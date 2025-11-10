Anchetă la Cluj, după ce un elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă / Din neatenţie, o bilă a fost trasă către faţa unei fete / Nu a fost depusă plângere de părinţii elevei

19:30

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, un mesaj la Topul Naţional al Firmelor Private din România, prin consilierul prezidenţial Radu Burnete, în care arată că IMM-urile angajează 66% din forţa de muncă a sectorului privat şi generează 56% din valoarea adăugată brută a economiei şi dă asigurări că există o voinţă fermă de a schimba modul în care statul român interacţionează cu sectorul privat. Cum putem cere întreprinderilor româneşti să fie competitive la nivel european, când nu le oferim predictibilitatea de care au nevoie pentru a planifica, a investi?, se întreabă Burnete. El mai declară că este o diferenţă de cadru instituţional, de politici publice, de atitudine a statului faţă de sectorul privat şi această diferenţă poate fi redusă.