Propunerile UE de modificare a legislației privind confidențialitatea datelor stârnesc critici puternice / „În ansamblu, acestea echivalează cu o moarte prin o mie de tăieturi”

G4Media, 10 noiembrie 2025 19:50

Propunerile Comisiei Europene de modificare a cadrului legislativ privind protecția datelor au generat reacții dure din partea organizațiilor pentru confidențialitate, care avertizează că aceste schimbări...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
20:10
Lideri USR, solidaritate în bloc pentru Oana Gheorghiu: „Statul de drept nu e pensie specială. Arestați-mă că am scris asta!"
Mai mulți lideri USR și-au arătat solidaritatea față de vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce CSM a anunțat că i-a făcut plângere penală pentru instigare la...
Acum 15 minute
20:00
Elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă / O bilă a fost trasă către faţa unei fete / Nu a fost depusă plângere de părinţii elevei / Poliția face verificări
Poliţia municipiului Cluj-Napoca face verificări, după ce un elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă care nu se supune autorizării, iar...
Acum 30 minute
Acum o oră
19:40
Fosta judecătoare Daniela Panioglu critică reclamația CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
Daniela Panioglu, judecătoare la Înalta Curte de Casație și Justiție care s-a pensionat în luna septembrie a acestui an, a avut un comentariu acid-ironic la...
19:40
Hidroelectrica: Black Friday nu s-a terminat / "Vom face o surpriză plăcută la sfârşitul acestei luni clienţilor noştri" / "Intrăm în iarnă cu rezerve mari"
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, pregăteşte o ofertă de Black Friday pentru clienţii casnici şi va face "o...
19:40
Focuri de armă în Tecuci: Polițiștii au tras într-un bărbat care își amenința iubita cu o sabie / Bărbatul avea ordin de protecție
Polițiștii din Tecuci au tras mai multe focuri de armă după ce un bărbat din Tecuci, care își amenința cu sabia concubina deși avea ordin...
19:30
ANRE: 10 mii de noi prosumatori în luna septembrie / S-a ajuns la 267 de mii, care au peste 3.100 MW putere instalată / "Sunt foarte mulţi şi au şi o putere uriaşă"
În România erau în septembrie 267.000 de prosumatori, care aveau o capacitate instalată de 3.128 de MW, spune vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul...
19:20
Scenă biblică descoperită într-un tablou vechi de sute de ani, la Muzeul Brukenthal / Experții au descoperit episodul "Cina din Emaus" sub un strat de vopsea neagră
Specialiștii Laboratorului de Restaurare și Conservare al Muzeului Național Brukenthal au descoperit în timpul procesului de restaurare o scenă biblică ascunsă într-un tablou vechi de...
19:20
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului" în SUA, atac fățiș la noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani
Donald Trump a publicat luni o proclamaţie în care anunţă că săptămâna care începe în SUA este una a „anticomunismului" şi în care el îi...
Acum 2 ore
19:10
Huawei Mate 70 Air este puțin cam gros pentru un telefon subțire, dar vine cu o baterie uriașă, de 6.500 mAh
Huawei este cel mai recent producător de telefoane care a lansat un telefon subțire: Mate 70 Air. Este al treilea model Air al anului —...
19:10
Tesla lansează un program pilot pentru închirieri de mașini / Programul este valabil doar în San Diego și Costa Mesa, din SUA
Tesla a lansat un program pilot prin care va închiria mașini direct clienților care firesc să cumpere un vehicul electric nou. Potrivit publicației InsideEVs, este...
18:50
Șeful Comunității Evreiești din Constanța, despre vicepremierul Oana Gheorghiu: "Proasta satului, mai bine tăcea"
Sorin Lucian Ionescu, șeful Comunității Evreiești din Constanța, a înregistrat un derapaj, luni, la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că...
18:20
Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului care-i poartă numele – Alianța Sarah Wagenknecht (BSW, stânga naționalistă), renunță la șefia formațiunii politice din Germania
Sahra Wagenknecht a anunțat că va renunța la președinția partidului care încă îi poartă numele, dar va continua însă să se implice în BSW, relatează...
