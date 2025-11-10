Octav Stroici, muncitorul român mort la Roma, condus pe ultimul drum
Cotidianul de Hunedoara, 10 noiembrie 2025 16:40
Octav Stroici a murit în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, când turnul medieval Torre dei Conti, aflat la doar câțiva pași de Colosseum s-a prăbușit
• • •
Acum 15 minute
16:40
Fostul comisar-șef al Gărzii de Mediu dezvăluie într-un interviu pentru EuropaFM suma care i-a fost propusă pentru a intermedia mita de un milion de euro pe care Isăilă ar fi fost dispus să i-o dea ministrului Apărării.
16:40
Acum 30 minute
16:30
Tot ce trebuie să știi despre credite de nevoi personale și cont bancar online – Ghid complet 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Pentru cei care caută o soluție bancară digitală eficientă, BCR oferă atât credit de nevoi personale, cât și cont curent digital, cu acces online rapid și sigur, fără bătăi de cap.
Acum o oră
16:10
EXCLUSIV 120.000 de euro pe lună chirie va plăti Tribunalul Ilfov. Se mută în București # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii de la Tribunalul Ilfov vor să fie aproape de centru, să aibă 40 de locuri de parcare, o cantină, un restaurant și un supermarket în apropiere. Știu exact de câte prize au nevoie - 232 de prize duble pentru calculatoare și 397 de prize electrice duble 220V tip Schuko cu conductor de împământare.
16:00
Decizia președintelui de a grația mai multe zeci de persoane acuzate în acest dosar este una simbolică. Niciuna dintre persoanele grațiate nu fuseseră condamnate de vreo crimă federală.
16:00
Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a anunțat că rezilierea s-a făcut de comun acord
16:00
Invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti. Ministrul Rogobetea anunțat Parchetul # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declara că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un act important de dezinformare".
Acum 2 ore
15:40
Anunțul vine de la negociatorul-șef al PE pe CFM, care se întâmplă să fie român
15:20
15:20
În fața acestui declin istoric, PSD-ul a ales să se uite la formă, nu la fond. Nu progresismul l-a făcut să piardă contactul cu societatea,
15:20
Toate statele cu afaceri semnificative ale Lukoil și Rosneft caută sau au obținut derogări de la aplicarea sancțiunilor. Decizia, inclusiv în privința cumpărătorilor acestor afaceri aparține Washingtonului
15:00
Grindeanu cere demiterea directorului Autorității pentru Reformă Feroviară # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Barbu, șeful ARF, a fost plasat sub control judiciar în dosarul omului de afaceri din Vaslui Fănel Bogos.
15:00
Anca Alexandrescu susține că, de când și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei, o mașină misterioasă se află mereu pe urmele sale.
Acum 4 ore
14:30
Ministerul Muncii precizează că aceste măsuri vin și în sprijinul angajatorilor aflați în dificultate atunci când vine vorba de atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate.
14:20
Judecătorii spun că „Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie sprijinită, pentru că apărarea sa înseamnă apărarea drepturilor și libertăților fiecărui cetățean, înseamnă menținerea statului în matca democrației".
14:20
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), extins şi la alte puncte de trecere a frontierei # Cotidianul de Hunedoara
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) devine operațional de astăzi la punctele de trecere a frontierei din județele Timiş, Botoşani, Suceava și Satu Mare, dar şi la Aeroportul Suceava.
14:00
Recorduri și extravaganțe de Black Friday. Românii dau mii de euro pe produse de lux # Cotidianul de Hunedoara
Black Friday 2025 a adus în România comenzi spectaculoase: o sticlă de șampanie de 27.000 de lei, 17.000 de geluri de duș și un televizor de 110.000 de lei s-au numărat printre cele mai neobișnuite achiziții. Românii au cheltuit mai mult ca în anii trecuți, iar interesul pentru produsele premium și de lux este în creștere.
13:50
Mita de un milion de la Apărare. „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează.” # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu spune că a intrat în politică după Colectiv, „când, din cauza corupţiei au murit oameni".
13:40
Reacția CA Timişoara. Viceprimarul Ruben Laţcău spune ”că unele judecătoare sunt şantajabile de interlopi„ # Cotidianul de Hunedoara
Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum (...)îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România
13:30
Mircea Abrudan spune că PNL a ales să ignore atacurile PSD din ultima perioadă. El crede că acestea au venit ca urmare a campaniei interne.
13:20
Plătești sau pierzi! Pensionarii, puși să folosească cardul pentru a evita taxele bancare # Cotidianul de Hunedoara
Tot mai mulți pensionari sunt nevoiți să folosească cardul pentru a evita comisioanele lunare impuse de bănci în lipsa tranzacțiilor. Deși legea interzice taxarea directă a pensiilor, instituțiile financiare pot aplica taxe de administrare, ceea ce îi obligă indirect pe vârstnici să treacă la plăți digitale. Situația a stârnit nemulțumiri, mai ales în rândul celor care preferă numerarul.
13:20
Președintele Nicușor Dan a susținut o alocuțiune la „Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)".
13:00
România este printre cele mai scumpe țări din UE la prețul energiei, dar acum aflăm că este și printre cele mai scumpe din lume.
Acum 6 ore
12:50
Un candidat la Primăria Capitalei cere desființarea cheltuielilor de campanie ale partidelor # Cotidianul de Hunedoara
Vlad Gheorghe spune că ar fi mai bine să se cumpere 10 troleibuze cu banii cu care se pun 1.000 de panouri publicitare.
