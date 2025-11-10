Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională: Este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului. Dar nu este suficient. Femicidul este o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste
News.ro, 10 noiembrie 2025 17:50
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, consideră că este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului, dar adaugă că nu este suficient. Fosta judecătoare la la Curtea Europeana a Dreptului Omului afirmă că există un consens largal experţilor că femicidul este „o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste”. Afirmaţiile au fost făcute după ce un nou caz s-a petrecut în România, când un bărbat din Teleorman şi-a ucis soţia în stradă, cu mai multe lovituri de cuţit în prezenţa fiului lor de trei ani.
• • •
Preşedintele Nicuşor Dan, întâlnire cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor dintre partide / Se aşteaptă o soluţie pentru proiectul pensiilor magistraţilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, discuţiile având loc în contextul tensiunilor dintre partide, pe proiectele de reformă privind pensiile magistraţilor, administraţie, dar şi majorarea salariului minim sau pachetul de relansare economică, propus de cei de la PSD. După publicarea motivării CCR pe proiectul pensiilor magistraţilor, liderii coaliţiei trebuie să decidă cum vor implementa criticile judecătorilor CCR şi dacă vor veni cu un nou proiect de lege, sau îl vor modifica pe cel respins.
Olt: Bărbat de 28 de ani, bătut de trei tineri, care i-au spart şi geamurile de la maşină / Victima a fost transportată la spital # News.ro
Un bărbat în vârstă de 28 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut de trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, într-o comună din judeţul Olt, iar aceştia i-au spart apoi şi geamurile de la autoturismul său.
Trump ameninţă că va da în judecată BBC. Preşedintele american a trimis o scrisoare în acest sens postului public din Marea Britanie, în care ar pretinde despăgubiri de un miliard de dolari # News.ro
BBC a anunţat luni că a primit o scrisoare de la preşedintele SUA, Donald Trump, în care acesta ameninţă cu acţiuni legale în legătură cu editarea unui documentar difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA.
Bilanţul operaţiunii Jupiter: În cinci zile au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional / Anchetatorii au deschis peste 280 de dosare penale, pentru infracţiuni precum evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă # News.ro
Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că în cele cinci zile în care s-a desfăşurat operaţiunea Jupiter au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional, fiind puse în aplicare 415 mandate de aducere. De asemenea, au fost deschise peste 280 de dosare penale, iar principalele infracţiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere.
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a murit duminică, în timp ce participa la maratonul Nice-Cannes, cu o sută de metri înainte de linia de sosire. Identitatea alergătorului nu a fost făcută publică.
Consiliul Superior al Magistraturii sesizează procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraţilor # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii anunţă, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gehorghiu cu privire la pensiile magistraţilor.
Fondul de investiţii american Apollo Sports Capital devine noul acţionar majoritar al clubului Atlético Madrid # News.ro
Atletico Madrid a anunţat, luni, că fondul de investiţii american Apollo Sports Capital este acum noul acţionar majoritar al clubului spaniol.
Curtea Supremă a SUA respinge un apel prin care i se cerea să-şi anuleze hotărârea istorică prin care a legalizat căsătoriile între persoane de acelaşi sex # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni un apel prin care i se cerea să-şi anuleze o hotărâre istorică prin care a legalizat la nivel naţional căsătoria între persoane de acelaşi sex, relatează The Associated Press.
Portarul Thibaut Courtois (Real Madrid) este accidentat şi nu se află în lotul echipi naţionale a Belgiei care va înfrunta Kazahstan şi Liechtenstein în cadrul grupei J a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.
Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, prinşi în Italia # News.ro
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinşi, luni, în Italia, în provincia Napoli.
Moment de reculegere, în plenul Senatului, pentru Mihaela, femeia ucisă în mod barbar de către fostul ei partener, cu 15 lovituri de cuţit şi pentru toate celelalte 50 de femei care au fost ucise în acest an, în România # News.ro
Plenul Senatului a ţinut, luni, un moment de reculegere, la solicitarea senatoarei PSD Victoria Stoiciu, pentru Mihaela, femeia ucisă în mod barbar de către fostul ei partener, cu 15 lovituri de cuţit şi pentru toate celelalte 50 de femei care au fost ucise în acest an, în România.
