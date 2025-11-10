Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a întări apărarea Ucrainei împotriva Rusiei
Newsweek.ro, 10 noiembrie 2025 16:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va achiziționa 25 de sisteme de apărare antia...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
17:00
Cum poți să rămâi fără bani la pensie? Greșeala pe care o fac pensionarii îi lasă fără niciun leu în cont # Newsweek.ro
Pensionarii sunt expuși unor riscuri foarte mari în momentul în care dau acces oricui la contul pe c...
Acum 30 minute
16:50
16:40
Manelistul Dani Mocanu este dat în urmărire generală de autoritățile române. El a fost condamnat la ...
Acum o oră
16:30
VIDEO Când vom putea merge de la Boița la Nădlac pe autostradă? A fost străpunsă o nouă galerie de tunel # Newsweek.ro
După finalizarea secțiunii Margina – Holdea a autostrăzii A1, care include un ansamblu de tuneluri, ...
16:30
Grindeanu: USR trebuie să fie acum la guvernare, dar PSD nu va avea o atitudine umilă în coaliție # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu afirmă că prezența USR la guvernare este necesară în acest moment, însă nu exclude s...
16:20
Elon Musk susţine că banii tradiţionali vor dispărea, iar valoarea va fi măsurată în energie, nu în bani # Newsweek.ro
Miliardarul Elon Musk consideră că, în viitor, economia globală ar putea renunţa la banii tradiţiona...
16:10
Mihai Rotaru anunţă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: "A fost o decizie a lui" # Newsweek.ro
Acţionarul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a confirmat că Mirel Rădoi a ales să părăse...
Acum 2 ore
16:00
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie # Newsweek.ro
Pensionarii care au ales să primească pensia pe card în luna noiembrie trebuie să știe că ar putea o...
15:50
Visezi la o mașină electrică de lux Maserati de 200.000 $? Unde o găsești cu 50.000 $ reducere # Newsweek.ro
Vânzările de mașini electrice sunt slabe, cu mult sub previziuni, peste tot în lume. Dar într-o țară...
15:30
Grindeanu anunță câți oameni vor fi concediați. Ce zice de „trenul suveranist Anca Alexandrescu”? # Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații legate de concedierile de la stat. Grindeanu...
15:20
WSJ: Fostul comandant al forțelor armate ucrainene, Zalujni, s-a aflat în spatele sabotajului Nord Stream # Newsweek.ro
Anchetatorii germani sunt convinși că gruparea ucraineană care ar fi aruncat în aer conductele de ga...
15:20
Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei: „Cel mai bun predictor pentru viitor este ceea ce ai făcut în trecut" # Newsweek.ro
Candidatul la funcția de primar general al Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat că expe...
15:10
Industria care a adus 33.000.000.000 € în România, în primele 9 luni din 2025, trage frâna de mână # Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni din 2025, compar...
Acum 4 ore
15:00
16 șefi de Curți de Apel, în apărarea Liei Savonea în războiul pensiilor speciale. Acuzații dure către Bolojan # Newsweek.ro
Tensiunile dintre puterea judecătorească și cea executivă ating un nou punct critic, după ce președi...
14:50
Ofițer de securitate la o bancă din Iași, arestat după ce a furat 120.000 de lei din instituție # Newsweek.ro
Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a fur...
14:40
Trump, contrazis de cercetătorii din medicină. Nicio legătură între autism și administrarea de paracetamol # Newsweek.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a îndemnat femeile gravide să nu mai ia parac...
14:40
Ilie Bolojan, despre atu-ul lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: "Va corecta lucrurile mai repede" # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul are nevoie de un lider cu experiență administrativă...
14:20
Reforma pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat, marți, pe liderii Coaliției la Palatul Cotroceni # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat, marți, pe liderii Coaliției la Palatul Cotroceni...
14:10
Locurile de muncă, în pericol. „Tatăl AI”: Industria AI nu face profit decât dacă AI-ul înlocuiește oamenii # Newsweek.ro
Laureatul premiului Nobel Geoffrey Hinton, care este considerat drept „tatăl AI”, avertizează că loc...
14:00
Ungaria, scutită la "preț scump" de sancțiunile asupra petrolului rusesc. Orban: „Am bătut palma cu Trump” # Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a ajuns la un acord direct cu președintele Donald Trump, p...
13:50
Ilie Bolojan îl va primi, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Mold...
13:40
De ce au trimis SUA un avion "vânător de submarine" de 370.000.000$ în Marea Neagră? Explică un specialist # Newsweek.ro
Un avion Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA a decolat de la Baza Sigonella (Sicilia) pentru o misiu...
13:30
Bani tinerilor care se angajează prima dată şi pentru mamele cu cel puţin 3 copii. Ministrul Muncii anunță # Newsweek.ro
Bani tinerilor care se angajează prima dată şi pentru mamele cu cel puţin 3 copii. Ministerul Muncii...
13:20
O mamă se plânge că chatbot-ul AI al mașinii sale electrice Tesla i-a cerut poze nud fiului său de 12 ani # Newsweek.ro
Inteligența artificială dă încă multe erori, iar unele dintre ele întrec orice limită. O mamă se plâ...
Acum 6 ore
12:50
Care colos din energie vine cu ofertă sub 1 leu/kWh de Black Friday? Când se dă startul? Ce tarife au ceilalți # Newsweek.ro
Cel mai mare producător de energie din România, anunță o surpriză majoră pentru români de Black Frid...
12:40
Franţa: Sarkozy spune că închisoarea este "dură" şi "epuizantă"; justiţia analizează cererea sa de eliberare # Newsweek.ro
Perioada petrecută în închisoare este "foarte grea", "epuizantă", "un coşmar", a declarat luni fostu...
