Termoficare Oradea: se întrerupe furnizarea energiei termice pentru minipunctele termice din Oradea - Cartierul Nicolae Iorga
Bihoreanul, 10 noiembrie 2025 16:40
Pentru remedierea unor avarii, apărute la rețeaua termică de transport din Cartierul Nicolae Iorga, zona Gara CFR Oradea, începând de azi, 10 noiembrie 2025, ora 11.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți utilizatorii/consumatorii situați în zona străzilor: Ecaterina Teodoroiu, Vasile Cârlova, Negoiului, Izvorului, Depoului, Călimănești, Constanței, Oituz, Caișilor, Petre Ispirescu și Nicolae Beldiceanu, alimentați din modulele termice proprii.
Acum 15 minute
16:40
Acum 30 minute
16:30
Furt la Camera Notarilor Publici Oradea: Hoțul, prins cu ajutorul unui cetățean cu spirit civic # Bihoreanul
Un bărbat de 53 de ani este anchetat, după ce a furat două portofele din sediul Camerei Notarilor Publici din Oradea și a fugit. Hoțul a fost prins cu ajutorul unui cetățean care, observând ce s-a întâmplat, a alergat după el și l-a prins până la sosirea polițiștilor.
Acum 2 ore
15:40
Șefii Curților de Apel iau apărarea șefei ÎCCJ după eliberarea prin căi extraordinare a unor condamnați pentru corupție. Asta înseamnă „prevalența adevărului” # Bihoreanul
Președinții tuturor celor 16 Curți de Apel din țară îi iau apărarea șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție după valul de eliberări recente, prin căi extraordinare de atac, ale unor infractori celebri condamnați pentru corupție. Cei 16 judecători care conduc Curțile de Apel susțin că „întoarcerea” unor sentințe definitive prin căi extraordinare „reprezintă prevalența adevărului”, iar „lovirea vârfului sistemului judiciar echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem”.
Acum 4 ore
14:50
Intervenție contra-cronometru, în noaptea de duminică spre luni, pentru pompierii militari orădeni. Un câine a fost scos dintr-un canal de colectare a apelor pluviale de pe strada Veseliei din Sântandrei, după ce o localnică a alertat autoritățile prin 112.
14:20
Scrisoare deschisă a „investitorilor străini” Ioan și Viorel Micula: se plâng președintelui, premierului și altor autorități de persecuție și avertizează cu noi penalități # Bihoreanul
Frații Ioan și Viorel Micula, ale căror firme au fost recent percheziționate într-un dosar de evaziune și delapidare, au trimis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan, miniștrilor Finanțelor, Justiției și Externelor, precum și liderilor partidelor aflate la guvernare, în care se plâng de abuzuri din partea statului. În calitate de „investitori străini”, cei doi susțin că sunt hărțuiți și avertizează că statul trebuie să le achite sume imense, purtătoare de penalități în fiecare săptămână.
13:50
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de marţi 11.11.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a noii reţele de alimentare cu apă pe strada Lăpuşului, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 09.00 şi 14.00.
13:40
Au început lucrările pe strada Republicii din Oradea. Constructorii demontează pavajul din granit (FOTO) # Bihoreanul
Strada Republicii, principala arteră pietonală din Oradea, a intrat săptămâna aceasta în lucrări de reabilitare. Constructorii au început să marcheze cu benzi și balize de restricționare a accesului pentru pietoni, iar executanții au început să demonteze pavajul din granit așezat în anul 2006.
13:20
Cum s-a petrecut accidentul de pe bulevardul Magheru: o șoferiță septuagenară a schimbat banda și a dat peste un mopedist beat # Bihoreanul
Accidentul rutier petrecut, duminică seară, pe Bulevardul Magheru din Oradea a avut loc după ce o orădeancă în vârstă de 70 de ani, la volanul unei mașini Honda, a virat dreapta, pe lângă Facultatea de Drept, dar de pe banda a doua. Culmea este că și mopedistul pe care l-a lovit are tinichele de coadă: era beat, polițiștii găsindu-l cu o alcoolemie de 1,04 în aerul expirat.
13:10
Alternanță de zile reci și calde. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni în Bihor # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni. Pentru regiunea Crișana, deci inclusiv județul Bihor, vremea va fi variată în perioada 10-23 noiembrie.