Scandal uriaş de corupţie în sectorul energetic din Ucraina. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski au fost vizaţi de percheziţii # News.ro
Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat luni că desfăşoară o amplă anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită. În cadrul acestui scandal ar fi fost percheziţionate inclusiv locuinţele ministrului justiţiei, Herman Haluşcenko – care anterior a condus Ministerul Energiei – şi a lui Timur Mindici, coproprietar al studioului Kvartal 95 şi fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Post.
Florinela Georgescu (ANM), despre cum va fi vremea în noiembrie: Posibil ca temperaturile să fie în medie mai ridicate decât normalul. Pot apărea primele ninsori în zonele joase # News.ro
Primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, adică în zonele joase, ae putea apărea în kluna noiembrie, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu. Din punct de vedere al temperaturilor, este posibil ca acestea să fie, în medie, mai ridicate decât normalul, în luna noiembrie. Referitor la prognoza pentru luna decembrie, media climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare.
Constantin Toma: L-am criticat pe Marcel Ciolacu, dar este singurul candidat la Consiliul Judeţean Buzău care poate începe imediat munca # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunţat luni, într-o postare pe Facebook, că a avut o ”vizită surpriză” la Primărie din partea preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, actual candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. Edilul a precizat că, deşi l-a criticat pe Ciolacu pentru greşelile din plan politic, recunoaşte că acesta l-a sprijinit în derularea proiectelor de dezvoltare a municipiului.
Lionel Messi a publicat duminică pe contul său de Instagram mai multe fotografii cu el pe gazonul stadionului Camp Nou, teatru al performanţelor sale cu FC Barcelona, unde a jucat timp de şaisprezece ani, între 2005 şi 2021.
Curtea de Apel din Paris îi interzice lui Sarkozy să intre în contact, după eliberare, cu ministrul Justiţiei Gérald Darmanin, care l-a vizitat în închisoare # News.ro
Justiţia franceză i-a interzis luni lui Nicolas Sarkozy să intre în contact cu ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin, după ce a dispus eliberarea fostului preşedinte, condamnat în primă instanţă în ”dosarul libian”, relatează AFP.
Şeful CNAIR: A fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea Margina -Holdea a A1 /La sfârşitul lui 2026, se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă - FOTO, VIDEO # News.ro
Şeful CNAIR Cristian Pistol anunţă că luni a fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea Margina -Holdea a autostrăzii A1. precizând că, la sfârşitul lui 2026, se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.
Copil de 11 ani din judeţul Dâmboviţa, dat dispărut. Părinţii au relatat că se aflau cu el în apropierea unei păduri, când băiatul a fugit # News.ro
Un băiat în vârstă de 11 ani din judeţul Dâmboviţa a fost dat dispărut, luni după-amiază, Poliţia solicitând sprijin pentru găsirea lui. Părinţii au relatat că se aflau cu el în apropierea unei păduri, când copilul a fugit.
Mircea Abrudean, despre invitarea de către Nicuşor Dan a liderilor coaliţiei, la Cotroceni, marţi: Orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales din partea preşedintelui, care e mediator / Cred că mâine vom avea o şedinţă cu rezultate concrete # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre invitarea de către Nicuşor Dan a liderilor coaliţiei, la Cotroceni, marţi, că orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator, el precizând că este încrezător că mâine vor avea o şedinţă a coaliţiei cu rezultate concrete, după ce s-a încheiat Congresul PSD. Preşedintele Senatului a mai afirmat că, în opinia sa, trebuie să se vină cu un alt proiect privind pensiile magistraţilor.
Teleorman: Mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului care şi-a ucis soţia pe stradă, sub privirile fiului lor de trei ani/ El este internat la Terapie Intensivă, după ce şi-a provocat răni grave # News.ro
Tribunalul Teleorman a emis, luni, un mandat de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Petrică Mitrache, bărbatul care şi-a ucis soţia pe stradă, sub privirile fiului lor de trei ani. El este internat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean din Alexandria, după ce şi-a provocat răni grave.
Şef din Poliţia municipiului Piteşti, cercetat de DIICOT, fiind suspectat că a aderat la un grup infracţional care organiza jocuri de noroc ilegale şi dădea bani cu camătă # News.ro
Un poliţist cu funcţie de comandă în cadrul Poliţiei municipiului Piteşti a fost ridicat şi dus la audieri, luni, într-un dosar în care procurorii DIICOT anchetează fapte de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi jocuri de noroc organizate fără licenţă. Poliţistul, care este adjunctul şefului poliţiei municipale, este suspectat că a aderat la un grup format din alte trei persoane.
