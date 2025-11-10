Ucraina l-a sancţionat pe emisarul economic al lui Vladimir Putin
Bursa, 10 noiembrie 2025 19:50
Ucraina l-a adăugat pe Kirill Dmitriev, emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, pe lista sa de sancţiuni care vizează persoanele acuzate de crime împotriva ţării, potrivit publicaţiei The Moscow Times.
Acum 5 minute
20:10
Trump ameninţă BBC cu un proces de 1 miliard de dolari pentru un montaj considerat defăimător # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat postul public britanic BBC cu un proces de 1 miliard de dolari, acuzând televiziunea că i-ar fi and #8222;editat intenţionat şi fraudulos and #8221; discursul rostit înaintea violenţelor de la Capitoliul SUA din 2021, potrivit unei surse apropiate echipei sale juridice, citată de AFP.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:20
United Romanian Breweries Bereprod (URBB), cunoscută ca Tuborg România, anunţă extinderea şi consolidarea portofoliului său premium prin introducerea brandului japonez KIRIN ICHIBAN şi prin relansarea brandului italian Angelo Poretti, potrivit unui comunicat al companiei.
Acum 2 ore
19:10
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, şi Marcel Ciolacu, actualul candidat PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, au început săptămâna cu o vizită and #8221;surpriză and #8221; la Primăria municipiului Buzău. Cei doi social democraţi au fost întâmpinaţi de primarul Constantin Toma, cel care, se pare, a îngropat securea războiului după ce în ultimele luni a fost cel mai dur critic atât al fostului lider de partid, cât şi al actualului preşedinte PSD, ales pe 7 noiembrie.
18:50
Legea Nordis a fost dezbătută în şedinţa de luni a Camerei Deputaţilor, după ce PNL a cerut introducerea proiectului pe ordinea de zi, conform Digi24. Liberalii au avut o solicitare similară săptămâna trecută, ca răspuns la iniţiativa PSD de a-l chema pe premierul Bolojan la raport, în Parlament. Miercuri va avea loc votul final.
18:40
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la Cotroceni cu liderii coaliţiei despre reforme şi tensiunile din guvern # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni marţi, la ora 10.00, cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor apărute între partide pe tema reformei pensiilor magistraţilor, a restructurării administraţiei şi a măsurilor economice propuse de PSD, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.
18:40
Banca Transilvania (BT) şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au semnat un parteneriat pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din România, prin oferirea de finanţări garantate, reducerea costurilor şi simplificarea accesului la creditare, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Acum 4 ore
18:10
Sorin Grindeanu a criticat and #8222;populismul greţos and #8221; al unor membri ai guvernului # Bursa
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni and #8222;unii reprezentanţi ai guvernului and #8221; de and #8222;populism greţos and #8221; în legătură cu reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, afirmând că unii politicieni tratează subiectul and #8222;ca un ONG and #8221; şi urmăresc capital politic din confruntarea cu sistemul judiciar, potrivit declaraţiilor făcute la sediul PSD.
18:10
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat luni realizarea străpungerii unei noi galerii a ansamblului de tuneluri de pe secţiunea Margina-Holdea a autostrăzii A1, potrivit unui comunicat.
17:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat luni că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o că a and #8222;încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor într-un mod iresponsabil şi populist and #8221;, potrivit G4Media.
17:40
România, aleasă în Comitetul Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private # Bursa
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va reprezenta ţara noastră în Comitetul Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) pentru perioada 2026-2027, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:40
Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei anchetează corupţia din sectoarele energiei şi apărării # Bursa
Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) a anunţat luni declanşarea unei ample anchete privind comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită în sectoarele energiei şi apărării - ambele grav afectate de atacurile ruseşti, potrivit publicaţiei Kyiv Post.
17:10
Mircea Abrudean: and #8221;Orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales din partea preşedintelui and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre invitarea de către Nicuşor Dan a liderilor coaliţiei, la Cotroceni, marţi, că orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator, el precizând că este încrezător că mâine vor avea o şedinţă a coaliţiei cu rezultate concrete, după ce s-a încheiat Congresul PSD
17:10
Bitcoin se redresează peste pragul de 100.000 de dolari, după ce Senatul SUA a făcut progrese importante pentru a pune capăt blocajului guvernamental ajuns în a 40-a zi - cel mai lung din istoria ţării, potrivit unei analize realizate de Simon Peters, analist eToro pentru piaţa criptoactivelor.
