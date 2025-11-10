Apple ar putea extinde funcționalitățile conexiunii la satelit
Profit.ro, 10 noiembrie 2025 19:50
Conectarea iPhone-urilor la satelit ar putea fi folosită, pe viitor, pentru mai mult decât doar a cere ajutor în situații de urgență.
Acum 5 minute
20:10
ULTIMA ORA Mesajul Bruxelles-ul privind posibila vânzare a activelor Lukoil, în special din România # Profit.ro
Sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei nu împiedică vânzarea activelor gigantului rus Lukoil în statele membre ale Uniunii, deoarece compania nu este supusă sancțiunilor UE, transmite purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ariana Podesta, răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea vânzării activelor Lukoil din UE, în special din România.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Zeci de mărci auto și furnizori lucrează la un sistem de operare open-source unic, un fel de Android pentru mașini # Profit.ro
Industria auto își coagulează eforturile pentru a dezvolta propriul sistem de operare pentru mașini, astfel încât să reducă masiv costurile și să poată fabrica mașini conectate și inteligente.
19:20
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare și a plecat acasă.
Acum 2 ore
19:10
FOTO Investiție record - România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de hrană pentru animale de companie din Europa. Transavia investește 150 milioane euro. "Putem hrăni anual peste 11 milioane de câini și pisici!"CONFIRMARE # Profit.ro
Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, a alocat aproximativ 150 milioane euro pentru a construi, de la zero, o fabrică de hrană pentru animale de companie.
19:00
Hidroelectrica va atinge anul acesta cel mai sumbru record de producție din istoria companiei, din cauza secetei.
18:50
Hidroelectrica retehnologizează stațiile de pompaj pentru echilibrare de pe Lotru. Contract de aproape jumătate de miliard de lei # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a semnat contract de retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru de pe râul omonim, care fac parte din amenajarea hidroenergetică de acolo.
18:50
FOTO Bulgaria se pregătește de Anul Nou cu moneda euro. ATM-urile vor fi aprovizionate, depozite vor fi automat convertite # Profit.ro
Băncile din Bulgaria se pregătesc de Anul Nou, asigurându-se că toate ATM-urile vor fi aprovizionate cu euro din 1 ianuarie 2026.
18:50
Renault renunță la Valeo pentru un motor nou fără pământuri rare și caută furnizor chinez, mai ieftin # Profit.ro
Renault a renunțat la proiectul cu firma franceză Valeo de dezvoltare a unui motor nou fără pământuri rare pentru vehicule electrice.
18:40
Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real.
18:30
Apare și în România ”resortul turistic”. Legea a trecut de prima etapă. Condițiile necesare pentru calificarea ca resort # Profit.ro
Resortul va definit în legislația românească prin amprenta teritorială substanțială, de 10.000 metri pătrați, un mix funcțional, reprezentat de cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și 5 stele, conform unui proiect legislativ al actualei puteri, care a fost adoptat de Senat.
18:20
ANAF a lansat noi controale la nunți și botezuri. Au crescut deja încasările de la organizatori # Profit.ro
ANAF declanșat, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, noi controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente.
18:20
PREMIERĂ Bucureștiul intră printre cele mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare # Profit.ro
Bucureștiul apare, pentru prima dată, în clasamentul celor mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare.
Acum 4 ore
18:10
17:50
Raliu pe burse la început de săptămână, alimentat de perspectiva redeschiderii guvernului SUA # Profit.ro
Acțiunile globale se apreciază puternic, în contextul în care perspectiva reluării activității guvernamentale în SUA, după cel mai lung shutdown din istoria țării, a reaprins cererea pentru active riscante.
17:30
Scădere neașteptată a producției de automobile la Craiova. Industria auto este sub nivelul de anul trecut, dar continuă să exporte trei sferturi din producție # Profit.ro
Uzina Ford Otosan din România a înregistrat o scădere importantă a producție luna trecută, care anulează aproape în întregime creșterile din ultimele luni ale fabricii. La Dacia, octombrie a fost la un nivel stabil, dar după 10 luni fabrica este pe minus.
