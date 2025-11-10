Poliţiştii bucureşteni s-au sesizat în cazul medicului Cristian Andrei, care ar fi practicat psihoterapia fără atestat şi ar fi hărţuit sexual paciente în cabinetul său

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale al Sectorului 1 s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări după ce Pressone a relatat că medicul Cristian Andrei ar practica psihoterapia fără atestat profesional şi că ar fi hărţuit sexual paciente în cabinetul său. Poliţia Capitalei a informat că cercetările sunt în desfăşurare, pentru administrarea probelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Poliţiştii fac apel la potenţialele victime sau la persoanele care au informaţii ce pot ajuta ancheta să se adresese Poliţiei sau să sune la 112.