Acum 6 ore
12:40
Casă distrusă de flăcări într-un sat din Bihor. Pompierii au avut peste 50 de intervenții în weekend # Bihoreanul
Pompierii bihoreni au avut un sfârșit de săptămână plin, fiind solicitați la peste 50 de intervenții în doar două zile. Printre acestea s-au numărat incendii, accidente rutiere, misiuni de salvare a unor persoane vârstnice și intervenții medicale ale echipajelor SMURD.
12:10
Orașul cu scene pline: Prezențe pestrițe în noiembrie pe scenele din Oradea, de la Horațiu Mălăele, la Fuego și The Urs # Bihoreanul
În noiembrie, soarele apune mai repede, dar în paralel pe scenele din Oradea se aprind tot mai multe reflectoare. După deja anunțatele Ora Jazz Festival (14-16 noiembrie, la Sinagoga Sion și Filarmonica de Stat) ori concertul lui Thomas Anders, fostul solist Modern Talking (15 noiembrie, Oradea Arena), orașul va găzdui și alte evenimente care promit să anime peisajul local, cu invitați diverși din lumea muzicii, a teatrului, baletului și a comediei. Baletul „Spărgătorul de Nuci” ori noua ediție a spectacolului folcloric de amploare „România ne Unește” sunt printre ele...
11:10
De fiecare dată când privim în jur, vedem schimbarea: clădiri reabilitate, școli refăcute, străzi modernizate, spitale dotate, parcuri curate și oameni care se bucură de un oraș tot mai frumos. Desigur, lucrările aduc și un anumit disconfort, dar satisfacția vine când vedem rezultatele. Dacă astăzi putem circula mai ușor, dacă orașul arată atât de bine, este pentru că s-a muncit enorm în Primăria Oradea. În spatele fiecărui proiect se află oameni dedicați, care au înțeles că dezvoltarea unui oraș nu se face peste noapte, ci prin perseverență, planificare și implicare constantă.
Acum 8 ore
10:10
Începe încă o săptămână cu evenimente diverse în Oradea! Joi, cei care vor să se destindă sunt așteptați la un show de stand-up comedy, la Casa Tineretului, iar vineri la spectacolul „Sunt un orb”, al lui Horațiu Mălăele. Tot vineri începe festivalul Ora Jazz, datorită căruia artiști din diferite țări vin la Oradea și vor perfoma în fața publicului meloman.
09:10
Vușcan, între cărți și sticle: Lansarea cărții „Trocul Digital” s-a terminat cu tensiuni # Bihoreanul
Fosta beizadea Horea Vușcan, fiul fostului director și apoi patron al singurei fabrici de ulei din Oradea, ulterior închise, a ajuns la 45 de ani, dar tot nu s-a maturizat. Joia trecută, Vușcan jr. și-a făcut o apariție de senzație la Biblioteca Județeană, la volanul unui Cadillac, pentru a-și lansa o carte despre „Trocul Digital”. Baiul e că, după ce și-a isprăvit evenimentul, și-a dat arama pe față.
Acum 12 ore
08:30
AVE România, prezentă la Ediția a 14-a a Stati Generali della Green Economy - Ecomondo 2025, Rimini, Italia (FOTO) # Bihoreanul
În perioada 4-5 noiembrie 2025, AVE România a participat la unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate economiei verzi și tranziției ecologice.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Johnny Suedezul nu e impresionat de perchezițiile de la firmele lui # Bihoreanul
Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Johnny Suedezul, despre perchezițiile la firmele lui: „N-au decât să cerceteze cât vor! Noi, cu armata noastră de avocați, ne vom bate până la ultima picătură de energie. La ce legi există, sunt șanse minime ca actuala generație de români să pupe ceva bani de la noi”. „S-a spus că ați fi plecat din țară”. „Motive am avea, să ne reunificăm familia cu Victoraș. Dar nu-i adevărat”.
Acum 24 ore
00:00
Luni, 10 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: BIHOREANUL vă prezintă amănunte mai puțin știute din viața legendarului antrenor Emeric Ienei; Peste 200 de copaci au fost defrișați în parcurile din Oradea; Primăria Oradea a scos la testare un nou model de eco-insule inteligente; Cine este antreprenorul care a „mutat” Capitala Tineretului la Oradea?