12:40
Kremlinul promovează o nouă generație de generali în Consiliul de Securitate și Ministerul Apărării, iar în paralel îi desemnează drept "agenți străini" și "extremiști" pe cei mai aprigi susținători ai războiului
12:30
Chiar în ziua în care instanţa a emis ordinul de protecţie, femeia de 25 de ani a reclamat că soţul a luat-o cu forţa dintr-un parc din Turnu Măgurele, a băgat-o în autoturism, a dus-o în afara oraşului şi a violat-o.
12:30
12:30
Un exemplar rar al ceasului Patek Philippe Ref. 1518 din oțel inoxidabil, fabricat în 1943, a fost vândut la o licitație din Geneva pentru 17,6 milioane de dolari. Modelul este unul dintre cele mai rare și valoroase, fiind primul cronograf cu calendar perpetuu produs în serie de companie. Licitația a stârnit un interes uriaș, confirmând statutul său de obiect de colecție extrem de prețios.
12:20
Trump nu a transformat justiția în armă politică, ci a continuat să o folosească astfel
12:10
„Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa!” Stenograme noi în dosarul omului de afaceri din Vaslui # Cotidianul de Hunedoara
Fănel Bogos ar fi încercat să schimbe directorul de la DSV Vaslui. A ajuns cu demersurile sale până la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, dar acesta nu i-a făcut jocul.
12:10
Ryanair elimină biletele de îmbarcare tipărite și trece exclusiv la biletele digitale generate prin aplicația mobilă. Măsura, valabilă din această vară, simplifică procesul de check-in și reduce consumul de hârtie, iar pasagerii trebuie să folosească telefonul pentru accesul la bord.
12:00
Creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor.
11:50
Poliția Română pregătește o evaluare amplă a cazurilor de violență domestică pentru a îmbunătăți protecția victimelor. Se pune accent pe acceptarea monitorizării agresorilor și pe respectarea procedurilor de intervenție.
11:50
Atunci când vine vorba de economii, alegerea între depozitele bancare și titlurile de stat poate fi o decizie dificilă, mai ales când îți dorești să obții un randament bun fără a-ți asuma riscuri mari.
11:50
Antrenorul Universității Craiova pare decis să părăsească echipa și se pare că nimeni nu-l va mai întoarce din drum
11:40
Forumul Judecătorilor din România cere CSM să normeze munca în sistemul judiciar # Cotidianul de Hunedoara
Reglementarea medierii obligatorii în România poate fi o soluţie pentru CSM în sensul solicitării urgente a puterii legislative/executive, susţinută şi de hotărârile CJUE, pentru a evita condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
11:30
Lukoil în România: pilon economic sub presiune geopolitică. Statul român bâjbâie # Cotidianul de Hunedoara
În ciuda performanțelor economice, soarta Lukoil în România este marcată de incertitudine. Sancțiunile impuse entității-mamă rusești de către SUA și Marea Britanie au afectat operațiunile subsidiarei elvețiene (Litasco)
11:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, anunță că Rusia lucrează la propuneri pentru un posibil test nuclear, după decizia SUA de a relua testele.
11:20
D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly la ONB # Cotidianul de Hunedoara
De la comicul amar din „D'ale carnavalului" până la dramatismul din „Tosca", monumentalitatea verdiană din „Nabucco",
11:20
Fost consilier prezidențial: Discursul președintelui pentru privați, un pic prea patetic # Cotidianul de Hunedoara
Iulian Fota spune într-un interviu pentru News.ro că statul român a avut și momente de glorie. Unul ar fi în primăvară, când a oprit o grupare americană aliniată cu Moscova din a prelua conducerea României.
11:00
11:00
O taxă suplimentară este propusă pentru pasagerii care călătoresc la clasa business, primul rang și pentru utilizatorii de avioane private, în încercarea de a reduce emisiile de carbon generate de zborurile de lux. Inițiativa, susținută de o coaliție de zece țări, va fi discutată la summitul COP30.
Acum 8 ore
10:50
Gigi Becali a anunțat că antrenorii nu sunt vinovați și nu a vrut să le accepte demisia.
10:40
10:40
Datele INS arată că deficitul comercial este mai mare cu un miliard de euro în primele nouă luni ale 2025 față de echivalentul din 2024.
10:30
Fragmente osoase și un craniu uman au fost descoperite într-o pădure de lângă Bârlad. Poliția și Medicina Legală investighează cazul pentru a identifica persoana și cauza morții.
10:10
PSD, cel mai mare partid din Parlament, aproape nu există în rândul tinerilor, dar domină categoria pensionarilor.
10:10
Un TIR care transporta colete s-a răsturnat peste o mașină de pe banda de urgențe FOTO # Cotidianul de Hunedoara
Autotrenul circula luni dimineața pe A1 la momentul accidentului, în județul Giurgiu.
10:10
Bradul de Crăciun din Rockefeller Center, simbol al sărbătorilor din New York, a sosit în oraș după o călătorie de peste 200 km. Pomul, un molid norvegian de 24 de metri donat de familia Russ, poartă o poveste emoționantă legată de pierderea soțului donatoarei. Cu peste 50.000 de lumini și celebra stea Swarovski, bradul va fi aprins pe 3 decembrie, marcând startul oficial al magiei de iarnă.
10:00
O civilizație nu moare când e înfrântă, ci când încetează să se apere. Nu dispare printr-un cataclism unic, ci printr-o succesiune de justificări aparent rezonabile.
