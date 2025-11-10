Poliţiştii bucureşteni s-au sesizat în cazul medicului Cristian Andrei, care ar fi practicat psihoterapia fără atestat şi ar fi hărţuit sexual paciente în cabinetul său
DigiFM.ro, 10 noiembrie 2025 16:40
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale al Sectorului 1 s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări după ce Pressone a relatat că medicul Cristian Andrei ar practica psihoterapia fără atestat profesional şi că ar fi hărţuit sexual paciente în cabinetul său. Poliţia Capitalei a informat că cercetările sunt în desfăşurare, pentru administrarea probelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Poliţiştii fac apel la potenţialele victime sau la persoanele care au informaţii ce pot ajuta ancheta să se adresese Poliţiei sau să sune la 112.
• • •
16:40
16:00
Sarkozy va fi eliberat condiționat. Anterior a declarat că închisoarea este „dură” şi „epuizantă”, „un coșmar” # DigiFM.ro
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007, transmite France Presse.
16:00
Neymar, criză de nervi la meciul cu Flamengo. Starul a atacat arbitrul și antrenorul, fiind acuzat că împinge Santos spre retrogradare # DigiFM.ro
Titular pentru prima dată la Santos în ultimele două luni, Neymar (33 de ani) a trăit o seară foarte complicată duminică, în timpul înfrângerii împotriva echipei Flamengo (3-2), unde şi-a manifestat furia faţă de antrenorul său şi arbitru.
16:00
Prime pentru tinerii care se angajează prima dată și subvenții pentru mamele cu trei copii. Propunerile Ministerului Muncii # DigiFM.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Astfel, ministerul propune un pachet de 18 măsuri care vizează, între altele, acordarea unor prime pentru tinerii care se angajează prima dată, precum şi a unor subvenţii pentru protejarea şi reintegrarea persoanelor vulnerabile, precum victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane, dar şi mamele cu cel puţin trei copii.
16:00
Mirel Rădoi a demisionat din funcţia de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, principalul acţionar al clubului, Mihai Rotaru.
15:30
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot la ATI” # DigiFM.ro
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a vorbit despre starea de sănătate a compozitorului, mărturisind că acesta este în continuare internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).
15:20
YUNGBLUD a aflat chiar înainte de show-ul de la UNTOLD Dubai că este nominalizat la trei premii Grammy # DigiFM.ro
Artistul britanic YUNGBLUD a trăit un moment emoționant chiar înainte de concertul său de pe scena principală a festivalului UNTOLD Dubai 2025. Cu doar câteva minute înainte să urce pe scenă, muzicianul a aflat că a fost nominalizat la trei categorii ale Premiilor Grammy 2026, cea mai importantă distincție din industria muzicală.
15:10
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: „Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-am văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului” # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că speră să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-a văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului, el precizând că lucrurile acestea nu mai ţin de politică şi de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de ONG-uri.
14:10
Sarkozy spune că închisoarea este „dură” şi „epuizantă”, „un coșmar”. Justiţia analizează cererea sa de eliberare condiţionată # DigiFM.ro
Perioada petrecută în închisoare este "foarte grea", "epuizantă", "un coşmar", a declarat luni fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, încarcerat de 20 de zile după condamnarea sa în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007, relatează AFP.
14:10
Carlos Alcaraz a revenit pe locul 1 în clasamentul ATP: . Cine este jucătorul român cel mai bine clasat # DigiFM.ro
Carlos Alcaraz a trecut, luni, pe locul lui Jannik Sinner în fruntea clasamentului ATP, la o zi după începerea Turneului Campionilor de la Torino, care va determina dacă spaniolul sau italianul va termina anul în fruntea ierarhiei ATP.
14:10
Orban: „Am bătut palma cu președintele Trump privind scutirea Ungariei de sancțiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată” # DigiFM.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că 'a bătut palma' cu președintele american Donald Trump 'cu privire la scutirea Ungariei de sancțiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată', relatează agenția de presă MTI.
14:10
Kremlinul insistă că Serghei Lavrov rămâne în fruntea diplomației ruse, în pofida unor zvonuri contrare # DigiFM.ro
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomaţiei ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta, informează EFE.
12:40
Olivia Rodrigo, reacție acidă după ce Casa Albă i-a folosit piesa într-un clip „rasist și plin de ură”: „Nu mai folosiţi niciodată melodiile mele” # DigiFM.ro
Cântăreaţa Olivia Rodrigo a denunţat, sâmbătă, pe reţelele de socializare, utilizarea fără acordul ei a piesei „All American Bitch” într-un videoclip al Casei Albe şi al Departamentului Securităţii Interne care încuraja migranţii fără acte să părăsească ţara.
