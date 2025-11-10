Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare”

15:50

Sorin Grindeanu a catalogat drept „populism grețos” declarațiile unor reprezentanți ai Guvernului, mai exact ale Oanei Gheorghiu, cu privire la pensiile magistraților, despre care a spus că „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit” și înțelege că le este greu să se desprindă de veniturile mari pe care le au. Președintele PSD a adăugat că putea să existe, în aceste 3 săptămâni de la decizia CCR, un proiect privind pensiile magistraților care să parcurgă deja prrocesul de avizare, „astfel încât să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie”.