17:20
United Romanian Breweries Bereprod (URBB), cunoscută ca Tuborg România, își extinde și consolidează portofoliul premium prin introducerea brandului japonez de bere KIRIN ICHIBAN și prin relansarea brandului italian Angelo Poretti.
17:10
FOTO SURPRIZĂ Hotelul care a adus pentru prima dată pe Litoral bufetul suedez nu va mai fi demolat # Profit.ro
Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura.
17:00
După 4 luni de negocieri, Legislativul UE a convins Comisia să modifice propunerea de buget # Profit.ro
Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE), negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul multianual al Uniunii Europene (2028-2034), a anunțat că, după patru luni de negocieri între Parlamentul European și Comisia Europeană, legislativul UE a convins Comisia să modifice propunerea de buget UE pentru 2028-2034 prezentată în iulie, astfel încât să fie garantată finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor.
16:50
Demnitarii care vor în sectorul privat după funcția de la stat vor avea restricții 12 luni, cu amenzi # Profit.ro
Senatul a adoptat proiectul de lege care introduce, pentru prima dată în România, un cadru unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare aplicabile demnitarilor, funcționarilor și altor categorii de personal expuse riscului de corupție.
16:40
Cel mai mare producător de autovehicule din lume, Toyota, a prezentat a noua generație a celebrului pickup Hilux și totodată prima care va avea propulsie electrică. O versiune cu hidrogen este de asemenea în pregătire.
16:30
Diana Buzoianu a declarat că ministerul Mediului va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situația de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele.
16:20
Temperaturile maxime nu vor mai depăși 15 grade în această săptămână în majoritatea regiunilor, valori mai mari fiind înregistrate în Banat, unde vremea va deveni caldă pentru această perioadă.
Acum 6 ore
16:00
Imagini spectaculoase: Umbrărescu a realizat străpungerea 2 la „Tunelurile pentru urși” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Echipele UMB și Euro Asfalt a realizat străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea.
15:50
FOTO Inspectorii ANAF care îi verifică pe români vor avea legitimații din plastic pe care va scrie că sunt valabile doar cu ordin de serviciu # Profit.ro
Inspectorii ANAF responsabili de controlul veniturilor persoanelor fizice vor avea legitimații din plastic pentru operațiunile de control, față de carton în prezent, prevede un proiect de ordin al președintelui ANAF. De asemenea, pe noile legitimații, pe verso, va scrie că legitimația este valabilă doar însoțită de ordinul de serviciu.
15:40
Curtea de Apel din Paris a ordonat eliberarea și plasarea sub control judiciar a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy. Acesta este aflat în închisoare de doar 20 de zile.
15:40
Jandarmeria cumpără autospeciale, microbuze, autobuze și autocamioane, în valoare totală estimată de 550 milioane lei.
15:10
INEDIT Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după ce a primit o invitație la conferința "medicilor conspiraționiști" # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitație la conferința "medicilor conspiraționiști", intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”.
14:40
Prime de 1.000-1.250 lei pentru tinerii care se angajează și își păstrează un loc de muncă. Subvenții la angajare și pentru mame cu cel puțin trei copii sau foști deținuți CONFIRMARE # Profit.ro
Tinerii care se angajează ar urma să beneficieze de o primă de 1.000-1.250 de lei pe lună timp de doi ani, iar mamele cu cel puțin trei copii minori ar urma să fie, de asemenea, sprijinite să se angajeze, similar cu alte categorii defavorizate, precum foști deținuți, în timp ce vârsta de eligibilitate pentru subvenționarea angajării șomerilor va urca de la 45 de ani la 50 de ani, pentru alinierea cu standardele europene, prevede un proiect lansat acum de Guvern și prezentat anterior de Profit.ro.
14:30
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Econergy International Limited, Marea Britanie, intenționează să preia Rătești Solar Plant S.R.L.
14:30
Wizz Air lansează o nouă opțiune la cumpărarea unui bilet - Nu mai trebuie să decizi din timp # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează o nouă opțiune la cumpărarea unui bilet.
14:20
China ridică interdicția privind exporturile unor metale esențiale pentru industria de cipuri către SUA # Profit.ro
China a suspendat interdicția privind aprobarea exporturilor către Statele Unite a unor materiale cu dublă utilizare, civilă și militară, printre care galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure, a anunțat Ministerul Comerțului, citat de Reuters.
