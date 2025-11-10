YUNGBLUD a aflat chiar înainte de show-ul de la UNTOLD Dubai că este nominalizat la trei premii Grammy

09:50

Conducerea Poliţiei Române anunţă că au loc verificări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în urma morţii femeii care a fost înjunghiată de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia sesizaseră, anterior, că soţul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri.