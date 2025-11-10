București, pentru prima dată în topul european al celor mai atractive orașe pentru investiții imobiliare. Care este marele handicap
B365.ro, 10 noiembrie 2025 16:50
Bucureștiul s-a clasat pentru prima dată în clasamentul european al orașelor analizate pentru investiții imobiliare. Capitala României ocupă locul 30 din acel clasament. Bucureștiul intră pentru prima dată în topul european al orașelor atractive investiții
• • •
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:20
ALERTĂ | Poliţiştii din București s-au autosesizat în cazul Dr. Cristian Andrei, celebrul psihoterapeut, care practică fără atestat și ar fi hărțuit sexual paciente în cabinet # B365.ro
Doctorul Cristian Andrei, probabil cel mai cunoscut psihoterapeut din București și unul dintre cei mai vizibil din țară, este acum în atenția oficială a polițiștilor din București, care s-au autosesizat după publicarea investigației Press One.
Acum 2 ore
16:00
Dulapuri, uși, saltele și alte deșeuri voluminoase, plus cele vegetale, se ridică gratuit sâmbăta aceasta, în S1. Bucureștenii trebuie doar să își facă programare # B365.ro
Bucureștenii care loicuiesc în Sectorul 1 al Capitalei trebuie să știe că sâmbăta aceasta se vor putea debarasa de deșeurile voluminoiase. Acestea vor fi colectate gratuit sâmbîtă, 15 noiembrie. Se colectează gratuit deșeurile în Sectorul
15:30
Apa Nova întrerupe furnizarea pe zeci de străzi din București, S1 și S3. Unde locuiesc bucureșteni care nu vor avea apă rece la robinet pe 13 și 14 noiembrie # B365.ro
Apa Nova anunță lucrări de modernizare și de intervenție la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă din București, iar acestea au loc pe străzi din Sectorul 1 și Sectorul 3. Mai jos, lista străzilor
15:20
Drulă ar vrea să modernizeze linia feroviară Otopeni – Gara de Nord, doar că ea nu ține de PMB, unde candidează el. Vede și peroane noi # B365.ro
Câtălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei a anunțat bucureștenii că are planuri mari cu orașul dacă va câștiga. A avut mențiunea în legătură cu metroul, iar astăzi, a făcut alta în legătură cu transportul
Acum 4 ore
14:30
Actualizare METEO | Una rece, una caldă în prognoza pentru București. Meteorologii anunță vreme ploioasă și în următoarele zile, dar îmbunată spre finalul săptămânii # B365.ro
Săptămâna aceasta, vremea din București va fi un caracteristică de toamnă. Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa în jur de 9 – 14 grade Celsius în următoarele zile. De asemenea, ANM transmite în prognoza
14:10
FOTO | „Atenție, s-a dat drumul la camere pe Iuliu Maniu, pe Magheru, pe DN1…” Mesajul pe care mulți bucureșteni îl tot trimit panicați, de la unii la alții, pe Whatsapp # B365.ro
„Grijă la trafic", se anunță șoferii între ei. Pe rețelele sociale circulă un mesaj fals: conducătorii auto sunt anunțați, nu știm de cine, că au fost puse în funcțiune camerele radar din București, de pe
14:00
Pe trotuarele din București aproape nu mai e loc de mers. Pietonii se simt vânați de trotinete și scutere: Era să fiu doborâtă de trotinetiști, bicicliști și scuteriști # B365.ro
Mersul pe trotuar devine din ce în ce mai periculos în Capitală, potrivit unui utilizator Reddit. Trotinetiști, bicicliști și scuteriști circulă printre pietoni, cu viteză și, de multe ori, „la un centimetru" de copii și
13:50
InfoTB, aplicația STB care-ți spune dacă întârzie autobuzul ori unde e tramvaiul pe care îl aștepți, folosită de milioane de călători. „Peste 16 milioane de căutări de rute în 2025” # B365.ro
Aplicația InfoTB, destinată transportului în comun din București, a înregistrat peste 16 milioane de căutări de rute în primele 10 luni ale anului 2025. Au fost utilizate peste 2 milioane de căutări în luna octombrie.
