Regimul strict pe care Dan Alexa îl urmează după „Asia Express”: „Nu mai vreau să mă îngraș”. Câte kilograme a dat jos antrenorul în competiție
Click.ro, 10 noiembrie 2025 16:50
Dan Alexa (46 de ani) s-a întors din „Asia Express” cu un bagaj plin de amintiri și cu o siluetă schimbată. Antrenorul a slăbit considerabil pe parcursul competiției și, odată ajuns acasă, a adoptat o rutină alimentară strictă pentru a se menține.
Primele imagini de la filmările din Thailanda pentru „Desafio: Aventura”! Daniel Pavel: „Le va schimba viața” # Click.ro
Au început filmările pentru „Desafio: Aventura”, în Thailanda.
Laura Cosoi, strigăt de disperare: „Avem nevoie de ajutor” Cât de exigentă este cu cele patru fetițe ale ei? # Click.ro
Laura Cosoi, în luptă cu adicțiile minorilor.
Ce a făcut un român pentru a câștiga un salariu lunar de 5.000 de euro, în Spania: „Sunt peste 40 de familii care depind de mine” # Click.ro
Povestea lui Manuel a început cu mulți ani în urmă, când părinții lui au decis să părăsească țara și să se stabilească în Spania. Acum, românul în vârstă de 35 de ani spune cum a reușit, după ce a muncit din greu, să obțină un salariu lunar de 5.000 de euro.
Horoscop marți, 11 noiembrie. O persoană din trecut reapare în viața Balanței, moment potrivit pentru Capricorni să-și crească veniturile # Click.ro
Horoscop marți, 11 noiembrie. Astăzi, energia astrală pune accent pe echilibru și discernământ.
În interviul video exclusiv acordat pentru Click!, Pavel Bartoș a dezvăluit secrete din culisele PROTEVELIONULUI 2026, dar și ce planuri are anul acesta de Sărbători.
Record la meditații în România! Care este suma record câștigată de un profesor din orele particulare? # Click.ro
Un profesor, din România, a stabilit un record impresionant, declarând la ANAF venituri de 1,5 milioane de lei într-un singur an, doar din meditații. Potrivit unei analize, aproape 13.000 de cadre didactice au raportat venituri din această activitate în 2024.
Țara din Europa care angajează bibliotecari fără concurs pentru ocuparea posturilor. Ce salarii oferă # Click.ro
Spania lansează o oportunitate rară pe piața muncii publice: posturi de bibliotecar pentru universități și instituții publice, oferind salarii de 1.700 de euro lunar, fără a fi nevoie de tradiționalul concurs „oposición”.
Ce litere ascunde semnul „&”? Povestea ampersandului și evoluția sa de la Pompei până în zilele noastre # Click.ro
Dacă nu știați semnul „&” are o istorie veche de două milenii și o identitate proprie. Cândva a fost chiar o literă a alfabetului englez, deși ascunde două litere. De la manuscrisele romane la logo-urile moderne,
Artista a materializat scenariul melodiei care a făcut-o celebră.
Alegerea unui congelator cu sertare perfect adaptat nevoilor tale poate fi un pas esențial pentru a îmbunătăți organizarea și eficiența în bucătărie.
Schimbare de energie majoră pentru 4 zodii. Cum resimt acești nativi efectele în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 # Click.ro
Săptămâna care începe pe 10 noiembrie ne îndeamnă să ne redescoperim. Energia cosmică se concentrează acum pe ceea ce avem nevoie să fim pentru noi înşine, mai mult decât pe ce facem pentru alţii. Dacă luna precedentă (în Taur) a pus accent pe aspectele materiale, acum atenţia se îndreaptă către p
Familia lui Cătălin Măruță a făcut furori într-un mall din București la întâlnirea cu fanii Tati Full-Time! Andra a fost cea mai complimentată: „Este anul schimbărilor” # Click.ro
Andra, Cătălin Măruță, Eva și David sunt într-o continuă mișcare. În weeked-ul care tocmai a trecut, familia Măruță a fost la Brașov pentru un Meet&Greet cu fanii Evei și actorii din Tati Full-Time pentru că filmul se va lansa curând.
