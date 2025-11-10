Clasamentul WTA la final de 2025: Cum arată ierarhia finală
SportMedia, 10 noiembrie 2025 16:50
Belarusa Arina Sabalenka va termina sezonul pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), pentru al doilea an la rând, deși a pierdut finala Turneului Campioanelor, transmite AFP. Sabalenka (27 ani) încheie stagiunea cu cele mai multe victorii (63), un număr record de bani câștigați din turnee (15.008.519 dolari) și patru … The post Clasamentul WTA la final de 2025: Cum arată ierarhia finală appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
16:50
Belarusa Arina Sabalenka va termina sezonul pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), pentru al doilea an la rând, deși a pierdut finala Turneului Campioanelor, transmite AFP. Sabalenka (27 ani) încheie stagiunea cu cele mai multe victorii (63), un număr record de bani câștigați din turnee (15.008.519 dolari) și patru … The post Clasamentul WTA la final de 2025: Cum arată ierarhia finală appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Ministrul Apărării, martor în dosarul în care un fost senator PSD ar fi oferit 1 milion de euro pentru un contract la Romtehnica, spune că nu va comenta detalii din anchetă, dar promite o „curățenie în sistem”. „Nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiția își … The post Moșteanu, despre dosarul cu șpaga de 1 milion de euro la MApN: O să mai fie chestii appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Președinții curților de apel se fac scut în jurul Liei Savonea și acuză Guvernul că vrea să subjuge puterea judecătorească # SportMedia
Președinții curților de apel din România au transmis un comunicat comun în care își exprimă sprijinul față de Înalta Curte de Casație și Justiție și față de şefa acesteia, Lia Savonea, în contextul pe care îl descriu drept „atacuri și presiuni fără precedent” asupra instanței supreme. În contextul eliberărilor recente decise de ÎCCJ, judecătorii spun … The post Președinții curților de apel se fac scut în jurul Liei Savonea și acuză Guvernul că vrea să subjuge puterea judecătorească appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Peste 1.000 de lei pe lună pentru tinerii la primul job! Statul oferă sprijin și pentru mamele cu 3 copii și victimele violenței # SportMedia
Primă de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. E cea mai nouă idee de la Ministerul Muncii (condus de PSD), care a lansat în dezbatere un proiect de modificare a Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Modificările vizează 18 măsuri, printre care sprijinirea tinerilor aflați … The post Peste 1.000 de lei pe lună pentru tinerii la primul job! Statul oferă sprijin și pentru mamele cu 3 copii și victimele violenței appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Marius Manole, Emilia Popescu, Tania Popa și Constantin Cotimanis, pe scenele TNB în noiembrie # SportMedia
Bucureștiul și Iașul devin centrele teatrului românesc în această săptămână. La TNB, pe 17 noiembrie, se joacă „BRASTALICO FABADULU” și „Antiportret de familie”, iar pe 20 noiembrie, la Iași, „Soțiile noastre” aduce umor și mister cu Cosmin Seleși, Răzvan Oprea și Lucian Ghimiși. „BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață” „BRASTALICO FABADULU sau … The post Marius Manole, Emilia Popescu, Tania Popa și Constantin Cotimanis, pe scenele TNB în noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Mirel Rădoi a demisionat din funcția de antrenor de la Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut de patronul Mihai Rotaru într-o conferință de presă. „Am crezut enorm în proiectul Universitatea Craiova – Mirel Rădoi. Din păcate, astăzi, jumătatea extrem de importantă s-a retras din proiect. Aseară și-a luat rămas bun de la jucători. Am avut … The post Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: Anunț oficial appeared first on spotmedia.ro.