13:30
Agresiune sexuală asupra unei copile, într-o biserică din Dristor. Polițiștii l-au reținut pe agresor, care l-a mușcat pe unul dintre ei când îl imobilizau # B365.ro
Un bărbat a agresat sexual o minoră de 14 ani la o biserică din Sectorul 3. Polițiștii s-au prezentat la fața locului și i-au dus pe amândoi la secție. În momentul reținerii, agresorul ar fi
13:10
Vila cândva superbă, azi părăsită, de pe Vasile Lascăr, mistuită de două ori de flăcări. Mara Bănică: Focul s-a încăpățânat să n-o distrugă de tot, să nu poată fi demolată # B365.ro
Jurnalista Mara Bănică a stârnit un val de reacții pe Facebook după ce a publicat o fotografie cu o vilă superbă din centrul Capitalei, care a fost incendiată de 2 ori. Mara Bănică denunță indiferența
13:10
FOTO | Comori arheologice, scose la lumină pe malul râului Colentina. „Aici au fost gropi cu sacrificii de animale ale populației getice și bordeie din secolele XVIII-XIX” # B365.ro
Cercetătorii de la Muzeul Național de Istorie a României desfășoară mai multe săpături pe o pantă a râului Colentina. A fost decopertată o suprafață de circa 1.700 de metri pătrați. Săpăturile se fac treptat O
Acum 6 ore
13:00
Fără bilete de avion tipărite, de săptămâna asta, la Ryanair ✈️ Pasagerii trebuie să folosească doar bilete online generate din aplicație, la îmbarcare # B365.ro
De miercuri, 12 noiembrie, bucureștenii și nu numai care au zboruri la compania Ryanair nu vor mai putea utiliza tichetele de hârtie. Astfel, la îmbarcare vor putea utilizadoar bilete digitale generate din aplicație. Compania renunță
11:50
Dl. Băluță are un nou „Centru Electoral de Control”, de unde anunță „7 angajamente” pentru București. Spune că „nu-s promisiuni, ci contract moral” și dorește să fie judecat # B365.ro
Daniel Băluță și-a lansat programul pentru București și îi anunță pe bucureșteni că își asumă 7 angajamente. Candidatul din partea PSD pentru Primăria Capitalei, actualual primar al Sectorului 4, spune că acestea nu sunt promisiuni,
11:20
Luminițele de sărbători din București costă, anul acesta, de trei ori mai mult decât anul trecut. A fost depusă o singură ofertă la licitația PMB # B365.ro
Bugetul alocat pentru luminițele de sărbători în București este aproape de trei ori mai mare decât anul trecut. A fost depusă o singură ofertă la licitația organizată de autorități. Iluminatul de Crăciun în București, de
Acum 8 ore
11:00
Prieteniile adevărate nu se nasc într-o clipă, ci se încheagă în timp – și, uneori, tot așa se și sting. Prietenia noastră s-a legat între weekenduri petrecute împreună, glume fără sfârșit și conversații care se
11:00
Bucureșteni din S3 organizează protest împotriva primarului Robert Negoiță, pe care îl acuză de abuzuri. Oamenii vor să se adune, sâmbătă, în Parcul IOR # B365.ro
Un bucureștean anunță că va fi un protest împotriva primarului Robert Negoiță, sâmbătă, în Parcul IOR. Bucureștenii sunt tot mai nemulțumiți de deciziile administrației locale, mai ales privind proiectele de mondernizare ale parcurilor și sistemul
10:40
ESENȚIAL | Cristian Andrei, probabil cel mai cunoscut (și scump) psihoterapeut din București, n-are atestat. Are, în schimb, acuzații de hărțuire sexuală în cabinet # B365.ro
Doctorul Cristian Andrei este unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din București (dacă nu cumva chiar cel mai cunoscut) și este, negreșit, una dintre cele mai constante prezențe în spațiul public. E invitat la televiziuni,
10:30
„Cu vine votăm?” Bucureșteni din sectoarele cu primari candidați la PMB se plimbă virtual de la unii la alții, să se sfătuiască pe cine aleg între Ciucu sau Băluță. Dezbatere cu mari surprize # B365.ro
Sunt bucureșteni care nu știu cu cine să voteze și vor să afle de la vecinii de sector cum stă treaba prin celelalte zone. Așa a preferat să acționeze o doamnă din Sectorul 6 care
10:10
FOTO | Frații Darky, 4 adorabili pisoi abandonați într-o pădure și salvați de un bucureștean. Acum, el caută stăpâni pentru „acești îngerași vocali” # B365.ro
O postare emoționantă de pe Reddit a devenit virală după ce un utilizator din București a povestit cum a găsit patru pui de pisică abandonați într-o pădure și a încercat, singur, să le salveze viața.