Fuego, show-uri totale la Chișinău! Celebrul artist a fost aplaudat în picioare de basarabeni și de Maia Sandu: „Sunt fericit de o nouă reușită!” # Click.ro
Nu mai e o noutate faptul că Paul Surugiu - Fuego (49 de ani) este extrem de iubit și apreciat în Republica Moldova, acolo unde este, din anul 2012, și “Artist al Poporului”, aceasta fiind cea mai înaltă distincție în stat!
Toleranță zero pentru violența asupra femeilor. Ministrul Justiției promite pedepse maxime pentru cei care își ucid partenerele: „Nu poate exista justificare” # Click.ro
Un nou act de violență extremă a șocat România. O tânără de 26 de ani din județul Teleorman și-a pierdut viața, ucisă cu brutalitate chiar de partenerul ei. Crima a avut loc de ziua onomastică a victimei, în fața bisericii din localitate.
Gruparea de lângă Capitală nu traversează cea mai bună perioadă.
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...”. Mesaj pentru cei care se roagă pentru el # Click.ro
Nidia Moculescu vine cu vești despre Horia Moculescu. Adevărul despre starea de sănătate a compozitorului, la 6 zile după ce a fost internat de urgență: „Tata este...”
TJ Miles și Francisca au făcut cununia religioasă. Ce ținute au purtat cei doi și cum au apărut nașii, Cătălin și Georgiana Moroșanu. FOTO # Click.ro
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, spunând „DA” în cadrul unei ceremonii religioase intime, pline de emoție și iubire. Cei doi, care așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil, au ales ca momentul să fie unul discret, dar profund semnificativ.
Cum ajung nepoții să fure pensiile bunicilor. Metoda nu are nevoie de hackeri și lovește în cont și în suflet # Click.ro
O nouă metodă de furt din conturile de pensii a fost descoperită în România. Autorii nu mai folosesc atacuri informatice sau apeluri false, ci profită de accesul direct la telefoanele și aplicațiile bancare ale persoanelor vârstnice.
Un truc de machiaj pentru femeile de peste 40 de ani. Te va face să arăți cu 10 ani mai tânără # Click.ro
Îmbătrânirea este naturală, dar asta nu înseamnă că nu poți arăta radiantă și proaspătă la orice vârstă. Trucul de machiaj potrivit poate face minuni: nu trebuie să ascunzi fiecare rid, ci să creezi un efect de luminozitate și prospețime.
Tehnicianul ar fi plecat pe fondul tensiunilor din vestiar.
Care sunt antioxidanții naturali care chiar funcționează. Medicii spun că protejează celulele mai bine decât orice pastilă # Click.ro
Trăim într-o epocă în care rafturile farmaciilor abundă în suplimente „miraculoase”, însă adevărata protecție împotriva îmbătrânirii premature și a bolilor cronice se găsește în alimentele naturale.
Balsam de buze natural cu miere și ceară de albine. Protecție intensă și hidratare fără chimicale # Click.ro
Iarna, vântul și variațiile de temperatură pot usca rapid buzele. Pielea de pe buze este mult mai fină decât cea de pe restul feței și nu are glande sebacee care să o protejeze în mod natural. Din acest motiv, un balsam simplu, realizat acasă din miere și ceară de albine, oferă hidratare profundă
A renunțat la munca de birou ca să meargă 5.600 de km. Povestea uimitoare a primei femei care a parcurs două trasee montane în America de Nord # Click.ro
Jessica Guo a lăsat în urmă biroul şi cariera de consultant pentru a porni într‑o aventură ce i‑a testat toate limitele: a devenit prima femeie care, într‑un singur an calendaristic, a completat două dintre cele mai dificile tras
Un partid preferat de tinerii români ajunge pe locul doi în cel mai nou sondaj. Explicația sociologului # Click.ro
Surpriză în preferințele tinerilor români: un partid neparlamentar urcă pe locul doi în opțiunile electoratului 18-29 de ani. Sondajul INSCOP arată că partidele tradiționale întâmpină dificultăți în atragerea tinerilor
Ce gânduri are Pavel Bartoș, la cel de-al cincilea Protevelion?! Secrete de culise! Actorul își dorește să taie porcul de Sărbători! # Click.ro
În interviul video exclusiv acordat pentru Click!, Pavel Bartoș a dezvăluit secrete din culisele PROTEVELIONULUI 2026, dar și ce planuri are anul acesta de Sărbători.