12:40
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Kendrick Lamar conduce lista cu nouă selecţii. Inginerul de sunet româno-canadian Şerban Ghenea a primit şase propuneri # DigiFM.ro
Kendrick Lamar conduce lista nominalizărilor la Premiile Grammy 2026 cu nouă selecţii, conform listei publicate vineri de Record Academy.
12:10
De Cyber Monday, DIGI prelungește sezonul ofertelor, cu 50% discount în primele nouă luni # DigiFM.ro
După un weekend intens de cumpărături, DIGI adaugă în calendar o nouă zi dedicată alegerilor inspirate. Luni, 10 noiembrie, utilizatorii care vor să își optimizeze experiența de conectivitate se vor bucura, în primele 9 luni, de abonamente la jumătate de preț, oricare ar fi pachetul selectat: internet, telefonie mobilă sau televiziune.
12:00
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta!” # DigiFM.ro
Loredana Groza a oferit publicului un concert de excepție la Sala Palatului din București, însă bucuria artistei a fost umbrită de absența tatălui său.
10:20
Marele premiu la Loto 6/49, de aproape 10 milioane de euro, câștigat cu un bilet de 12 lei # DigiFM.ro
Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, în valoare de 49,15 milioane de lei (9,66 milioane de euro), a fost câştigat duminică, cu un bilet de 12 lei, a anunţat Loteria Română.
10:20
Britanicul Lando Norris, învingător în Brazilia, face un pas importat spre primul său titlu de campion mondial în F1 # DigiFM.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câştigat Marele Premiu al Braziliei, duminică, pe circuitul Interlagos (4,309 km), şi a făcut un pas importat spre câştigarea primului său titlu de campion mondial de Formula 1, la o zi după ce reuşise să se impună şi în cursa de sprint de la Sao Paulo.
10:10
Noul lider. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, urcă pe locul 1 în campionatul Italiei # DigiFM.ro
Echipa Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a urcat în fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Italiei, după o victorie convingătoare pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei Lazio Roma, duminică seara, în ultimul meci al etapei a 11-a din Serie A.
09:50
Controale ale conducerii Poliției Române la IPJ Teleorman, după cazul femeii ucise de soțul ei. Tânăra de 25 de ani # DigiFM.ro
Conducerea Poliţiei Române anunţă că au loc verificări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în urma morţii femeii care a fost înjunghiată de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia sesizaseră, anterior, că soţul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri.Conducerea Poliţiei Române anunţă că au loc verificări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în urma morţii femeii care a fost înjunghiată de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia sesizaseră, anterior, că soţul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri.
09:40
Băsescu: „În momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor. El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale.
17:20
Consilierul prezidenţial Radu Burnete spune că digitalizarea ANAF ar mai putea dura un an: "Problema e că am tot amânat acest proces" # DigiFM.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice, Radu Burnete, afirmă că se aşteaptă ca peste un an, procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmii sau inteligenţa artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat.
17:10
Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume dezvăluie secretul celor 83 de ani de iubire. A fost dragoste la prima vedere # DigiFM.ro
O poveste de dragoste care a rezistat peste opt decenii și a scris istorie. Lyle și Eleanor Gittens, un cuplu din Miami, au fost desemnați de Guinness World Records drept cel mai bătrân cuplu căsătorit din lume, dar și cel mai longeviv cuplu căsătorit din istorie, cu o vârstă combinată de 215 ani.
17:00
Militari români, francezi şi portughezi au executat o misiune complexă de zile întregi în timp record, în Alba # DigiFM.ro
Militari români, francezi şi portughezi au executat, duminică, 9 noiembrie, în poligonul Sântimbru, o misiune complexă de traversare a râului Mureş, derulată în cadrul exerciţiului "Dacian Fall 2025".
16:40
Peste un milion de oameni, evacuați din calea unui super-taifun, în Filipine. Săptămâna trecută, un alt taifun a ucis peste 200 de persoane # DigiFM.ro
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, 9 noiembrie, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari, relatează Reuters şi The Associated Press.
16:20
Serghei Lavrov spune că Rusia nu va renunţa la condiţiile sale esenţiale pentru încheierea războiului din Ucraina # DigiFM.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american, Marco Rubio, şi că o astfel de comunicare este importantă, însă el a precizat că Rusia nu va renunţa la condiţiile sale esenţiale pentru încheierea războiului din Ucraina, a relatat agenţia rusă RIA, preluată de Reuters.
