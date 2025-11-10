Serialul brazilian care a cucerit România. Producția i-a impresionat pe români în numai câteva zile
Click.ro, 10 noiembrie 2025 19:50
Este un serial care s-a lansat cu numai câteva zile în urmă, la finalul lunii octombrie. Însă aproape peste noapte, această producție braziliană a devenit una dintre cele mai populare de pe Netflix și a ajuns chiar și în topul preferințelor din țara noastră.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
19:50
Serialul brazilian care a cucerit România. Producția i-a impresionat pe români în numai câteva zile # Click.ro
Este un serial care s-a lansat cu numai câteva zile în urmă, la finalul lunii octombrie. Însă aproape peste noapte, această producție braziliană a devenit una dintre cele mai populare de pe Netflix și a ajuns chiar și în topul preferințelor din țara noastră.
Acum o oră
19:40
Cum a făcut Adela Popescu primii bani: „Nu era ceva fabulos pe vremea aceea”. În ce i-a investit vedeta # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) a dezvăluit cum a câștigat primii bani. Fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește Lumea” i-a obținut dintr-o pasiune care avea să îi aducă succesul câțiva ani mai târziu.
19:20
Este o senzație pe care toată lumea o are, poate chiar destul de des. Chiar dacă nu ne este foame, atunci când ne relaxăm seara în fața televizorului, simțim nevoia de o gustare dulce. Iar de cele mai multe ori, mergem în bucătărie pentru a găsi ceva care să ne satisfacă această poftă.
Acum 2 ore
19:00
Medicul Cristian Andrei a declarat deschis că femeile alături de care a ajuns în fața stării civile nu au fost alese din dragoste. De ce, totuși, a ales să se căsătorească?
18:30
Ce se întâmplă în Marea Britanie. Un bărbat a ajuns la disperare: „Abia aștept să revin în România” # Click.ro
De-a lungul anilor, nenumărați oameni au plecat dincolo de hotare în căutarea unui trai mai bun. Printre aceștia s-a numărat și un român care s-a stabilit în Marea Britanie cu aproape un deceniu în urmă.
18:30
Cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat. Sfatul important pentru un dormitor curat și un somn odihnitor # Click.ro
Este un detaliu pe care foarte mulți oameni îl ignoră, însă care este foarte important pentru curățenie și pentru starea noastră generală de bine. Mai precis, este vorba despre lenjeria de pat, care ar trebui schimbată mult mai des decât am putea avea impresia.
18:30
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol foarte important pentru starea noastră generală de sănătate. Și nu numai greutatea corporală este afectată de produsele care ne ajung în farfurie, ci și modul în care organele interne funcționează.
Acum 4 ore
18:00
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său au fost prinși de poliție în Italia. Cei doi se aflau în apropierea orașului Napoli # Click.ro
Controversatul cântăreț de manele Dani Mocanu și fratele lui, Mocanu Ionuț Nando, au fost prinși de poliția italiană luni, 10 noiembrie. Cei doi au fost arestați în apropierea orașului Napoli.
17:40
Avatarele digitale sunt la mare modă în prezent, de la modele, influenceri și actori creați cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), însă Xania Monet este prima astfel de artistă care intră cu adevărat în competiție cu cântăreți reali.
17:30
De ce a ales Angela Similea să nu mai participe la Festivalul Mamaia în 1984. Artista a avut două motive: „Am fost foarte supărată” # Click.ro
Angela Similea, doamna muzicii românești, a surprins în 1984 cu decizia de a nu mai urca pe scena Festivalului Mamaia, unde de-a lungul vremii a încântat publicul. Celebra artistă a decis să ia atunci o pauză, motivată de două aspecte importante pentru ea.
17:30
Panică în estul comitatului Clare, Irlanda, după ce un videoclip viral părea să surprindă un „leu” rătăcind prin pădure. Imaginile, filmate de un șofer de camion, i-au determinat pe oamenii legii să deschidă o investigație de urgență, crezând că un animal sălbatic periculos cutreieră regiunea.
17:20
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită în Europa! Un cercetător român a participat la studiu # Click.ro
Oamenii de știință au descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume, cu peste 111.000 de păianjeni care trăiesc în interiorul Peșterii Sulfuroase, aflată la granița dintre Albania și Grecia.
17:00
Primele imagini de la filmările din Thailanda pentru „Desafio: Aventura”! Daniel Pavel: „Le va schimba viața” # Click.ro
Au început filmările pentru „Desafio: Aventura”, în Thailanda.
16:50
Regimul strict pe care Dan Alexa îl urmează după „Asia Express”: „Nu mai vreau să mă îngraș”. Câte kilograme a dat jos antrenorul în competiție # Click.ro
Dan Alexa (46 de ani) s-a întors din „Asia Express” cu un bagaj plin de amintiri și cu o siluetă schimbată. Antrenorul a slăbit considerabil pe parcursul competiției și, odată ajuns acasă, a adoptat o rutină alimentară strictă pentru a se menține.
16:50
Laura Cosoi, strigăt de disperare: „Avem nevoie de ajutor” Cât de exigentă este cu cele patru fetițe ale ei? # Click.ro
Laura Cosoi, în luptă cu adicțiile minorilor.
16:50
Ce a făcut un român pentru a câștiga un salariu lunar de 5.000 de euro, în Spania: „Sunt peste 40 de familii care depind de mine” # Click.ro
Povestea lui Manuel a început cu mulți ani în urmă, când părinții lui au decis să părăsească țara și să se stabilească în Spania. Acum, românul în vârstă de 35 de ani spune cum a reușit, după ce a muncit din greu, să obțină un salariu lunar de 5.000 de euro.
16:50
Horoscop marți, 11 noiembrie. O persoană din trecut reapare în viața Balanței, moment potrivit pentru Capricorni să-și crească veniturile # Click.ro
Horoscop marți, 11 noiembrie. Astăzi, energia astrală pune accent pe echilibru și discernământ.
16:30
În interviul video exclusiv acordat pentru Click!, Pavel Bartoș a dezvăluit secrete din culisele PROTEVELIONULUI 2026, dar și ce planuri are anul acesta de Sărbători.
16:20
Record la meditații în România! Care este suma record câștigată de un profesor din orele particulare? # Click.ro
Un profesor, din România, a stabilit un record impresionant, declarând la ANAF venituri de 1,5 milioane de lei într-un singur an, doar din meditații. Potrivit unei analize, aproape 13.000 de cadre didactice au raportat venituri din această activitate în 2024.
Acum 6 ore
16:00
Țara din Europa care angajează bibliotecari fără concurs pentru ocuparea posturilor. Ce salarii oferă # Click.ro
Spania lansează o oportunitate rară pe piața muncii publice: posturi de bibliotecar pentru universități și instituții publice, oferind salarii de 1.700 de euro lunar, fără a fi nevoie de tradiționalul concurs „oposición”.
15:50
Ce litere ascunde semnul „&”? Povestea ampersandului și evoluția sa de la Pompei până în zilele noastre # Click.ro
Dacă nu știați semnul „&” are o istorie veche de două milenii și o identitate proprie. Cândva a fost chiar o literă a alfabetului englez, deși ascunde două litere. De la manuscrisele romane la logo-urile moderne,
15:40
Artista a materializat scenariul melodiei care a făcut-o celebră.
15:30
Alegerea unui congelator cu sertare perfect adaptat nevoilor tale poate fi un pas esențial pentru a îmbunătăți organizarea și eficiența în bucătărie.
15:20
Schimbare de energie majoră pentru 4 zodii. Cum resimt acești nativi efectele în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 # Click.ro
Săptămâna care începe pe 10 noiembrie ne îndeamnă să ne redescoperim. Energia cosmică se concentrează acum pe ceea ce avem nevoie să fim pentru noi înşine, mai mult decât pe ce facem pentru alţii. Dacă luna precedentă (în Taur) a pus accent pe aspectele materiale, acum atenţia se îndreaptă către p
15:00
Familia lui Cătălin Măruță a făcut furori într-un mall din București la întâlnirea cu fanii Tati Full-Time! Andra a fost cea mai complimentată: „Este anul schimbărilor” # Click.ro
Andra, Cătălin Măruță, Eva și David sunt într-o continuă mișcare. În weeked-ul care tocmai a trecut, familia Măruță a fost la Brașov pentru un Meet&Greet cu fanii Evei și actorii din Tati Full-Time pentru că filmul se va lansa curând.
14:50
Fuego, show-uri totale la Chișinău! Celebrul artist a fost aplaudat în picioare de basarabeni și de Maia Sandu: „Sunt fericit de o nouă reușită!” # Click.ro
Nu mai e o noutate faptul că Paul Surugiu - Fuego (49 de ani) este extrem de iubit și apreciat în Republica Moldova, acolo unde este, din anul 2012, și “Artist al Poporului”, aceasta fiind cea mai înaltă distincție în stat!
14:50
Toleranță zero pentru violența asupra femeilor. Ministrul Justiției promite pedepse maxime pentru cei care își ucid partenerele: „Nu poate exista justificare” # Click.ro
Un nou act de violență extremă a șocat România. O tânără de 26 de ani din județul Teleorman și-a pierdut viața, ucisă cu brutalitate chiar de partenerul ei. Crima a avut loc de ziua onomastică a victimei, în fața bisericii din localitate.
14:30
Gruparea de lângă Capitală nu traversează cea mai bună perioadă.
14:20
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...”. Mesaj pentru cei care se roagă pentru el # Click.ro
Nidia Moculescu vine cu vești despre Horia Moculescu. Adevărul despre starea de sănătate a compozitorului, la 6 zile după ce a fost internat de urgență: „Tata este...”
14:20
TJ Miles și Francisca au făcut cununia religioasă. Ce ținute au purtat cei doi și cum au apărut nașii, Cătălin și Georgiana Moroșanu. FOTO # Click.ro
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, spunând „DA” în cadrul unei ceremonii religioase intime, pline de emoție și iubire. Cei doi, care așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil, au ales ca momentul să fie unul discret, dar profund semnificativ.
14:20
Cum ajung nepoții să fure pensiile bunicilor. Metoda nu are nevoie de hackeri și lovește în cont și în suflet # Click.ro
O nouă metodă de furt din conturile de pensii a fost descoperită în România. Autorii nu mai folosesc atacuri informatice sau apeluri false, ci profită de accesul direct la telefoanele și aplicațiile bancare ale persoanelor vârstnice.
Acum 8 ore
14:10
Un truc de machiaj pentru femeile de peste 40 de ani. Te va face să arăți cu 10 ani mai tânără # Click.ro
Îmbătrânirea este naturală, dar asta nu înseamnă că nu poți arăta radiantă și proaspătă la orice vârstă. Trucul de machiaj potrivit poate face minuni: nu trebuie să ascunzi fiecare rid, ci să creezi un efect de luminozitate și prospețime.
14:00
Tehnicianul ar fi plecat pe fondul tensiunilor din vestiar.
13:40
Care sunt antioxidanții naturali care chiar funcționează. Medicii spun că protejează celulele mai bine decât orice pastilă # Click.ro
Trăim într-o epocă în care rafturile farmaciilor abundă în suplimente „miraculoase”, însă adevărata protecție împotriva îmbătrânirii premature și a bolilor cronice se găsește în alimentele naturale.
13:20
Balsam de buze natural cu miere și ceară de albine. Protecție intensă și hidratare fără chimicale # Click.ro
Iarna, vântul și variațiile de temperatură pot usca rapid buzele. Pielea de pe buze este mult mai fină decât cea de pe restul feței și nu are glande sebacee care să o protejeze în mod natural. Din acest motiv, un balsam simplu, realizat acasă din miere și ceară de albine, oferă hidratare profundă
13:20
A renunțat la munca de birou ca să meargă 5.600 de km. Povestea uimitoare a primei femei care a parcurs două trasee montane în America de Nord # Click.ro
Jessica Guo a lăsat în urmă biroul şi cariera de consultant pentru a porni într‑o aventură ce i‑a testat toate limitele: a devenit prima femeie care, într‑un singur an calendaristic, a completat două dintre cele mai dificile tras
13:20
Un partid preferat de tinerii români ajunge pe locul doi în cel mai nou sondaj. Explicația sociologului # Click.ro
Surpriză în preferințele tinerilor români: un partid neparlamentar urcă pe locul doi în opțiunile electoratului 18-29 de ani. Sondajul INSCOP arată că partidele tradiționale întâmpină dificultăți în atragerea tinerilor
13:10
Ce gânduri are Pavel Bartoș, la cel de-al cincilea Protevelion?! Secrete de culise! Actorul își dorește să taie porcul de Sărbători! # Click.ro
În interviul video exclusiv acordat pentru Click!, Pavel Bartoș a dezvăluit secrete din culisele PROTEVELIONULUI 2026, dar și ce planuri are anul acesta de Sărbători.