Acum 8 ore
14:10
Institutul Chartered, specializat în certificare profesională, a publicat o cercetare făcută printre firmele britanice, care arată că mai mult de un sfert (26%) dintre firmele mari din sectorul privat se așteaptă să facă reduceri de personal în următorul an, prin înlocuirea acestora cu AI.
14:10
CMS a asistat Buildcom EOOD în achiziția pachetului majoritar de acțiuni (91,42%) în Argus S.A., producătorul român de ulei vegetal și, indirect, a 95,36% din acțiunile pe care Argus le deține în Comcereal S.A. Tulcea, de la Infinity Capital Investments.
13:50
Consumul de pâine în Franța este în continuă scădere.
13:30
O estimare a veniturilor realizate de TikTok din vânzarea de produse arată că platforma socială chineză se bucură de o creștere masivă a încasărilor.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0854 lei, de la 5,0860 lei, înregistrat vineri.
13:20
RC Legions preia RCRacing și AutoRC și deschide cel mai mare magazin de automodelism din România.
13:20
Compania brașoveană CarmOlimp, având în portofoliu o fabrică integrată de mâncare gătită, lansează prima rețea națională de lockere cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece, Carmolimp Lockers.
13:20
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că 'a bătut palma' cu președintele american Donald Trump 'cu privire la scutirea Ungariei de sancțiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată', relatează agenția de presă MTI.
13:20
Polițiștii și procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de circa 99.353.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dosarele penale instrumentate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE) în cadrul operațiunii 'Jupiter'.
13:00
Producătorul chinez Xiaomi anunță că deschide primul magazin propriu în România.
12:40
Dezvoltatorul Snapchat și producătorul de soluții de inteligență artificială Perplexity anunță un acord în urma căruia utilizatorii rețelei sociale vor dobândi acces la AI-ului creat de Perplexity.
12:20
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și furnizor pentru un milion de clienți, va avea și ea o ofertă de Black Friday pentru casnici, chiar dacă traversează cel mai secetos an din istorie, a declarat directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea.
Acum 12 ore
12:10
FOTO Alin Niculae, proprietarul Oscar Downstream, lansează lucrările pentru a doua etapă a proiectului rezidențial premium Cloud9 Evolution # Profit.ro
Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, lansează de-a doua etapă a proiectului Cloud9 Evolution.
12:10
Primul avion-hotel de lux din România. A devenit viral, șoferii s-au oprit să filmeze VIDEO # Profit.ro
Primăria din Râșnov a eliberat un certificat de urbanism care are ca obiect transformarea unui avion real, Boeing 737, într-o unitate de cazare premium și într-o atracție turistică inovatoare.
12:00
Pentru o experiență unică de relaxare, trebuie să încercați terapia prin plutire.
12:00
Milioane de persoane forțate sa-și părăsească locuințele din cauza schimbărilor climatice # Profit.ro
Consecințele schimbărilor climatice au determinat deja milioane de persoane de pe glob să-și părăsească locuințele, potrivit datelor publicate de Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) înaintea celei de-a 30-a conferință ONU pentru climat, care începe în Brazilia, informează DPA.
12:00
Filip & Company a acordat asistență juridică companiei Instant Factoring în structurarea și implementarea unui parteneriat transfrontalier de securitizare în valoare de 30 de milioane EUR cu un fond din Luxemburg # Profit.ro
Firma de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică companiei Instant Factoring România, una dintre cele mai importante companii din România din domeniul fintech și furnizor de soluții de finanțare digitală prin factoring pentru IMM-uri, care, alături de Instant Factoring Spania, a încheiat o tranzacție de securitizare transfrontalieră în valoare de 30 de milioane EUR în temeiul Regulamentului UE privind securitizarea.
11:50
Salrom vrea 250 de milioane de euro de la UE pentru procesarea grafitului. Compania ar urma să angajeze 300 de persoane # Profit.ro
Salrom a depus la sfârșitul săptămânii trecute o cerere de finanțare la Comisia Europeană în valoare de 250 de milioane de euro.
