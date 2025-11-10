Președinții tribunalelor se alătură celor ai curților de apel. „Perpetuarea şi alimentarea acestor acţiuni ostile instanţelor judecătoreşti pentru a justifica degradarea nivelului de trai din societatea românească face un rău inimaginabil”
„Lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem”, apreciază președinții tribunalelor din România, care își exprimă sprijinul față de Înalta Curte și de președintele Lia Savonea. Într-un comunicat transmis Q Magazine, președinții tribunalelor fac apel la respectarea statutului constituțional al puterii judecătorești și la protejarea autorității instanței supreme, ca garanție a unui stat de […]
• • •
16:40
Asociațiile profesionale ale magistraților condamnă ferm continuarea campaniei fără precedent îndreptate împotriva magistraților şi a puterii judecătorești şi subliniază că aceasta reprezintă un atac agresiv şi susţinut la adresa dreptului fiecărui cetăţean la o justiţie independentă, se arată într-un comunicat transmis Q Magazine. Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), […]
Acum o oră
16:20
Justiția franceză decide eliberarea lui Nicolas Sarkozy la 20 de zile după ce tot ea decisese încarcerarea acestuia # QMagazine.ro
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea și plasarea sub control judiciar a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007, transmite France Presse. În cursul examinării cererii sale, luni dimineață, parchetul a solicitat eliberarea […]
Acum 4 ore
14:40
Jurnal Floriana Jucan. Despre „Sănătatea mintală în era digitală”, întâlnirea cu Rareș Prisăcariu, pictorul Catedralei și Ani… # QMagazine.ro
Marți, 7 octombrie, am organizat la Palatul Patriarhiei Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Am spus câteva cuvinte, în deschidere, și aș vrea să adaug câteva mulțumiri aici, pe care nu le-am exprimat la final. Am spus în discursul meu că, fiind ziarist, cunosc faptul că un articol trebuie să răspundă la cel puțin 5 întrebări Cine?, […]
13:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat astăzi că va folosi funcția executivă pe care o are pentru „a curăța de corupție” sistemul pe care îl conduce. Moșteanu a confirmat că o persoană a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania Romtehnica, menționând că a refuzat categoric […]
Acum 6 ore
13:00
Președinții Curților de Apel din România fac front comun cu Înalta Curte de Casație și Justiție și cu președintele ÎCCJ, Lia Savonea, în contextul atacurilor fără precedent din spațiul public. Într-o scrisoare deschisă, magistrații fac apel „la respectarea statutului constituțional al puterii judecătorești și la protejarea autorității instanței supreme, ca garanție a unui stat de […]
12:50
12:30
Nicușor Dan a participat la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. În alocuțiunea susținută la eveniment, Nicușor Dan a subliniat că „suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat și […]
11:10
ANCPI: În octombrie au fost vândute 58.402 imobile, cu 9.496 mai mic față de perioada similară a anului 2024 # QMagazine.ro
În luna octombrie 2025, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 58.502 de imobile, cu 3.242 mai multe față de luna septembrie, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna octombrie este cu 9.496 mai mic față de perioada […]
Acum 8 ore
10:50
Economistul Radu Georgescu ironizează modul în care guvernul a considerat oportun să gestioneze situația economică din România, subliniind că „miracolul economic” la care trebuia să ne așteptăm după apariția efectelor primului pachet de măsuri s-a produs. Dar în sens invers. „Guvernul ne-a înfrânt Au început să se vadă clar efectele faimosului Pachet 1 din august, […]
Acum 24 ore
22:20
Democrații blochează exportul de arme produse în SUA către țările NATO, prin criza guvernamentală # QMagazine.ro
Vânzările de arme americane către aliații NATO au fost blocate de shutdown-ul guvernamental. Un document al Departamentului de Stat al Statelor Unite, comunicat Axios, arată că exporturi de arme în valoare de peste cinci miliarde de dolari, destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei, au fost întârziate. Potrivit sursei citate, acesta este un alt exemplu al repercusiunilor concedierilor, întreruperilor programelor […]
Ieri
14:20
Un important lider PNL spune că Congresul PSD a fost „un spectacol ridicol, o cacofonie a populismului și demagogiei iresponsabile”, dar nu vede nicio problemă să guverneze alături de „partidul aflat în dezintegrare morală” # QMagazine.ro
„Congresul PSD a fost o demonstrație de goliciune politică.”, a evaluat Alexandru Muraru, deputat al Partidului Național Liberal, partener de coaliție al social democraților, la finalul zilei de joi, 7 noiembrie. Atacurile permanente spre și dinspre liderii importanți ai celor două partide par ele însele o recuzită care le decredibilizează pe amândouă, împingând electoratul propriu […]
13:10
Oana Țoiu urează „recuperare grabnică” celor doi cetățeni români răniți în atacul din piața Taksim # QMagazine.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, a fost sesizat la data de 8 noiembrie 2025, printr-un apel pe telefonul de urgență, cu privire la producerea unui atac armat în Istanbul, Republica Turcia, în urma căruia doi cetățeni români au fost răniți, se arată într-un comunicat al MAE. Reprezentanții Consulatului […]
11:50
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite de galiu, germaniu și antimoniu – metale rare cruciale pentru industria modernă -, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, informează Agerpres. Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi […]
11:10
Bolojan: Vreau să reafirm angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj, cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. „Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
„Din priviri”(le) Mihaelei Nicola, o carte de Fotografii care nu au apărut pe Instagram, deși „Secolul singurătății are milioane de follow-eri pe rețele” # QMagazine.ro
Mihaela Nicola, profesionist al domeniului de comunicare, a lansat a cincea carte sub semnătura sa în anul în care aniversează 20 de ani de la fondarea companiei The Group, lider al pieței de publicitate.„Din priviri” este nu doar carte de citit, ci și de dăruit celor care iubesc călătoriile în lume, în sensuri și înțelesuri, […]
11:20
Vlad Corbeanu este un actor care a acceptat provocarea de a fi – nu se știe pentru cât timp – directorul Teatrului Stela Popescu, un rol greu care combină un Don Quijote lucid cu spiritul moral al lui Gelu Ruscanu și cumpătarea unui Prospero care știe că magia, în secolul XXI, înseamnă bugete, echipe și idei […]
7 noiembrie 2025
18:30
România câștigă alegerile pentru un mandat de patru ani în Consiliul Executiv al UNESCO # QMagazine.ro
În cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO desfășurate la Samarkand (Uzbekistan), la 7 noiembrie, România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029. După mandatul istoric de Președinte al Conferinței Generale a UNESCO exercitat de ambasadorul Simona-Mirela Miculescu și încheiat recent, această alegere reprezintă […]
17:10
Asalt orchestrat împotriva judecătorilor de la Înalta Curte. Un grup coordonat cu politicieni și formatori de opinie promovează informații false # QMagazine.ro
Campania de denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor, fără precedent din aceste zile, reprezintă acțiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicați oameni politici, grupurile de presiune și formatori de opinie afiliați acestora, se arată într-un comunicat al Înaltei Curți de Casație și Justiție remis Q Magazine. Instigarea populației împotriva […]
15:20
Marius Ovidiu Isăilă, fost senator PSD, reținut de DNA. El promisese un milion de euro pentru Ionuț Moșteanu # QMagazine.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. În ordonanța procurorilor se […]
14:20
CCR a publicat motivarea respingerii reformei lui Bolojan referitoare la pensiile magistraților # QMagazine.ro
După două săptămâni de când a fost dată decizia de necunstituționalitate privind legea pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat astăzi motivarea. Legea privind reforma pensiilor private a fost respinsă de cinci judecători, respectiv Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Primii patru au fost propuși de PSD în […]
12:40
Nicușor Dan vrea ca Europa să-și găsească curajul, iar mediul privat românesc să vină „cu politici gata scrise, cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate” de stat # QMagazine.ro
„Dacă Europa continuă să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”, a afirmat președintele Nicușor Dan la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia. Dan sugerează că pentru relansarea competitivității Europei este necesar „să […]
11:00
PSD se reunește astăzi într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Congresul PSD este programat să înceapă la ora 13:00, la Romexpo. „Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români și economia românească. Congresul […]
10:40
Parchetul General: Percheziții la combinatul Liberty Galați. Dosarul este legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore și Gazprom Rusia # QMagazine.ro
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală. Procurorii au reţinut că persoanele cu funcții de conducere din […]
01:10
Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile joi seară, în dosarul de corupţie în care apare şi numele lui Ilie Bolojan. Pe lângă el, alţi trei inculpaţi, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar. Fănel Bogos, anchetat într-un dosar DNA care vizează o […]
6 noiembrie 2025
19:20
Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost pus sub control judiciar. El a intermediat o întâlnire între afaceristul Fănel Bogos și Ilie Bolojan, rămasă fără urmări # QMagazine.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 06 noiembrie 2025, față de inculpatul MIHAI BARBU, președinte al filialei județene Vaslui a Partidului Național Liberal și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară PNL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori […]
17:40
Înalta Curte de Casație și Justiție menține sechestrul pe acțiunile companiei Gabriel Resources în Dosarul „Roșia Montană” # QMagazine.ro
Litigiul dintre statul român și compania canadiană Gabriel Resources, care a deținut o licență de exploatare a aurului din regiunea Roșia Montană, a parcurs astăzi o nouă etapă juridică. ANAF a dispus intituirea sechestrului pe acțiunile companiei până când aceasta va plăti statului român despăgubirile câștigate în urma unui proces de arbitraj internațional. Decizia ANAF […]
15:50
Percheziții la grupul Tinmar Energy. Compania transmite: Această revenire asupra unor acuzații infirmate este echivalentă cu o încercare deliberată de a „reîncălzi” subiecte vechi, cu scopul de a genera artificial suspiciune și neîncredere # QMagazine.ro
Procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins, joi dimineață, la 4 firme din cadrul grupului Tinmar: Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall și la administratorii acestor firme. Grupul este deținut de omul de afaceri Augustin Oancea. Companiile sunt suspectate că ar fi tranzacționat energie între ele pentru […]
14:10
Aproximativ 315.000 de persoane au trecut și s-au închinat prin Altarul Catedralei Naționale, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române. „Catedrala Națională a fost închisă joi, la ora 2:30, după închinarea ultimului pelerin”, a precizat Agachi. Miercuri, până la ora 24:00, […]
