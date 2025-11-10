Termoficare Oradea: se întrerupe furnizarea energiei termice pentru minipunctele termice din Oradea - Cartierul Nicolae Iorga

19:00

Aproape 1.000 de oameni au participat, sâmbătă, la funeraliile organizate la Oradea pentru legendarul sportiv și antrenor Emeric Ienei, dar probabil nici unul dintre ei n-ar putea spune o vorbă rea despre cel supranumit „lordul fotbalului românesc”. Că Ienei a fost iubit și respectat s-a văzut în felul în care s-a desfășurat ceremonia: cu onoruri militare, dar și cu omagii aduse de microbiști de toate vârstele, care au umplut de lumină roșie și fum aleea principală a cimitirului. De asemenea, la microfon, s-au spus despre Ienei multe cuvinte frumoase și emoționante. În final, trupul său neînsuflețit a fost pus în pământ, la mică distanță de cel al unui bun prieten de-al său: omul de cultură Mircea Bradu.