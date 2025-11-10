BREAKING A fost arestat în Italia manelistul Dani Mocanu. Și fratele lui a fost prins
Dani Mocanu și fratele său au fost arestați in Italia, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Cei doi au fost prinși în Napoli. Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit pentru a fi dus la penitenciar. Mocanu are o condamnare definitivă de 4 ani cu executare. Mocanu a […]
Scăderea veniturilor reale din Japonia blochează măsurile de relaxare economică ale prim-ministrului Takaichi # Aktual24
La doar câteva săptămâni de la preluarea mandatului, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se confruntă cu o provocare timpurie sub forma scăderii salariilor, care amenință politicile sale economice. Salariile reale au scăzut pentru a noua lună consecutiv în septembrie, arată datele Ministerului Muncii. Pe bază anuală, acestea nu au crescut din 2021, subliniind presiunea asupra puterii […]
Grindeanu se plânge că Bolojan nu-l bagă în seamă. Trece la amenințări: ”Nu merge să nu vii. Nu se prea poate” # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a plâns luni că premierul Ilie Bolojan nu i-a răspuns când o să vină în Parlament, ca urmare a solicitării înaintate de PSD. ”Noi am cerut la Camera Deputaţilor să se vină lunea trecută în Parlament pentru informare, nimic altceva. Informare. După care ni s-a transmis că programul nu permite, după […]
Băluță va câștiga alegerile, anunță Grindeanu. Activiștii lui Băluță au sigla PSD aproape invizibilă pe materialele de propagandă # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că alegerile din Capita lă vor fi câștigate de candidatul PSD, Daniel Băluță. Reamintim că Băluță candidează fără sigla PSD sau cu o siglă aproape invizibilă pe materialele sale de campanie. ”Am prezentat un sondaj de opinie, care ne arată că Daniel Băluță este pe primul loc, asta […]
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare, că în momentul de faţă trebuie să fie la guvernare. El a precizat că PSD se află într-o coaliţie de 4 partide, dar asta nu înseamnă că nu se poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe […]
Ucraina a lovit a treia oară portul rusesc Tuapse, esențial pentru exportul petrolului. Dronele marine au provocat explozii și incendii # Aktual24
Orașul-port Tuapse, situat pe țărmul Mării Negre, în Rusia, a fost zguduit de explozii în noaptea de 10 noiembrie, după ce canale locale de Telegram au relatat despre un atac cu drone maritime ucrainene. Fotografii și videoclipuri publicate de localnici și ulterior difuzate de canalul major de Telegram Astra arată exploziile și un incendiu izbucnit […]
China a devenit o superputere energetică. Produce mai multă energie solară decât Statele Unite și Europa la un loc # Aktual24
Republica Populară Chineză a făcut progrese semnificative în dezvoltarea energiei solare, instalând o capacitate de aproape 900 de gigawați. Această cifră depășește capacitatea solară totală a Europei și Statelor Unite la un loc. The Economist notează că China a devenit un nou tip de superputere – o superputere energetică. Anul trecut, China a generat 1.826 […]
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a landat luni un nou atac la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, fără însă a-i pronunța numele. Grindeanu este deranjat că Oana Gheorghiu a avut o reacție dură față de pensiile speciale ale magistraților. ”Sunt trei săptămâni de când există această decizie a Curţii Constituţionale, în care, aşa cum v-am spus şi […]
Pe fondul disputei bugetare în curs, administrația președintelui american Donald Trump a instruit statele să reducă plățile federale pentru achizițiile de alimente. „În măsura în care statele au depus deja plăți integrale pentru luna noiembrie, acest lucru nu a fost autorizat”, se arată într-un memoriu al agenției responsabile, care raportează Departamentului Agriculturii din SUA. Directiva […]