10:10
Legendarul hotel Perla, preferată cazare la mare pentru generații de bucureșteni, scapă de demolare. A fost declarat monument istoric și va fi restaurat # B365.ro
Hotelul Perla din Mamaia nu va mai fi demolat. Locul recunoscut pentru vacanțele la mare a bucureștenilor și numai va fi restaurat. Locația de vacanțe preferată de mulți va fi readusă la reputația ei. Au
Acum 12 ore
09:00
VIDEO | Oribil accident dimineață pe A1, unde un TIR a zburat de pe șosea. O mașină strivită, o alta lovită și copaci secerați. Carambolul, pe sensul spre București # B365.ro
Un accident a avut loc luni dimineață, 10 noiembrie, pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de mers spre Capitală. În evenimentul rutier au fost implicate un TIR și două mașini. TIR-ul a zburat
09:00
Bounty Fair București. La Biblioteca Națională se deschide “Raftul cu cadouri” la târgul cu obiecte unicat și concerte de jazz și blues # B365.ro
Târgul creatorilor de obiecte frumoase, "Bounty Fair", sărbătorește ediția cu numărul 60, moment aniversar care marchează peste un deceniu de distracție urbană, prietenie și creativitate artistică alături de artiști-meșteșugari din toată țara. „Raftul cu cadouri",
08:50
FOTO | Desființarea ghenelor de gunoi din blocuri transformă S3 în șirag de ghene pe trotuare și lângă „pubelele eco” ale lui Negoiță. De ce o să se tot amestece «Umedu’ cu Uscatu’» # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-au închis ghenele de gunoi din blocurile din Sectorul 3. Bucureștenii spun că deja s-au format mormane de deșeuri la pubelele de colectare dinafara edificiilor sau chiar pe trotuare. S-a
08:50
Dl. Băsescu ne anunță că ar ieși în stradă pentru București (dacă tot vorbim despre oraș mai mult, că vin alegerile). Motivul: Cum cum e împărțit bugetul, „opera lui Năstase” # B365.ro
Fostul președinte Traian Băsescu susține că Bucureștiul a fost „distrus ca perspectivă și dezvoltare" de decizia lui Adrian Năstase de a emite o ordonanță prin care a redistribuit bugetul Primăriei Capitalei către sectoare, și avertizează
08:20
Avertizare METEO | Ceață de cod galben în dimineața asta, în București și în împrejurimi. Atenție, vizibilitate redusă pe A0, A1, A2, A3 și A7 # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting de tip cod galben de ceață pentru București și județul Ilfov. Vizibilitatea este redusă, iar șoferii trebuie să știe că se circulă în condiții de
05:50
În marea de dreptunghiuri de beton lăsate în urmă în București de regimul comunist s-a găsit unul care să fie el „mai rotund". Și chiar așa i-a rămas numele, „Blocul Rotund" din cartierul Militari a
Acum 24 ore
03:10
Clădirea Teatrului Foarte Mic are o foarte mare bulină roșie. Edificiul, cu minunate elemente Art Nouveau, a fost Palatul Sindicatului Ziariștilor din București # B365.ro
În centrul orașului, la doi pași de Universitate, un Palat din alte timpuri marchează intersecția străzii Jean Louis Calderon cu bd. Carol I: Clădirea Teatrului Foarte Mic, cu fațade la străzile ce formează un unghi
Ieri
16:40
Trenul Coradia cu nr. 8, din cele 37 cumpărate de ARF de la Alstom, a ajuns în România. Destinația finală a ramei este depoul Grivița din București # B365.ro
Al optulea tren Alstom Coradia va ajunge în curând în București, anunță producătorul. Cu toate acestea, doar 3 trenuri se află în circulație cu pasageri. Toate cele 37 de rame ar urma să ajungă în
15:50
VIDEO | „Rețeaua electrică a Bucureștiului e atât de veche că nu mai ține”. Candidatul Ciucu spune că este mare și ignorată amenințare la adresa orașului # B365.ro
Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a abordat numeroase probleme pe care le are Bucureștiul în pre-campania sa. Acum, vorbește despre vechimea rețelei de electricitate, care nu poate
14:30
Auchan recheamă de la clienții din București și din țară Delikat Borș de Legume și Knorr Supă de pui cu tăiței. Produsele ar putea conține particule metalice și de cauciuc # B365.ro
Unilever și Auchan recheamă de la clienți două produse, fiind vorba despre Delikat Borș Legume și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței, întrucât ar putea conține particule metalice și de cauciuc. Persoanele care l-au
13:40
Negoiță mută Târgul de Crăciun de la Hala Laminor în Piața Alba Iulia și caută organizator. Vor fi 50 de căsuțe, patinoar, show cu drone și aruncătoare de flăcări și concerte # B365.ro
În 2024, Primăria Sectorului 3 a organizat târgul de Crăciun la Hala Laminor, atât în interior, unde se aflau căsuțele și se organizau concertele, cât și în exterior, unde era montat patinoarul. Anul acesta, însă,
12:10
VIDEO | Rămășițele ultimului Domn al Moldovei, depuse la Cotroceni, până diseară. Reguli de acces pentru aducerea unui ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka # B365.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka sunt depuse duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, ca urmare a deciziei luate de președintele Nicușor Dan. Evenimentul de depunere urma să
10:40
A murit femeia lovită de un cablu STB în intersecția Calea Dudești – Șoseaua Mihai Bravu. Ea se afla în stare gravă la Spitalul Pantelimon din București # B365.ro
Femeia de 69 de ani, lovită de un cablu electric al rețelei STB, a murit la spital. Ea se afla internată în stare gravă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Sf. Pantelimon din București.
