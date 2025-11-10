CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor
Primanews.ro, 10 noiembrie 2025 19:50
CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 15 minute
20:00
VIDEO. Ministrul Mediului, despre sistemul garanţie-returnare: Vrem extinderea returo şi în rural. Ne gândim şi la alte tipuri de ambalaje # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Mediului, despre sistemul garanţie-returnare: Vrem extinderea returo şi în rural. Ne gândim şi la alte tipuri de ambalaje
Acum 30 minute
19:50
CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor # Primanews.ro
CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor
19:50
Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicuşor Dan cheamă liderii coaliţiei pentru aplanarea conflictelor din guvern şi deblocarea reformelor # Primanews.ro
Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicuşor Dan cheamă liderii coaliţiei pentru aplanarea conflictelor din guvern şi deblocarea reformelor
Acum o oră
19:40
VIDEO. Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: Când un urs este semnalat într-o localitate, Comisia locală pentru situaţii de urgenţă va putea decide direct metoda de intervenţie: alungare, tranchilizare sau împuşcare # Primanews.ro
VIDEO. Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: Când un urs este semnalat într-o localitate, Comisia locală pentru situaţii de urgenţă va putea decide direct metoda de intervenţie: alungare, tranchilizare sau împuşcare
Acum 4 ore
17:30
Premierul R. Molodva, Alexandru Munteanu, va efectua joi o vizită oficială la Bucureşti # Primanews.ro
Premierul R. Molodva, Alexandru Munteanu, va efectua joi o vizită oficială la Bucureşti
17:00
OPINIE. PSD, între putere şi reflexul de a nu pierde
16:30
Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani # Primanews.ro
Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani
Acum 6 ore
15:30
Grindeanu, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare: În momentul de faţă, da! Nu suntem în Coreea de Nord # Primanews.ro
Grindeanu, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare: În momentul de faţă, da! Nu suntem în Coreea de Nord
15:30
Sorin Grindeanu: Am hotărât ca şedinţele din BPN să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern # Primanews.ro
Sorin Grindeanu: Am hotărât ca şedinţele din BPN să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern
15:20
Cutremur în Bănie! Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova după numai 11 luni # Primanews.ro
Cutremur în Bănie! Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova după numai 11 luni
Acum 8 ore
13:20
Ursula von der Leyen răspunde criticilor privind planul de buget multianual al UE
13:20
Viktor Orban: Am bătut palma cu Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată # Primanews.ro
Viktor Orban: Am bătut palma cu Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată
13:20
Primasport.ro: Lovitură de teatru în Gruia. Răzvan Zamfir s-a despărţit de CFR şi e la un pas să ajungă pe Cluj Arena # Primanews.ro
Primasport.ro: Lovitură de teatru în Gruia. Răzvan Zamfir s-a despărţit de CFR şi e la un pas să ajungă pe Cluj Arena
13:10
R. Moldova va construi noi linii de interconectare cu România şi Ucraina
13:00
Ministrul dezvoltării va prezenta forma finală a proiectului de reformă în administraţie # Primanews.ro
Ministrul dezvoltării va prezenta forma finală a proiectului de reformă în administraţie
13:00
Nicuşor Dan: În Europa, suntem nevoiţi să creştem în mod accelerat industria de apărare # Primanews.ro
Nicuşor Dan: În Europa, suntem nevoiţi să creştem în mod accelerat industria de apărare
13:00
Demisie la vârful BBC pentru denaturarea declaraţiilor lui Trump
12:50
Ungaria, ameninţată de S&P Global cu retrogradarea ratingului de credit
12:50
Deficitul comercial a crescut cu un miliard de euro în primele nouă luni din 2025
12:50
Senatul va dezbate şi vota proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare # Primanews.ro
Senatul va dezbate şi vota proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare
12:40
VIDEO. Terapie prin plutire la Vaţa Băi
Acum 12 ore
10:50
OPINIE. PSD, între putere şi reflexul de a nu pierde. Ce urmează?