17:10
Diana Buzoianu: and #8221;Am văzut, în ultimele luni, un asalt legislativ asupra legii plajelor and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că există and #8221;un asalt legislativ and #8221; asupra viitoarei legi a plajelor, fiind depuse, în ultimele luni, amendamente care urmăresc legalizarea unor ilegalităţi care se întâmplă în prezent în activitatea operatorilor care au închiriat plajele şi care au ridicat construcţii ilegale
17:00
Parchetul Antiterorist din Franţa deschide două anchete legate de Salah Abdeslam şi fosta sa parteneră # Bursa
Parchetul Naţional Antiterorist al Franţei (PNAT) a anunţat luni deschiderea a două proceduri judiciare distincte: una privind deţinerea ilegală a unui stick USB de către jihadistul Salah Abdeslam în închisoare, iar cealaltă referitoare la un plan de atentat pregătit de fosta sa parteneră, Maëva B., în care acesta nu este implicat, relatează AFP.
17:00
Lukoil a invocat forţa majoră la câmpul petrolier West Qurna-2 din Irak, după sancţiunile occidentale # Bursa
Compania rusă Lukoil a declarat forţă majoră la uriaşul câmp petrolier West Qurna-2 din Irak, în urma sancţiunilor impuse de Statele Unite şi Marea Britanie, care i-au blocat operaţiunile şi plăţile internaţionale, potrivit agenţiei Reuters.
16:50
Compania VTEX (NYSE: VTEX), platformă globală de comerţ digital pentru brandurile enterprise, a fost desemnată Challenger în raportul Gartner and #174; Magic Quadrant 2025 pentru Comerţ Digital, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:50
Filip and Company asistă Instant Factoring într-un parteneriat transfrontalier de securitizare de 30 milioane euro # Bursa
Firma de avocatură Filip and Company a oferit asistenţă juridică societăţii Instant Factoring România, unul dintre principalii furnizori locali de soluţii fintech şi finanţare digitală prin factoring pentru IMM-uri, în structurarea şi implementarea unui parteneriat transfrontalier de securitizare în valoare de 30 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:40
Preşedintele BBC, Samir Shah, şi-a cerut scuze luni pentru and #8222;o eroare de judecată and #8221; în editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump, difuzat într-un documentar al emisiunii Panorama, transmite Reuters.
16:40
Garda Elveţiană, unitatea militară responsabilă cu protecţia Papei, a deschis o anchetă internă după relatări privind un incident cu tentă antisemită produs luna trecută, a anunţat luni Vaticanul, citat de Reuters.
16:30
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare în aşteptarea apelului în dosarul finanţării campaniei din 2007 # Bursa
Un tribunal francez a aprobat luni eliberarea anticipată a fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii de fonduri ilegale pentru campania sa electorală din 2007, potrivit agenţiei Reuters.
16:20
Consiliul Concurenţei analizează preluarea Ratesti Solar Plant de către Econergy International Limited # Bursa
Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care compania Econergy International Limited din Marea Britanie intenţionează să preia controlul asupra Ratesti Solar Plant S.R.L., potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:20
Firma de avocatură CMS România a acordat asistenţă juridică companiei Buildcom EOOD din Bulgaria în achiziţia pachetului majoritar de 91,42% din acţiunile Argus S.A., unul dintre cei mai vechi producători români de ulei vegetal, de la Infinity Capital Investments, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:20
UniCredit Bank şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare lansează un program de finanţare de peste 1 miliard de lei pentru IMM-uri # Bursa
UniCredit Bank, în parteneriat cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), lansează un nou instrument de garantare destinat întreprinderilor mici şi mijlocii, cu un volum total de credite ce depăşeşte 1 miliard de lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Programul urmăreşte facilitarea accesului la finanţare pentru companiile româneşti, prin oferirea unor condiţii de creditare mai avantajoase şi reducerea garanţiilor necesare.
