Mita de la Apărare. „Zece milioane de euro ca să fiu de partea lor”

10:10

Bradul de Crăciun din Rockefeller Center, simbol al sărbătorilor din New York, a sosit în oraș după o călătorie de peste 200 km. Pomul, un molid norvegian de 24 de metri donat de familia Russ, poartă o poveste emoționantă legată de pierderea soțului donatoarei. Cu peste 50.000 de lumini și celebra stea Swarovski, bradul va fi aprins pe 3 decembrie, marcând startul oficial al magiei de iarnă.