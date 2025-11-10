Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: Corupția devine tot mai sofisticată

Newsweek.ro, 10 noiembrie 2025 17:50

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a subliniat că fenomenul corupției este „tot mai sofisticat” ...

Acum 30 minute
18:10
Șeful Băncii Austriei, demis pentru venituri uriașe de 16.000€/lună. Isărescu are cu 8.000€ mai mult Newsweek.ro
Șeful Băncii Naționale a Austriei a fost demis după un scandal fiind acuzat că avea venituri uriașe,...
Acum o oră
17:50
17:40
Dani Mocanu a fost arestat împreună cu fratele său în Napoli. Sunt condamnați la tentativă de omor Newsweek.ro
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, ...
17:30
VIDEO 24 de avioane F-35B de 100.000.000$ urcate pe un portavion de 3 miliarde $. Ce misiune au? Newsweek.ro
Nava amiral a Marinei Regale Britanice, HMS Prince of Wales, transportă acum 24 de avioane de vânăto...
Acum 2 ore
17:20
Realizare „epocală”! CFR reușit să modernizeze 5,8 km de cale ferată, de la 70 km/h la 160 km/h, în 8 ani Newsweek.ro
În timp ce în țările din Vest trenurile zboară și cu peste 300 km/h de zeci de ani, în România nici ...
17:20
Soarta pensiilor speciale, decisă la Cotroceni. Bolojan și Nicușor Dan au stabilit cu cât vor fi tăiate Newsweek.ro
Liderii partidelor de la guvernare urmează să se întâlnească marți, de la ora 10:00, cu primarul gen...
17:00
Cum poți să rămâi fără bani la pensie? Greșeala pe care o fac pensionarii îi lasă fără niciun leu în cont Newsweek.ro
Pensionarii sunt expuși unor riscuri foarte mari în momentul în care dau acces oricui la contul pe c...
16:50
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a întări apărarea Ucrainei împotriva Rusiei Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va achiziționa 25 de sisteme de apărare antia...
16:40
Manelistul Dani Mocanu, dat în urmărire generală. Acuzat de tentativă de omor Newsweek.ro
Manelistul Dani Mocanu este dat în urmărire generală de autoritățile române. El a fost condamnat la ...
16:30
VIDEO Când vom putea merge de la Boița la Nădlac pe autostradă? A fost străpunsă o nouă galerie de tunel Newsweek.ro
După finalizarea secțiunii Margina – Holdea a autostrăzii A1, care include un ansamblu de tuneluri, ...
16:30
Grindeanu: USR trebuie să fie acum la guvernare, dar PSD nu va avea o atitudine umilă în coaliție Newsweek.ro
Sorin Grindeanu afirmă că prezența USR la guvernare este necesară în acest moment, însă nu exclude s...
Acum 4 ore
16:20
Elon Musk susţine că banii tradiţionali vor dispărea, iar valoarea va fi măsurată în energie, nu în bani Newsweek.ro
Miliardarul Elon Musk consideră că, în viitor, economia globală ar putea renunţa la banii tradiţiona...
16:10
Mihai Rotaru anunţă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: &#34;A fost o decizie a lui&#34; Newsweek.ro
Acţionarul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a confirmat că Mirel Rădoi a ales să părăse...
16:00
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie Newsweek.ro
Pensionarii care au ales să primească pensia pe card în luna noiembrie trebuie să știe că ar putea o...
15:50
Visezi la o mașină electrică de lux Maserati de 200.000 $? Unde o găsești cu 50.000 $ reducere Newsweek.ro
Vânzările de mașini electrice sunt slabe, cu mult sub previziuni, peste tot în lume. Dar într-o țară...
15:30
Grindeanu anunță câți oameni vor fi concediați. Ce zice de „trenul suveranist Anca Alexandrescu”? Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații legate de concedierile de la stat. Grindeanu...
