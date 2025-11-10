Bani de la Guvern pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Pe lângă salariu, angajaţii mai primesc şi prime
National.ro, 10 noiembrie 2025 18:20
Ministerul Muncii propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată să primească bani de la stat, însă numai în primi doi ani. De asemenea, Guvernul mai pregăteşte subvenţii pentru mamele cu trei copii, dar şi pentru victimele traficului de persoane. Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv […] The post Bani de la Guvern pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Pe lângă salariu, angajaţii mai primesc şi prime first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
18:20
Bani de la Guvern pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Pe lângă salariu, angajaţii mai primesc şi prime # National.ro
Ministerul Muncii propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată să primească bani de la stat, însă numai în primi doi ani. De asemenea, Guvernul mai pregăteşte subvenţii pentru mamele cu trei copii, dar şi pentru victimele traficului de persoane. Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv […] The post Bani de la Guvern pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Pe lângă salariu, angajaţii mai primesc şi prime first appeared on Ziarul National.
18:10
Universitatea Craiova și FCSB traversează zile fierbinți, chiar dacă suntem în buza iernii. Mirel Rădoi i-a anunțat pe jucătorii săi, chiar în vestiar, că demisionează după eșecul cu UTA, 1-2. Tehnicianul și-a strâns lucrurile încă de duminică noapte și a plecat spre București. Nici măcar întâlnirea decisivă cu patronul Mihai Rotaru nu a mai avut […] The post „Black Friday” la demisii în Superliga first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
18:00
Ion Iliescu a plecat la cele veșnice pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. S-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, acolo unde era internat de câteva săptămâni. Acesta a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea. Funeraliile de stat pentru Ion Iliescu, fost președinte al României între 1990–1996 și […] The post Cât au costat, de fapt, funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu first appeared on Ziarul National.
17:40
Banca Centrală Europeană va da în curând startul unei reorganizări radicale a conducerii sale – o competiție care va decide în cele din urmă cine va succeda președintei Christine Lagarde. Patru dintre cele șase posturi din consiliul executiv al BCE vor deveni vacante până la sfârșitul anului 2027, începând cu vicepreședintele Luis de Guindos, al […] The post Se schimbă șefii ”gardienilor euro”. Era Lagarde intră în ultima etapă first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
17:30
Momentul şocant în care un tânăr se aruncă dintr-o maşină aflată în mers. Care este situaţia lui medicală. VIDEO # National.ro
Un şofer a filmat momentul şocant un tânăr de 20 de ani, aflat într-o maşină din faţa lui, s-a aruncat în mers. Polițiștii bănuiesc că atât șoferul, cât și pasagerul ar fi fost sub influența drogurilor. Episodul s-a consumat pe un drum național, în localitatea Almaș, județul Arad. Un bărbat s-a aruncat dintr-o mașină în […] The post Momentul şocant în care un tânăr se aruncă dintr-o maşină aflată în mers. Care este situaţia lui medicală. VIDEO first appeared on Ziarul National.
17:20
Fotbalul turc fierbe după ce procurorii au anunțat arestarea a 21 de persoane în mega-ancheta privind manipularea rezultatelor. Printre cei reținuți se află nu mai puțin de 17 arbitri, dar și președintele unei echipe din Super Lig – identificat de presa locală drept Murat Ozkaya, șeful lui Eyupspor, clubul unde joacă internaționalul român Denis Drăguș. […] The post Patronul lui Drăguș, arestat pentru trucarea meciurilor! first appeared on Ziarul National.
17:10
Pe 20 decembrie 1989, armata SUA a lansat Operațiunea Just Cause în Panama. Ținta: dictatorul, traficantul de droguri și fostul informator al CIA, Manuel Noriega. La câteva zile după invazie, Noriega a fost capturat și trimis în Statele Unite. Forțele americane au luptat în Panama timp de câteva săptămâni, iar liderul opoziției, Guillermo Endar, a […] The post Venezuela nu e Panama. Mai duce America ”războaie veșnice”? first appeared on Ziarul National.
17:00
Potrivit unor surse, Dani Mocanu şi fratele său au fost arestaţi în Italia, La Napoli. Manelistul a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său. Imediat după decizia definitivă a magistraţilor, polițiștii din Argeș au mers […] The post Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, arestați în Italia, la Napoli (surse) first appeared on Ziarul National.