Acum 4 ore
18:10
BREAKING Nicușor Dan se vede marți cu liderii coaliției de guvernare / Întâlnirea, în plină criză a Justiției
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliției de guvernare, conform agendei de pe site-ul Administrației Prezidențiale. Întâlnirea dintre președinte și liderii coaliției are...
18:10
Bilanţul operaţiunii Jupiter: În cinci zile au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional / Anchetatorii au deschis peste 280 de dosare penale, pentru infracţiuni precum evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă
Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că în cele cinci zile în care s-a desfăşurat operaţiunea Jupiter au fost făcute aproape o mie de percheziţii la...
18:00
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională: Femicidul este o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, consideră că este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului, dar adaugă că...
18:00
Un tribunal al ONU ordonă eliberarea înainte de termen a unui criminal de război croat / Fusese condamnat pentru uciderea şi deportarea de musulmani în Bosnia la începutul anilor 1990
Un tribunal al Naţiunilor Unite a ordonat luni eliberarea înainte de termen a unui fost ministru al apărării croat din Bosnia, condamnat pentru crime de...
17:50
800 de lei amendă pentru un atac cu maceta, verdictul unei judecătoare de la Judecătoria Brăila / Curtea de Apel Galați a desființat decizia și l-a condamnat pe agresor la o pedeapsă cu închisoarea
Judecătoarea Cristina Coarnă de la Judecătoria Brăila a condamnat un bărbat la doar 800 de lei amendă pentru un atac cu maceta, soldat cu rănirea...
17:40
În Germania începe procesul sauditului care a intrat cu maşina în mulţime la târgul de Crăciun din Magdeburg, omorând șase persoane și rănind alte 338
La tribunalul regional din Magdeburg, în estul Germaniei, a început luni procesul medicului saudit Taleb al-Abdulmohsen, în vârstă de 51 de ani, care a ucis...
17:30
Un fel de „easybox" pentru mâncare: O companie lansează prima rețea națională de lockere refrigerate pentru livrări alimentare
Grupul Carmolimp a anunțat lansarea primei rețele din România de lockere cu temperatură controlată, destinată livrărilor alimentare la rece: Carmolimp Lockers, anunță Economica.net.
17:30
Space Force, cea mai tânără ramură a armatei americane, ar putea trimite militari în spațiu
Space Force, cea mai tânără ramură a armatei americane, ar putea avea în viitor astronauți proprii. Un raport al Mitchell Institute for Aerospace Studies susține...
17:30
Curtea Supremă a SUA respinge un apel prin care i se cerea să-şi anuleze hotărârea istorică prin care a legalizat căsătoriile între persoane de acelaşi sex
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni un apel prin care i se cerea să-şi anuleze o hotărâre istorică prin care a legalizat la...
17:10
Pete Hegseth anunță că americanii au atacat două nave implicate în traficul de droguri. Șase oameni au murit
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că americanii au atacat două nave implicate în traficul de droguri. Șase oameni au murit în...
17:10
CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură și violență / Sorin Grindeanu, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului
Consiliul Superior al Magistraturii a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pe motiv că „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil...
16:50
Cursurile cu prezenţă fizică au fost reluate luni la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu", afectat de explozia din blocul de pe Calea Rahovei, soldată cu trei morți și 15 răniți
Cursurile cu prezenţă fizică au fost reluate luni la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti după ce unele clase au fost avariate în urma exploziei...
16:50
BREAKING Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați la Napoli (surse)
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați, luni, la Napoli, potrivit surselor G4Media. În 6 noiembrie, manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv...
16:40
Un agent de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv după ce a furat dintr-un bancomat 68.650 de lei şi 9.750 de euro
Un angajat al unei bănci comerciale a fost arestat preventiv după ce a furat o sumă importantă de bani dintr-un bancomat, se arată într- un...