9 noiembrie 2025
20:10
Liga 3: Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş şi-au câştigat jocurile de pe teren propriu, în timp ce Lotus Băile Felix a cedat în deplasare # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a au obţinut două victorii şi au suferit o înfrângere în prima etapă din retur. Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş, care au evoluat pe teren propriu, s-au impus la două goluri diferenţă, în timp ce Lotus Băile Felix, care a avut joc la Tăşnad, în judeţul Satu Mare, a cedat tot la două goluri diferenţă.
19:40
O femeie a fost ucisă de fostul soț, care avea interdicție să se apropie de ea. Victima își ținea copilul în brațe când a fost înjunghiată! # Bihoreanul
O crimă cumplită a avut loc, sâmbătă, într-o comună din Teleorman, unde o femeie în vârstă de 26 de ani a fost înjunghiată de fostul ei soț, chiar în timp ce își ținea în brațe copilul de doi ani. Bărbatul avea interdicție să se apropie de fosta sa parteneră, după ce, în luna septembrie, a răpit-o și a violat-o.
19:00
Eveniment caritabil: Asociația Nevăzătorilor Bihor organizează gala „Ne vedem?!” pentru a susține centrul lor multifuncțional # Bihoreanul
Asociația Nevăzătorilor Bihor lansează un apel public către comunitatea orădeană: viitorul Centrului Multifuncțional pentru Nevăzători depinde de sprijinul oamenilor. Organizația va găzdui joi, 27 noiembrie, de la ora 17:00, la Sala Palazzo din Oradea, o seară caritabilă intitulată „Ne vedem?!”, un eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru menținerea programelor care îi ajută pe nevăzători să ducă o viață independentă.
18:20
Accident în Oradea: un mopedist a ajuns la spital, după un impact cu o mașină pe Bulevardul Magheru # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs duminică, în jurul orei 17:25, pe Bulevardul Magheru din Oradea. Potrivit Poliției Bihor, în coliziune au fost implicate două vehicule – un autoturism și un moped.
17:00
Lecții scrise de o elevă pentru elevi: O liceană de 10 din Oradea a publicat un ghid de pregătire pentru examenul de Evaluare Națională # Bihoreanul
În fiecare an, editurile din România lansează cărți și culegeri scrise de profesori și menite să-i ajute pe elevi în pregătirea pentru examenele naționale. Acum, însă, elevii de-a VIII-a au ocazia să învețe pentru testarea de limbă română de la Evaluarea Națională îndrumați de o colegă de-a lor. Ioana Pepelea, elevă în clasa a IX-a în Oradea și, în vară, zecistă la examenul de română de la finalul gimnaziului, a publicat o asemenea carte, cu recomandări și sugestii pe înțelesul tuturor.
Ieri
15:50
Centenarul Kristófi János: Expoziție omagială la Oradea, la 100 de ani de la nașterea pictorului bihorean # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor din Oradea marchează împlinirea a 100 de ani de la nașterea pictorului bihorean Kristófi János printr-o expoziție omagială dedicată acestuia. Vernisajul va avea loc vineri, de la ora 16, la sediul muzeului din strada Armatei Române.
14:40
Răspunde la numele de Bogdan Tîrpe și Poliția l-a săltat pentru că și-a escrocat partenerii de afaceri cu 14 milioane de euro. După față, ai zice că e un tânăr dintre aceia spilcuiți, care umblă din poartă-n poartă să-ți distribuie Turnul de Veghere. După avere, rămâi mască aflând că Parchetul a instituit sechestru pe 142 de terenuri și 9 mașini.
13:50
Pentru prima dată în Uniunea Europeană, viteza pietonilor pe trotuar va fi reglementată prin lege în Slovacia. Autoritățile au decis că limitarea vitezei de mers pe jos va reduce riscul de accidente și va duce la creșterea siguranței în trafic. Legea este una controversată.
12:30
Narcis Haiaș, student la Inginerie în cadrul Universității din Oradea, a lansat vineri o aplicație dedicată experiențelor din Oradea. Intitulată sugestiv „Oradea Experience”, aplicația prezintă evenimentele și activitățile care pot fi făcute în oraș, însă într-o manieră „gamificată”, în care utilizatorii primesc puncte pentru interacțiunile lor, pe care apoi le vor putea transforma în recompense.
11:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o avertizare nowcasting de ceață pentru mai multe localități din sudul județului Bihor, valabilă până la ora 13:00.
11:10
CSM Oradea s-a impus fără probleme în faţa celor de la CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu şi a încheiat turul pe primul loc # Bihoreanul
Echipa de handbal masculin CSM Oradea s-a impus fără probleme în disputa de sâmbătă cu CSU „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu şi a încheiat turul de campionat al Seriei C din Divizia A pe primul loc. După ce s-au desprins la 14 goluri la pauză, în partea a doua orădenii au evoluat mai mult cu tinerii componenţi ai lotului, dar şi aceştia s-au descurcat bine, astfel că la final scorul a fost 49-37.
09:50
Acumularea nepermanentă Sălard, din județul Bihor, a intrat într-un amplu proces de modernizare, printr-un proiect care urmărește creșterea siguranței la inundații și adaptarea la noile condiții climatice. Finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), investiția își propune să transforme polderul dintr-un model clasic într-un sistem digitalizat, automatizat și sigur.
08:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus în derby-ul etapei cu Rapid, cu 84-76, şi rămâne singura echipa neînvinsă în Liga Naţională # Bihoreanul
Formaţia de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea a rămas singura neînvinsă în Liga Naţională, după ce sâmbătă seara a câştigat derby-ul etapei cu Rapid Bucureşti. Roş-albaştrii s-au impus la Oradea Arena cu scorul de 84-76 şi şi-au consolidat primul loc al clasamentului. De această dată, Jaizec Lottie a fost principalul marcator, cu 16 puncte.
8 noiembrie 2025
22:20
Fotbaliştii de la FC Bihor nu au reuşit să câştige jocul de sâmbătă de la Stadionul Iuliu Bodola cu cei de la CS Tunari, deşi şi-au dorit foarte mult. Orădenii au avut câteva ocazii bune, dar nu au izbutit să înscrie, jocul încheindu-se la egalitate, scor 0-0. Partida s-a desfăşurat sub privirile conducătorilor Federaţiei Române de Fotbal şi a fostului selecţioner Anghel Iordănescu, veniţi la Oradea pentru a participa la funeraliile lui Emeric Ienei. În pofida rezultatului meciului, orădenii rămân pe poziţia secundă a clasamentului.
19:00
Legendele nu mor niciodată! Cel mai iubit antrenor român, Emeric Ienei, a fost înmormântat la Oradea cu onoruri militare, torțe roșii și discursuri emoționante (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aproape 1.000 de oameni au participat, sâmbătă, la funeraliile organizate la Oradea pentru legendarul sportiv și antrenor Emeric Ienei, dar probabil nici unul dintre ei n-ar putea spune o vorbă rea despre cel supranumit „lordul fotbalului românesc”. Că Ienei a fost iubit și respectat s-a văzut în felul în care s-a desfășurat ceremonia: cu onoruri militare, dar și cu omagii aduse de microbiști de toate vârstele, care au umplut de lumină roșie și fum aleea principală a cimitirului. De asemenea, la microfon, s-au spus despre Ienei multe cuvinte frumoase și emoționante. În final, trupul său neînsuflețit a fost pus în pământ, la mică distanță de cel al unui bun prieten de-al său: omul de cultură Mircea Bradu.
17:10
Bihorel: În inclusivitate! Stenogramele discuției între Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogoș # Bihoreanul
Fănel Bogoș e un om de afaceri din Vaslui care se ține de găinării. Mai exact are ferme de pui unde s-a semnalat salmonella. Directorul Direcției Sanitar Veterinare din Vaslui a refuzat să-l despăgubească pentru sacrificarea înaripatelor așa că patronul s-a gândit să se răzbune, încercând să-l schimbe din funcție. Patronul a ajuns inclusiv la premierul Bolojan pentru a cere schimbarea slujbașului de Stat. Bihorel a intrat în posesia unor frânturi din stenograme, ediția princeps.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Rezultate foarte bune şi prentru cei mai mici judoka de la LPS - Champions Oradea la Cupa Internațională de la Timișoara # Bihoreanul
Cei mai mici judoka de la LPS - Champions Oradea au obţinut rezultatele foarte bune la întrecerile ediţiei din acest an a Cupei Internaționale „Constantin Ali Bogdan” de la Timișoara. Micii sportivi şi-au adjudecat 18 clasări pe podium la o competiţie ce a reunit tineri sportivi talentați din România, Republica Moldova și Ungaria.