16:40
Silențioase, puternice, dar prea scumpe, motocicletele electrice nu găsesc destui cumpărători. În cadrul EICMA, cel mai mare salon mondial de motociclete, organizat la Milano, Honda a prezentat modelul WN7. „Ideea era să ruleze ca vântul, fără zgomot, fără vibrații”, a explicat pentru AFP inginerul Masatsugu Tanaka. WN7 este chiar „mai plăcută de condus decât o […] The post Motocicletele electrice: silențioase, puternice, dar prea scumpe first appeared on Ziarul National.
16:40
Cum se scuză instituțiile după femicidul din Teleorman. Șeful Poliției Române caută adevărații vinovați # National.ro
Șeful Poliției Române a anunțat controale în toată țara după crima șocantă, care a avut loc sâmbătă, în județul Teleorman. Autoritățile vor verifica modul în care au fost gestionate cazurile de violență domestică și dacă polițiștii au respectat toate procedurile legale. Scopul acestor controale în toată țara este de a preveni situații similare și de […] The post Cum se scuză instituțiile după femicidul din Teleorman. Șeful Poliției Române caută adevărații vinovați first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
16:10
Guvernul Bolojan a descoperit marea evaziune fiscală: pachetul de țigări cumpărat de amărâți din Bulgaria # National.ro
Guvernul reușește, printr-o singură mișcare, să anuleze și avantajele apartenenței la UE, dar și la Schengen pentru românii obișnuiți. Sub pretextul că ar stârpi marea evaziune fiscală, ministrul Finanțelor a decis să interzică românilor să mai cumpere vreun pachet de țigări din Bulgaria, chiar dacă acesta este pentru consum propriu. Prima etapă este instituirea unui […] The post Guvernul Bolojan a descoperit marea evaziune fiscală: pachetul de țigări cumpărat de amărâți din Bulgaria first appeared on Ziarul National.
16:10
Mirel Rădoi a decis să părăsească banca de tehnician al echipei Universitatea Craiova. Demisia lui vine după eșecul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2, în etapa a 16-a din Superliga. Conducerea i-a găsit deja înlocuitor Potrivit informațiilor existente, Rădoi și conducerea clubului au ajuns la o înțelegere privind rezilierea contractului, după o […] The post Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova. Motivul invocat pentru demisie first appeared on Ziarul National.
16:00
Președintele Camerei Deputaților și al PSD-ului, Sorin Grindeanu, spune că nu e acceptabil ca premierul să nu vină în Parlament pentru informări. „Nu se poate să nu vii”, a transmis Grindeanu, luni, într-un mesaj menit să ajungă și în atenția șefului Guvernului și al PNL. „Ca să fim clari, noi am cerut la Camera Deputaților […] The post VIDEO. Grindeanu, avertisment pentru Bolojan: Nu merge să nu vii! Nu se poate! first appeared on Ziarul National.
15:50
Doctorul vedetă Cristian Andrei, un impostor? Este acuzat și de agresiune de două femei! # National.ro
Cristian Andrei este prezentat public drept psihoterapeut și psiholog. În realitate, nu are atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Mai mult, două cliente îl acuză de hărțuire sexuală în cabinet, potrivit unei investigații PressOne. Practică psihoterapia fără avizul Colegiul Psihologilor Cristian Andrei se recomandă de peste 20 de ani drept psihoterapeut și psiholog. […] The post Doctorul vedetă Cristian Andrei, un impostor? Este acuzat și de agresiune de două femei! first appeared on Ziarul National.
15:30
Stârnit de jelaniile cohortelor de disperați care s-au înspăimântat că șapte sute de soldați americani și-au luat gamelele și au șters-o de pe plaiul mioritic, mai-marele ‒ cum este prezentat de unele televiziuni ‒ alianței defensive NATO, fostul cultivator de lalele olandeze Mark Rutte, a luat o nouă… rută spre România, cu gândul părintesc de […] The post Uite popa, nu e popa! first appeared on Ziarul National.
15:10
Generația milenialilor investește din ce în ce mai mulți bani în active alternative, precum fondurile private de investiții și capitalul de risc, într-o schimbare radicală care marchează o ruptură față de tendințele consacrate de mult timp. Conform unui studiu realizat de Goldman Sachs Asset Management în luna octombrie, activele alternative, inclusiv fonduri imobiliare și speculative, […] The post Unde investește Generația milenialilor. Schimbare radicală first appeared on Ziarul National.