16:20
România se confruntă cu un risc major privind sustenabilitatea sistemului public de pensii, din cauza îmbătrânirii accelerate a populaţiei, a emigrării forţei de muncă şi a presiunilor bugetare tot mai mari, arată o analiză realizată de Romanian Economic Monitor (RoEM), proiect al Facultă-ţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
Acum 6 ore
16:10
Exim Banca Românească a lansat o campanie promoţională destinată dezvoltării micilor afaceri, prin care elimină comisionul de acordare pentru mai multe tipuri de credite, facilitând astfel accesul antreprenorilor la finanţare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:10
Românii au efectuat peste 1,31 milioane de tranzacţii online, în valoare totală de aproximativ 720 milioane de lei, de Black Friday 2025, potrivit datelor transmise redacţiei de PayU GPO România, liderul pieţei locale de plăţi online. Suma totală procesată marchează o creştere de 9% faţă de ediţia anterioară.
15:40
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins la noi puncte de trecere a frontierei din România # Bursa
Începând de luni, 10 noiembrie 2025, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) devine operaţional şi în punctele de trecere a frontierei Jimbolia şi Lunga (judeţul Timiş), Racovăţ (Botoşani), Vicovu de Sus (Suceava), Halmeu (Satu Mare) şi Aeroportul Suceava, potrivit unui comunicat oficial.
15:40
Grupul Carmolimp a anunţat lansarea primei reţele naţionale de lockere cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece - Carmolimp Lockers, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Proiectul, deschis parteneriatelor private, permite companiilor şi persoanelor fizice să investească în propriul locker, cu o investiţie iniţială începând de la 7.000 de euro şi venituri estimate de la 300 de euro lunar.
15:40
Rusia nu va putea deschide în viitorul apropiat baza navală planificată în Sudan, din cauza conflictului armat care continuă să afecteze ţara africană, a declarat ambasadorul rus la Khartoum, Andrei Cernovol, citat de The Moscow Times.
15:30
Compania Xiaomi va inaugura pe 22 noiembrie 2025 primul său magazin propriu din România, în incinta centrului comercial ParkLake din Bucureşti, la parter, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noua unitate, denumită Xiaomi Store ParkLake Bucureşti, va avea o suprafaţă de 150 de metri pătraţi şi va include cele mai noi smartphone-uri, accesorii şi dispozitive inteligente din portofoliul producătorului chinez.
15:30
Investimental: Tinerii sub 35 de ani schimbă piaţa de capital prin investiţii digitale şi fracţionare # Bursa
Investitorii români cu vârste între 25 şi 35 de ani adoptă o abordare complet diferită pe piaţa de capital, preferând investiţiile fracţionare, portofoliile predefinite şi sursele digitale de informare, potrivit studiului and #8222;Percepţii despre investiţii and #8221; realizat la comanda Investimental, primul broker autorizat de ASF în ultimii 16 ani.
15:30
Proiectul de lege Nordis, introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor la solicitarea PNL # Bursa
PNL a cerut, în şedinţa comitetului liderilor, introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind legea Nordis, cerere care a fost acceptată fără obiecţii din partea altor partide, potrivit unor surse citate de mass-media. Proiectul figurează pe primul punct al ordinii de zi a şedinţei Camerei Deputaţilor din 10 noiembrie.
15:30
Edenred Finance, unul dintre principalii furnizori europeni de servicii de rambursare a taxelor, prezent şi pe piaţa din România, a anunţat iniţierea unei colaborări strategice cu Shell Fleet Solutions, divizia globală de soluţii de mobilitate a companiei Shell, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:20
Rompetrol Rafinare investeşte 20 de milioane de dolari în ecologizarea batalelor istorice de la rafinăria Vega # Bursa
Rompetrol Rafinare continuă lucrările de ecologizare a batalelor istorice din incinta rafinăriei Vega din Ploieşti, în cadrul unui proiect estimat la aproximativ 20 de milioane de dolari numai pentru anul 2025, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:20
Cloud9 investeşte 80 de milioane de euro în a doua etapă a proiectului rezidenţial premium Cloud9 Evolution # Bursa
Dezvoltatorul Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, a demarat lucrările pentru a doua etapă a proiectului Cloud9 Evolution, un ansamblu rezidenţial premium amplasat în nordul Bucureştiului, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Investiţia alocată noii faze de dezvoltare se ridică la 80 de milioane de euro, dintr-un buget total de 170 de milioane de euro destinat întregului proiect.