16:50
WSJ: Germania are dovezi că generalul ucrainean Zalujnîi a coordonat sabotajul Nord Stream # SportMedia
Anchetatorii germani au stabilit că un grup de militari ucraineni care a distrus conductele de gaz Nord Stream din Marea Baltică a acționat sub conducerea lui Valeri Zalujnîi, pe atunci comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Poliția și procurorii germani au reușit să contureze o imagine clară a modului în care o unitate militară … The post WSJ: Germania are dovezi că generalul ucrainean Zalujnîi a coordonat sabotajul Nord Stream appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Trump îl grațiază pe Giuliani și alți aliați acuzați că au încercat să anuleze rezultatul alegerilor din 2020 # SportMedia
Donald Trump i-a grațiat pe fostul său avocat Rudy Giuliani, pe fostul șef de cabinet Mark Meadows și pe mai mulți aliați implicați în demersurile de contestare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, potrivit unui oficial al Departamentului Justiției. Grațierea „totală, completă și necondiționată”, semnată de Trump și publicată online de Ed Martin, avocatul guvernamental … The post Trump îl grațiază pe Giuliani și alți aliați acuzați că au încercat să anuleze rezultatul alegerilor din 2020 appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
14:50
Noi episoade ies la iveală din cantonamentul FCSB după remiza cu Hermannstadt. Gigi Becali a dezvăluit că fundașul central Siyabonga Ngezana a fugit din cantonament pentru a se vedea cu Damjan Djokovic. Cei de la FCSB intenționează să îl amendeze pe fundașul care a gafat constant în ultima perioadă. „A plecat ăla, Ngezana, din cantonament, … The post Probleme la FCSB: Un jucător a fugit din cantonament appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Anchetă la IPJ Teleorman și la Parchetul Măgurele, după crima care putea fi evitată – Tatăl femeii ucise, amendat pentru că a cerut ajutorul Poliției # SportMedia
Conducerea Poliţiei Române anunţă că au loc verificări la IPJ Teleorman, în urma morţii femeii care a fost înjunghiată de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia sesizaseră, anterior, că soţul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri. În plus, procurorul general a dispus să fie făcut … The post Anchetă la IPJ Teleorman și la Parchetul Măgurele, după crima care putea fi evitată – Tatăl femeii ucise, amendat pentru că a cerut ajutorul Poliției appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Un procuror-șef de la DIICOT se simte jignit de Oana Gheorghiu: Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor și bolnavilor # SportMedia
Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, și-a exprimat public nemulțumirea față de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților, afirmând că s-a simțit „jignit” de afirmațiile acesteia. Într-un mesaj publicat pe contul personal de Facebook, Bubuiug a relatat că reacția sa a venit după o zi de muncă de peste 27 … The post Un procuror-șef de la DIICOT se simte jignit de Oana Gheorghiu: Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor și bolnavilor appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Atacantul polonez Robert Lewandowski a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona în partida câștigată în deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-2, în fața formației Celta Vigo, la care portarul român Ionuț Radu a fost integralist, duminică seara, în cadrul etapei a 12-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Lewandowski, în vârstă de 37 … The post Ionuț Radu a luat patru goluri de la FC Barcelona appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Un agent de poliție din județul Neamț a fost trimis în judecată de procurorii DNA Bacău după ce ar fi cerut și primit zeci de mii de euro pentru a „aranja” soluții favorabile în două dosare penale. Polițistul a fost prins în flagrant în timp ce primea aproape 15.000 de euro și se află în … The post Polițist din Neamț, prins în flagrant când primea aproape 15.000 de euro appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Ziua 1356 Vești contradictorii de pe front. Fostul partener de afaceri al lui Zelenski a fugit chiar înainte de percheziții # SportMedia
În ziua 1356 de război dronele rusești au lovit regiunea Dnipropetrovsk, provocând mai multe incendii. De asemenea, a fost lovită și regiunea Harkov, unde există victime. Rusia a lansat șapte rachete și aproape 70 de drone începând de duminică seara. Forțele de apărare aeriană ucrainene au reușit să neutralizeze cea mai mare parte a dronelor … The post Ziua 1356 Vești contradictorii de pe front. Fostul partener de afaceri al lui Zelenski a fugit chiar înainte de percheziții appeared first on spotmedia.ro.