15:20
WSJ: Fostul comandant al forțelor armate ucrainene, Zalujni, s-a aflat în spatele sabotajului Nord Stream Newsweek.ro
Anchetatorii germani sunt convinși că gruparea ucraineană care ar fi aruncat în aer conductele de ga...
15:20
Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei: „Cel mai bun predictor pentru viitor este ceea ce ai făcut în trecut&#34; Newsweek.ro
Candidatul la funcția de primar general al Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat că expe...
15:10
Industria care a adus 33.000.000.000 € în România, în primele 9 luni din 2025, trage frâna de mână Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni din 2025, compar...
15:00
16 șefi de Curți de Apel, în apărarea Liei Savonea în războiul pensiilor speciale. Acuzații dure către Bolojan Newsweek.ro
Tensiunile dintre puterea judecătorească și cea executivă ating un nou punct critic, după ce președi...
14:50
Ofițer de securitate la o bancă din Iași, arestat după ce a furat 120.000 de lei din instituție Newsweek.ro
Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a fur...
14:40
Trump, contrazis de cercetătorii din medicină. Nicio legătură între autism și administrarea de paracetamol Newsweek.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a îndemnat femeile gravide să nu mai ia parac...
14:40
Ilie Bolojan, despre atu-ul lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: &#34;Va corecta lucrurile mai repede&#34; Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul are nevoie de un lider cu experiență administrativă...
Acum 6 ore
14:20
Reforma pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat, marți, pe liderii Coaliției la Palatul Cotroceni Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat, marți, pe liderii Coaliției la Palatul Cotroceni...
14:10
Locurile de muncă, în pericol. „Tatăl AI”: Industria AI nu face profit decât dacă AI-ul înlocuiește oamenii Newsweek.ro
Laureatul premiului Nobel Geoffrey Hinton, care este considerat drept „tatăl AI”, avertizează că loc...
14:00
Ungaria, scutită la &#34;preț scump&#34; de sancțiunile asupra petrolului rusesc. Orban: „Am bătut palma cu Trump” Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a ajuns la un acord direct cu președintele Donald Trump, p...
13:50
Ilie Bolojan îl va primi, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Mold...
13:40
De ce au trimis SUA un avion &#34;vânător de submarine&#34; de 370.000.000$ în Marea Neagră? Explică un specialist Newsweek.ro
Un avion Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA a decolat de la Baza Sigonella (Sicilia) pentru o misiu...
13:30
Bani tinerilor care se angajează prima dată şi pentru mamele cu cel puţin 3 copii. Ministrul Muncii anunță Newsweek.ro
Bani tinerilor care se angajează prima dată şi pentru mamele cu cel puţin 3 copii. Ministerul Muncii...
13:20
O mamă se plânge că chatbot-ul AI al mașinii sale electrice Tesla i-a cerut poze nud fiului său de 12 ani Newsweek.ro
Inteligența artificială dă încă multe erori, iar unele dintre ele întrec orice limită. O mamă se plâ...
12:50
Care colos din energie vine cu ofertă sub 1 leu/kWh de Black Friday? Când se dă startul? Ce tarife au ceilalți Newsweek.ro
Cel mai mare producător de energie din România, anunță o surpriză majoră pentru români de Black Frid...
12:40
Franţa: Sarkozy spune că închisoarea este &#34;dură&#34; şi &#34;epuizantă&#34;; justiţia analizează cererea sa de eliberare Newsweek.ro
Perioada petrecută în închisoare este "foarte grea", "epuizantă", "un coşmar", a declarat luni fostu...
12:30
SONDAJ Cu ce partide votează românii la pensie? 38% pensionari aleg PSD. Câți votează AUR, PNL, POT și USR? Newsweek.ro
Avem cel mai nou sondaj legat de preferințele pensionarilor. Vă spunem cu ce partide se votează la p...
Acum 8 ore
12:20
Prețul curentului electric în România, al 21-lea cel mai mare din lume. Un specialist explică de ce Newsweek.ro
Românii plătesc al 21-lea cel mai mare preț la curent electric din 144 de țări din întreaga lume ana...
