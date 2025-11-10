Ministerul Economiei a cartografiat pentru prima dată staţiunile balneare din România. Ce afecţiuni pot fi tratate în fiecare staţiune balneară din România?

09:45

De la retailer cu produse pen­tru grădinărit şi mici fer­mi­eri, grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, din vestul României, din Timiş, vrea să ajungă un jucător regional în industria agroalimen­tară. Până în 2023 îşi propune să ajungă la primul miliard de lei şi apoi să se extindă pe pieţe din Europa de Vest prin achiziţii.