Parchetul antiterorist francez cere inculparea lui Salah Abdeslam cu privire la un stick USB cu propagandă jihadistă şi a fost sale partenere, Maëva B., dar şi a acesteia, împreună cu o minoră şi actualul soţ, în alt dosar, cu privire la planificarea unei # News.ro
Parchetul Naţional francez Antiterorist (PNAT) anunţă luni că a deschis două proceduri judiciare, pe de o parte cu privire la un stick USB deţinut în mod ilegal de către Salah Abdeslam în închisoare, iar pe de alta cu privire la un plan al unui atentat al fostei partenere a acestuia, Maëva B., în care jihadistul nu este implicat, relatează AFP.
Toate concertele dirijate de Sergiu Celibidache în România, difuzate la Radio România Muzical # News.ro
Radio România Muzical a programat începând cu 13 noiembrie, joi şi vineri, de la ora 15.30, înregistrările celor opt concerte susţinute de Sergiu Celibidache în România.
Sorin Grindeanu: Am cerut, sper să primesc de urgenţă, cât s-a colectat pe CASS pentru mame, veterani, deţinuţi politici, personalul monahal, în septembrie şi octombrie / Dacă efectul de colectare e unul minim, trebuie să îndreptăm lucrurile # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut şi speră să primească de urgenţă cât s-a colectat pe CASS pentru mame, veterani, deţinuţi politici, personalul monahal, în septembrie şi octombrie, adăugând că, ”dacă au făcut lucrurile acestea doar pentru a arăta că sunt intransigenţi şi că nu renunţă la nimic, pentru că aşa vor ei, dar de fapt efectul de colectare e unul minim, înseamnă că trebuie să îndrepte acele lucruri”.
Grindeanu, despre invitarea premierului în plen: I-am cerut să ne transmită când găseşte o oră, în săptămânile care urmează, să vină în Parlament să informeze. Până acum n-am primit un răspuns / Nu merge să nu vii. Nu se prea poate # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre invitarea premierului Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaţilor că i-au cerut să le transmită când găseşte o oră, în săptămânile care urmează, să vină în Parlament să informeze cu privire la trupele SUA, dar până acum n-au primit un răspuns. Grindeanu a mai arătat că ”nu merge să nu vii”.
Neymar s-a înfuriat pe arbitru şi pe antrenor şi este acuzat că grăbeşte retrogradarea echipei Santos # News.ro
Titular pentru prima dată la Santos în ultimele două luni, Neymar (33 de ani) a trăit o seară foarte complicată duminică, în timpul înfrângerii împotriva echipei Flamengo (3-2), unde şi-a manifestat furia faţă de antrenorul său şi arbitru.
Bistriţa-Năsăud: Trei persoane au fost rănite, după ce o maşină s-a izbit de un cap de pod. Una dintre victime, aruncată din maşină la peste cinci metri distanţă # News.ro
O maşină s-a izbit violent de un cap de pod, luni după-amiază, în judeţul Bistriţa-Năsăud, trei persoane fiind rănite. Una dintre victime a fost aruncată din maşină, fiind găsită la o distanţă de peste cinci metri faţă de autoturism.
Grindeanu, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare: În momentul de faţă, da! Asta nu înseamnă că nu se poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe făgaş normal, şi alte decizii / Nu suntem în Coreea de Nord # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare, că în momentul de faţă trebuie să fie la guvernare. El a precizat că PSD se află într-o coaliţie de 4 partide, dar asta nu înseamnă că nu se poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe făgaş normal, şi alte decizii, pentru că nu suntem în Coreea de Nord.
PayU GPO România: Românii au plătit online aproximativ 720 milioane lei de Black Friday, înregistrându-se peste 1,31 milioane de tranzacţii # News.ro
Valoarea totală a volumelor tranzacţionate de Black Friday a fost de 720 milioane lei, mai mult cu 9% decât anul trecut, iar numărul total de tranzacţii a fost de 1,31 milioane, anunţă PayU GPO România, jucător pe piaţa plăţilor online.
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-am văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că speră să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-a văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului, el precizând că lucrurile acestea nu mai ţin de politică şi de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de ONG-uri.
