, economistul Ovidiu Folcuț a transmis faptul că evoluția deficitului comercial nu este o surpriză, ci o tendință constantă a ultimilor ani.
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde # Digi24.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu este de negăsit, după ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Polițiștii din Argeș au mers la locuința artistului din Ștefănești pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă acesta nu era acasă. Dani Mocanu ar fi părăsit țara înainte de anunțarea deciziei instanței.
Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni. Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați # Digi24.ro
Centrul de primire pentru refugiații din Ucraina de la fostul aeroport Tegel din Berlin a fost adesea criticat. Guvernul de la Berlin are de mult timp planuri pentru acest amplasament și intenționează acum să le pună în aplicare, scrie focus.de.
După cazul femeii ucise în Teleorman, șeful Poliției Române anunță controale în toată ţara: „Nu voi ezita să iau măsuri drastice” # Digi24.ro
Șeful Poliției Române a anunțat, luni, după cazul femeii ucise în Teleorman de fostul soţ, că se vor face verificări în toată țara cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică. Poliţia a deschis dosar penal şi a sesizat Parchetul. Autorităţile fac apel către victime să accepte ca agresorului să i se monteze dispozitiv de monitorizare electronică.
A 11-a ediție a titlurilor de stat Tezaur, din acest an. Ce dobânzi anunță Ministerul Finanțelor # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor lansează a 11-a ediție din acest an a programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi variabile în funcție de maturitate. Românii pot investi cu sume începând de la 1 leu, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.
Procurorul general a dispus control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soț # Digi24.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus să fie făcut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soţ, care reclamase anterior că a fost violată de acesta. Controlul vizează modul în care s-au făcut cercetările privind violul şi procedura în ceea ce priveşte ordinul provizoriu de protecţie.
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un actor important în industria de apărare # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are toate datele pentru a deveni un „hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est” şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens. Șeful statului a participat, luni dimineață, la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).
De Cyber Monday, DIGI prelungește sezonul ofertelor, cu 50% discount în primele nouă luni # Digi24.ro
După un weekend intens de cumpărături, DIGI adaugă în calendar o nouă zi dedicată alegerilor inspirate. Luni, 10 noiembrie, utilizatorii care vor să își optimizeze experiența de conectivitate se vor bucura, în primele 9 luni, de abonamente la jumătate de preț, oricare ar fi pachetul selectat: internet, telefonie mobilă sau televiziune.
Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent # Digi24.ro
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, susține că promisiunea lui Donald Trump privind „dividende” de cel puțin 2.000 de dolari pentru fiecare american poate deveni realitate prin măsurile fiscale deja adoptate. Reduceri de taxe, scutiri și deduceri ar putea transforma tarifele comerciale într-un avantaj direct pentru contribuabili, a explicat oficialul pentru ABC.
Nou eșec răsunător pentru Putin: construcția primei baze navale din Africa, după prăbușirea URSS, a intrat pe linie moartă # Digi24.ro
Rusia nu va putea deschide în curând o bază navală în Sudan din cauza războiului civil care se desfășoară în țară, a declarat ambasadorul Federației Ruse în republică, Andrei Cernovol. „Având în vedere conflictul militar actual, demersurile în această chestiune sunt suspendate pentru moment”, a declarat Cernovol într-un interviu acordat agenției RIA Novosti.
Avertismentul lui Zelenski: Putin ar putea ataca NATO pentru a masca dezastrul luptelor din Ucraina # Digi24.ro
Rusia ar putea ataca una dintre țările NATO înainte de încheierea războiului din Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Trebuie să uităm de scepticismul general al Europei cu privire la faptul că [președintele Rusiei, Vladimir] Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina și apoi ar putea merge mai departe. El poate face ambele lucruri simultan”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat The Guardian.
Membru AUR acuzat de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții # Digi24.ro
Un membru al AUR este acuzat de contrabandă cu țigări. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 60.000 de țigarete pregătite pentru vânzare. Judecătoria Huedin a început procesul.
Tatăl femeii ucise de fostul soț în Teleorman acuză poliția: A încălcat ordinul de protecție. Polițiștii spuneau că nu au ce să-i facă # Digi24.ro
Tatăl femeii de 25 de ani din comuna Beciu, Teleorman, care a fost ucisă pe stradă de fostul soț, în fața copilului de 3 ani, a declarat că a cerut ajutorul Poliției de nenumărate ori, însă autoritățile nu au luat nicio măsură. „Spuneau că nu au ce să-i facă”, a declarat bărbatul.
Cinism marca Zaharova: îl acuză pe fostul șef al BBC că „a fabricat materiale” despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentând demisia directorului general al British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, a declarat că BBC „nu poate fi stigmatizată”, pentru că au fabricat scandalul și au răspândit numeroase știri false și dezinformări.
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important parteneri de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori # Digi24.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectuează percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.
Donald Trump l-a trimis pe șeful FBI într-o vizită secretă pentru a rezolva problema fentanilului # Digi24.ro
Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China săptămâna trecută pentru a discuta despre fentanil şi chestiuni privind aplicarea legii, în urma unui summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în care cei doi lideri au salutat "consensul" pe această temă, au informat două surse familiarizate cu această chestiune, relatează luni Reuters.
Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice # Digi24.ro
Comandanții Hezbollah se supun operațiilor estetice pentru a evita urmărirea israeliană, potrivit unui raport. Zeci de membri ai Hezbollah, unii răniți în războiul de anul trecut cu Israelul, s-ar fi supus operațiilor de reconstrucție facială în Irak, Iran și Liban pentru a-și ascunde identitatea, pe fondul tensiunilor crescânde de-a lungul frontierei. Oficiali de rang înalt ai Hezbollah s-au supus operațiilor estetice pentru a-și ascunde identitatea după ce au fost ținta atacurilor israeliene cu drone, a relatat duminică canalul de știri saudit Al Hadath, citând surse apropiate grupării teroriste libaneze, scrie ynetnews.com.
