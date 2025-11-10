Sector 3 | Primăria vrea să implementeze Masterplanul Velo. Unde vor fi construite noi piste pentru biciclete și străzi modernizate

15:20

Primăria Sectorului 1 a anunțat că, până la sfârșitul lunii noiembrie, va amenaja 853 de noi locuri de parcare pe mai multe artere. Lucrările au început joi pe strada Plutașilor, unde urmează să fie trasate 178 de locuri de parcare. „Aceste intervenții urmăresc reorganizarea spațiului stradal astfel încât fiecare loc de parcare să fie evidențiat, […] The post Sectorul 1 | Unde vor fi amplasate cele 853 de noi locuri de parcare amenajate până la sfârșitul lui noiembrie appeared first on Buletin de București.