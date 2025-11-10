Trafic deviat pe DN 7, în zona Vladimirescu, până la finalul anului viitor. Se construiesc două pasaje pe calea ferată
Timis Online, 10 noiembrie 2025 15:20
CFR Infrastructură va construi, prin firma care se ocupă de lotul 4 Ronaț Triaj – Arad, două pasaje denivelate la intersecția căii ferate cu DN 7. Din această cauză, până la finalul anului viitor, drumul național va fi închis, fiind anunțate rute alternative. Măsura se aplică încă de luni, 10 noiembrie.
