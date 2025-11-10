Ucraina l-a sancţionat pe emisarul economic al lui Vladimir Putin

17:10

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre invitarea de către Nicuşor Dan a liderilor coaliţiei, la Cotroceni, marţi, că orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator, el precizând că este încrezător că mâine vor avea o şedinţă a coaliţiei cu rezultate concrete, după ce s-a încheiat Congresul PSD