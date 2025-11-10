Oana Gheorghiu s-a ales cu plângere penală pentru incitare la violență, ură și discriminare

12:10

Fănel Bogos ar fi încercat să schimbe directorul de la DSV Vaslui. A ajuns cu demersurile sale până la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, dar acesta nu i-a făcut jocul. The post „Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa!” Stenograme noi în dosarul omului de afaceri din Vaslui appeared first on Cotidianul RO.