16:40
„Messi s-a întors acasă": Momentul care a emoționat Barcelona – Imagini de colecție de pe Camp Nou
„Lionel Messi s-a întors acasă", a titrat presa catalană după ce starul argentintian a vizitat Spotify Camp Nou. Fostul decar al Barcelonei și-a manifestat dorința...
16:30
Preşedintele BBC îşi cere scuze într-o scrisoare adresată parlamentarilor britanici pentru o „eroare de judecată" în editarea unui discurs al lui Trump
Preşedintele BBC Samir Shah şi-a cerut scuze luni pentru o „eroare de judecată" în editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump într-un documentar al...
16:30
Presa străină denunţă atacuri ale coloniştilor israelieni împotriva unor jurnalişti în Cisiordania ocupată
Asociaţia Presei Străine din Ierusalim (FPA) a îndemnat luni autorităţile israeliene să pună capăt „imediat" atacurilor întreprinse de coloniştii israelieni împotriva unor jurnalişti în Cisiordania...
16:20
FOTO Stellantis anunță pentru Europa camioneta RAM Rampage / Construită în Brazilia, cu motoare diesel și pe benzină / Aceasta va fi competitorul direct al lui Ford Maverick
Stellantis a anunțat că va lansa o camionetă de tipul light duty, ce va purta numele RAM Rampage. Noua camionetă din partea conglomeratului auto va fi...
16:20
Şef din Poliţia municipiului Piteşti, cercetat de DIICOT, fiind suspectat că a aderat la un grup infracţional care organiza jocuri de noroc ilegale şi dădea bani cu camătă G4Media
Un poliţist cu funcţie de comandă în cadrul Poliţiei municipiului Piteşti a fost ridicat şi dus la audieri, luni, într-un dosar în care procurorii DIICOT...   © G4Media.ro.
16:20
Cine este Daniel Băluță, ce proiecte a realizat și ce va face ca primar general al Capitalei G4Media
Daniel Băluță s-a născut la 14 ianuarie 1977 în București, este căsătorit și are un copil. În perioada 1983-1991, a urmat cursurile Școlii Generale nr.194...   © G4Media.ro.
16:20
Mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului care şi-a ucis soţia pe stradă, sub privirile fiului lor de trei ani / El este internat la Terapie Intensivă, după ce şi-a provocat răni grave G4Media
Tribunalul Teleorman a emis, luni, un mandat de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Petrică Mitrache, bărbatul care şi-a ucis soţia pe stradă, sub privirile...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:10
Ce se întâmplă cu banii UE pentru agricultură și infrastructură în viitorul buget UE? Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță o schimbare majoră în propunerea Comisiei Europene, criticată de fermieri și statele mai puțin dezvoltate G4Media
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat luni o schimbare majoră în propunerea Comisiei Europene privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028 – 2034, după ce...   © G4Media.ro.
16:10
IL TACCHINO schimbă regulile în HoReCa: fast-casual premium, noua experiență culinară lansată în România G4Media
Un concept global, reinterpretat local – IL TACCHINO aduce în România categoria fast-casual premium – un model gastronomic care oferă mese rapide, sănătoase și pline...   © G4Media.ro.
16:10
Antena 3: Guvernul a plătit 27.000 de euro pentru funeraliile de stat și mormântul lui Ion Iliescu G4Media
Funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu au costat 136.446,25 lei (27.000 de euro), sumă acoperită de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”,...   © G4Media.ro.
15:50
FOTO Vandalizare pe Aleea Personalităților din Parcul Central-Scudier din Timișoara. Cinci busturi au fost dărâmate de pe soclu G4Media
Aleea Personalităților din parcul Central-Scudier, aflat în plin centrul Timișoarei, a fost vandalizat, luni dimineața. Cinci busturi, printre care cele ale fostului mitropolit Nicolae Corneanu,...   © G4Media.ro.