Ieri
15:30
Ucraina, sub cel mai puternic atac rusesc de la începutul războiului. Centrale termoelectrice distruse, pene masive de curent în toată ţara # Primanews.ro
Ucraina, sub cel mai puternic atac rusesc de la începutul războiului. Centrale termoelectrice distruse, pene masive de curent în toată ţara
15:30
VIDEO. Nicuşor Dan, la ceremonia de repatriere a ultimului domnitor al Moldovei: „Istoria nu începe cu noi. Avem nevoie de o terapie prin memorie pentru a vindeca societatea românească” # Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, la ceremonia de repatriere a ultimului domnitor al Moldovei: „Istoria nu începe cu noi. Avem nevoie de o terapie prin memorie pentru a vindeca societatea românească”
15:20
Români răniţi la Istanbul, într-un atac armat. Oana Ţoiu, Ministrul de Externe: „Sunt în afara oricărui pericol” # Primanews.ro
Români răniţi la Istanbul, într-un atac armat. Oana Ţoiu, Ministrul de Externe: „Sunt în afara oricărui pericol”
15:10
Lavrov revine în prim-plan: Washingtonul ia în calcul oferta lui Putin pentru un tratat nuclear / Rusia nu renunţă la condiţiile sale # Primanews.ro
Lavrov revine în prim-plan: Washingtonul ia în calcul oferta lui Putin pentru un tratat nuclear / Rusia nu renunţă la condiţiile sale
12:50
Doi români, răniţi într-un incident armat în Istanbul. Precizările MAE
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
VIDEO. Daniel Băluţă, despre sprijinul lui Cristian Popescu Piedone: „Este o recunoaştere că am făcut treabă bună în Sectorul 4” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, despre sprijinul lui Cristian Popescu Piedone: „Este o recunoaştere că am făcut treabă bună în Sectorul 4”
13:10
VIDEO. Daniel Băluţă, întrebat dacă îl poate învinge pe Drulă: Mă simt la fel de susţinut ca orice candidat pro-european şi pro-atlantic / Ce spune Băluţă, întrebat dacă se desfiinţează sectoarele din Capitală # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, întrebat dacă îl poate învinge pe Drulă: Mă simt la fel de susţinut ca orice candidat pro-european şi pro-atlantic / Ce spune Băluţă, întrebat dacă se desfiinţează sectoarele din Capitală
12:50
VIDEO. Băluţă, despre Nicuşor Dan: „A fost o prezenţă necesară în viaţa Bucureştiului. A demonstrat că viziunea sa reprezintă voinţa oamenilor” # Primanews.ro
VIDEO. Băluţă, despre Nicuşor Dan: „A fost o prezenţă necesară în viaţa Bucureştiului. A demonstrat că viziunea sa reprezintă voinţa oamenilor”
7 noiembrie 2025
20:00
Nicuşor Dan, discuţie cu preşedintele Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul. Luptă pentru securitatea întregii Europe” # Primanews.ro
Nicuşor Dan, discuţie cu preşedintele Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul. Luptă pentru securitatea întregii Europe”
16:20
Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al PSD împreună cu echipa propusă de el
16:20
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00 # Primanews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
16:00
Nicuşor Dan, întrebat despre creşterea salariului minim de la 1 ianuarie: Poate scoate o mulţime de firme şi poate duce oamenii în şomaj # Primanews.ro
Nicuşor Dan, întrebat despre creşterea salariului minim de la 1 ianuarie: Poate scoate o mulţime de firme şi poate duce oamenii în şomaj
16:00
Grindeanu, la Congres: Nu putem lăsa ţara nici pe mâna celor care urlă isteric, nici pe mâna celor fără Dumnezeu # Primanews.ro
Grindeanu, la Congres: Nu putem lăsa ţara nici pe mâna celor care urlă isteric, nici pe mâna celor fără Dumnezeu
15:30
