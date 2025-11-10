Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională: Este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului. Dar nu este suficient. Femicidul este o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste

Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, consideră că este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului, dar adaugă că nu este suficient. Fosta judecătoare la la Curtea Europeana a Dreptului Omului afirmă că există un consens largal experţilor că femicidul este „o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste”. Afirmaţiile au fost făcute după ce un nou caz s-a petrecut în România, când un bărbat din Teleorman şi-a ucis soţia în stradă, cu mai multe lovituri de cuţit în prezenţa fiului lor de trei ani.