14:50
PressOne: Peste 20 de ani de impostură: Doctorul Cristian Andrei, cel mai mediatizat psihoterapeut al României, practică fără atestat. Acuzații de hărțuire sexuală în cabinet # SportMedia
De peste 20 de ani, doctorul Cristian Andrei, mediatizat drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România, primește bani pentru ședințe de psihoterapie, cu toate că nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Între timp, mai multe cliente îl acuză de hărțuire sexuală. Citește integral investigaţia PressOne The post PressOne: Peste 20 de ani de impostură: Doctorul Cristian Andrei, cel mai mediatizat psihoterapeut al României, practică fără atestat. Acuzații de hărțuire sexuală în cabinet appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
12:50
Decizia luată de FCSB după ce Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să-și dea demisia # SportMedia
FCSB a luat decizia după ce Mihai Pintilii și Elias Charalambous au informat conducerea că vor să demisioneze. Cei doi antrenori au dorit să creeze un șoc la echipă, însă Gigi Becali nu le-a acceptat demisia. Ba mai mult, Gigi Becali a afirmat că își asumă toată responsabilitatea pentru rezultatele de la FCSB. „Eu doar … The post Decizia luată de FCSB după ce Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să-și dea demisia appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Sondajul arată o ruptură clară între generații, cu un electorat tânăr … The post România se rupe în două la vot: AUR și SENS pentru tineri, PSD și PNL pentru seniori appeared first on spotmedia.ro.
12:50
COP30 începe în Amazonia, cu un avertisment dur: China conduce tranziția verde, Occidentul rămâne în urmă # SportMedia
Țările bogate par să-și fi pierdut entuziasmul în lupta împotriva crizei climatice, în timp ce China avansează rapid în producția și utilizarea echipamentelor de energie curată, a declarat André Corrêa do Lago, președintele conferinței ONU privind schimbările climatice COP30, care începe luni la Belém, în inima Amazoniei. „Scăderea entuziasmului în nordul global arată că sudul … The post COP30 începe în Amazonia, cu un avertisment dur: China conduce tranziția verde, Occidentul rămâne în urmă appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Progresul tehnologic înseamnă și progres social? În epoca urii, a știrilor false și a influencerilor, mulți și-au pierdut încrederea. Putem îmbunătăți platformele precum X, TikTok & Co prin reglementări? Elon Musk a realizat în ianuarie 2025, pe platforma sa X, un interviu cu lidera partidului parțial de extremă dreapta AfD, Alice Weidel. „Vreau să fiu … The post Platformele digitale – un pericol pentru democrație? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
10:50
Mirel Rădoi le-a spus jucătorilor de la Universitatea Craiova că demisionează, după înfrângerea cu UTA Arad. Antrenorul oltenilor este nemulțumit că echipa sa are doar o victorie în ultimele șapte etape și ar vrea să plece, potrivit Gsp.ro. Nu este însă prima dată când Rădoi le spune jucătorilor că va pleca de la echipă, astfel … The post Mirel Rădoi le-a zis jucătorilor de la Universitatea Craiova că demisionează – surse appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Daniel Bîrligea a fost pedepsit aspru de FCSB după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt. Atacantul a văzut două cartonașe galbene în doar trei minute și a fost eliminat pentru proteste. Drept urmare, FCSB a decis să-l amendeze cu 20 de mii de euro. „E debandadă la echipa asta, nu înțelegi? Eu n-am … The post Daniel Bîrligea, pedepsit aspru de FCSB: Sancțiunea anunțată de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Parcursul remarcabil al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano continuă. Românul a învins-o pe Lazio Roma, scor 2-0, prin golurile marcate de Lautaro Martínez și Bonny. Drept urmare, Inter a ajuns pe primul loc în Serie A, cu 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma. „A fost al șaselea meci în 18 … The post Cristi Chivu, de neoprit: Românul a dus-o pe Inter pe primul loc appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Băsescu: România e sat fără câini și e la mâna corupților, este infestată de corupție la nivel înalt în structurile statului # SportMedia
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor. El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi, oricât s-ar … The post Băsescu: România e sat fără câini și e la mâna corupților, este infestată de corupție la nivel înalt în structurile statului appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Europa se confruntă cu o amenințare externă similară celei din timpul Războiului Rece, când președintele american Ronald Reagan avea de înfruntat Uniunea Sovietică. „Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele consideră că prețul agresiunii este mic”, spunea el, în 1984. Reagan a supervizat o creștere semnificativă a bugetului american pentru apărare, pe care … The post Cât va trebui să cheltuiască Europa pentru a-l opri pe Putin și a salva Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Iulian Fota, critic la adresa lui Nicușor Dan: Are tendința să păstreze oamenii lui Ciolacu. Nu există încă o viziune clară pe securitate # SportMedia