15:10
Statele Unite au anunțat că dominația Chinei asupra pământurilor rare se apropie de sfârșit. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat în octombrie că influența Beijingului asupra metalelor rare nu va dura mai mult de 24 de luni. Luna trecută, China a înăsprit restricțiile la exportul de pământuri rare și magneți. Totuși, Xi Jinping a convenit […] The post Statele Unite nu pot să rupă dominația Chinei într-un sector crucial first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
14:10
Jaf incredibil într-o locuință din București! Bărbat de 67 de ani, lăsat fără ceasuri și lingouri, deși le pusese în seif. Ce a urmat # National.ro
Un bărbat de 27 de ani a fost depistat de polițiști după ce ar fi golit seiful unui pensionar de 67 de ani, din locuința acestuia situată în Sectorul 1. Din câte rezultă din informațiile comunicate public de anchetatori, tânărul ar fi furat două ceasuri, inele, cercei, butoni și aproximativ 50 de grame de lingouri […] The post Jaf incredibil într-o locuință din București! Bărbat de 67 de ani, lăsat fără ceasuri și lingouri, deși le pusese în seif. Ce a urmat first appeared on Ziarul National.
14:00
1. A venit Nicușor cu un domnitor de Divizia C și vrea să ni-l vândă la preț de Ștefan cel Mare. Nicule, dacă erai în fotbal, acum te băgau ăștia la Dosarul Transferurilor, partea a doua. Cred că Grigore Alexandru Ghica nu e în primele zece personalități nici în arhondologia Ghica. Poate am exagerat, dar […] The post Cum poate stopa Oana Gheorghiu risipa bugetară first appeared on Ziarul National.
13:40
Obținerea unui credit de nevoi personale online este acum mai simplă ca niciodată. Dacă ai nevoie de un împrumut personal pentru renovarea casei, cumpărături sau o vacanță mult visată, BCR îți pune la dispoziție creditul de nevoi personale George. Aplici direct de acasă, fără documente complicate, fără cozi și cu aprobare rapidă, uneori chiar în […] The post (P) Cum să obții rapid un credit ipotecar online sau credite de nevoi personale first appeared on Ziarul National.
12:50
Semifinala Asia Express din 9 noiembrie 2025 ar fi trebuit să fie demonstrația supremă că Antena 1 încă poate livra un show de aventură. În realitate, episodul de duminică a fost exact opusul: o confirmare tristă că formatul s-a golit de conținut, de creativitate și de orice urmă de demnitate televizată. Tot ce trebuia să […] The post Asia Express, semifinala care a confirmat prăbușirea formatului first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
12:10
Fostul președinte Sarkozy ar putea ieși din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat. Decizia, așteptată luni # National.ro
La nici trei săptămâni după ce a ajuns în închisoare, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy așteaptă, luni, 10 noiembrie, decizia instanței. Mai exact, ar putea afla dacă cererea sa va primi sau nu undă verde și dacă va fi eliberat din spatele gratiilor. Acesta se află în închisoarea La Santé, din Paris. Un tribunal din […] The post Fostul președinte Sarkozy ar putea ieși din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat. Decizia, așteptată luni first appeared on Ziarul National.
11:50
Cel mai lung blocaj („shutdown”) guvernamental din istoria SUA ar putea să se încheie în curând. Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record- informează presa din SUA, notează News.ro. Reprezentanţii republicani şi democraţi au […] The post Blocajul guvernamental din SUA, la un pas de final. Ce spune președintele Trump first appeared on Ziarul National.
11:20
Noi stenograme în ancheta momentului. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa”/„Lucrez cu 4-5 canale de… tot felul de… securiști” # National.ro
Au apărut noi stenograme din dosarul ce a ajuns să fie cunoscut în spațiul public drept „dosarul rețelei rezerviștilor”. În care Fănel Bogos, omul de afaceri vasluian care ar fi încercat să înlocuiască șeful DSV Vaslui, a ajuns în arest preventiv. Dosarul vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni locali, rezervişti și […] The post Noi stenograme în ancheta momentului. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa”/„Lucrez cu 4-5 canale de… tot felul de… securiști” first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
10:30
Coliziune feroviară în Slovacia. Zeci de persoane rănite după ce două trenuri s-au ciocnit – FOTO/VIDEO # National.ro
Un accident feroviar ce a avut loc duminică seară în vestul Slovaciei a trimis în grija medicilor zeci de oameni. Conform primelor informații, circa 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri care au intrat în coliziune, în apropiere de Bratislava. Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, zeci de persoane […] The post Coliziune feroviară în Slovacia. Zeci de persoane rănite după ce două trenuri s-au ciocnit – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos # National.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro – a anunțat Loteria Română. Este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc. Conform anunțului oficial, făcut de Loterie, la tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei […] The post A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos first appeared on Ziarul National.
