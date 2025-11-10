Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelenski, aflat în centrul unei anchete majore de corupție
Digi24.ro, 10 noiembrie 2025 19:20
Timur Mindich, un om de afaceri care se află, potrivit unor surse, în centrul unei anchete majore de corupție, este un asociat apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, cu interese în multiple industrii. Mindich, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui, ar fi profitat de legăturile sale cu Zelenski și și-ar fi sporit dramatic influența în ultimii ani, potrivit investigațiilor jurnalistice.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
19:30
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA. „Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre” # Digi24.ro
Donald Trump a publicat luni o proclamaţie în care anunţă că săptămâna care începe în SUA este una a „anticomunismului” şi în care el îi atacă în treacăt pe adversarii săi progresişti, informează AFP.
Acum o oră
19:20
Germania a expulzat din greşeală o minoritară uigură în China în loc de Turcia, punându-i viaţa în pericol # Digi24.ro
Germania a expulzat o azilantă de etnie uigură în China în loc de Turcia, a declarat luni o sursă a AFP. Eroarea birocratică i-ar fi putut pune în pericol viaţa femeii, care a reuşit să scape de pe aeroportul din Beijing.
19:20
19:00
Măsuri asigurătorii asupra unor bunuri de aproape 100 de milioane de lei, în cadrul Operaţiunii „Jupiter” # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dosarele penale instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) în cadrul operaţiunii „Jupiter”.
19:00
Donald Trump le cere controlorilor de trafic aerian din SUA să se întoarcă la muncă: Cine nu o face va fi „tras pe dreapta” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a cerut, luni, controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la muncă, în contextul în care reducerile de zboruri ordonate de guvern și absențele personalului din traficul aerian continuă să provoace perturbări în traficul aerian din SUA, informează Reuters.
Acum 2 ore
18:50
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu # Digi24.ro
Un primar din Argeș i-a făcut cadou de majorat fiicei sale un bolid de 150 de mii de euro. Și nu s-ar fi oprit aici. Potrivit presei locale, a mai dat 200 de mii de euro și pe petrecere. În declarația de avere, însă, edilului face public un singur salariu, de la primărie, pentru o funcție de inspector.
18:30
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării: Afacerea a fost coordonată de un actor statal # Digi24.ro
Apar noi informații despre mita de un milion de euro care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării. Octavian Berceanu, cel care a făcut denunțul la DNA, spune că afacerea ilegală ar fi fost coordonată de un actor statal. Ar fi fost vorba de Kazahstan, iar cei vizați de anchetă ar fi încercat să aducă în România armament sovietic pe care să-l vopsească și să-l vândă Ucrainei. Mai mult, Octavian Berceanu susține că gruparea voia să cumpere mai mulți politicieni, care să îi protejeze pe suspecți.
18:30
Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei. El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză # Digi24.ro
Un milionar rus a murit într-un accident tragic pe autostradă din Moscova. Bărbatul conducea în lamborghini cu 150km/h a pierdut controlul volanului și a lovit o barieră de protecție, informează Digi24.
18:20
Aproximativ 10% din veniturile totale Meta pentru anul trecut ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise # Digi24.ro
Potrivit unor documente Reuters, 10% din veniturile totale Meta pentru anul 2024 ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise. Tradus în cifre, înseamnă 16 miliarde de dolari, informează Digi24.
18:20
„Nu li se vor ierta greșelile”. ONU avertizează guvernele că vor plăti scump pentru foametea, conflictele și inflația din țările lor # Digi24.ro
Guvernele care nu reușesc să treacă la o economie cu emisii reduse de carbon vor fi învinovățite pentru foamete și conflicte în străinătate și se vor confrunta cu stagnare și inflație crescută în țara lor, a avertizat luni șeful ONU pentru climă, la începutul negocierilor privind clima din cadrul COP30, anunță The Guardian.
18:10
Moment de reculegere, în plenul Senatului, pentru Mihaela, femeia ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul partener # Digi24.ro
Plenul Senatului a ţinut, luni, un moment de reculegere, la solicitarea senatoarei PSD Victoria Stoiciu, pentru Mihaela, femeia ucisă în mod barbar de către fostul ei partener, cu 15 lovituri de cuţit şi pentru toate celelalte 50 de femei care au fost ucise în acest an, în România.
Acum 4 ore
17:40
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarațiile de la Digi24 # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia din cadrul emisiunii În fața ta de la Digi24. CSM susține că Gheoeghiu „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”, potrivit unui comunicat al instituției.