Fostul consilier prezidențial pe securitate națională, Iulian Fota, avertizează că președintele Nicușor Dan riscă să repete greșelile fostelor administrații, dacă nu își consolidează rapid propria echipă și o direcție strategică coerentă în domeniul securității. Într-un interviu acordat News.ro, Fota apreciază că noul șef al statului „a pornit pe un drum bun”, dar a făcut deja … The post Iulian Fota, critic la adresa lui Nicușor Dan: Are tendința să păstreze oamenii lui Ciolacu. Nu există încă o viziune clară pe securitate appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Internaționalul român Andrei Rațiu a avut o evoluție excelentă în meciul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, terminat la egalitate, scor 0-0. Fotbalistul român a reușit să îl anihileze din nou pe brazilianul Vinicius, care nu a avut nicio acțiune periculoasă în acest meci. Chiar dacă a primit un cartonaș galben în startul meciului, Rațiu … The post Andrei Rațiu a făcut un meci mare contra lui Real Madrid appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
08:50
Deși greșelile ne pot face să ne simțim stânjeniți sau descurajați, ele reprezintă, de fapt, o parte esențială a dezvoltării noastre personale. O greșeală nu înseamnă neapărat doar un eșec, ci și o oportunitate de învăța, de a descoperi noi posibilități și de a ne cunoaște mai bine pe noi înșine. De la Grădina Edenului, … The post Șase motive pentru care nu e așa rău să faci greșeli – ba chiar poate fi benefic appeared first on spotmedia.ro.
08:50
După săptămâni de paralizie instituțională şi cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA, senatorii americani au adoptat un acord bipartizan care va redeschide guvernul federal. Acordul include doar o promisiune privind extinderea subvențiilor din sistemul de sănătate și reangajarea angajaților federali concediați, scrie CNN. Înțelegerea a fost intermediată de lideri democrați și republicani, inclusiv … The post Senatul SUA face primul pas spre încheierea blocajului guvernamental appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Trei drone au fost observate duminică seara deasupra centralei nucleare Doel, aflată în apropierea orașului Anvers (Belgia), a anunțat purtătorul de cuvânt al companiei energetice Engie, operatorul centralei. Potrivit acestuia, incidentul nu a afectat funcționarea instalației, însă autoritățile belgiene au fost imediat informate, relatează agenția de presă Belga citată de DW. Incidentul de la Doel … The post Trei drone suspecte, observate deasupra centralei nucleare Doel din Belgia appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Cine e misteriosul tip cu pălărie de la Luvru care a încins Internetul? Povestea reală din spatele fotografiei devenite viral după jaf # SportMedia
Un tânăr de 15 ani din Franța, Pedro Elias Garzon Delvaux, este protagonistul uneia dintre cele mai discutate imagini ale momentului – fotografia surprinsă în fața muzeului Luvru, în ziua jafului bijuteriilor coroanei Franței, care a devenit viral pe Internet. Fotografia, realizată de Associated Press, îl arată pe Pedro trecând elegant prin fața unei intrări … The post Cine e misteriosul tip cu pălărie de la Luvru care a încins Internetul? Povestea reală din spatele fotografiei devenite viral după jaf appeared first on spotmedia.ro.
04:50
România suferă, de ani buni, de aroganța, îngâmfarea și nepriceperea celor care ocupă poziții de decizie # SportMedia
România suferă, de ani buni, nu de lipsă de idei, ci de aroganța, îngâmfarea și nepriceperea celor care ocupă poziții de decizie. Până când nu se va produce această transformare de mentalitate – de la orgoliu la modestie, de la indiferență la cooperare – vom continua să trăim într-un stat care are soluții, dar respinge … The post România suferă, de ani buni, de aroganța, îngâmfarea și nepriceperea celor care ocupă poziții de decizie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
02:40
Probabil nu există om care să fi tăiat ceapa fără să plângă măcar o dată. Se întâmplă asta din cauza unui compus chimic eliberat în timpul tăierii, syn-Propanethial-S-oxide. Acum, cercetătorii au descoperit o metodă foarte simplă pentru a evita complet această problemă. Experimentele realizate de o echipă de la Universitatea Cornell (SUA) au arătat că folosirea … The post Cum tai ceapa fără lacrimi? Un studiu îți arată pas cu pas ce ai de făcut! appeared first on spotmedia.ro.
