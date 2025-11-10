Ministrul Finanţelor: Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie

06:50

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre redimensionarea trupelor SUA, în ţara noastră, că nu crede că […] The post Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România / Americanii să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak appeared first on Financial Intelligence.