17:30
Comisarul şef Gheorghe Avram, de la Poliția Pitești, cercetat de DIICOT pentru organizarea de jocuri de noroc ilegale și camătă # Digi24.ro
Un poliţist cu funcţie de comandă în cadrul Poliţiei municipiului Piteşti a fost ridicat şi dus la audieri, luni, într-un dosar în care procurorii DIICOT anchetează fapte de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi jocuri de noroc organizate fără licenţă. Potrivit presei locale este vorba despre comisarul şef Gheorghe Avram, adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Piteşti. Procurorii îl suspectează că a aderat la un grup format din alte trei persoane.
17:30
Un membru al Gărzii Elveţiene a Vaticanului, anchetat pentru un presupus incident antisemit # Digi24.ro
Garda Elveţiană, unitatea militară specială însărcinată cu protecţia papei, îl investighează pe unul dintre membrii săi după relatări privind un presupus incident antisemit luna trecută, a anunţat luni Vaticanul, citat de Reuters.
17:20
UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau chiar împrumuturi pentru a finanța Kievul. Rusia amenință cu un „răspuns dureros” # Digi24.ro
Uniunea Europeană va discuta joi două modalități principale de a strânge fonduri pentru Ucraina: împrumuturi sau, mai probabil, utilizarea activelor rusești înghețate, a declarat un înalt oficial al UE, citat de Reuters. Miniștrii de finanțe ai UE se reunesc la Bruxelles după ce liderii blocului comunitar s-au angajat, pe 23 octombrie, să acopere nevoile Ucrainei pentru perioada 2026-2027 și au solicitat Comisiei Europene să pregătească opțiuni în acest sens.
17:20
Primele ninsori la câmpie pot apărea chiar din noiembrie. Ce spune Florinela Georgescu despre „anomalia de temperatură” de acum # Digi24.ro
Primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, adică în zonele joase, ar putea apărea în luna noiembrie, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.
17:20
Legea Nordis a fost scoasă de la sertar și dezbătută în ședința Camerei Deputaților. Când ar putea fi adoptată # Digi24.ro
Legea Nordis a fost dezbătută în ședința de luni a Camerei Deputaților, după ce PNL a cerut introducerea proiectului pe ordinea de zi. În urmă cu o săptămână, liberalii au avut o solicitare similară, ca răspuns la inițiativa PSD de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan la raport în Parlament. Votul final va avea loc miercuri.
17:00
Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele său au fost prinși, conform surselor Digi24, de către poliția Italiană în apropierea orașului Napoli din Italia. Manelistul era condamnat la patru ani de executare pentru tentativă de omor.
17:00
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă # Digi24.ro
Şeful CNAIR Cristian Pistol anunţă că luni a fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea Margina -Holdea a autostrăzii A1. precizând că, la sfârşitul lui 2026, se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.
16:50
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București # Digi24.ro
România rămâne un partener activ în eforturile internaționale de promovare a integrității, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Demnitarul a participat la cea de-a XV-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN) organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție, care reunește procurori, anchetatori și experți din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și din state membre OCDE. Evenimentul își propune promovarea bunelor practici internaționale în domeniul aplicării legislației anticorupție, a anunțat Direcția Națională Anticorupție într-un comunicat.
16:40
Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare” # Digi24.ro
După fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România, aproximativ 1.100 de angajați au părăsit banca, iar alți 450–500 urmează să plece, potrivit Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci. Digi24.ro a cerut un punct de vedere oficial de la UniCredit Bank, iar instituția a respins informațiile privind concedieri masive, susținând că plecările au avut loc doar în baza unui program voluntar, agreat cu sindicatele.
16:30
Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană. Deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor # Digi24.ro
O explozie uriașă a avut loc luni la intrarea într-o stație de metrou în capitala indiană, New Delhi. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului. Momentan nu se cunoaște numărul victimelor în urma deflagrației.
16:30
Femeile transgender vor fi interzise la toate evenimentele olimpice feminine. Argumentele de la baza deciziei (The Times) # Digi24.ro
Comitetul Olimpic Internațional (COI) urmează să anunțe interzicerea femeilor transgender în competițiile feminine la începutul anului viitor, după o analiză științifică a dovezilor privind avantajele fizice permanente ale nașterii de sex masculin, potrivit The Times.