02:40
S-a descoperit un potențial factor declanșator al cancerului pulmonar. Boala poate fi prevenită! # SportMedia
Un nou studiu sugerează că inflamaţia ar putea fi motorul ascuns al celor mai timpurii forme de cancer pulmonar, ceea ce înseamnă că anumite strategii preventive, cum ar fi controlul proceselor inflamatorii, pot face ca boala nici să nu se instaleze. Cercetătorii au realizat o cartografiere detaliată a celulelor pulmonare înainte şi în timpul dezvoltării … The post S-a descoperit un potențial factor declanșator al cancerului pulmonar. Boala poate fi prevenită! appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Cătălin Drulă: Primul lucru pe care îl voi face ca primar va fi aplicarea referendumurilor. Acolo se află cheia pentru a reclădi acest oraș. Sectoarele Bucureștiului nu sunt regate independente – Interviu video # SportMedia
Cel mai mare eșec politic al candidatului USR la Primăria București a fost cel înregistrat la alegerile europarlamentare, atunci când din postura de președinte al partidului, USR a câștigat doar 8,53% din voturile alegătorilor. La scurt timp după publicarea rezultatelor a demisionat, la conducere venind Elena Lasconi. Acum, fostul lider al USR încearcă să se … The post Cătălin Drulă: Primul lucru pe care îl voi face ca primar va fi aplicarea referendumurilor. Acolo se află cheia pentru a reclădi acest oraș. Sectoarele Bucureștiului nu sunt regate independente – Interviu video appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Zelenski spune că nu se teme de Trump și dezvăluie cum l-a ajutat regele Charles. Crede că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că nu se teme de Donald Trump și că are o relație bună cu președintele american, în ciuda zvonurilor privind o presupusă întâlnire tensionată la Washington. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Zelenski avertizează totodată că Europa ar putea fi atacată de Rusia înainte de încheierea războiului din Ucraina. „Nu … The post Zelenski spune că nu se teme de Trump și dezvăluie cum l-a ajutat regele Charles. Crede că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Horoscop zilnic pentru 10 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 10 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
00:40
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singură variantă, la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, … The post S-a câștigat marele premiu la 6/49. Aproape 10 milioane de euro cu un bilet de 12 lei appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi şefa departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma controverselor legate de modul în care un documentar al emisiunii Panorama ar fi prezentat trunchiat un discurs al fostului preşedinte american Donald Trump. Scandalul a izbucnit după ce publicaţia britanică conservatoare The Daily Telegraph a relatat că documentarul … The post Conducerea BBC demisionează, după scandalul editării declarațiilor lui Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Burnete: Orice va decide Lukoil să transfere trebuie să treacă prin filtrul statului român, care are drept de veto # SportMedia
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că situaţia companiei Lukoil, care deține în România rafinăria Petrotel Ploiești și zeci de staţii de carburanţi, se află în atenţia autorităţilor. El spune că orice tranzacţie privind vânzarea activelor Lukoil din România va fi analizată de Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), care are dreptul … The post Burnete: Orice va decide Lukoil să transfere trebuie să treacă prin filtrul statului român, care are drept de veto appeared first on spotmedia.ro.
00:40
FCSB a terminat la egalitate cu Hermannstadt în deplasare, scor 3-3, în etapa a 16-a din Superliga. Campioana a început în forță și Thiam a deschis scorul după doar 4 minute, din pasa lui Cisotti, care l-a lăsat cu poarta goală. Totuși, FCSB nu a mai forțat, iar egalarea a venit în minutul 26, când … The post Superliga: FCSB remizează cu Hermannstadt după un meci cu 6 goluri appeared first on spotmedia.ro.