Stupoare pe șosea! În noaptea pe sâmbătă spre duminică, conducătoriii auto aflați pe Drumul Național 1, între București și Brașov, au trecut pe lângă trei camioane care transportau un avion Boeing!
Acuzații serioase împotriva medicului Cristian Andrei. Mai multe paciente susțin că ar fi fost hărțuite sexual. Ar practica psihoterapia fără să aibă un atestat în domeniu # Click.ro
Cristian Andrei, medic psihiatru cunoscut publicului românesc, se află în centrul unor acuzații grave. Mai multe femei au declarat pentru publicația PressOne că ar fi fost supuse unor comportamente sexuale inadecvate în timpul ședințelor desfășurate de acesta.
Black Friday la Spring Farma! Zzzumzetul prețurilor mici aduce cadouri și surprize
De ce un boiler electric este cea mai practică alegere pentru confortul tău zilnic?
5 gadgeturi de calitate Parkside pentru mașină, la prețuri imbatabile în toate magazinele Lidl # Click.ro
5 gadgeturi de calitate Parkside pentru mașină, la prețuri imbatabile în toate magazinele Lidl.
Ce spune Nicușor Dan despre România. „Poate deveni un hub european de inovație și producție în industria de apărare” # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a subliniat luni că România are toate premisele pentru a se transforma într-un centru regional de excelență în inovație și producție pentru industria de apărare, datorită combinației dintre investițiile germane, expertiza locală și contextul strategic european.
Schimbare uriașă la divorț! Femeile divorțate și-ar putea păstra numele de cununie, fără acordul soțului # Click.ro
Un proiect de lege le-ar putea oferi femeilor libertatea de a păstra numele din timpul căsătoriei după divorţ, fără a mai depinde de semnătura sau acordul fostului soţ. Iniţiatorii spun că este o schimbare firească, care ar scuti mii de românce de drumuri inutile, hârtii şi umilinţe.
Unde a fost descoperit primul instrument de măsurare a timpului. Cum delimitau romanii ziua și noaptea # Click.ro
În inima fostei capitale a Daciei Romane, Colonia Dacica Sarmizegetusa, istoria prinde viață printre ruinele antice. Aici este expus primul instrument de măsurare a timpului descoperit pe teritoriul Transilvaniei, un artefact deosebit păstrat în colecțiile Muzeului de Arheologie Sarmizegetusa.
Check-in digital obligatoriu de miercuri pentru milioane de români care zboară cu această companie low-cost # Click.ro
Începând de miercuri, pasagerii unei dintre cele mai populare companii aeriene printre români vor fi nevoiți să folosească exclusiv tichetele de îmbarcare digitale, generate prin aplicația oficială. Renunțarea completă la biletele de hârtie
Efectul Instagram în medicină estetică! Dr. Cristian Nițescu: "Trendul buzelor și feselor extrem de voluminoase este total inestetic și periculos!" # Click.ro
De câte ori nu ai admirat o actriță și ai spus: „Vreau și eu să arăt ca ea”? De câte ori nu ai dat follow unei influencerițe frumoase, slabe și de succes, cu gândul că dacă vei semăna cu ea vei ajunge și tu o mare vedetă. De aici și până la a da buzna în cabinetele de înfrumusețare mai e un pas.
Primăria Sectorului 3 aduce noutăți pentru sărbătorile de iarnă din Capitală. În 2025, târgul de Crăciun nu va mai avea loc la Hala Laminor, ci se va muta în rondul Pieței Alba Iulia. Evenimentul va fi deschis publicului
S-a câștigat marele premiu Loto 6/49, al doilea ca valoare din istoria jocului. Biletul s-a jucat în Dej # Click.ro
Un român a devenit peste noapte milionar în euro. El a reușit să câștige marele premiu Loto 6/49, în valoare de peste 49 de milioane de lei, echivalentul a peste 9,6 milioane de euro.
