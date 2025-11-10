Cum se scuză instituțiile după femicidul din Teleorman. Șeful Poliției Române caută adevărații vinovați

09:00

Vânzările de Black Friday 2025 au depăşit chiar şi cele mai optimiste previziuni ale retailerilor. Românii au cheltuit sume-record, deşi mulţi oameni se plâng de scumpiri, de majorarea TVA-ului şi de traiul greu. De exemplu, TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei. De asemenea, În […] The post Când Black Friday 2025 apare, criza dispare! Românii au cheltuit în acest weekend sume fabuloase, deşi mulţi se plâng de scumpiri first appeared on Ziarul National.