Orban: ”Atâta timp cât eu sunt prim-ministru și Trump este președinte, sancțiunile SUA nu se vor aplica Ungariei” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că a convenit cu președintele american Donald Trump „cu privire la scutirea pe termen nelimitat a Ungariei de sancțiunile americane privind petrolul”. Luni, 10 noiembrie, Orban a declarat că Statele Unite și Ungaria „au finalizat cele mai importante negocieri ale anului”. „Am convenit cu președintele Trump asupra unei scutiri […]
Ucraina a accelerat dezvoltarea unui nou tip de armament: drone de lovire la distanţă medie (aşa-numitele „middle-strikes”), capabile să zboare ținte aflate la zeci sau chiar sute de kilometri, păstrând legătura în timp real cu operatorul şi purtând focoase de până la 100 kg, anunță presa din Ucraina. Scopul: a reproduce parţial „efectul HIMARS” — […]
Președintele Dan i-a convocat iar pe liderii Coaliției. Proiectele blocate de congresul PSD, cel mai urgent este cel privind pensiile magistraților # Aktual24
Președintele Nicușor Dan i-a convocat, marți, la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare. Sunt mai multe restanțe, dintre care cea mai urgentă este cea legată de pensiile magistraților. După ședința de la Palatul Cotroceni, liderii se vor reuni din nou într-o ședință de coaliție. Sunt numeroase proiecte care au rămas blocate din cauza congresului […]
Australia importă petrol rusesc speculând o lacună în sancțiunile internaționale – The Guardian # Aktual24
În ciuda încetării achizițiilor directe de combustibil din Rusia după începerea război din Ucraina, Australia a importat peste 3 milioane de tone de produse petroliere de origine rusă din 2023. Acest lucru a fost posibil datorită unei lacune în sancțiuni care permite obținerea de combustibil prin intermediul unor țări terțe, inclusiv Singapore, relatează The Guardian. […]
BESTEM 2025: 24 de ore de inovație și inginerie la cel mai așteptat hackathon al anului revine # Aktual24
BEST Engineering Marathon (BESTEM), hackathonul dedicat tinerilor pasionați de tehnologie, programare și inginerie, organizat de Board of European Students of Technology (BEST) București, revine în 2025 cu cea de-a 14-a ediție. Evenimentul se va desfășura în perioada 6–7 decembrie 2025, timp de 24 de ore neîntrerupte, în care studenți din universitățile tehnice ale Capitalei vor […]
Cei mai mari poluatori din lume ignoră summitul COP30, lăsând Europa să acopere cheltuielile pentru climă # Aktual24
În timp ce liderii europeni se reunesc la COP30 pentru a discuta despre atenuarea schimbărilor climatice și finanțarea pentru țările în curs de dezvoltare, liderii celor mai mari poluatori din lume nu vor pune piciorul la summitul anual al Națiunilor Unite privind clima, care începe luni în orașul brazilian Belém. Liderii din Statele Unite, China […]
Extremiștii AfD se tem că vor fi interziși: „Niciodată până acum un președinte federal nu a abuzat de funcție în acest fel” # Aktual24
Alternativa pentru Germania, formațiune de extremă dreaptă, a criticat dur declarațiile președintelui federal Frank-Walter Steinmeier privind o posibilă interzicere a partidului. Frank-Walter Steinmeier a vorbit la Palatul Bellevue, avertismentând dur împotriva erodării valorilor democratice și a cerut protejarea acestora, relatează Welt. „Niciodată până acum un președinte federal nu a abuzat de funcție în acest fel”, […]
Surprizele din noul sondaj INSCOP, cum votează tinerii. Ascensiune fulminantă a unui partid aproape necunoscut în preferințele tinerilor votanți # Aktual24
Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP arată o ascensiune spectaculoasă a unui partid aproape necunoscut pentru majoritatea românilor în intențiile de vot ale tinerilor. Este vorba despre SENS. Astfel, SENS este cotat cu 16% în intențiile de vot ale tinerilor cu vârste între 18-29 de ani. ”Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 […]
Premierul Ploniei: ”Nu există motive obiective pentru care Ucraina ar trebui să piardă războiul” # Aktual24
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că viitorul geopolitic al Poloniei pare optimist, dar totul depinde de soluționarea problemelor de pe linia frontului din Ucraina. Tusk a spus în interviul acordat Gazeta Wyborcza că Polonia ar trebui să își folosească strategic poziția cheie în regiune și să continue să sprijine Ucraina, deoarece înfrângerea sa ar […]