15:40
Ambalaje eco-cosmetice: Au fost create primele ambalaje compostabile pentru industria frumuseții # Bihoreanul
Cercetătorii din Portugalia au dezvoltat ambalaje cosmetice compostabile care imită plasticul, fabricate în întregime din surse regenerabile. Acestea sunt rezistente și flexibile, permițând modelarea lor în diverse recipiente cosmetice și se descompun în siguranță în mediu.
14:10
Ultimul drum al lui nea Imi: Sute de oameni, inclusiv nume mari din fotbalul românesc și politicieni, participă la înmormântarea lui Emeric Ienei (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O mulțime de oameni a umplut, sâmbătă, aleile cimitirului municipal din Oradea, pentru a lua parte la funeraliile organizate pentru fostul fotbalist și antrenor Emeric Ienei. Nea Imi, cum îi spuneau cei care l-au cunoscut, este condus pe ultimul drum, cu onoruri militare, și cu multă emoție, de oameni care l-au cunoscut sau care pur și simplu l-au admirat. La ceremonie participă nume mari din fotbalul românesc, dar și politicieni, oameni de afaceri sau simpli microbiști. BIHOREANUL vă ține la curent cu cele mai importante momente ale zilei.
13:00
Încălzirea vremii, prognozată pentru începutul lunii noiembrie, cu temperaturi diurne de circa 20°C, a determinat Termoficare Oradea să reducă serviciile, diminuând temperatura agentului termic de pe rețelele secundare de la circa 42°C la maximum 38°C.
11:50
„Casa cu nări aurii” - expoziție inedită vernisată la Casa Darvas-La Roche din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Casa Darvas-La roche s-a transformat, vineri seara, într-un spațiu de explorare artistică: persoanele prezente la vernisajul expoziției „Casa cu nări aurii” au putut descoperi lucrări ce reflectă arta contemporană și repere ale avangardei istorice.
11:00
Încă un medic mort în spital: O doctoriță din Cluj, găsită fără viață pe holul unității, în timpul gărzii # Bihoreanul
O doctoriță de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit moartă în unitatea sanitară. Medicul Eva Kiss era de gardă, când a fost găsită fără suflare, pe holul spitalului.
10:10
Touareg Final Edition – ultima expresie a performanței și tehnologiei, disponibil la D&C Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Volkswagen marchează sfârșitul unei ere cu noua ediție Touareg Final Edition, un SUV care redefinește performanța, confortul și tehnologia. Disponibil acum la comandă la D&C Oradea, acest model de colecție oferă un discount excepțional de 20.698,78 € - o oportunitate rară pentru pasionații de performanță.
09:50
CCR a motivat de ce a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților: a lipsit avizul CSM, dar pensiile de serviciu pot fi „corectate” din motive de „echitate socială” # Bihoreanul
CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțional proiectul legii ce prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani și plafonarea pensiilor de serviciu la 70% din ultimul salariu net, proiect pentru care Guvernul își asumase răspunderea. Potrivit CCR, eroarea majoră a acestuia a constat în lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, dar pe de altă parte Curtea a respins obiecția că modificarea pensiilor magistraților ar însemna un atac la independența Justiției, în măsura în care modificările sunt decise în condițiile unor constrângeri economice, pentru un plus de „echitate socială”.
08:40
Administratorul Semcereal Sălard, care şi-a înşelat furnizorii cu peste 75 milioane lei, a fost plasat sub control judiciar # Bihoreanul
Bogdan Tîrpe (foto), administratorul producătorului de cereale Semcereal Sălard, reținut pentru 24 ore pentru că ar fi înșelat furnizori de la care a achiziționat produse de peste 75 milioane de lei şi a măsluit un contract de ipotecă mobiliară, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 zile.
08:10
Handbaliştii de la CSM Oradea au meci acasă, sâmbătă, cu CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu # Bihoreanul
Iubitorii handbalului sunt invitaţi sâmbătă la Arena Antonio Alexe, unde formaţia CSM Oradea va susţine jocul din ultima etapă a turului de campionat din Divizia A. Roş-albaştrii vor primi, de la ora 17:30, replica echipei gorjene CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu, într-un joc în care pornesc mari favoriţi. Intrarea publicului este liberă.