12:10
12:00
10:10
Ilie Bolojan în Dosarul „Fănel Bogos”: Nu mă bag! Dar multe alte nume celebre sunt invocate de „rețele de influență” sau de… escrocherie. Stenogramele și acuzațiile din Ordonanță # QMagazine.ro
Fănel Bogos este unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din zona Moldovei, cu investiții în mai multe ferme. Un conflict cu directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, a generat un dosar de trafic de influență instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupției. În lupta sa de a-l demite pe Ponea și […]
00:30
5 noiembrie 2025
21:20
Expert Forum (EFOR) a lansat un apel către politicienii care și-au anunțat candidatura la locale și partidelor care prin care solicită să transparentizeze finanțarea politică și a campaniei electorale. În opnia EFOR, legislația deficitară și lipsa de transparență din partea competitorilor transformă precampania într-o zonă gri, iar alegătorul nu înțelege de unde provin banii și […]
20:50
1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Bolojan, care nu s-a băgat pentru că erau prea „multe bube în cap”. Milionarul de la Vaslui, reținut # QMagazine.ro
Proprietarul unei ferme de pui, Fănel Bogos, mulți rezerviști din cadrul SRI și SIE, dar și șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, au fost (probabil) surprinși să-i vadă pe procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuând percheziții într-un dosar de corupție care-i vizează. Cu puțin timp în urmă, Fănel Bogos a fost reținut pentru 24 de ore pentru cumpărare […]
18:00
17:40
Mark Rutte asigură: Dacă România este atacată, celelalte națiuni ale Alianței vor veni să o apere # QMagazine.ro
România implementează strategia națională pentru industria de apărare, a subliniat, miercuri, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la București pentru a participa la NATO Industry Forum. „Legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare, asta […]
17:30
15:10
14:10
Participarea mea la Congresul PSD din 7 noiembrie nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință. Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social. […]
12:20
Emeric Ienei, marele gentleman al fotbalului românesc, un simbol al decenței și al demnității, a decedat azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea. Măcinat de probleme inerente de sănătate, dureri de picioare și o inimă tot mai slăbită, a trăit discret și liniștit în ultimii ani la […]
10:40
Zohran Mamdani, un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru primarul orașului New York, încununând o ascensiune fulminantă de la un legislator statal puțin cunoscut la una dintre cele mai vizibile figuri democratice ale țării, informează Mediafax. Mamdani va deveni primul primar musulman al celui mai mare oraș din SUA. El […]
4 noiembrie 2025
19:00
Mark Rutte vine la București pentru Forumul NATO-Industry, la care participă reprezentanți din 26 de țări # QMagazine.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va afla la București miercuri și joi, când va avea întâlniri cu președintele, premierul și cu șefii Parlamentului, informează site-ul oficial al Alianței și Ministerul Apărării din România. Înaltul oficial se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu […]
17:40
Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, puși în libertate. Înalta Curte arată că „garanțiile pentru cetățenii obișnuiți, ca și pentru persoanele cu notorietate, sunt aceleași în fața legii” # QMagazine.ro
Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr. 50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție, […]
17:00
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marți o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului Torre dei Conti, o clădire medievală situată în centrul istoric al capitalei italiene, relatează agenția EFE. „Orașul Roma este alături de familia lui Octav Stroici, […]
14:30
Partidul AUR a anunțat oficial că o va sprijini pe jurnalista Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost luată luni seara, în cadrul unei ședințe a conducerii desfășurate la Parlament, care a început la ora 19:00. Cei mai bine cotați în sondaje sunt Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă […]
13:30
Patriarhia Română anunță care va fi programul de vizitare al Catedralei Mântuirii Neamului, după 11 zile de pelerinaj. Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții. Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, lăcașul este deschis zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrală Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și […]
12:40
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”, în mai multe județe din țară se desfășoară 42 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 de percheziții domiciliare, fiind puse în executare 68 mandate de aducere. Activitățile au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a […]
11:30
Philip Morris România investește în energie verde. A fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România # QMagazine.ro
Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni. Panourile au fost instalate în parcarea și pe acoperișul clădirilor de producție, cu sprijinul ENGIE România, și au fost puse în funcțiune la 1 noiembrie. Din 2017, […]
09:50
MApN: Atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene. Două aeronave F16 au asigurat securitatea spațiului aerian național # QMagazine.ro
În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forțele Federației Ruse au lansat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acțiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean, informează MApN. Potrivit comunicatului, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană […]
