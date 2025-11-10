Basarab Panduru l-a criticat pe Mircea Lucescu! Greșeala selecționerului: „E cineva mai în formă decât el?”

Sport.ro, 10 noiembrie 2025 19:50

Mircea Lucescu a anunțat lotul naționalei României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.

Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național în proba de maraton Sport.ro
Nicolae Soare a explicat cum a reușit marea performanță a carierei, în Maratonul Internațional de la București.
19:30
Vinicius, pe lista de transferuri! Real Madrid i-a stabilit prețul starului brazilian Sport.ro
Vinicius ar putea să o părăsească pe Real Madrid.
19:20
OUT! A reziliat în plin sezon: „E imposibil să întreții o familie cu atâtea întârzieri la salarii” Sport.ro
Probleme serioase la Oțelul Galați. 
Acum 2 ore
18:40
„Nu mi-a plăcut de el” Carlos Alcaraz „a păcălit-o” pe o jucătoare faimoasă de tenis din Rusia Sport.ro
O jucătoare din Rusia și-a schimbat părerea față de Carlos Alcaraz.
18:40
Gigi Becali, impresionat de jucătorul pe care îl făcea praf în urmă cu o lună! „Nu a pierdut nicio minge” Sport.ro
Gigi Becali a fost mulțumit de prestația unui jucător de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt.
18:30
GOOOOL! Fostul căpitan al lui Dinamo, marcator în Vietnam: „Tiêu tuyệt đẹp” Sport.ro
Fostul căpitan de la Dinamo a înscris un gol superb în Vietnam.
18:20
Mii de fani Formula 1 au venit la mall ca să vadă mașina Ferrari de jucărie condusă de Lewis Hamilton! Sport.ro
Fanii Ferrari din România pot fi aproape de un monopost condus de pilotul britanic la cursa de la Miami. 
Acum 4 ore
18:10
Jucător de 30.000.000 pentru Cristi Chivu! Schimb senzațional între Juventus și Inter Sport.ro
Cristi Chivu ar putea beneficia de pe urma unui schimb cu Juventus.
18:00
Wolfsburg l-a concediat pe antrenorul olandez care era supranumit "Gouda Guardiola"! Sport.ro
Clubul deținut de Volkswagen AG a decis să se despartă de antrenorul olandez Paul Simonis, după un început slab de sezon.
18:00
El e „arma secretă” a lui Chivu la Inter! Italienii sunt uimiți: „Nu e nimeni ca el” Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A!
17:30
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi Sport.ro
Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, iar Universitatea Craiova este în căutarea unui nou antrenor.
17:10
Plecat gratis de la Rapid, fostul atacant din Giulești face spectacol în Turcia: cifre demențiale Sport.ro
Atacantul kosovar s-a reinventat în Turcia. 
17:10
Messi s-a întors în Barcelona! Mesajul surprinzător al starului argentinian Sport.ro
Messi a fost în Barcelona cu ocazia deschiderii stadionului „Spotify Camp Nou”.
16:50
7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3 Sport.ro
În România s-au construit stadioane pe bandă rulantă în ultimii ani, dar nu toate investițiile au fost foarte inspirate.
16:50
Rareș Ilie a renăscut la Empoli! Antrenorul l-a lăudat în fața presei Sport.ro
Rareș Ilie prinde din nou încredere și minute în Italia. 
16:40
Mădălina Florea, prima femeie din istorie care termină „Kolitza Balmatrail” în mai puțin de o oră: „Nu m-am dat bătută” Sport.ro
Mădălina Florea continuă să rescrie limitele alergării montane. 
16:40
„Indiferent, eu câștig” Aryna Sabalenka, obiectiv inedit, propus în „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios Sport.ro
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se vor duela în „bătălia sexelor” în data de 28 decembrie 2025.
Acum 6 ore
16:00
Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar Sport.ro
FCSB a obținut doar un punct pe terenul lui Hermannstadt, scor 3-3, în etapa 16 din Superliga României.
15:40
Rădoi și-a „trădat“ mentorul: cazul său, demn de Dosarele X! Sport.ro
La un deceniu după ce s-a apucat de antrenorat, Mirel și-a format o imagine care ar trebui să-i dea de gândit. Cea a unui om impulsiv, supărăcios care imediat își strânge „jucăriile“ și pleacă.
15:30
Neymar, în centrul unui scandal în Brazilia: ”Este vina lui! O să fiți retrogradați în Serie B” Sport.ro
Titular pentru prima dată la Santos în ultimele două luni, Neymar (33 de ani) a trăit o seară foarte complicată duminică, în timpul înfrângerii împotriva echipei Flamengo (3-2), unde şi-a manifestat furia faţă de antrenorul său şi arbitru.
15:20
Juventus horror! Ce contribuție penibilă au în acest sezon transferurile de 70 de milioane de euro din vară Sport.ro
Început de sezon deloc reușit pentru ”Bătrâna Doamnă” din Torino.
15:00
FCSB, decimată! Campioana rămâne fără 12 jucători Sport.ro
FCSB va rămâne fără o mulțime de jucători în următoarea perioadă.
15:00
Eliberarea lui Rădoi, costisitoare: Rotaru a dezvăluit cât a plătit antrenorul pentru a părăsi Craiova Sport.ro
Al doilea mandat al lui Mirel Rădoi (44 de ani) la Universitatea Craiova tocmai s-a încheiat. Înainte de termen și cu o sumă importantă achitată de fostul mijlocaș.
15:00
Întrebarea care l-a enervat pe Mihai Rotaru la conferința de presă: ”Terminați cu prostiile” Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova după eșecul din ultima etapă cu UTA Arad, scor 1-2.
14:40
Adevărul neplăcut despre Rădoi, rostit de Rotaru: „Îmi pare rau, dar...“ Sport.ro
Patronul Universității Craiova a încercat să vorbească pe un ton decent despre plecarea tehnicianului de 44 de ani, dar n-a putut ascunde marele defect al acestuia.