13:00
Stupoare pe șosea! În noaptea pe sâmbătă spre duminică, conducătoriii auto aflați pe Drumul Național 1, între București și Brașov, au trecut pe lângă trei camioane care transportau un avion Boeing!
12:50
Acuzații serioase împotriva medicului Cristian Andrei. Mai multe paciente susțin că ar fi fost hărțuite sexual. Ar practica psihoterapia fără să aibă un atestat în domeniu # Click.ro
Cristian Andrei, medic psihiatru cunoscut publicului românesc, se află în centrul unor acuzații grave. Mai multe femei au declarat pentru publicația PressOne că ar fi fost supuse unor comportamente sexuale inadecvate în timpul ședințelor desfășurate de acesta.
12:50
Black Friday la Spring Farma! Zzzumzetul prețurilor mici aduce cadouri și surprize
12:50
De ce un boiler electric este cea mai practică alegere pentru confortul tău zilnic?
12:40
5 gadgeturi de calitate Parkside pentru mașină, la prețuri imbatabile în toate magazinele Lidl # Click.ro
5 gadgeturi de calitate Parkside pentru mașină, la prețuri imbatabile în toate magazinele Lidl.
12:30
Ce spune Nicușor Dan despre România. „Poate deveni un hub european de inovație și producție în industria de apărare” # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a subliniat luni că România are toate premisele pentru a se transforma într-un centru regional de excelență în inovație și producție pentru industria de apărare, datorită combinației dintre investițiile germane, expertiza locală și contextul strategic european.
12:30
Schimbare uriașă la divorț! Femeile divorțate și-ar putea păstra numele de cununie, fără acordul soțului # Click.ro
Un proiect de lege le-ar putea oferi femeilor libertatea de a păstra numele din timpul căsătoriei după divorţ, fără a mai depinde de semnătura sau acordul fostului soţ. Iniţiatorii spun că este o schimbare firească, care ar scuti mii de românce de drumuri inutile, hârtii şi umilinţe.
12:20
Unde a fost descoperit primul instrument de măsurare a timpului. Cum delimitau romanii ziua și noaptea # Click.ro
În inima fostei capitale a Daciei Romane, Colonia Dacica Sarmizegetusa, istoria prinde viață printre ruinele antice. Aici este expus primul instrument de măsurare a timpului descoperit pe teritoriul Transilvaniei, un artefact deosebit păstrat în colecțiile Muzeului de Arheologie Sarmizegetusa.
Acum 12 ore
12:10
Check-in digital obligatoriu de miercuri pentru milioane de români care zboară cu această companie low-cost # Click.ro
Începând de miercuri, pasagerii unei dintre cele mai populare companii aeriene printre români vor fi nevoiți să folosească exclusiv tichetele de îmbarcare digitale, generate prin aplicația oficială. Renunțarea completă la biletele de hârtie
12:10
Efectul Instagram în medicină estetică! Dr. Cristian Nițescu: "Trendul buzelor și feselor extrem de voluminoase este total inestetic și periculos!" # Click.ro
De câte ori nu ai admirat o actriță și ai spus: „Vreau și eu să arăt ca ea”? De câte ori nu ai dat follow unei influencerițe frumoase, slabe și de succes, cu gândul că dacă vei semăna cu ea vei ajunge și tu o mare vedetă. De aici și până la a da buzna în cabinetele de înfrumusețare mai e un pas.
11:50
Primăria Sectorului 3 aduce noutăți pentru sărbătorile de iarnă din Capitală. În 2025, târgul de Crăciun nu va mai avea loc la Hala Laminor, ci se va muta în rondul Pieței Alba Iulia. Evenimentul va fi deschis publicului
11:30
S-a câștigat marele premiu Loto 6/49, al doilea ca valoare din istoria jocului. Biletul s-a jucat în Dej # Click.ro
Un român a devenit peste noapte milionar în euro. El a reușit să câștige marele premiu Loto 6/49, în valoare de peste 49 de milioane de lei, echivalentul a peste 9,6 milioane de euro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.