15:50
Donald Trump vrea ca stadionul care se construiește în Washington să-i poarte numele. "Ar fi un nume frumos", a spus purtătoarea lui de cuvânt # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump vrea ca echipa Washington Commanders să dea numele său stadionului pe care îl construieşte, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, au declarat pentru ESPN mai multe surse.
15:20
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun: "Când așa vor copiii, ce să faci?". "În decembrie colorați ouăle de Paști", le-au spus oamenii # DigiFM.ro
Valentina Pelinel a filmat un scurt clip acasă, în care arată că ea, Cristi Borcea și cei trei copii ai lor au împodobit deja bradul, deși mai este o lună și jumătate până la Crăciun.
14:40
Novak Djokovic, al 101-lea titlu câștigat în carieră, dar retras de la Turneul Campionilor. E al doilea an consecutiv în care nu participă la cursa celor mai buni 8 jucători # DigiFM.ro
Sârbul Novak Djokovic, care la 38 de ani a câştigat al 101-lea titlu din carieră, la Atena, s-a retras din Turneul Campionilor (ATP Finals) de la Torino, care începe duminică, au anunţat organizatorii competiţiei care îi reuneşte pe cei mai buni opt jucători ai anului, scrie AFP.
14:20
O tânără de 25 de ani, aflată pe stradă cu copilul ei de trei ani, înjunghiată mortal de fostul soț. Medicii n-au mai putut face nimic pentru ea # DigiFM.ro
O femeie de 25 de ani, care se afla împreună cu fiul său de trei ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, a fost înjunghiată mortal de fostul soţ, informează, duminică, IPJ Teleorman.
13:50
"Unica și inegalabila" Simona Halep, salutată de Loredana Groza la concertul de la Sala Palatului. În culise au făcut schimb de îmbrățișări # DigiFM.ro
Simona Halep a fost prezentă, sâmbătă seară, la concertul susţinut de Loredana Groza la Sala Palatului.
13:20
Prințul Harry și Meghan Markle, printre cei 300 de invitați de la petrecerea în stil James Bond a lui Kris Jenner. Cum au apărut ducii de Sussex # DigiFM.ro
Prințul Harry și Meghan Markle au fost printre invitații de seamă la fastuoasa petrecere aniversară a lui Kris Jenner, organizată la conacul de 165 de milioane de dolari al miliardarului Jeff Bezos, în Beverly Hills.
12:50
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat materiale informative care prezintă designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026. Iniţiativa face parte din campania mai amplă de informare publică a BNB în vederea adoptării monedei unice europene, relatează Novinite.com.
12:20
Doi români au fost răniţi într-un atac armat, în piaţa Taksim din Istanbul. Ministrul Oana Țoiu: "Sunt în afara oricărui pericol" # DigiFM.ro
Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, informează duminică, 9 noiembrie, ministrul de Externe, Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participa la un eveniment cultural la Istanbul.
12:00
Peste 9 milioane de euro, premiul cel mare la categoria I la Loto 6/49. La Joker, peste 7 milioane de euro în joc # DigiFM.ro
Un report de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro), se înregistrează la jocul Loto 6/49, categoria I, iar la Joker, la aceeaşi categorie, este un report de 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), informează Loteria Română.
11:50
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, depus la Palatul Cotroceni # DigiFM.ro
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka (1807 - 1857), a fost depus pe catafalc, duminică dimineaţă, 9 noiembrie, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
11:30
De la legendă la impostor. Cu un cablu de telefon în nas, un fost sportiv de top a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro # DigiFM.ro
Lumea sportului irlandez este zguduită de una dintre cele mai mari controverse din ultimii ani. Fostul campion de hurling DJ Carey, în vârstă de 54 de ani, a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare pentru că a înșelat zeci de persoane, pretinzând că suferă de cancer pentru a obține bani.
10:40
Jane Fonda, șic și cool la 87 de ani, în costum roșu și tricou cu mesaj. A elogiat-o pe colega ei, Jamie Lee Curtis # DigiFM.ro
Actrița legendară Jane Fonda a fost întruchiparea grației și a forței feminine la gala Women in Film 2025, desfășurată în Beverly Hills. Îmbrăcată într-un costum roșu și un top negru cu mesajul "rezist", Jane a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr, iar stilul și atitudinea nu au termen de expirare.
