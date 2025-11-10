WSJ: Fostul comandant al forțelor armate ucrainene, Zalujni, s-a aflat în spatele sabotajului Nord Stream

Newsweek.ro, 10 noiembrie 2025 15:20

Anchetatorii germani sunt convinși că gruparea ucraineană care ar fi aruncat în aer conductele de ga...