12:10
Propagandiștii Kremlinului recunosc colapsul economiei ruse: „Ne întoarcem în anii ’90. Nu mai sunt bani&#34; Newsweek.ro
„Miracolul economic al lui Putin” s-a destrămat. Chiar și propagandiștii Kremlinului admit că Rusia ...
11:50
România, în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private Newsweek.ro
România a obținut un loc în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Si...
11:40
Clasamentul WTA: Cine sunt cele mai bine clasate jucătoare de tenis din România? Două sunt în TOP 100 Newsweek.ro
Șase jucătoare de tenis din România figurează în clasamentul WTA. Liderul clasamentului WTA este bel...
11:30
Politico: România și Bulgaria caută soluții să salveze rafinăriile Lukoil: &#34;Naționalizarea, ultima opțiune&#34; Newsweek.ro
România și Bulgaria încearcă să salveze rafinăriile Lukoil după ce administrația Trump a extins sanc...
11:20
METEO Specialiștii anunță vreme ciudată în decembrie mai ales în București. Unde ninge? 2 hărți edificatoare Newsweek.ro
Avem prognoza pe această săptămână și pentru luna decembrie. În SUA și în unele părți din Europa vom...
11:10
VIDEO Atac ucrainean cu drone marine la Marea Neagră. Nave rusești, în flăcări în portul petrolier Tuapse Newsweek.ro
O serie de explozii au zguduit portul rus Tuapse, la Marea Neagră, în dimineața zilei de 10 noiembri...
11:00
Nicolas Sarkozy află dacă va fi eliberat din închisoare. Cererea fostului președinte, analizată de tribunal Newsweek.ro
Nicolas Sarkozy asolicitat eliberarea din închisoare, iar cererea fostului președinte francez este e...
10:50
Accident bizar pe Autostrada București - Pitești. Ce s-a întâmplat cu un TIR care transporta colete? Newsweek.ro
Două persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat pe Autostrada București Pitești. Acesta a ...
10:40
Exporturile României au crescut cu 4,2%, în primele 9 luni ale anului. Ce se întâmplă cu importurile? Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni ale anului, arat...
10:30
4 arbuști care trebuie neapărat tăiați în noiembrie. Recompensa va fi în primăvară Newsweek.ro
Noiembrie este ultima ocazie de a tăia câțiva arbuști și copaci. Cei care își pun foarfecele se pot ...
Acum 12 ore
10:10
VIDEO Anchetă internă la Poliție după crima din Teleorman. Tânăra, ucisă de soț avea ordin de protecție Newsweek.ro
Inspectorul General de Poliție a trimis Controlul Intern la Teleorman unde o tânără de 26 de ani a f...
10:10
O fabrică de făină proteică intră în faliment. Trebuia să fie cea mai mare din Europa dar a eșuat Newsweek.ro
O fabrică specializată în agricultură care „urma să devină una dintre cele mai mari unități de produ...
10:00
Blocajul guvernului SUA afectează NATO și Ucraina. Livrări de arme de 5.000.000.000 de dolari, întârziate Newsweek.ro
Criza guvernamentală din Statele Unite, ajunsă la 40 de zile, provoacă efecte majore asupra livrăril...
10:00
Atenție, vitezomani! Un român a rămas fără permis și mașină pe o autostradă din Austria. Cu ce viteză mergea? Newsweek.ro
În multe țări din Europa, poliția nu „se joacă” cu vitezomanii. Un român a rămas fără permis de cond...
09:40
Accident feroviar grav în Slovacia, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal. Peste 60 de pasageri, răniți Newsweek.ro
Un accident feroviar grav a avut loc duminică seara în Slovacia, pe ruta dintre Bratislava și Pezino...
09:30
Ajutor la pensie de 100 de lei înainte de Crăciun. Cine primește banii și unde depui cererea? Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
