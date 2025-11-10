ANAF, controale la nunți și botezuri. Fiscul merge la 80 de adrese

12:30

Un exemplar rar al ceasului Patek Philippe Ref. 1518 din oțel inoxidabil, fabricat în 1943, a fost vândut la o licitație din Geneva pentru 17,6 milioane de dolari. Modelul este unul dintre cele mai rare și valoroase, fiind primul cronograf cu calendar perpetuu produs în serie de companie. Licitația a stârnit un interes uriaș, confirmând statutul său de obiect de colecție extrem de prețios. The post Un ceas rar Patek Philippe se vinde cu 17,6 milioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.