07:50
Cine este Liviu Negoiță, candidatul la Primăria Capitalei, fost primar de sector și premier desemnat # B365.ro
Numele lui Liviu Negoiță revine în prim-planul politicii bucureștene într-un moment în care administrația Capitalei este mai discutată ca oricând. Fost primar al Sectorului 3 și fost premier desemnat al României, Negoiță și-a anunțat public
8 noiembrie 2025
17:20
FOTO | Un drum nou se va construi în cartierul Militari, promite PS6. Acum doar o uliță, va deveni o arteră modernă, care va face legătura între Belșugului și Osiei # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că urmează să demareze un proiect pentru construirea unui drum de legătură între Drumul Osiei și Drumul Belșugului. În prezent, este doar un drum de pământ, fără trotuare sau semne de
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
VIDEO | Maraton strângere de semnături pentru Anca Alexandrescu în Piața Universității, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei. Pe fundal răsună cântece patriotice # B365.ro
Candidata independentă la alegerile pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, strânge azi semnăturile necesare pentru intrarea în cursa pentru fotoliul de primar general al Bucureștiului, în Piața Universității. Cu muzică patriotică răsunând din boxe, imagini cu
14:20
Meciul Dinamo-Csikszereda ar putea devia 4 linii STB. Partida de fotbal are loc pe Arena Națională # B365.ro
Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea circula deviat sâmbătă, 8 noiembrie, ca urmare a organizării meciului Dinamo – Csikszereda pe Arena Națională, anunță TPBI. Acest lucru se va întâmpla doar dacă situația o
12:40
VIDEO | Surpriză de weekend în Piața Obor. Te duci să iei gogonele, să faci murături, și dai peste Brigada „Facem. Băluță”, cu tot cu candidat # B365.ro
„Admirația" pe care o au unii candidați la Primăia Capitalei (sau în general) de a se filma în piețe este de-a dreptul bolnăvicioasă. Mai mai să-i vezi gudurându-se printre roșii și gogonele, strângând îndelungat mâini,
11:30
Mărturia șoferului camionului care a agățat un cablu de tensiune STB, firul lovind o femeie care trecea pe stradă. Varianta tânărului, diferită de cea a companiei de transport # B365.ro
Șoferul camionului implicat în accidentul de la Dristor, unde o femeie a fost lovită de un cablu de tensiune STB, spune că nu a agățat cu autoturismul cablul. Firul ar fi fost lăsat de angajații
10:10
Accident cu mașină răsturnată pe Bd. Constantin Brâncoveanu, de dimineață. O șoferiță a pierdut controlul volanului, a intrat într-un stâlp de iluminat și a ajuns pe plafon # B365.ro
O șoferiță a produs un accident, în această dimineață, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei. Ea a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp de iluminat public, apoi s-a răsturnat pe
07:30
După ce a jucat de-a lungul ultimului deceniu pe micile și marile ecrane, George Burcea încearcă acum să joace rolul de primar al Bucureștiului, fiind candidatul POT (Partidul Oamenilor Tineri) la Primăria Capitalei. Rămâne însă
06:00
Ajung imediat la Annabella și la Profi, dar înainte, cu mare părere de rău, exagerez, evident, vă anunț că subiectul meu preferat pe săpt
03:10
Cum au devenit Circurile Foamei de ieri temple ale huzurului de azi: mall-uri. O istorie cu primul nutriționist al țării, Ceaușescu, și domurile sărăciei din București # B365.ro
În 1990, din cele 11 clădiri ale Circurilor Foamei din București erau terminate doar 6. Oficial numit “Complex Comercial Agroindustrial”, Circul Foamei adăpostea, sub domul său de circ fără pâine, piețe publice și un sector […] Articolul Cum au devenit Circurile Foamei de ieri temple ale huzurului de azi: mall-uri. O istorie cu primul nutriționist al țării, Ceaușescu, și domurile sărăciei din București apare prima dată în B365.