9 noiembrie 2025
22:40
„Vorbește ca la bar, nu ca la tribună” – Cum a schimbat Mamdani comunicarea politică digitală. Și a câștigat # SportMedia
Un tânăr politician din New York, Zohran Mamdani, a schimbat regulile comunicării politice cu videoclipuri directe, colorate și sincere. Democrații americani încearcă acum să-i copieze formula, dar fără să-i poată reproduce autenticitatea. Candidatul care a reinventat campania politică online Noul model de comunicare digitală al Partidului Democrat s-a născut în New York și s-a răspândit … The post „Vorbește ca la bar, nu ca la tribună” – Cum a schimbat Mamdani comunicarea politică digitală. Și a câștigat appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Orban susține că a semnat cu Trump un „scut financiar” al Ungariei: „SUA ne finanțează, practic, nelimitat” # SportMedia
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu președintele american Donald Trump privind un „scut financiar” care asigură Ungariei „oportunități de finanțare practic nelimitate din SUA” pentru înlocuirea oricăror fonduri reținute de Uniunea Europeană. Orban a afirmat în fața jurnaliștilor care îl însoțeau la bordul aeronavei la întoarcerea de la Washington … The post Orban susține că a semnat cu Trump un „scut financiar” al Ungariei: „SUA ne finanțează, practic, nelimitat” appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Universitatea Craiova a pierdut meciul cu UTA Arad, scor 1-2, în etapa a 16-a din Superliga. Arădenii au deschis scorul în minutul 24, prin Luca Mihai, care a șutat imparabil după un corner. Tot după un corner au egalat și oltenii în minutul 36, când fundașul Romanchuk a marcat iar cu o lovitură de cap. … The post Surpriză în Superliga: UTA Arad învinge Universitatea Craiova appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Exercițiu NATO în România: militarii au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș (Video) # SportMedia
Militari români, francezi şi portughezi au construit, duminică, în judeţul Alba, în timp record, un pod plutitor peste râul Mureş, în cadrul exerciţiului multinaţional Dacian Fall 2025 (DAFA 25). Misiunea de geniu a testat interoperabilitatea și rapiditatea trupelor aliate în realizarea unei treceri peste cursul de apă. Podul de pontoane, cu trei benzi de circulaţie, … The post Exercițiu NATO în România: militarii au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș (Video) appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Un membru CSM s-a supărat, după ce Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale cu un Caritas. Reclamă un atac la independența justiției # SportMedia
Reprezentantul judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Alin Ene, o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că a debutat în funcţie cu un „atac public la adresa independenţei justiţiei” şi cu un discurs care „ţinteşte statul de drept”. Reacția vine după ce Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale ale magistraţilor cu un „Caritas care nu … The post Un membru CSM s-a supărat, după ce Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale cu un Caritas. Reclamă un atac la independența justiției appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Horoscop pentru săptămâna 10 - 16 noiembrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 10 – 16 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Peste un milion de persoane au fost evacuate în Filipine din calea super-taifunului Fung-wong (Video) # SportMedia
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari. Potrivit Reuters şi The Associated Press, ploile torenţiale şi vântul … The post Peste un milion de persoane au fost evacuate în Filipine din calea super-taifunului Fung-wong (Video) appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Constrânși de PNRR, am putea avea gata digitalizarea ANAF în 2026. Cu AI care depistează evaziunea fiscală # SportMedia
Procesul de digitalizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) va mai dura aproximativ un an, a declarat consilierul prezidențial pe probleme economice Radu Burnete, care estimează că în octombrie anul viitor sistemul va fi complet operațional. Burnete a explicat, la Digi24, că Administrația Fiscală dispune deja de toate instrumentele digitale necesare – precum e-Factura, … The post Constrânși de PNRR, am putea avea gata digitalizarea ANAF în 2026. Cu AI care depistează evaziunea fiscală appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Creșterea toleranței plantelor la stres abiotic prin aplicarea borului și ortosilicatului # SportMedia
Ce au în comun seceta, solurile sărate și valurile bruște de căldură? Toate pun la încercare limitele fiziologice ale plantelor, reducând producția chiar și atunci când tehnologia agricolă este la zi. Într-o agricultură tot mai afectată de stres abiotic, fermierii au nevoie de apă și îngrășăminte, dar și de aliați invizibili, dar extrem de eficienți: … The post Creșterea toleranței plantelor la stres abiotic prin aplicarea borului și ortosilicatului appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Dezvoltarea unei afaceri din domeniul turismului, agriculturii sau alimentației publice în zone fără sisteme de canalizare vine cu provocări legate de gestionarea apelor uzate. O fosă septică de 2500 litri te ajută să răspunzi nevoilor specifice, păstrând afacerea curată și respectând legislația de mediu. De la costuri mai mici până la o imagine mai bună … The post Beneficiile instalării unei fose septice de 2500 litri pentru afaceri sustenabile appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.