15:50
Grădina Zoologică București devine accesibilă pentru nevăzători: Sistemul Step Hear schimbă experiența vizitatorilor G4Media
Grădina Zoologică Bucureşti a implementat sistemul de accesibilizare “Step Hear”, dedicat persoanelor cu deficienţe de vedere. © G4Media.ro.
15:50
Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, din activităţi de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor/ Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situaţie precară G4Media
Trei persoane fizice şi o firmă sunt urmărite penal într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei,...   © G4Media.ro.
15:50
Viața de rezervă în tenis, la Turneul Campionilor: 155.000 de dolari pentru a sta pe margine G4Media
Premiile din tenis au crescut foarte mult în ultimele sezoane, iar o rezervă de la Turneul Campionilor câștigă cel puțin 155.000 de dolari doar stâng...   © G4Media.ro.
15:40
Ministrul Sănătăţii anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti / Rogobete: Apreciez reacţia CNA, mă bazez în continuare că va bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti la conferinţa intitulată „COVID-19 ş i...   © G4Media.ro.
15:40
VREMEA Temperaturi maxime de 13-15 grade în majoritatea regiunilor din țară, în această săptămână G4Media
Temperaturile maxime nu vor mai depăşi 15 grade în această săptămână în majoritatea regiunilor, valori mai mari fiind înregistrate în Banat, unde vremea va deveni...   © G4Media.ro.
15:30
O melodie country generată de Inteligență Artificială (IA) ocupă primul loc în topul de specialitate Billboard, iar acest lucru ar trebui să ne înfurie pe toți / Editorial WhiskeyRiff G4Media
În ultimii doi ani, am văzut cum muzica generată de IA a luat avânt ca o rachetă pe TikTok și alte platforme. Odată cu progresele...   © G4Media.ro.
15:30
Justiţia franceză ordonă eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte Nicolas Sarkozy G4Media
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci...   © G4Media.ro.
15:30
VIDEO INTERVIU De ce nu este de acord candidatul USR Cătălin Drulă cu metroul către Aeroportul Otopeni: Guvernul nu știu să aibă bani pentru asta / Dacă nu ies eu primar, cred că nu veți circula până la aeroport în următorii opt ani / Dacă aș fi primar, vrem să luăm metroul și să-l intregăm cu STB G4Media
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susține că Guvernul nu are banii necesari pentru a finaliza rapid lucrările la extinderea metroului spre Aeroportul Otopeni...   © G4Media.ro.
15:20
FOTO Toyota a prezentat noua versiune a camionetei sale legendare / Noua Toyota Hilux va concura pe piața europeană din 2028 cu VW Amarok sau KGM Musso G4Media
Producătorul auto japonez Toyota a prezentat noua versiune a camionetei sale Hilux, care include un nou model complet electric. Potrivit unui comunicat de presă al Toyota,...   © G4Media.ro.
15:20
Anchetă a Poliţiei la Brașov, după ce un bărbat ar fi încercat să racoleze online băieţi minori, cu care purta discuţii cu conotaţii sexuale G4Media
Poliţiştii din Braşov fac cercetări cu privire la posibile fapte de corupere sexuală, după ce un vlogger a anunţat la Poliţie că un bărbat încearcă...   © G4Media.ro.
15:20
Ministrul Mediului: Am văzut, în ultimele luni, un asalt legislativ asupra legii plajelor / Au fost depuse în Parlamentul României amendamente exprese pentru ca imobile ridicate ilegal să nu mai fie desfiinţate G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că există ”un asalt legislativ” asupra viitoarei legi a plajelor, fiind depuse, în ultimele luni, amendamente care urmăresc legalizarea unor...   © G4Media.ro.
15:00
Marius Voineag, șeful DNA: ”Corupția devine tot mai sofisticată, succesul va aparține celor care anticipează” / Reuniune OCDE la București G4Media
Marius Voineag, șeful DNA, a transmis luni, la o reuniune organizată de OCDE, la București, că fenomenul corupției devine ”tot mai sofisticat”, iar succesul ”nu...   © G4Media.ro.
