HARTĂ Două zile meteo inedite. Când la „polii frigului” temperaturile au fost mai mari decât în cei ai căldurii
HotNews.ro, 10 noiembrie 2025 16:50
Într-o zi obișnuită, cele mai ridicate temperaturi din țară sunt în Oltenia, Muntenia sau Dobrogea, iar la Miercurea Ciuc sau Joseni pot fi și cu 10-15 grade mai puțin. În două zile de la finalul…
• • •
Acum 10 minute
17:00
La 9 ani de la lansarea în peisajul bucureștean, centrul cultural Apollo111 anunță un nou proiect care va funcționa în spațiul din Palatul Universul: un cinematograf de artă. Sala de spectacole Apollo111 a fost renovată…
17:00
VIDEO Moment de reculegere în Senatul României pentru victimele femicidului: „Poliția nu a reacționat, crima nu a fost prevenită” # HotNews.ro
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a cerut luni, în plenul Senatului, un moment de reculegere pentru cele 51 de victime ale femicidului care s-au înregistrat în acest an în România. Cel mai recent a avut loc…
Acum 30 minute
16:50
16:50
Noi titluri de stat Tezaur în noiembrie 2025: Perioada și dobânzile neimpozabile acordate # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat luni că lansează cea de-a unsprezecea ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din 2025, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,60%. Citește mai departe pe StartupCafe.ro…
16:50
Lukoil declară forță majoră la giganticul câmp petrolier West Qurna-2, cel mai prețios activ extern al companiei ruse # HotNews.ro
Lukoil a declarat forță majoră la gigantul câmp petrolier West Qurna-2 din Irak, au declarat luni patru surse care au cunoștințe acest subiect, după ce sancțiunile occidentale împotriva marelui producător rus de petrol i-au împiedicat…
16:40
Mită pentru achiziții de armament. Denunțătorul Octavian Berceanu spune că i-au fost promise 10 milioane de euro pentru a interveni la ministrul Apărării: „Vorbim de niște actori statali” # HotNews.ro
Octavian Berceanu a fost contactat de către fostul senator PSD Marius Isăilă pentru a interveni la ministrul Apărării pentru încheierea unor contracte comerciale. Într-o postare făcută luni pe Facebook, Berceanu a dezvăluit că mită promisă…
16:40
Bulgaria sporește securitatea la rafinăria Lukoil, după ce a adoptat legea criticată de Moscova # HotNews.ro
Autoritățile bulgare fac inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria de petrol din Burgas a producătorului rus Lukoil pentru a proteja infrastructura critică, a anunțat prim-ministrul Rosen Jelyazkov, luni, în condițiile în care guvernul…
Acum o oră
16:30
Un membru al renumitei Gărzi Elvețiene e anchetat de Vatican după ce a făcut un gest către două femei # HotNews.ro
Garda Elvețiană, unitatea militară specială însărcinată cu protejarea suveranilor pontifi, investighează unul dintre membrii săi după relatări privind un presupus incident antisemit petrecut luna trecută, a anunțat luni Vaticanul, potrivit Reuters. În interviuri acordate presei…
16:30
Statele Unite au lovit alte două ambarcațiuni suspectate că transportau droguri, în Pacific. Șase persoane au fost ucise # HotNews.ro
Statele Unite au lovit duminică două ambarcațiuni suspectate că transportau droguri în estul Oceanului Pacific. Șase persoane aflate la bord au fost ucise, a anunțat luni secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în contextul în…
16:20
SuperLiga: Universitatea Craiova a rămas fără antrenor. Mihai Rotaru a dat primele detalii despre noul tehnician # HotNews.ro
Mirel Rădoi a demisionat din funcția de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunțat luni, într-o conferință de presă, principalul acționar al clubului, Mihai Rotaru, informează Agerpres. „Vin cu tristețe în fața dumneavoastră,…
16:10
Situație absurdă: Cazierul judiciar eliberat online de MAI nu este recunoscut la ghișeul de la permise auto, direcție din subordinea MAI # HotNews.ro
Mai mulți cetățeni din București reclamă faptul că funcționarii de la ghișeele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) refuză să accepte certificatele de cazier judiciar eliberate în format electronic. Situația este…
Acum 2 ore
15:40
Un fost consilier al lui Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan: „Când ceri SOS, ți-ai abandonat nava primului venit să te salveze” # HotNews.ro
Recentul discurs al șefului statului, care a făcut un apel la privați să facă politicile publice din România, a stârnit reacții diverse. Stânga intelectuală l-a atacat pe Nicușor Dan. Dar nu e singura care a…
15:40
Șefii curților de apel din țară, scut în jurul președintei ICCJ Lia Savonea, criticată după deciziile controversate de eliberare a unor politicieni condamnați pentru corupție: Discreditare publică, prin manipulare şi dezinformare # HotNews.ro