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr, a mințit (din nou): un nou studiu de amploare relevă că nu există nicio legătură între paracetamol și autism # Aktual24
Un amplu studiu publicat recent în prestigioasa revistă medicală British Medical Journal (BMJ) concluzionează că, potrivit cunoştinţelor ştiinţifice actuale, nu există dovezi care să stabilească o legătură între administrarea de paracetamol în timpul sarcinii şi apariţia tulburărilor din spectrul autist la copii. Rezultatele vin să contrazică speculațiile vehiculate în spațiul public, inclusiv afirmațiile secretarului american […]
Procurorii DIICOT și magistrații CSM, furioși după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale cu escrocheria Caritas # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declanșat un război verbal cu magistrații după ce a comparat, sâmbătă pensiile speciale cu „un fel de Caritas” și a spus că acestea sunt plătite „din gura copiilor flămânzi” sau „din bugetul spitalelor fără medicamente”. Reacțiile nu au întârziat să apară: CSM și DIICOT acuză un atac la independența justiției, un […]
Controale peste controale la Teleorman după ce a fost ucisă o femeie. Șefii Poliției Române plus procurori de la București au plecat în Teleorman # Aktual24
După tragedia petrecută pe 8 noiembrie 2025, în comuna Beciu, județul Teleorman, autoritățile au declanșat verificări ample atât în structurile Poliției Române, cât și în cele ale Ministerului Public, în încercarea de a clarifica modul în care instituțiile statului au gestionat situația înainte de comiterea omorului calificat. Potrivit unui comunicat transmis de Centrul de Informare […]
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie: ”Când un partid devine sectă. Istoria ne arată că violența simbolică este doar preludiul violenței reale: de la cuvânt la faptă, drumul este mereu mai scurt decât credem” # Aktual24
Remus Pricopie, rector al SNSPA, avertizează într-o amplă analiză că democrațiile contemporane traversează o fază periculoasă, în care intoleranța, radicalizarea și sectarismul politic cresc vizibil. Pornind de la comemorarea Kristallnacht – noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938, momentul declanșator al persecutării oficiale a evreilor din Germania nazistă –, Pricopie subliniază într-un articol publicat pe […]
Venit să facă o baie de mulțime la un meci de fotbal american, Donald Trump a fost huiduit copios de mii de spectatori pe un stadion din Maryland – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli masive duminică, 9 noiembrie 2025, la meciul NFL dintre Washington Commanders și Detroit Lions, de pe Northwest Stadium. Prima apariție a unui președinte în funcție la un meci regulat din 1978 (de la Jimmy Carter) s-a transformat într-un moment de tensiune: spectatorii au huiduit vehement când chipul […]
Băsescu, tranșant: ”Țara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului, este ultimul moment când mai putem face ceva” # Aktual24
Fostul preşedinte Traian Băsescu are o nouă serie de declarații dure în legătură cum modul în care se derulează lupta anticorupție. România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, acuză Băsescu. ”Deocamdată avem o discuţie, să fim foarte clari, nu avem bani daţi. Avem şi la cabinetul primului ministru o întâmplare nefericită, cu […]
A început „mobilizarea ascunsă” în Rusia: 100.000 de rezerviști, chemați sub arme pentru „protejarea obiectivelor strategice” # Aktual24
Rusia a lansat o amplă chemare a rezerviștilor pentru a proteja obiectivele strategice, în conformitate cu decretul semnat recent de Vladimir Putin. Potrivit autorităților de Kremlin, nu este o mobilizare generală, ci o recrutare selectivă a voluntarilor din rezerva activă – cei cu contracte pre-semnate cu Ministerul Apărării – pentru misiuni defensive interne. Până acum, […]
Autoritățile germane susțin că gazoductele Nordstream au fost distruse, în septembrie 2022, de o unitate ucraineană de elită, din ordinul fostului șef al armatei, Valeri Zalujnîi # Aktual24