09:40
Elena Rîbakina a câștigat Turneul Campioanelor și a refuzat să se pozeze cu noua șefă WTA. Mărul discordiei: antrenorul ei # DigiFM.ro
După ce a câştigat titlul la Turneul Campioanelor în faţa Arinei Sabalenka, Elena Rîbakina nu a dorit să se fotografieze, în timpul ceremoniei, alături de noua şefă a WTA, Portia Acher. Jucătoarea din Kazahstan se află în conflict cu instituţia de când antrenorul ei a fost suspendat.
09:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: "Un fel de Caritas. România nu-și mai permite pensionari speciali" # DigiFM.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, "un fel de Caritas".
8 noiembrie 2025
17:50
Joe Biden îl atacă în termeni duri pe Donald Trump: "A distrus democrația. Sunt furios". Mesajul direct transmis: "Te comporţi într-un mod care ne face de ruşine ca naţiune" # DigiFM.ro
Joe Biden îl atacă în termeni duri pe Donald Trump: "A distrus democrația. Sunt furios". Mesajul direct transmis: "Te comporţi într-un mod care ne face de ruşine ca naţiune"
17:10
Emeric Ienei, înmormântat la Oradea, în prezența a peste 1000 de oameni. O bucată din gazonul de pe Ghencea, așezată în mormânt # DigiFM.ro
Emeric Ienei, tehnicianul legendar al Stelei din anii 80-90, a fost înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, cu onoruri militare, la Cimitirul ”Rulikowski” din Oradea. În mormântul său a fost aşezată o bucată din gazonul de pe Ghencea, a anunțat Steaua Bucureşti.
16:50
Oana Gheorghiu, despre spusele lui Grindeanu despre ea: "A profitat de ocazie să tragă nişte săgeţi şi să câştige nişte puncte" # DigiFM.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la emisiunea "În fața ta", la Digi24, că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o serie de declaraţii referitoare la numirea ei în această funcţie profitând de ocazie "să tragă nişte săgeţi şi să câştige nişte puncte".
16:20
Papa Leon și Robert de Niro, întâlnire la Vatican. Suveranul Pontif i-a dăruit actorului un rozariu # DigiFM.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul Pontif i-a dăruit un rozariu.
15:50
Ce se întâmplă cu românul care a provocat un accident grav în Bulgaria, în urma căruia au murit șase imigranți ilegali pe care-i ascundea în mașină # DigiFM.ro
Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care a produs un accident soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali, în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat. Accidentul a avut loc în apropiere de Burgas, când vehiculul pe care îl conducea a ieşit de pe şosea şi a plonjat în lacul Vaia, relatează Novinite.com, site citat de News.ro.
15:40
Rusia a lansat peste 450 de drone și 45 de rachete asupra Ucrainei, noaptea trecută. Zelenski cere sancțiuni mai severe împotriva sectorului energetic rus # DigiFM.ro
Rusia a lansat 450 de drone și 45 de rachete asupra sectorului energetic și altor infrastructuri ale Ucrainei în atacurile din noaptea de vineri spre sâmbătă (8 noiembrie), a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters și EFE.
14:50
Mezina Adelinei și a lui Cristi Chivu a împlinit 15 ani. Poză rară cu frumoasa adolescentă, înaltă cât mama ei cu care seamănă leit # DigiFM.ro
Mezina Adelinei și a lui Cristi Chivu a împlinit 15 ani. Poză rară cu frumoasa adolescentă, înaltă cât mama ei cu care seamănă leit
14:30
POLITICO: România vrea să ceară amânarea sancțiunilor SUA în cazul Lukoil. Închiderea rafinăriei ar afecta aprovizionarea Moldovei şi ar fi o ocazie de propagandă pentru Rusia # DigiFM.ro
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie.
13:50
O concurentă la Miss a uimit juriul cu un moment neașteptat de death metal. Aranjată ca o păpușă, a avut o prestație intensă # DigiFM.ro
O concurentă la Miss a uimit juriul cu un moment neașteptat de death metal. Aranjată ca o păpușă, a avut o prestație intensă
13:00
Bradley Cooper, un tată dedicat. Cu fiica sa, Lea, de la școală direct la o înghețată: "Sincer, nu știu dacă aș mai fi în viață dacă nu aș fi fost tată" # DigiFM.ro
Actorul american Bradley Cooper demonstrează din nou că este un tată model. Și o face în cel mai firesc mod posibil. Departe de luminile reflectoarelor, starul din "A Star is Born" este adesea surprins în New York, în timp ce își duce fiica, Lea, la școală și revine să o ia mai târziu.