15:20
Grupul LuxVet, una dintre cele mai mari platforme veterinare integrate din Europa Centrală şi de Est, îşi extinde prezenţa în România şi atinge pragul de nouă unităţi medicale, prin preluarea Oncovet, prima clinică din ţară specializată exclusiv în oncologie veterinară, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
14:50
Kremlinul a calificat drept and #8222;iluzorie and #8221; speranţa Kievului de a obţine o victorie militară împotriva Rusiei # Bursa
Kremlinul a declarat luni că speranţa Kievului de a pune capăt războiului cu Rusia prin mijloace militare este and #8222;iluzorie and #8221;, în contextul în care armata rusă a anunţat cucerirea a trei sate pe frontul de est al Ucrainei, transmite AFP.
Acum 8 ore
14:10
Un număr de 828.927 de români au beneficiat, în 2024, de servicii medicale acoperite prin asigurările voluntare de sănătate, potrivit unui comunicat al UNSAR, transmis redacţiei. Datele confirmă creşterea interesului pentru aceste soluţii de protecţie suplimentară, care completează sistemul public de sănătate
14:00
Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie a programului TEZAUR, cu dobânzi de până la 7,60% # Bursa
Ministerul Finanţelor a anunţat luni lansarea celei de-a unsprezecea ediţii din acest an a programului de titluri de stat TEZAUR, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi în condiţii avantajoase, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,60%, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
13:50
În luna octombrie 2025 au fost produse în ţara noastră 54.756 de autoturisme, în scădere cu 6,65% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor Acarom transmise redacţiei.
13:40
Aplicaţia InfoTB, dezvoltată de Societatea de Transport Bucureşti STB SA, este folosită de tot mai mulţi călători, a informat, luni, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu
13:40
Orban: and #8221;Am bătut palma cu Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane and #8221; # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că and #8221;a bătut palma and #8221; cu preşedintele american Donald Trump and #8221;cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată and #8221;
13:40
Coface: Economia globală rămâne rezilientă, dar riscurile politice şi sociale ating niveluri record # Bursa
Economia mondială a făcut faţă şocurilor comerciale din prima jumătate a anului 2025, însă efectele pe termen lung abia încep să se manifeste, potrivit raportului Coface Risk Review. Documentul evidenţiază o uşoară revizuire pozitivă a creşterii globale, dar şi o accentuare fără precedent a riscurilor politice şi sociale.
13:40
Belarusa Arina Sabalenka va termina sezonul pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), pentru al doilea an la rând, deşi a pierdut finala Turneului Campioanelor
13:40
PwC şi Urban Land Institute: Bucureştiul intră pentru prima dată în topul oraşelor europene atractive pentru investiţii imobiliare # Bursa
Capitala României apare pentru prima dată în clasamentul celor mai atractive oraşe europene pentru investiţii imobiliare, conform raportului Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, publicat de PwC şi Urban Land Institute, se arată într-un comunicat transmis redacţiei.
13:30
Carlos Alcaraz a trecut, luni, pe locul lui Jannik Sinner în fruntea clasamentului ATP, la o zi după începerea Turneului Campionilor de la Torino, care va determina dacă spaniolul sau italianul va termina anul în fruntea ierarhiei ATP
13:30
Un avion oficial belgian, nevoit să aterizeze de urgenţă în Antile, în urma unei serii de probleme tehnice # Bursa
Ministrul belgian de Externe Maxime Prevot, care se afla la bordul unui avion guvernamental către o reuniune internaţională în Columbia, a fost obligat să aterizeze de urgenţă în Antile, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un nou incident care and #8221;afectează credibilitatea and #8221; Belgei, potrivit anturajului ministrului
13:00
Eurostat: Estonia,România şi Belgia, cel mai sever declin al vânzărilor de alimente, băuturi şi tutun, în septembrie # Bursa
Indicele volumului comerţului cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun a crescut cu 0,5% în Uniunea Europeană şi cu 1% în zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, cel mai sever declin fiind în Estonia, România şi Belgia, potrivit datelor publicate luni de de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
