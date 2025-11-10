REȚETA ungurească pentru varza a la Cluj, publicată în 1695. Un amestec stratificat, savuros, născut dintr-o tradiție culinară

14:40

Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit ce planuri are pentru anul acesta, de sărbătorile de iarnă. Anul acesta, de sărbătorile de iarnă, Monica Bîrlădeanu își dorește mai multă liniște și să stea mai mult timp alături de familia sa. ”Anul acesta mi-aș dori un Crăciun mai liniștit, cu mai puțin zgomot, […]