Preşedinţii curţilor de apel au transmis luni un comunicat comun în care sar în apărarea șefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, „în contextul atacurilor şi presiunilor fără precedent exercitate în spaţiul public”.…
15:40
Ce să mănânci și ce să bei înainte de vaccinul antigripal. Recomandările specialiștilor # HotNews.ro
Hidratarea corectă și un mic dejun echilibrat pot preveni senzația de leșin în timpul vaccinării, iar alimentele bogate în antioxidanți sprijină răspunsul imun după administrarea serului. Mai mulți specialiști au detaliat ce alimente și băuturi…
15:30
După aproape un deceniu de lucrări și probleme, trenurile încep de marți să circule pe 6 km de cale ferată construiți de la zero în vestul țării # HotNews.ro
CFR SA informează că marți se deschide circulaţia feroviară pe firul I modernizat al variantei de traseu nou construite între stațiile Ilia și Mintia, pe tronsonul, Deva – Arad. Asociația Pro Infrastructura scrie că această…
15:20
Pasionat de poker, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest a fost demis de Patriarhul Kirill. Câți bani a câștigat din jocurile de noroc # HotNews.ro
Patriarhia Moscovei a anunțat printr-un comunicat de presă succint că Patriarhul Rusiei, Kirill, l-a demis din funcție pe Mitropolitul Nestor al Korsunului și al Europei de Vest, invocând inițierea unor proceduri judiciare ecleziastice împotriva episcopului,…
15:20
Cum arată ediția de toamnă a târgului digital OLX pentru piese auto: totul online, reduceri în timp real # HotNews.ro
OLX a deschis pe 7 noiembrie a doua ediție a Târgului Digital de Piese Auto, Agro și Accesorii, cu reduceri vizibile direct în platformă și navigare simplificată pe categorii. Evenimentul, realizat în colaborare cu Agromir,…
15:10
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy scapă de închisoare la mai puțin de o lună după ce a fost încarcerat # HotNews.ro
Un tribunal a aprobat luni eliberarea anticipată din închisoare a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, în așteptarea apelului său, la doar câteva săptămâni după ce acesta începuse să ispășească o pedeapsă de cinci ani pentru…
15:10
Legea Nordis, discutată în ședința Camerei Deputaților de astăzi. Votul final programat pentru miercuri # HotNews.ro
PNL a cerut în ședința comitetului liderilor introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind legea Nordis, potrivit surselor HotNews. Niciun partid politic nu s-a opus, conform acelorași surse. Proiectul de lege urmează să fie…
Acum 4 ore
15:00
Planurile Rusiei de a construi prima sa bază navală în Africa după căderea URSS s-au lovit de realitatea locală # HotNews.ro
Rusia nu va putea deschide o bază navală în Sudan prea curând din cauza conflictului în desfășurare în țara africană, a declarat ambasadorul rus de la Khartoum, Andrei Cernovol, citat de The Moscow Times. „Având…
14:50
BBC cere scuze pentru modul cum a fost editat documentarul despre Trump difuzat cu o săptămână înainte de alegerile din SUA: „Eroare de judecată” # HotNews.ro
Președintele BBC, Samir Shah, a calificat montajul care a dus la un scandal public drept o „eroare de judecată” într-un mesaj adresat luni către comisia pentru media din Parlamentul de la Londra în care cere…
14:50
[P] Rucsandra Teodorescu, arhitect HILS Development vorbește despre funcționalitate, estetică și valoarea unei amenajări bine gândite # HotNews.ro
Echipa HILSDevelopment a adus în prim-plan un subiect care ne interesează pe toți: amenajareainterioară. Invitată a fost RucsandraTeodorescu, arhitect în cadrul companiei, care a vorbit despre importanța designului interior în crearea unei locuințe echilibrate, funcționale…
14:40
Poliția s-a autosesizat în cazul doctorului Cristian Andrei, acuzat de foste paciente de hărțuire sexuală / „Victimele unor fapte similare să sune la 112” # HotNews.ro
Într-un comunicat, în care nu îl numește direct pe doctorul Cristian Andrei, Poliția Capitalei transmite că „s-a sesizat din oficiu”, după dezvăluirea făcută de PressOne, potrivit căreia cel mai mediatizat psihoterapeut al României practică fără atestat…
14:40
Suspendat din toate funcțiile din PNL după scandalul Bogos, Mihai Barbu a rămas șef la Autoritatea pentru Reformă Feroviară # HotNews.ro
După ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat, în 6 noiembrie, că l-a pus sub control judiciar pe Mihai Barbu, PNL a transmis că l-a suspendat din toate funcțiile deținute în partid, inclusiv din cea de…
14:30