Diana Buzoianu: Am văzut, în ultimele luni, un asalt legislativ asupra legii plajelor. Au fost depuse în Parlamentul României amendamente exprese pentru ca imobile ridicate ilegal să nu mai fie desfiinţate # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că există ”un asalt legislativ” asupra viitoarei legi a plajelor, fiind depuse, în ultimele luni, amendamente care urmăresc legalizarea unor ilegalităţi care se întâmplă în prezent în activitatea operatorilor care au închiriat plajele şi care au ridicat construcţii ilegale. ”Au fost depuse în Parlamentul României amendamente exprese pentru ca astfel de clădiri să nu mai fie desfiinţate”, afirmă Buzoianu. Ea spune că viitoarele contracte pentru închirierea plajelor, care vor fi valabile zece ani, trebuie să urmărească interesul public, nu doar pe cel al operatorilor economici care închiriază plaje.
Poliţiştii bucureşteni s-au sesizat în cazul medicului Cristian Andrei, care ar fi practicat psihoterapia fără atestat şi ar fi hărţuit sexual paciente în cabinetul său # News.ro
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale al Sectorului 1 s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări după ce Pressone a relatat că medicul Cristian Andrei ar practica psihoterapia fără atestat profesional şi că ar fi hărţuit sexual paciente în cabinetul său. Poliţia Capitalei a informat că cercetările sunt în desfăşurare, pentru administrarea probelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Poliţiştii fac apel la potenţialele victime sau la persoanele care au informaţii ce pot ajuta ancheta să se adresese Poliţiei sau să sune la 112.
Sorin Grindeanu: Am hotărât ca, de acum încolo, şedinţele de Birou Permanent Naţional să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern, astfel încât să putem discuta şi tot ceea ce ţine de ordinea de zi # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în conducerea partidului s-a hotărât ca, de acum încolo, şedinţele de Birou Permanent Naţional să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern, astfel încât să se poată discuta şi tot ceea ce ţine de ordinea de zi a acestor şedinţe şi să se ia decizii în partid.
Consiliul Concurenţei analizează preluarea producătorului de energie regenerabilă Ratesti Solar Plant SRL de către Econergy International Limited # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că aanalizează tranzacţia prin care Econergy International Limited, Marea Britanie, intenţionează să preia Ratesti Solar Plant SRL.
Ministrul Mediului: Undeva la 80% din contractele care au fost semnate pentru închirierea plajelor din Năvodari cuprindeau de ani de zile construcţii care erau ilegale/ Vom face toate demersurile necesare legale pentru a fi dărâmate aceste construcţii # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că 80% din construcţiile de pe plajele din staţiunea Năvodari sunt ridicate ilegal şi funcţionează ilegal de mai mulţi ani, în unele cazuri fiind vorba despre construcţii de 700-800 de metri pătraţi. Ea spune că operatorii economici care au plătit amenzi ”cât două şampanii de lux” şi au făcut profituri de pe urma construcţiilor ilegale trebuie să le demoleze până în 15 noiembrie, în caz contrar acestea urmând a fi dărâmate, iar cheltuielile recuperate de la firmele care le-au ridicat.
Sorin Grindeanu: I-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, mă aştept că această revocare să fie semnată foarte repede # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu, şi se aşteaptă că această revocare să fie semnată foarte repede. Mihai Barbu, care este şi trezorier al PNL, este cel care a mers la Guvern cu un om de afaceri din Vaslui, pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Acesta este cercetat de DNA sub control judiciar, după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică.
Nicolas Sarkozy, eliberat sub un control judiciar strict, urmează să iasă din Închisoarea Santé # News.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, încarecrat de trei săptămâni, după ce a fost condamnat în prima instanţă cu privire la asociere de răufăcători în dosarul libian al finanţării campaniei sale electorale victorioase din 2007, a fost eliberat luni - sub un control judiciar strict - şi urma să părăsească Închisoare Santé, la Paris. (Vom reveni)
O victorie militară a Kievului în Războiul din Ucraina este ”iluzorie”, consideră Kremlinul # News.ro
Kremlinul apreciază luni că speranţa Kievului de a pune capăt - pe cale militară - războiului cu Rusia este ”iluzorie”, după ce armata rusă a revendicat cucerirea a trei sate pe frontul de est în Ucraina, unde se concentrează confruntările armate între forţele ruse şi ucrainene, relatează AFP.
Ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi, arestat după ce ar fi furat bani dintr-un bancomat folosind cheile de acces şi codurile de dezarmare deţinute în virtutea funcţiei şi profitând că unitatea era închisă temporar, iar sistemul video oprit # News.ro
Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a furat bani dintr-un bancomat aflat în incinta instituţiei, folosind cheile de acces şi codurile de dezarmare pe care le avea în virtutea funcţiei, profitând că unitatea era închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată, iar sistemul de supraveghere video era oprit. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a sustras în total, în două rânduri, aproape 70.000 de lei şi 10.000 de euro, distrugând sigiliile aplicate pe casetele de valori.
Ana Blandiana, Ruxandra Cesereanu, Florin Irimia şi Iulian Ciocan, vocile româneşti la Târgul Internaţional de Carte de la Viena 2025 # News.ro
Prezenţa românească aduce la TârgulInternaţional de Carte de la Viena, în perioada 12-16 noiembrie, patru voci ale literaturii române: Ana Blandiana, Ruxandra Cesereanu, Florin Irimia şi Iulian Ciocan. Conceput în spiritul sloganului „Wir Sind Was Wir Schreiben”/„Suntem ceea ce scriem”, programul literar şi standul de carte este organizat de Centrul Naţional al Cărţii din cadrul ICR şi Institutul Cultural Român de la Viena, în parteneriat cu Ministerul Culturii, TRADUKI şi Donau Lounge.
Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova.
Bucureşti: Dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, din activităţi de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor/ Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situaţie precară # News.ro
Trei persoane fizice şi o firmă sunt urmărite penal într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei. Alte două firme au calitatea de suspect în acest dosar. Anchetatorii suspectează că, pentru a nu plăti taxe către bugetul de stat, în urma unor activităţi de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor, inculpaţii au folosit firme-paravan, ale căror acţiuni le-au cesionat unor persoane cu posibilităţi materiale reduse, pentru a îngreuna verificările fiscale, dar şi ancheta penală.
Ministrul Sănătăţii anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti / Apreciez reacţia CNA, mă bazez în continuare că va bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti la conferinţa intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care ar urma să aibă loc în Capitală, după ce în luna septembrie s-a desfăşurat la Braşov. Ministrul a arătat că apreciază reacţia rapidă a CNA şi se bazează în continuare că va bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale. Potrivit lui Rogobete, în paralel, în Parlamentul României au existat ”o serie de iniţiative legislative care vin să clarifice şi să sprijine acest demers, de a bloca răspândirea dezinformării medicale în spaţiu public”.
Mai multe busturi din Parcul Central Scudier din Timişoara au fost vandalizate/ Poliţia a deschis dosar penal - FOTO # News.ro
Mai multe busturi ale unor personalităţi ale Banatului au fost vandalizate în Parcul Central Scudier din Timişoara. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru distrugere şi încearcă să prindă autorii.
Trump îi graţiază pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani şi pe fostul său şef de cabinet Mark Meadows, între alţii, acuzaţi de susţinerea răsturnării rezultatului alegerilor din 2020 în care a fost înfrânt de Biden # News.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a graţiat pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani, fostul său şef de cabinet Mark Meadows şi pe alţi apropiaţi, acuzaţi de susţinerea unor eforturi ale Partidului Republican de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, anun ţă un oficial de la Departamentul Justiţiei, relatează The Associated Press.
Braşov: Anchetă a Poliţiei, după ce un vlogger a sesizat autorităţile cu privire la faptul că un bărbat încearcă să racoleze online băieţi minori, cu care purta discuţii cu conotaţii sexuale # News.ro
Poliţiştii din Braşov fac cercetări cu privire la posibile fapte de corupere sexuală, după ce un vlogger a anunţat la Poliţie că un bărbat încearcă să racoleze online băieţi. Vloggerul, care a aflat despre acest caz de la un tânăr de 16 ani, a sesizat autorităţile, care fac verificări pentru a stabili dacă aspectele reclamate se confirmă.
Preşedinţii Curţilor de apel: Atunci când Înalta Curte este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii # News.ro
Preşedinţii Curţilor de apel din România au transmis un mesaj de susţinere faţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), arătând că, atunci când instanţa supremă este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii. Preşedinţii Curţilor de apel consideră că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanţei supreme, ci o slăbire a justiţiei în ansamblu.
Peste 820.000 de români au utilizat, anul trecut, asigurările lor voluntare de sănătate pentru a avea acces la servicii medicale, arată datele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