16:30
Psihiatrul Cristian Andrei, cercetat pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente # Digi24.ro
Psihiatrul Cristian Andrei, care a avut apariţii în mass media în calitate de psihoterapeut, dar care ar fi desfăşurat activităţile fără a deţine atestatele legale necesare, este cercetat de poliţişti pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, potrivit Agerpres, care citează surse judiciare.
16:20
Sindicaliștii cer întâlniri cu liderii partidelor din coaliție, înaintea protestului de miercuri din Piața Victoriei # Digi24.ro
Blocul Național Sindical a transmis, luni, liderilor partidelor politice aflate la guvernare scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri cu conducerile PNL, PSD, USR și UDMR, în vederea discutării revendicărilor pe care le vor avea bugetarii la protestul pe care îl organizează, miercuri în Piața Victoriei.
16:10
Germania consideră că generalul ucrainean Valerii Zalujnîi a coordonat sabotajul conductelor Nord Stream # Digi24.ro
Anchetatorii germani au stabilit că un grup de ucraineni care ar fi aruncat în aer conductele de gaze Nord Stream din Marea Baltică au acționat sub comanda lui Valerii Zalujnîi, pe atunci comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit The Wall Street Journal.
16:10
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%” # Digi24.ro
Un transport agabaritic cu un avion a stârnit panică. Imagini cu un avion pe străzile din Capitală au devenit prilejul unor conspirații pe Tiktok. De la aterizări forțate mușamalizate până la acoperire ordonată de sus, clipurile au devenit virale. Fuzelajul aeronavei era doar mutat sub escorta Poliției, pentru a fi transformat într-un hotel în județul Brașov.
Acum 6 ore
15:50
Atac armat în Franța. Agresorul care avea un cuțit asupra sa a fost împușcat mortal la fața locului de către forțele de ordine # Digi24.ro
Polițiștii din Lorient, Franța au folosit armele luni, 10 noiembrie 2025 pentru a opri un bărbat care a încercat să înjunghie alți pietoni. În urma intervenției forțelor de ordine, atacatorul a murit.
15:50
Grindeanu, despre declarațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților: „Un populism grețos. Nu mai suntem în zona de ONG-uri” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a catalogat drept „populism grețos” declarațiile unor reprezentanți ai Guvernului, mai exact ale Oanei Gheorghiu, cu privire la pensiile magistraților, despre care a spus că „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit” și înțelege că le este greu să se desprindă de veniturile mari pe care le au. Președintele PSD a adăugat că putea să existe, în aceste 3 săptămâni de la decizia CCR, un proiect privind pensiile magistraților care să parcurgă deja prrocesul de avizare, „astfel încât să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie”.
15:40
Trump îl roagă pe „mult-stimatul” Lukașenko să mai elibereze 50 de deținuți politici. A numit și un emisar pentru Minsk # Digi24.ro
Donald Trump a decis să-l numească pe John Cole, care a ajutat la negocierea cu Alexander Lukașenko pentru eliberarea a peste cincizeci de deținuți politici, în calitate de trimis special în Belarus. Acum, președintele SUA speră că Lukașenko va elibera încă o dată aceeași cantitate.
15:40
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, ne explică cum acordăm primul ajutor în caz de retenție urinară.
15:30
La Washington va începe joi cel mai mare festival de film românesc din Statele Unite, anunță Ambasada României în SUA. Festivalul va fi deschis cu propunerea României pentru Oscar, „Jaful secolului”.
15:20
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol # Digi24.ro
Poliţia Română a declanşat o anchetă internă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după cazul femeii de 25 de ani din comuna Beciu, care a fost ucisă sâmbătă pe stradă de fostul soţ, în timp ce se afla alături de copilul lor de trei ani. Victima avea emis un ordin de protecţie împotriva agresorului şi îl reclamase anterior pentru răpire şi viol, însă bărbatul a fost lăsat în libertate.
15:20
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică # Digi24.ro
O nouă ordonanță de urgență le dă cetățenilor, primăriilor și firmelor mici posibilitatea să-și producă singuri energia electrică și chiar să o vândă în comunitatea locală. Ordonanța de Urgență 59/2025 stabilește regulile pentru funcționarea „comunităților de energie” și este considerată de Asociația Prosumatorilor din România drept cel mai important pas făcut până acum pentru ca energia să ajungă direct „în mâinile oamenilor”.
15:20
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui # Digi24.ro
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că i-a cerut ministrului Transporturilor Ciprian Şerban să trimită către cabinetul premierului Ilie Bolojan o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară Mihai Barbu. Președintele PSD a adăugat că se aşteaptă ca această revocare să fie semnată foarte repede.