12:30
SONDAJ Cu ce partide votează românii la pensie? 38% pensionari aleg PSD. Câți votează AUR, PNL, POT și USR? # Newsweek.ro
Avem cel mai nou sondaj legat de preferințele pensionarilor. Vă spunem cu ce partide se votează la p...
12:20
Prețul curentului electric în România, al 21-lea cel mai mare din lume. Un specialist explică de ce # Newsweek.ro
Românii plătesc al 21-lea cel mai mare preț la curent electric din 144 de țări din întreaga lume ana...
12:10
Propagandiștii Kremlinului recunosc colapsul economiei ruse: „Ne întoarcem în anii ’90. Nu mai sunt bani" # Newsweek.ro
„Miracolul economic al lui Putin” s-a destrămat. Chiar și propagandiștii Kremlinului admit că Rusia ...
11:50
România, în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private # Newsweek.ro
România a obținut un loc în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Si...
11:40
Clasamentul WTA: Cine sunt cele mai bine clasate jucătoare de tenis din România? Două sunt în TOP 100 # Newsweek.ro
Șase jucătoare de tenis din România figurează în clasamentul WTA. Liderul clasamentului WTA este bel...
11:30
Politico: România și Bulgaria caută soluții să salveze rafinăriile Lukoil: "Naționalizarea, ultima opțiune" # Newsweek.ro
România și Bulgaria încearcă să salveze rafinăriile Lukoil după ce administrația Trump a extins sanc...
11:20
METEO Specialiștii anunță vreme ciudată în decembrie mai ales în București. Unde ninge? 2 hărți edificatoare # Newsweek.ro
Avem prognoza pe această săptămână și pentru luna decembrie. În SUA și în unele părți din Europa vom...
11:10
VIDEO Atac ucrainean cu drone marine la Marea Neagră. Nave rusești, în flăcări în portul petrolier Tuapse # Newsweek.ro
O serie de explozii au zguduit portul rus Tuapse, la Marea Neagră, în dimineața zilei de 10 noiembri...
Acum 8 ore
11:00
Nicolas Sarkozy află dacă va fi eliberat din închisoare. Cererea fostului președinte, analizată de tribunal # Newsweek.ro
Nicolas Sarkozy asolicitat eliberarea din închisoare, iar cererea fostului președinte francez este e...
10:50
Accident bizar pe Autostrada București - Pitești. Ce s-a întâmplat cu un TIR care transporta colete? # Newsweek.ro
Două persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat pe Autostrada București Pitești. Acesta a ...
10:40
Exporturile României au crescut cu 4,2%, în primele 9 luni ale anului. Ce se întâmplă cu importurile? # Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni ale anului, arat...
10:30
Noiembrie este ultima ocazie de a tăia câțiva arbuști și copaci. Cei care își pun foarfecele se pot ...
10:10
VIDEO Anchetă internă la Poliție după crima din Teleorman. Tânăra, ucisă de soț avea ordin de protecție # Newsweek.ro
Inspectorul General de Poliție a trimis Controlul Intern la Teleorman unde o tânără de 26 de ani a f...
10:10
O fabrică de făină proteică intră în faliment. Trebuia să fie cea mai mare din Europa dar a eșuat # Newsweek.ro
O fabrică specializată în agricultură care „urma să devină una dintre cele mai mari unități de produ...
10:00
Blocajul guvernului SUA afectează NATO și Ucraina. Livrări de arme de 5.000.000.000 de dolari, întârziate # Newsweek.ro
Criza guvernamentală din Statele Unite, ajunsă la 40 de zile, provoacă efecte majore asupra livrăril...
10:00
Atenție, vitezomani! Un român a rămas fără permis și mașină pe o autostradă din Austria. Cu ce viteză mergea? # Newsweek.ro
În multe țări din Europa, poliția nu „se joacă” cu vitezomanii. Un român a rămas fără permis de cond...
09:40
Accident feroviar grav în Slovacia, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal. Peste 60 de pasageri, răniți # Newsweek.ro
Un accident feroviar grav a avut loc duminică seara în Slovacia, pe ruta dintre Bratislava și Pezino...
09:30
Ajutor la pensie de 100 de lei înainte de Crăciun. Cine primește banii și unde depui cererea? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
09:20
Charalambous şi Pintilii au demisionat de la FCSB. Becali: Îmi asum tot. Ce jucător nu a fost lăsat în autocar # Newsweek.ro
Gigi Becali a făcut iureș după egalul smuls de FCSB în minutul 94 la Sibiu. A anunțat că Charalambou...
09:20
Crimă șocantă în Teleorman. Tânără mămică de 26 de ani, ucisă de soț. Poliția a ignorat zeci de apeluri la 112 # Newsweek.ro
O tânără mamă din Teleorman a fost ucisă cu cruzime de soțul ei, în ciuda faptului că avea un ordin ...
09:10
Acum 12 ore
09:00
Lovitură de noroc uriașă! Un român a câștigat 9,66 milioane de euro la Loto 6/49 cu un bilet de doar 12 lei # Newsweek.ro
Loteria Română a anunțat duminică seara că a fost câștigat marele premiu de la tragerea Loto 6/49, î...
08:50
Traian Băsescu: Reducerea de personal nu este reformă administrativă, ci doar optimizare a cheltuielilor # Newsweek.ro
Traian Băsescu a afirmat duminică, referindu-se la reforma administraţiei, că reducerea de personal ...
08:40
După scandalul Fănel Bogos, ministrul Justiţiei avertizează: „Funcţiile publice cer prudenţă şi integritate” # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că nu vrea să comenteze cazul omului de afaceri Fănel B...