09:40
Un TIR încărcat cu colete s-a răsturnat, luni dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada A1, în zona localității Găiseni, din județul Giurgiu. În primă fază, autotrenul a acroșat un autoturism și apoi s-a răsturnat în afara drumului, peste un alt autovehicul staționat pe banda de urgență. Potrivit ISU Giurgiu, totul s-a întâmplat la kilometrul 39 al […] The post Accident pe autostrada A1: Un TIR plin cu colete s-a răsturnat peste o mașină – FOTO first appeared on Ziarul National.
07:20
Acum 24 ore
05:20
BERBEC Ceea ce faceți și ceea ce spuneți au un impact major zilele acestea. Evitați remarcile prea acide, în domeniul profesional, în special făcute în public. Sectorul financiar va fi mai plăcut dacă ascultați acest sfat. TAUR La serviciu, sunteți vrăjiți de ideea de a elimina rutina din muncă, o perspectivă în care doriți să […] The post Horoscop 10 noiembrie 2025 – Soarele luminează sectorul romantic first appeared on Ziarul National.
9 noiembrie 2025
21:00
Publicarea anunțurilor de pierdere acte în Monitorul Oficial, ziare naționale și locale # National.ro
Atunci când pierzi documente importante, publicarea unui anunț oficial este obligatorie pentru a declara actul nul și pentru a preveni folosirea lui abuzivă. Procedura se aplică atât persoanelor fizice, cât și juridice, iar publicarea se poate face în Monitorul Oficial, ziare naționale sau ziare locale, în funcție de cerințele instituției emitente și de tipul actului. […] The post Publicarea anunțurilor de pierdere acte în Monitorul Oficial, ziare naționale și locale first appeared on Ziarul National.
21:00
20:40
Incredibil! Doar 0,00008% dintre produsele agroalimentare importate din Ucraina au fost controlate de ANSVSA # National.ro
Potrivit datelor oficiale transmise de ANSVSA la solicitarea parlamentarilor români, doar 0,00008% din importurile de produse agroalimentare din Ucraina, intrate prin vama Siret, au fost testate pentru verificarea nivelurilor de pesticide, metale grele şi micotoxine. Mai mult, în perioada 01.01.2023-31.12.2024 au fost recoltate numai 113 probe de analiză din totalul importurilor efectuate de țara noastră […] The post Incredibil! Doar 0,00008% dintre produsele agroalimentare importate din Ucraina au fost controlate de ANSVSA first appeared on Ziarul National.
19:40
De la pozele cu Viktor Orban la Casa Albă și până la micile manevre electorale de pe Dâmbovița, România arată lumii întregi, încă o dată, că joacă în liga mică a politicii mondiale. În timp ce alții negociază puterea și își apără interesele, noi ne mulțumim cu vorbe frumoase și cu aplauze de complezență. Trump […] The post Orban, primit la Casa Albă. România, lăsată la ușă, din nou! first appeared on Ziarul National.
19:10
Criza financiară lovește operațiunile NATO din România. Aeroporturile militare au intrat în colaps # National.ro
Ministerul Transporturilor a cerut derogare de la legislația în vigoare ca să permită alocarea de bani din Fondul de rezervă pentru e evita colapsul aeroporturilor militare, utilizate în activități suport pentru operațiunile aeriene militare esențiale, inclusiv de poliție aeriană, dar și al transportului pe calea ferată. Lipsa gravă a resurselor financiare poate conduce la debranșări […] The post Criza financiară lovește operațiunile NATO din România. Aeroporturile militare au intrat în colaps first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:10
Naționala Norvegiei și Benfica se confruntă cu un scandal major. Andreas Schjelderup, 21 de ani, a admis public că, în urmă cu doi ani, a distribuit un material ilegal care implica minori, fiind acum cercetat penal. Mijlocașul a făcut mărturisirea într-o postare lungă pe rețelele sociale, spunând că a fost o „greșeală stupidă” comisă fără […] The post Coleg cu Haland, implicat într-un scandal de pornografie infantilă! first appeared on Ziarul National.
