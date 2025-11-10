Regimul strict pe care Dan Alexa îl urmează după „Asia Express”: „Nu mai vreau să mă îngraș”. Câte kilograme a dat jos antrenorul în competiție

12:10

De câte ori nu ai admirat o actriță și ai spus: „Vreau și eu să arăt ca ea”? De câte ori nu ai dat follow unei influencerițe frumoase, slabe și de succes, cu gândul că dacă vei semăna cu ea vei ajunge și tu o mare vedetă. De aici și până la a da buzna în cabinetele de înfrumusețare mai e un pas.