14:30
Cum se descurcă în acest sezon Steaua, dublă câștigătoare de Champions League ajunsă acum în liga a doua! Sport.ro
”Militarii” speră la o revenire cât mai grabnică acolo unde le este locul, în Liga Zimbrilor.
14:30
De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti Sport.ro
Novak Djokovic, decizii rar întâlnite în circuitul ATP.
14:20
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea Sport.ro
După eșecul suferit de Universitatea Craiova pe teren propriu cu UTA Arad, Mirel Rădoi a cedat și le-a spus jucătorilor că va demisiona de la echipă.
14:20
Pe ce locuri au încheiat româncele anul în clasamentul WTA: Cristian și Cîrstea au strălucit cel mai puternic Sport.ro
Performanțe incredibile pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.
Acum 8 ore
13:50
Au cu ce! Postarea lui Dinamo după ultimele rezultate: ”Să tot avem astfel de săptămâni!” Sport.ro
Clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare, victorie după victorie.
13:50
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!” Sport.ro
Mirel Rădoi a anunțat din nou că va pleca de la Universitatea Craiova după eșecul suferit de olteni cu UTA Arad, scor 1-2.
13:30
Cât costă cel mai scump bilet la retragerea oficială a Simonei Halep, programată la Cluj, în 2026 Sport.ro
Simona Halep se va retrage la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival 2026.
13:20
Două derby-uri cu opt goluri în Premier League și Ligue 1! Spectacol total pe VOYO Sport.ro
Meciurile din Premier League și Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
13:20
Dezvăluirea lui Ianis Hagi despre ce i s-a întâmplat în Turcia: „Mă bucur că m-a ascultat“ Sport.ro
Internaționalul român a avut un weekend de vis, în care s-a remarcat datorită unui gol fabulos înscris pentru Alanyaspor.
13:10
Rădoi a plecat de la Craiova | Rotaru și Felgueiras vin cu dezvăluiri la ora 14:00, LIVE într-o conferință de presă Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) nu va mai fi antrenorul Universității Craiova.
13:10
Gigi Becali a continuat asaltul: ”S-a învățat și piticania!” Îl consideră pe MM Stoica principalul vinovat pentru situația de la FCSB Sport.ro
Partida dintre Hermannstadt și FCSB s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, în runda a 16-a din Superliga României.
13:10
Fotbalistul care a primit halucinanta notă 2 de la L'Equipe în derby-ul Olympique Lyon - PSG 2-3! Sport.ro
Derby superb în Ligue 1 în direct pe VOYO, decis în minutul 90+5.
13:00
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi ca să plece de la Universitatea Craiova Sport.ro
Universitatea Craiova a pierdut meciul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2, și s-a distanțat de primul loc din Superliga României.
12:20
Rapid Bucureşti, înfrângere usturătoare cu HSG Bensheim/Auerbach Flames în turul 3 din European League Sport.ro
Rapid București a suferit un eșec categoric în confruntarea cu HSG Bensheim/Auerbach Flames din turul 3 din European League.
Acum 12 ore
12:10
Bani, convocat în premieră la naționala Iordaniei, calificată la CM 2026! Fotbalistul era eligibil pentru trei reprezentative Sport.ro
Iordania s-a calificat pentru prima dată la un turneu final de Campionat Mondial.
12:00
S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi Sport.ro
Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2, în runda 16 din Superliga României, partidă la finalul căreia Mirel Rădoi a anunțat din nou că va pleca de la echipă. 
12:00
„Boala cronică“ a FCSB-ului, depistată de Ilie Dumitrescu: „Imediat fac asta!“ Sport.ro
La un club unde patronul e instabil și jucătorii au devenit irascibili, scăpați de sub control. Ceea ce se vede, în mod clar, în acest sezon.
11:30
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: ”Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!” Sport.ro
Prestația lui Andrei Rațiu din Rayo Vallecano – Real Madrid, scor 0-0, a fost apreciată de specialiștii spanioli.
11:30
Două modificări în lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - România este pe VOYO Sport.ro
Partida din preliminariile Campionatului European Under 21 este transmisă în exclusivitate de VOYO.
11:30
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: „Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...“ Sport.ro
Selecționerul român al Emiratelor e în fața unei duble cruciale, în preliminariile Mondialului din 2026, în decurs de cinci zile.
11:20
Ionuț Andrei Radu, lăudat și apreciat și când încasează 4 goluri! Câte mingi a salvat în Celta Vigo - Barcelona Sport.ro
Portarul naționalei are un sezon foarte bun în La Liga și cupele europene.
11:00
Cea mai înfocată fană a lui Inter a reacționat dur: ”Să-i cereți scuze lui Cristi Chivu” Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat și ultimul meci din Serie A, scor 2-0 cu Lazio, și a ajuns pe primul loc în campionatul Italiei după 11 etape.
10:50
S-a convins după ce l-a văzut pe Andrei Rațiu contra lui Real Madrid: ”E printre cei mai buni din lume!” Sport.ro
Andrei Rațiu a avut o prestație excelentă în meciul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, scor 0-0, din etapa 12 din La Liga.
10:40
Sheriff Tiraspol, dezastru istoric după ce avea 2-0 în minutul 21! O umbră a echipei care învingea Real Madrid pe ”Bernabeu” Sport.ro
Fosta campioană a Moldovei este în criză de ceva vreme.