17:40
În ciuda tarifelor lui Trump, companiile americane înregistrează cele mai bune câștiguri din ultimii 4 ani # National.ro
Profiturile companiilor americane cresc în cel mai rapid ritm din ultimii patru ani, contrazicând previziunile potrivit cărora războiul comercial al președintelui Donald Trump ar fi determinat încetinirea economică. Creșterea medie a veniturilor de la an la an în cadrul Russell 3000 – un indice de referință pentru întreaga piață bursieră americană – a atins 11% […] The post În ciuda tarifelor lui Trump, companiile americane înregistrează cele mai bune câștiguri din ultimii 4 ani first appeared on Ziarul National.
17:20
Tensiune în birourile de pe Bernabeu. Deși Real Madrid e lider în La Liga, înfrângerea clară cu Liverpool, 0-1 pe Anfield, a reaprins îndoielile lui Florentino Perez. Potrivit „Sport”, președintele i-a criticat jocul chiar în fața directorilor clubului: „Nu văd niciun progres, nimic modern în ceea ce propune Xabi”. Nemulțumire în vestiar și o relație […] The post Xabi Alonso, „tocat” de Florentino Perez first appeared on Ziarul National.
17:10
Comisia Europeană a creat fabrici de șomeri. Impunerea mașinilor electrice a pus pe butuci industria auto din UE # National.ro
Marea tranziție verde, susținută acum doar de UE, i-a prins pe picior greșit pe producătorii auto din Uniunea Europeană. Astfel, Comisia Europeană a reușit performanța de a transforma o industrie de top în fabrici de șomeri, prăbușind economic întreaga Uniune. Comitetul Economic și Social European avertizează că sunt mari probleme cu vehiculele electrice, care, pe […] The post Comisia Europeană a creat fabrici de șomeri. Impunerea mașinilor electrice a pus pe butuci industria auto din UE first appeared on Ziarul National.
16:40
Se prăbușește Bull Market? Creșterile mari au fost întotdeauna urmate de pierderi mari # National.ro
Frenezia pentru inteligența artificială va menține probabil bursele în creștere pentru o perioadă, deoarece generează sume fabuloase. Nvidia a atins, pentru scurt timp, o valoare totală de 5 trilioane de dolari. Microsoft a depășit 4 trilioane de dolari. La fel și Apple. Dar scăderile bursiere se produc cu o regularitate șocantă, scrie economistul Jeff Sommer […] The post Se prăbușește Bull Market? Creșterile mari au fost întotdeauna urmate de pierderi mari first appeared on Ziarul National.
16:10
Lisabona organizează conferința anuală Web Summit. Evenimentul, cunoscut și sub numele de „Davos pentru tocilari”, va reuni unele dintre cele mai mari nume din domeniul tehnologiei. Printre atracțiile principale se numără lideri de la Meta, Lovable, Qualcomm și Microsoft, pentru a numi doar câțiva. Web Summit are loc într-un moment în care creșterea pieței alimentată […] The post Inteligența artificială, tema dominantă la ”Davos pentru tocilari” first appeared on Ziarul National.
15:40
Una dintre cele mai interesante enigme ale științei politice moderne a fost aceea de a explica de ce societatea americană s-a polarizat rapid, în timp ce nicio altă țară occidentală nu suferea o fracturare comparabilă. Acum, diviziunile și războaiele culturale în stil american par să fie în creștere în Occident, notează Financial Times. În lucrarea […] The post Polarizarea în stil american se răspândește prin Occident first appeared on Ziarul National.
15:40
Gustul amar a evoluat ca semnal de avertizare — multe toxine au gust amar — dar în epoca modernă îl întâlnim în ceaiuri, cafea, salate verzi și plante medicinale. Pe lângă funcția sa de avertisment, amarul activează un sistem complex de receptori nu doar în gură, ci și în intestin și alte organe, care influențează […] The post Cum influențează gustul amar ficatul și starea de vigilență first appeared on Ziarul National.