Suplimentele și refuzul tratamentului hormonal: greșelile care pot agrava bolile tiroidiene. Avertismentul endocrinologului Ioana Constantin, MedLife # HotNews.ro
Oboseala, lipsa de energie, anxietatea, tulburările de somn și starea generală proastă pot fi semnele unor probleme cu glanda tiroidă. Aproximativ 4,5% din populația adultă a României suferă de hipotiroidism, cea mai frecventă afecțiune tiroidiană,…
14:10
[P] Știai că pisicile pot alerga mai repede decât un atlet olimpic? ROYAL CANIN® explică știința din spatele bunăstării lor. # HotNews.ro
Felinele sunt printre cele mai grațioase și enigmatice ființe din jurul nostru. De la agilitatea lor incredibilă până la instinctele fine și comportamentele pline de mister, pisicile continuă să ne fascineze zi de zi. Fiecare…
14:10
Donald Trump și-a grațiat aliații acuzați că au încercat să răstoarne rezultatul alegerilor din 2020 # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a acordat grațieri unei lungi liste de aliați politici acuzați de sprijinirea sau implicarea lor în presupuse planuri de a răsturna alegerile prezidențiale din 2020, potrivit avocatului pentru grațieri al Departamentului…
14:10
Viktor Orban anunță că a obținut de la Donald Trump o scutire de la sancțiunile petroliere: „Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt prim-ministru aici” # HotNews.ro
Viktor Orban a transmis luni că a rezolvat „cea mai importantă negociere a anului” și a obținut scutirea de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc, potrivit unui postări pe Facebook. Anunțul liderului maghiar…
14:00
Sicriul lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei, ajunge la Focșani, înainte de a fi înhumat în Iași # HotNews.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka au fost retrase, luni, de la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența consilierilor prezidențiali, conform Agerpres. Acestea au fost deshumate vineri din Franța…
14:00
Noul Xiaomi Store ParkLake București: cele mai atractive smartphone-uri și accesorii smart, la oferte speciale și reduceri de până la 37% # HotNews.ro
Bucureștenii care tranzitează zona ParkLake, fie pentru cumpărături, fie pentru o plimbare relaxantă prin centrul comercial, descoperă acum un nou punct de atracție tech, chiar la parter. Noul Xiaomi Store ParkLake București își deschide oficial…
13:50
Urmează un episod de încălzire a vremii. Prognoza meteo pentru două săptămâni, în fiecare regiune a țării # HotNews.ro
Vremea va deveni mai caldă pentru această perioadă în următoarele zile, însă după 15 noiembrie va urma o alternanță de zile reci și calde, conform meteorologilor. Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru…
13:40
Microsoft sugerează că angajații corporațiilor vor participa în curând la întâlniri cu „agenți” AI capabili de muncă # HotNews.ro
Microsoft a oferit indicii despre ceea ce numește „o nouă clasă” de agenți AI „care operează ca utilizatori independenți în cadrul forței de muncă a întreprinderilor”, relatează The Register. „Fiecare agent proiectat are propria identitate,…
13:40
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni, la finalul celei mai recente runde din SuperLigă, cel mai bun „unsprezece” și antrenorul etapei. Iată cum arată „echipa ideală” a etapei a 16-a, potrivit site-ul LPF: PORTAR…
13:30
Un avion în care se afla un ministru, nevoit să aterizeze de urgență din cauza unor probleme tehnice # HotNews.ro
La bordul unui avion de mici dimensiuni care a fost obligat să aterizeze de urgență în Antile, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se afla ministrul belgian de Externe Maxime Prévot, potrivit AFP, citată de…
13:30
Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției la Cotroceni, pe o temă pe care partidele sunt în blocaj # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru a discuta pașii următori privind proiectul de modificare a pensiilor magistraților, respins de Curtea Constituțională, au declarat surse politice pentru HotNews. Întâlnirea…
13:20
Curtea de Apel Timişoara reacționează după ce viceprimarul USR a spus că „judecătoarele sunt șantajate de interlopi” # HotNews.ro
Reprezentanţii Curţii de Apel Timişoara au reacţionat după ce viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), a declarat, într-un podcast, că judecătoarele din România sunt şantajate de diferiţi interlopi cu care se întâlnesc şi că „se practică…
Acum 6 ore
13:00
Un tânăr acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 14 ani în fața bisericii a mușcat un polițist la audieri. A fost reținut # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 24 de ani este acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici din Capitală. Dus la secţia de poliţie, agresorul a devenit violent în…