După trei ani de investigații, autoritățile germane au ajuns la o concluzie explozivă: Valeri Zalujnîi, fostul comandant suprem al forțelor armate ucrainene și actualul ambasador la Londra, este organizatorul direct al atacului asupra gazoductelor Nord Stream 1 și 2 din septembrie 2022. Declarația, citată de agenția TASS, descrie o operațiune executată de o unitate de […]
Flamingo, racheta fabricată de ucraineni în condiții de război, le depășește în multe privințe pe celebrele Tomahawk americane # Aktual24
Ucraina a dezvăluit o armă care schimbă regulile jocului în războiul cu Rusia: racheta de croazieră FP-5 „Flamingo”, produsă 100 % local, depășește în mai multe aspecte Tomahawk-ul american și devine „atutul” strategic al Kievului. Prezentată public în august 2025 și deja folosită în nouă lovituri împotriva țintelor rusești, Flamingo va intra în producție de […]
Sondaj INSCOP: Tinerii din România votează, în majoritate, cu AUR, SENS și USR, în timp ce persoanele mai în vârstă sunt atrase de AUR și PSD # Aktual24
România se fracturează politic pe linia generațiilor, relevă cel mai recent sondaj INSCOP. Astfel, dacă tinerii de 18-29 de ani ar decide singuri alegerile parlamentare, AUR (34%) ar fi urmat de SENS (16%) și USR (14%) – un trio anti-sistem care ar face din partidul neparlamentar SENS al doilea jucător al țării. În schimb, peste […]
Printr-o directivă emisă de administrația Trump, bolnavii de diabet, cardiacii și persoanele cu dizabilități nu vor mai primi viză de imigrare în Statele Unite # Aktual24
Administrația Donald Trump a introdus o directivă controversată a Departamentului de Stat care permite ofițerilor consulari să refuze vize de imigrare persoanelor cu boli cronice – inclusiv diabet, obezitate, afecțiuni cardiovasculare și tulburări mentale – pe motiv că ar putea deveni „sarcină publică” (public charge) pentru bugetul federal. Măsura, transmisă prin cablu diplomatic către toate […]
Elon Musk susține că banii tradiționali vor dispărea, iar noua valută globală va deveni unitatea de măsură a energiei electrice, wattul # Aktual24
Elon Musk a șocat lumea financiară la adunarea anuală a acționarilor Tesla, când a afirmat: „Poate că nu vor mai exista deloc bani în viitor. Sau, dacă vor exista, vor fi măsurați în watt – câtă energie electrică poți produce!”. Declarația, făcută în fața a sute de investitori la fabrica Gigafactory din Austin, vine la […]
„Guvernul să înțeleagă că reducerea de personal nu e reformă! Reforma înseamnă comasarea județelor și regionalizare”, susține Traian Băsescu # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a demontat, duminică seară narativul guvernamental potrivit căruia tăierile de personal din administrația locală reprezintă o „reformă”. În opinia sa, adevărata reformă administrativă presupune reorganizarea teritorială profundă, prin comasarea județelor și regionalizare, măsuri care pot fi implementate fără modificarea Constituției. „Nu-i nicio reformă a administrației reducerea de personal. Asta e o […]
Coliziune feroviară violentă în Slovacia: Zeci de răniți după impactul între două trenuri lângă Bratislava # Aktual24
O coliziune violentă între două trenuri de pasageri a zguduit vestul Slovaciei duminică seară, 9 noiembrie 2025, lăsând zeci de răniți și provocând haos pe una dintre cele mai aglomerate linii feroviare din țară. Incidentul, survenit pe traseul dintre capitala Bratislava și orașul Pezinok, a implicat aproximativ 800 de pasageri, majoritatea studenți și navetiști, și […]
Ce sărbătorim pe 10 noiembrie: Ziua Internațională a Contabilității, Ziua Mondială a Orfanilor și Ziua Mondială a Științei # Aktual24
Luni, 10 noiembrie 2025, lumea marchează mai multe evenimente internaționale cu impact social și profesional: Ziua Internațională a Contabilității, Ziua Mondială a Orfanilor sau Ziua Mondială a Științei. Fiecare dintre aceste zile aduce în atenție teme esențiale – de la rolul contabililor în economie, la sprijinul pentru copii orfani și promovarea științei în societate. Ziua […]
Ăsta da, noroc: Marele Premiu la Loto 6 din 49, în valoare de aproape 10 milioane de euro, câștigat cu un bilet de 12 lei # Aktual24