Cum funcționează Pilonii 1, 2 și 3 ai pensiilor din România și ce riscuri există pentru viitor # Click.ro
Sistemul de pensii din România se află în fața unei provocări majore: numărul pensionarilor crește, în timp ce numărul angajaților contribuabili scade.
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța” # Click.ro
Marina Almășan a ajuns din nou în sala de judecată pentru că Georgică Cornu i-a cerut prezentatoarei TV să restituie suma de 20.000 de euro, bani pe care acesta susține că i-ar fi investit în casa ei, pentru a-i repara acoperișul.
Andrei Leonte își organizează nunta: „Mai avem de găsit rochia, costumul, verighetele, biserica și de invitat pe toată lumea” # Click.ro
Andrei Leonte (36 de ani), câștigătorul primei ediții X Factor România 2012, se pregătește de nuntă și este foarte entuziasmat.
Kate Middleton a uimit din nou! Prințesa de Wales a purtat o ținută cu mesaj ascuns și bijuterii cu o semnificație aparte # Click.ro
Kate Middleton a uimit din nou! Prințesa de Wales a purtat o ținută cu mesaj ascuns și bijuterii cu o semnificație aparte.
Băsescu: Eu, dacă aş fi în locul bucureştenilor m-aş revolta şi, dacă ar fi o revoltă pe tema asta, eu aş ieşi în stradă # Click.ro
Fostul președinte Traian Băsescu, invitat la TVR INFO, a criticat situația Bucureștiului, arătând că ordonanța emisă de Adrian Năstase a fragmentat bugetul Capitalei și a blocat dezvoltarea orașului. El a explicat că, indiferent de cine conduce Primăria,
Supertaifunul Fung-wong a măturat tot în Filipine. Inundații severe, alunecări de teren și întreruperi masive de curent electric. Peste un milion de persoane au fost evacuate # Click.ro
Filipinele se confruntă cu efectele devastatoare ale supertaifunului Fung-wong, care a lovit uscatul cu vânt de până la 230 km/h, provocând inundații severe, alunecări de teren și întreruperi masive de curent electric.
Profesorii nu pot organiza greve generale timp de doi ani. Ce sancțiuni riscă cadrele didactice care încalcă acest lucru # Click.ro
Recent, s-a stabilit prin contractul colectiv de muncă că profesorii nu au voie să inițieze sau să participe la o grevă generală în următorii doi ani.
Turcii golesc rafturile din Grecia: „Uneori vezi sute în același magazin. Acasă costă dublu”. Ce produse se caută # Click.ro
Scumpirile tot mai mari din Turcia îi determină pe mulți cetățeni să își facă cumpărăturile zilnice în Grecia. Magazinele din orașul Alexandroupolis, aflat la 40 de kilometri de graniță, sunt invadate de turci care ies cu coșurile pline.
Cum se curăță praful de pe un televizor. Cu acest truc nu va trebui să-l mai curățați o lună întreagă # Click.ro
Ecranul televizorului se murdărește rapid: praf fin, pete invizibile sau amprente care devin evidente doar când televizorul este oprit. De ce se întâmplă acest lucru și de ce curățarea pare mereu temporară? Secretul stă în modul și instrumentele cu care curățăm televizorul.
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă # Click.ro
Există cărți care nu îmbătrânesc niciodată, ale căror povești și mesaje rămân relevante indiferent de epocă. Cărțile clasice de citit de-a lungul vieții sunt titluri esențiale pentru oricine iubește literatura și dorește să descopere universuri literare care au modelat gândirea și cultura globală.
Trucul secret al Mădălinei Ghenea pentru un ten impecabil. Ce face actrița în fiecare dimineață: „E atât de plăcut” # Click.ro
La 38 de ani, actriţa şi fotomodelul Mădălina Ghenea dezvăluie un ritual matinal simplu, dar de efect, care îi asigură un ten luminos şi fără imperfecţiuni.
Alertă alimentară în România. Condimente retrase din magazine din cauza riscului de contaminare cu metal și cauciuc # Click.ro
Autoritățile din România, împreună cu compania Unilever, au emis o alertă alimentară pentru mai multe sortimente de condimente comercializate sub mărcile Knorr și Delikat.