12:40
Astratex lansează colecții noi în nuanțe fermecătoare de toamnă: Pentru confort, rafinament și o doză de încredere… # HotNews.ro
Pe măsură ce aerul devine mai rece, iar serile tot mai lungi, ne îndreptăm către momente de relaxare, băuturi calde și materiale care alintă pielea. Culoarea vedetă a acestei toamne este roșul – de la…
12:30
Tatăl Mihaelei, ucisă de soț în Teleorman, acuzații la adresa poliștilor. „Spuneau că nu au ce să-i facă” # HotNews.ro
Tatăl tinerei de 25 ani din comuna Beciu, județul Teleorman, care a fost ucisă sâmbătă de soț, în fața mezinului familiei, a acuzat că l-a reclamat pe agresor, anterior crimei, de nenumărate ori la poliție,…
12:10
Noi verificări în cazul tinerei din Teleorman ucise de fostul soț. Procurorul general a trimis control la Parchetul sesizat de femeie în luna septembrie # HotNews.ro
Procurorul general, Alex Florența, a dispus un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, după ce tânăra de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de soț pe o stradă…
12:10
Plecarea copilului la studii în străinătate. „În bucătărie, exersam despărțirea: eu îl învățam să fiarbă pastele fără să se lipească, el mă învăța să-l las să plece” # HotNews.ro
Ani la rând, Angelica a fost „mama lui Vlad”, femeia care a ținut casa, grijile și bucuriile pe umerii ei. Apoi, Vlad a plecat să studieze în Olanda, iar liniștea a devenit asurzitoare. „Mi-am dat…
12:10
Țigara pe care o fumează copilul tău, chiar dacă n-a pus mâna pe ea. Ce efecte are fumatul în preajma copiilor și măsurile care îi protejează # HotNews.ro
Efectele fumatului în preajma copiilor nu se opresc odată cu stingerea țigării. Substanțele toxice rămân pe piele, haine, mobilier și jucării, fiind apoi inhalate de copil. Noile cercetări arată că expunerea constantă la fumul țigărilor…
12:00
Fenomenul prosumatorilor: 10.000 de români și-au montat panouri fotovoltaice în septembrie / Cu cât se reduce factura la curent # HotNews.ro
Fenomenul prosumatorilor care a cuprins România a continuat și în luna septembrie, când 10.000 de consumatori și-au montat panouri fotovoltaice. Numărul prosumatorilor a ajuns la 267.000, iar puterea lor instalată totală a depășit 3.100 MW,…
11:50
Japonia a cenzurat comentarii „extrem de nepotrivite” făcute de consulul Chinei despre prim-ministra niponă # HotNews.ro
Japonia a anunțat luni că a transmis Chinei o plângere în legătură cu remarci „extrem de nepotrivite” făcute de unul dintre diplomații săi la adresa prim-ministrului nipon Sanae Takaichi, remarci pe care Statele Unite le-au…
11:40
Găsești ușor inspirație când vrei să arăți bine, dar să te simți și comod pe parcursul zilei. Rochiile casual și ghetele de damă formează una dintre cele mai purtate combinații din garderoba modernă, adaptându-se rapid…
11:20
„Patronul umple duba cu produse, face o factură mică pe persoană juridică, în caz de control. Se rupe filmul pentru ANAF” – o propunere împotriva „magazinașelor” stârnește reacții # HotNews.ro
Cineva, care s-a prezentat ca patron al unul magazin de 200 mp, a denunțat, pe Facebook, pe Grupul Antreprenorilor din România, „mecanismul evaziunii fiscale în comerț”, acuzând că „mii de magazinașe mici” vând „pe caiet”,…
11:20
Aflat în studio la Prima TV, în cadrul emisiunii „Insider politic” moderată de Sebastian Zachmann, Daniel Băluță s-a declarat, fără nicio ezitare, candidatul antisistem la alegerile pentru Primăria Capitalei. Declarația a venit pe fondul unei…
11:10
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog # HotNews.ro
Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au opțiuni de vot fără precedent până astăzi: ei își pun speranțele în două partide care până recent nu existau, potrivit unui sondaj realizat de…
11:10
[P] Subvenții UE: Când se returnează banii? Înalta Curte de Casație și Justiție clarifică principiul reparării proporționale a prejudiciilor în 2025 # HotNews.ro
Accesarea fondurilor europene reprezintă o oportunitate majoră, dar și o responsabilitate juridică semnificativă. Orice abatere în procedurile de accesare sau utilizare a sumelor poate duce la sancțiuni administrative sau chiar dosare penale. În mai 2025,…
11:10
Cel mai mediatizat psihoterapeut al României practică fără atestat de peste 20 de ani. Mai multe femei îl acuză de hărțuire sexuală în cabinet. Cum se apără Cristian Andrei # HotNews.ro
Cristian Andrei, medic psihiatru și unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, a oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost, deși nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, așa cum obligă…