Un jucător, rămas deocamdată anonim, a devenit multimilionar peste noapte. La tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025, marele premiu de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei (aproximativ 9,66 milioane de euro), a fost câștigat cu un bilet jucat online pe platforma oficială bilete.loto.ro, la un cost infim de 12 lei. Loteria Română a […]
O revoltă violentă izbucnită duminică dimineața la penitenciarul regional din Machala, oraș portuar din sud-vestul Ecuadorului, s-a soldat cu cel puțin 31 de deținuți uciși. Incidentul, care a început în jurul orei 3:00 (ora locală), a fost declanșat de confruntări armate între bande rivale, conform comunicatului oficial publicat pe platforma X. Din totalul victimelor, 27 […]
Un acord provizoriu stabilit între republicanii și democrații din Congresul SUA pune capăt celui mai lung blocaj bugetar din istorie # Aktual24
După patruzeci de zile de blocaj bugetar – cea mai lungă perioadă de paralizie administrativă din istoria Statelor Unite – senatorii republicani și democrați au ajuns la un acord provizoriu menit să redea funcționalitatea guvernului federal. Documentul prevede reluarea finanțării instituțiilor publice până la 30 ianuarie 2026, oferind o soluție temporară și un răgaz pentru […]
O influenceriță germană de extrema dreaptă, supranumită „anti-Greta”, a cerut azil politic în Statele Unite, pretinzând că ar fi persecutată în țara ei # Aktual24
Naomi Seibt, o tânără activistă germană asociată cu extrema dreaptă și supranumită de presă „anti-Greta” pentru pozițiile sale împotriva mișcării climatice conduse de Greta Thunberg, a solicitat azil politic în Statele Unite. Susținătoare declarată a partidului naționalist Alternativa pentru Germania (AfD), Seibt pretinde că este persecutată în țara natală pentru opiniile sale conservatoare și pentru […]
Proiect USR-PNL: Soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei chiar dacă fostul soț nu este de acord # Aktual24
Soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, în cazul unui divorţ, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputaţii USR şi PNL. Potrivit unui comunicat al USR transmis, duminică, proiectul „elimină poverile birocratice puse pe umerii cetăţenilor români”. „Această simplificare nu este doar administrativă, ci şi emoţională: fiecare mamă […]
Ministrul Justiției, afirmație șocantă: ”Pensiile magistraților sunt drepturi date de societatea românească, nu sunt privilegii” # Aktual24
Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiţiei, a susținut duminică, într-un interviu, că pensiile speciale ale magistraților sunt ”drepturi date de societate”, nu ”privilegii”. Însă nu a existat niciun referendum prin care românii să decidă că magistrații au dreptul la astfel de pensii. Întrebat, duminică seară, la Digi 24, ce părere are despre afirmaţiile viceprim-ministrului Oana […]
Băsescu lovește: ”Liderii PSD nu dau doi bani pe interesul naţional, ei preţuiesc mai mult interesul partidului. Ei vor crească pe spinarea partenerilor” # Aktual24
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, cp liderii PSD nu sunt interesați de problemele României ci ”sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor şi nu dau doi bani pe interesul naţional”. ”PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj. La fel, sunt de acord cu orice spune Bolojan, dar dacă…şi îţi spun […]
Scandal la BBC, directorul general și șefa știrilor au demisionat. Ei sunt acuzați de manipularea discursurilor lui Trump # Aktual24
Directorul general BBC Tim Davie și Deborah Turness, CEO al BBC News, au demisionat duminică în contextul criticilor privind lipsa de imparțialitate în acoperirea editorială, inclusiv modul în care postul public a editat un discurs al președintelui american Donald Trump. Demisiile vin după ce un raport intern, redactat de un fost consilier în standarde editoriale […]
Sateliții ruși și chinezi spionează tot mai agresiv infrastructura spațială occidentală, avertizează Germania și Marea Britanie # Aktual24
Germania și Regatul Unit au emis avertismente privind amenințarea tot mai mare reprezentată de sateliții ruși și chinezi, care sunt detectați în mod regulat spionând sau interferând cu sateliții utilizați de țările occidentale. Fenomenul, semnalat de experți încă de acum un deceniu, s-a intensificat semnificativ în contextul războiului din Ucraina și al consolidării cooperării militare […]