00:20
Donald Trump, la întâlnirea cu Viktor Orbán de la Casa Albă: „Îmi plac românii, relația cu România este foarte bună” (VIDEO) # Bihoreanul
Donald Trump l-a primit vineri pe premierul maghiar Viktor Orbán la Casa Albă, despre care a spus că este un lider bun. În discuțiile cu presa de la acea întâlnire, președintele american a fost întrebat despre retragerea parțială de trupe din România, iar acesta a răspuns că nu este vorba de o retragere a militarilor americani, ci despre o rotație a efectivelor în Europa. El a adăugat că îi plac românii, iar relația SUA - România este foarte bună.
7 noiembrie 2025
23:50
După 35 de ani, Campionatele Balcanice de Cros s-au întors la Băile Felix. Întrecerile au loc în acest weekend # Bihoreanul
Staţiunea Băile Felix găzduieşte în acest weekend, după 35 de ani, Campionatele Balcanice de Cros, o competiţie care reuneşte la start sportivi din 11 ţări. Întrecerile au loc la categoriile de vârstă U20, U23 şi seniori. Vineri au avut loc conferinţa de presă care a prefaţat evenimentul şi deschiderea oficială. Alături de preşedinta Federaţiei Române de Atletism, Constantina Diţă, printre invitate se numără şi campioanele olimpice Maricica Puică şi Paula Ivan.
23:20
CSM CSU Raiffeisen Oradea întâlneşte, pe teren propriu, Rapid Bucureşti, în derby-ul etapei din Liga Naţională de baschet masculin # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM CSU Raiffeisen Oradea începe, în acest sfârşit de săptămână, o serie de cinci jocuri consecutive pe teren propriu. În primul dintre acestea, sâmbătă, de la ora 18, roş-albaştrii primesc vizita bucureştenilor de la Rapid, într-un duel care se constituie în derby-ul etapei a 8-a a Ligii Naţionale, întrucât se întâlnesc primele două clasate, ambele cu victorii pe linie până acum. Jocul este programat la Oradea Arena.
21:20
Visit Oradea a participat la World Travel Market London (WTM London), desfășurat în perioada 4-6 noiembrie 2025. WTM London este recunoscut ca fiind cel mai influent și extins eveniment internațional din industria ospitalității și turismului. La acest eveniment au participat peste 4000 de expozanți din peste 180 de țări.
20:20
VIDEO / Aplauze pentru Emeric Ienei, pe stadionul din Oradea: „Puțini știu să pătrundă în sufletele jucătorilor, cum o făcea nea Imi” # Bihoreanul
Sute de orădeni au fost, vineri seara, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea să își ia rămas-bun de la o legendă a sportului românesc, antrenorul Emeric Ienei. La ora 18, parcarea stadionului era plină, iar pe străzile din jur suporterii parcau mașină lângă mașină ca în zi de meci. „Oamenii vin și pleacă, au fost sute, în orice caz”, a declarat pentru BIHOREANUL președintele FC Bihor, George Tătar.
19:10
Polițist lovit în cap în timpul unui scandal pe stradă, în Bihor. Trei bărbați au fost plasați sub control judiciar # Bihoreanul
Trei persoane au fost inculpate și plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, vineri, după un scandal violent izbucnit pe o stradă din localitatea Cheriu, comuna Oşorhei, în timpul căruia scandalagii s-au luat la bătaie cu lopeţi, iar un agent de poliție a fost lovit în cap cu o lopată şi un par.
18:40
Orădeanca Maia Mureșan participă în weekend la Campionatul European de Taekwondo WT pentru cadeţi de la Atena # Bihoreanul
Sportiva orădeană Maia Mureşan va reprezenta România în acest sfârşit de săptămână la campionatul European de Taekwondo WT pentru cadeţi din Atena. Legitimată la ACS White Lion, Maia se află la prima participare de Campionat European. Conform antrenorului ei, Maia îşi propune o clasare cât mai aproape de podium la evenimentul de nivel E4, care reunește cei mai buni sportivi europeni cu vârste între 12 și 14 ani.