7 noiembrie 2025
19:40
FOTO | Apariție inedită la RAR București-Grivița: O mașină SAAB 96. „Micuța Lacrimă” din `73 a atras toate privirile # B365.ro
Angajații de la Registrul Auto Român (RAR) București-Grivița au avut parte de o surpriză plăcută când au zărit în curte o mașină SAAB 96, cunoscută și ca „Micuța Lacrimă”. A fost fabricată în anul 1973, […] Articolul FOTO | Apariție inedită la RAR București-Grivița: O mașină SAAB 96. „Micuța Lacrimă” din `73 a atras toate privirile apare prima dată în B365.
19:10
VIDEO | Modernizarea parcurilor din Sectorul 3, concluzii după dezbatere. Extinderea „spațiului verde” se va face prin noi alei cu pietriș și tartan, spune Judele # B365.ro
Ieri, pe 6 noiembrie, a avut loc o dezbatere privind proiectele din parcurile Sectorului 3. Reprezentanții asociației „Aici a fost o pădure/aici ar putea fi o pădure” au spus că la întâlnire nu li s-a […] Articolul VIDEO | Modernizarea parcurilor din Sectorul 3, concluzii după dezbatere. Extinderea „spațiului verde” se va face prin noi alei cu pietriș și tartan, spune Judele apare prima dată în B365.
18:10
Gigi Nețoiu candidează la Primăria Capitalei. Omul de afaceri a făcut anunțul la o petrecere cu muzică și berbecuț la proțap la Port Cultural Cetate # B365.ro
Afaceristul Gigi Nețoiu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei. El și-a lansat candidatura într-un eveniment cu sute de persoane, la Port Cultural Cetate. Acolo, el și prietenii lui au sărbătorit intenția de a […] Articolul Gigi Nețoiu candidează la Primăria Capitalei. Omul de afaceri a făcut anunțul la o petrecere cu muzică și berbecuț la proțap la Port Cultural Cetate apare prima dată în B365.
17:40
Un angajat STB, șofer de cisternă, prins în flagrant după ce a furat 240 de litri de motorină. Bărbatul este cercetat pentru furt calificat # B365.ro
Un angajat STB, șofer de cisternă, a fost prins în flagrant chiar după ce a furat 240 de litri de motorină ce era destinată autoutilitarelor STB. Bărbatul în vârstă de 51 de ani este cercetat […] Articolul Un angajat STB, șofer de cisternă, prins în flagrant după ce a furat 240 de litri de motorină. Bărbatul este cercetat pentru furt calificat apare prima dată în B365.
17:20
Un bucureștean „apreciază” cum se transformă un trotuar din pavele, făcut în stilul lui Negoiță, la prima ploaie. „După oră, știu că trebuie să vin cu cizmele pe aici” # B365.ro
Un bucureștean spune ce-i place cel mai mult la celebrele pavele ale primarului Robert Negoiță în Sectorul 3. Bărbatul „apreciază” cât de bine rămân bălțile după o primă mică ploaie. Bine că știe că după […] Articolul Un bucureștean „apreciază” cum se transformă un trotuar din pavele, făcut în stilul lui Negoiță, la prima ploaie. „După oră, știu că trebuie să vin cu cizmele pe aici” apare prima dată în B365.
16:20
Bucureștenii vor ajunge în 6 ore la Budapesta sau Sofia cu trenul. Comisia Europeană lansează un proiect cu rute feroviare care să conecteze mari orașe ale continentului # B365.ro
Comisia Europeană a lansat un proiect pentru o rețea feroviară care să unească marile orașe ale continentului. În planurile instituției, sunt incluse rute București – Budapesta și, respectiv, București – Sofia. Călătorii ar ajunge mult […] Articolul Bucureștenii vor ajunge în 6 ore la Budapesta sau Sofia cu trenul. Comisia Europeană lansează un proiect cu rute feroviare care să conecteze mari orașe ale continentului apare prima dată în B365.