Grindeanu, săgeţi către Bolojan: Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt # Primanews.ro
Grindeanu, săgeţi către Bolojan: Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt
15:30
Nicuşor Dan, întrebat despre creşterea salariului minim de la 1 ianuarie: Poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi poate duce oamenii în şomaj # Primanews.ro
Nicuşor Dan, întrebat despre creşterea salariului minim de la 1 ianuarie: Poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi poate duce oamenii în şomaj
15:20
Goana după recuperarea electoratului ”furat” de AUR: PSD şi-a schimbat statutul
15:10
Bolojan, despre chemarea în Parlament: Săptămâna viitoare vom stabili data la care mă voi prezenta # Primanews.ro
Bolojan, despre chemarea în Parlament: Săptămâna viitoare vom stabili data la care mă voi prezenta
15:10
Nicuşor Dan anunţă că discuţiile din coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor ”se apropie de un compromis” # Primanews.ro
Nicuşor Dan anunţă că discuţiile din coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor ”se apropie de un compromis”
15:10
Victor Negrescu, la Congresul PSD: Este timpul să spunem 'NU' în special Ursulei von der Leyen # Primanews.ro
Victor Negrescu, la Congresul PSD: Este timpul să spunem 'NU' în special Ursulei von der Leyen
13:40
Năstase, Geoană, Ponta şi Ciolacu, prezenţi în sală la Congresul PSD. Dăncilă a refuzat să participe, iar Dragnea nu a fost invitat # Primanews.ro
Năstase, Geoană, Ponta şi Ciolacu, prezenţi în sală la Congresul PSD. Dăncilă a refuzat să participe, iar Dragnea nu a fost invitat
13:30
Ce a răspuns Kremlinul la speculaţiile conform cărora Lavrov ar fi căzut în dizgraţia lui Putin # Primanews.ro
Ce a răspuns Kremlinul la speculaţiile conform cărora Lavrov ar fi căzut în dizgraţia lui Putin
13:10
Testul suprem al prieteniei. Trump discută la Casa Albă cu Orban despre petrolul rusesc # Primanews.ro
Testul suprem al prieteniei. Trump discută la Casa Albă cu Orban despre petrolul rusesc
13:10
VIDEO. Nicuşor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi cu China # Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi cu China
13:00
Testul suprem al prieteniei. Orban discută la Casa Alb cu Trump despre petrolul rusesc # Primanews.ro
Testul suprem al prieteniei. Orban discută la Casa Alb cu Trump despre petrolul rusesc
11:50
OPINIE. Grindeanu pune progresismul pe rewind
10:40
ANALIZĂ. Ziua Congresului PSD. Cine va fi preşedinte, prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi, noua ideologie, tot ce trebuie să ştii # Primanews.ro
ANALIZĂ. Ziua Congresului PSD. Cine va fi preşedinte, prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi, noua ideologie, tot ce trebuie să ştii
6 noiembrie 2025
23:00
VIDEO. Istoricul Mihai Manea analizează vizita lui Mark Rutte şi forumul NATO: „România face paşi importanţi în diplomaţie” # Primanews.ro
VIDEO. Istoricul Mihai Manea analizează vizita lui Mark Rutte şi forumul NATO: „România face paşi importanţi în diplomaţie”
22:40
VIDEO. Adrian Negrescu şi Emilian Isăilă, despre întâlnirea premierului Bolojan cu omul de afaceri Fănel Bogos: Pare o greşeală de poziţionare a premierului Bolojan în relaţia cu spaţiul public. Sunt multe semne de întrebare # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Negrescu şi Emilian Isăilă, despre întâlnirea premierului Bolojan cu omul de afaceri Fănel Bogos: Pare o greşeală de poziţionare a premierului Bolojan în relaţia cu spaţiul public. Sunt multe semne de întrebare
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.