Ucraina rezistă eroic la Pokrovsk, a respins peste 50 de atacuri într-o singură dimineață: ”Forțele noastre detectează și elimină inamicul” # Aktual24
Pokrovsk, în regiunea Donețk, rămâne unul dintre cele mai fierbinți puncte ale frontului, unde forțele ruse încearcă să pătrundă în oraș prin atacuri repetate. Potrivit Comandamentului Operativ Est al Forțelor Terestre ale Ucrainei, doar duminică dimineață au fost respinse 52 de asalturi asupra pozițiilor ucrainene în direcția Pokrovsk. În total, în zona de responsabilitate a […]
După ce Aeroportul Zavantem a fost închis din cauza unor drone neidentificate, Marea Britanie trimite urgent echipamente și personal la cererea Belgiei Marea Britanie trimite urgent trupe și echipamente în Belgia pentru a-și consolida apărarea anti-drone. Decizia a fost luată după ce spațiul aerian belgian a fost lovit de incursiuni cu drone suspectate a fi […]
După 20 de ani de socialism, noul președinte a câștigat alegerile cu sloganul „Bolivia se întoarce în lume, iar lumea se întoarce în Bolivia”. Bolivia și SUA reiau relațiile diplomatice la nivel de ambasador # Aktual24
După 17 ani, Bolivia și Statele Unite restabilesc relațiile diplomatice la nivel de ambasadori. Președintele Paz vorbește despre revenirea țării sale pe scena mondială. SUA salută reluarea mandatului ca fiind un „pas necesar”. Bolivia și Statele Unite au anunțat restabilirea relațiilor diplomatice la nivel înalt în urma Investirii în funcție a președintelui Rodrigo Paz în […]
Cartea lui Turcescu dovedește că Greblă de la AEP a jucat pentru Georgescu la alegerile de anul trecut: ”Acuma înţelegeţi pe unde erau inima şi convingerile lui? Omul ăsta a păstorit alegerile din noiembrie 2024 – vă mai miraţi ce a ieşit?” # Aktual24
Într-o carte dedicată lui Călin Georgescu, apărută duminică, fostul șef al Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, apare alături de propagandiști notorii ai fostului candidat pro-rus la prezidențiale. Cartea a fost scrisă de un alt fanatic susținător al lui Georgescu, Robert Turcescu. Cartea se numește ”Înapoi la turul doi” și conține interviuri cu Călin Georgescu, Ion […]
De ce vrea Ciolacu să dea afară USR de la guvernare. USR Buzău și PNL Buzău s-au unit pentru a-l înfrânge pe Ciolacu la alegerile pentru șefia Consiliului Județean # Aktual24
Membrii Comitetului Politic al USR au validat cu o largă majoritate, duminică, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie. Potrivit unui comunicat de presă al USR, Mihai Răzvan Moraru este un antreprenor şi fermier buzoian cu […]
Cea mai mare parte a petrolului rusesc poate fi înlocuită în cazul în care conducta Drujba seacă, anunță conducerea rafinăriei maghiare MOL # Aktual24
Cea mai mare companie de petrol și gaze din Ungaria, MOL, a anunțat că s-ar putea aproviziona cu cea mai mare parte a țițeiului său din afara Rusiei dacă fluxurile prin conducta Drujba ar fi întrerupte, ceea ce a fost descris ca o schimbare față de poziția anterioară a premierului Viktor Orban, conform căreia aprovizionarea […]
Orban anunță UE că are protecție din partea lui Trump și că nu-i pasă de eventuale sancțiuni ale UE: ”Avem scut financiar din partea SUA” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu preşedintele american Donald Trump privind un „scut financiar” care asigură Ungariei „oportunităţi de finanţare practic nelimitate din SUA” pentru înlocuirea oricăror fonduri reţinute de Uniunea Europeană, transmite duminică MTI, citată de Agerpres. Orban a afirmat în faţa jurnaliştilor care îl însoţeau la bordul […]
Trump boicotează summitul G20 din Africa de Sud: ”Este o rușine totală că G20 va avea loc în Africa de Sud” # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat că niciun oficial american nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, reluând afirmațiile infirmate conform cărora afrikanerii albi sunt „uciși și masacrați” sistematic în țară. Trump anunțase în septembrie că vicepreședintele JD Vance va călători la reuniune la sfârșitul acestei luni în locul său, dar acum a […]