15:00
Fostul președinte al Republicii Franceze Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare luni, justiția acceptând cererea sa de punere în libertate, anunță BFMTV. El a fost încarcerat la închisoarea La Santé pe 21 octombrie. După 20 de zile, Curtea de Apel a examinat luni cererea sa de eliberare.
15:00
Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul # Digi24.ro
Mitropolitul Nestor (Evghenii Sirotenko) al Korsunului și Europei Occidentale a fost destituit din funcția de conducere a exarhatului Europei Occidentale. Decizia a fost luată de patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), invocând începerea procedurilor judiciare ecleziastice împotriva arhiepiscopului.
15:00
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti, intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care ar urma să aibă loc în Capitală, după ce în luna septembrie s-a desfăşurat la Braşov. Ministrul a arătat că apreciază reacţia rapidă a CNA şi se bazează în continuare că va bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale.
14:50
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile # Digi24.ro
Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie.
14:50
Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova, a anunțat luni acţionarul Mihai Rotaru.
14:50
Între 7 și 16 noiembrie, farmacia Springfarma.com dă tonul ofertelor de Black Friday cu una dintre cele mai prietenoase campanii din domeniul farmaceutic și al cosmeticelor.
14:30
România, pregătită pentru sezonul rece: depozitele de gaze pline în proporție de 96% și stocuri record de cărbune # Digi24.ro
Procentul de înmagazinare a gazelor din depozite a ajuns la 96% și avem stocuri de cărbune de aproximativ 206.000 tone de cărbune, faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă că „suntem destul de pregătiţi şi putem să luăm în frâie orice obstacole care ar putea să fie” în această iarnă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu.
14:20
Kremlinul insistă că Lavrov nu a căzut în dizgrația lui Putin, chiar dacă nu poate spune exact când îl vor revedea rușii pe ministru # Digi24.ro
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomaţiei ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta.
14:20
Bucureștiul se confruntă cu un deficit masiv de locuințe moderne, iar pe acest fond segmentul de premium affordable devine tot mai dinamic în piața imobiliară. Aflăm mai multe într-un nou episod "Orașul de mâine", într-o discuție cu Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.
14:20
Fată de 14 ani, agresată sexual în curtea unei biserici din Sectorul 3. Suspectul a muşcat un poliţist în momentul reţinerii # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 24 de ani, acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici din Capitală încercând că o sărute cu forţa şi atingând-o într-o zonă intimă, a fost reţinut de poliţişti. Dus la secţie, agresorul a devenit violent în momentul reţinerii şi l-a muşcat pe poliţistul care a intervenit.
14:20
Donald Trump l-a grațiat pe fostul să avocat și pe alți apropiați acuzați că ar fi vrut răsturnarea rezultatului alegerilor din 2020 # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a graţiat pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani, fostul său şef de cabinet Mark Meadows şi pe alţi apropiaţi, acuzaţi de susţinerea unor eforturi ale Partidului Republican de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, anunţă un oficial de la Departamentul Justiţiei.
14:10
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De ce este energia atât de scumpă în România # Digi24.ro
România are a 21-a cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Prețul plătit de români pentru curentul electric este de 70 de ori mai mare decât cel din Iran, țara cu cea mai ieftină energie, și de aproape 60 de ori mai ieftină decât energia cea mai scumpă, vândută în Insulele Bermude.
14:10
Preşedinţii Curţilor de apel: Atunci când Înalta Curte este supusă discreditării, afectează încrederea în toţi judecătorii # Digi24.ro
Preşedinţii Curţilor de apel din România au transmis un mesaj de susţinere faţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), arătând că, atunci când instanţa supremă este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii. Preşedinţii Curţilor de apel consideră că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanţei supreme, ci o slăbire a justiţiei în ansamblu.
14:00
Prime pentru tineri la primul job și subvenții pentru mamele cu trei copii. Propunerile Ministerului Muncii la legea șomajului # Digi24.ro
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind șomajul și ocuparea forței de muncă. Propunerile includ prime de stabilitate pentru tinerii care se angajează pentru prima dată, subvenții pentru mamele cu cel puțin trei copii, dar și sprijin pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.
14:00
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre dosarul în care a dat declaraţii ca martor, că „o să mai fie chestii” în perioada care urmează. El a precizat că, atât timp cât se află într-o funcţie publică, o să-şi folosească această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât poate, sistemul pe care îl are în subordine.