15:10
Administrația lui Donald Trump ar fi în curs de a evalua dacă să încurajeze alte țări să treacă la dolarul american. Supremația dolarului reduce deja randamentele cerute de străini pentru a investi în SUA cu 1-2 puncte procentuale pe an. Acest „privilegiu exorbitant” crește pe măsură ce mai multe țări adoptă dolarul sau mai mulți […] The post De ce Statele Unite nu trebuie să urmărească agenda pro-dolarizare first appeared on Ziarul National.
14:50
Boris Pistorius, ministrul german al apărării, este omul responsabil de reorganizarea și extinderea forțelor armate într-o țară care a fost alergică la militarizare timp de 80 de ani. Pistorius a fost criticat de aripa stângă a propriului partid pentru că a spus că Germania trebuie să devină „kriegstüchtig” – pregătită pentru război. Agresiunea Rusiei în […] The post „Kriegstüchtig”. Se vindecă Germania de alergia la militarizare? first appeared on Ziarul National.
14:40
Incredibil! Doar 0,00008% dintre produsele agroalimentare importate din Ucraina au fost controlate de ANSVSA # National.ro
Potrivit datelor oficiale transmise de ANSVSA la solicitarea parlamentarilor români, doar 0,00008% din importurile de produse agroalimentare din Ucraina, intrate prin vama Siret, au fost testate pentru verificarea nivelurilor de pesticide, metale grele şi micotoxine. Mai mult, în perioada 01.01.2023-31.12.2024 au fost recoltate numai 113 probe de analiză din totalul importurilor efectuate de țara noastră […] The post Incredibil! Doar 0,00008% dintre produsele agroalimentare importate din Ucraina au fost controlate de ANSVSA first appeared on Ziarul National.
13:10
1. Pe 9 noiembrie 1989 s-a terminat cu Zidul Berlinului, asta știți. Dar dumneavoastră ați uitat, iar useriștii habar n-au ce s-a întâmplat, pe 10 noiembrie 1989. Bulgarii l-au dat jos pe Jivkov. Până și la asta ne-au luat-o înainte. Și nici nu l-au omorât pe Jivkov. 2. Aș mai fi scris despre Zidul Berlinului, […] The post Facem megalopolis. Și îi spunem Drulistan first appeared on Ziarul National.
12:00
Un cutremur puternic a avut loc duminică, 9 noiembrie, în largul coastei nordice a Japoniei. Autoritățile nipone o avertizare de tsunami. Cutremurul, cu o magnitudine preliminară de 6,7, s-a produs în largul coastei prefecturii Iwate, la o adâncime de 10 kilometri sub suprafața mării, a declarat Agenția meteorologică din Japonia. Cutremurul a avut o magnitudine […] The post Cutremur puternic în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami first appeared on Ziarul National.
11:40
Încă un muncitor român mort pe un șantier din Italia. Sfârșit cumplit pentru conațional! # National.ro
Un muncitor român de aproximativ 50 de ani a fost găsit mort, vineri dimineață, într-o clădire aflată în renovare din centrul istoric al orașului Prato, lângă Florența Tragedia a avut loc vineri, 7 noiembrie, pe un șantier din centrul istoric al orașului Prato (Toscana), unde se executau lucrări de restructurare la fosta clădire a Hotelului […] The post Încă un muncitor român mort pe un șantier din Italia. Sfârșit cumplit pentru conațional! first appeared on Ziarul National.
11:20
Adevărul despre casele la un euro din Sicilia. Cât te costă, de fapt, să poţi locui într-o astfel de vilă dărăpănată # National.ro
Casele care se vând cu doar un euro în Sicilia, Italia, au stârnit imaginaţia oamenilor din toate colţurile lumii, care doresc să se mute într-un „Paradis” verde. Doar că aceste locuinţe „înghit” multe mii de euro până să ajungă „locuibile”. Vilele dărăpănate dispar de pe piață la fel de repede cum au sosit. Apoi, oamenii […] The post Adevărul despre casele la un euro din Sicilia. Cât te costă, de fapt, să poţi locui într-o astfel de vilă dărăpănată first appeared on Ziarul National.
10:40
Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă ŞOCANTĂ! # National.ro
Traiul decent în ţara noastră înseamnă, de fapt, un lux. Asta pentru că un regim obişnuit de viaţă pare tot mai greu de atins, din cauza scumpirilor. Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă incredibil de mare. Conform unui studiu realizat de […] The post Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă ŞOCANTĂ! first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.