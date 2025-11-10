Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: “Am crezut că mor”

12:20

Gigi Becali a comentat situaţia explozivă de la Universitatea Craiova, acolo unde Mirel Rădoi e la un pas de a-şi da demisia. Finanţatorul de la FCSB a glumit pe seama unei posibile colaborări cu finul său Rădoi. Becali l-a lăudat şi pe rivalul Mihai Rotaru, cel cu care consideră că se va lupta pentru titlul