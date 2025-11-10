Focarul de pestă porcină de la Tomnatic, declarat stins

15:30

La 109 Corner, ansamblul rezidențial de top din nordul orașului, Black Friday înseamnă mai mult decât prețuri mici: înseamnă șansa ta de a-ți construi un cămin perfect, într-o locație privilegiată, la doar câteva minute de centrul vibrant al Timișoarei. Dacă ai visat la un apartament modern, spațios și plin de confort, acum e momentul să acționezi! În luna noiembrie, 109 Corner lansează o campanie exclusivă cu reduceri la câteva dintre apartamentele disponibile, plus bonusuri care fac investiția și mai atractivă.