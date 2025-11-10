Pițurcă, gata să revină pe bancă Pe cine vrea să antreneze + ce oferte a refuzat: „Uitați-vă la CV-ul meu, nu sunt interesat de așa ceva!”
Golazo.ro, 10 noiembrie 2025 19:50
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei României, vrea să revină în antrenorat. Eugen Neagoe (58 de ani), fost membru din stafful lui Pițurcă, a dezvăluit ce echipe s-au interesat de acesta.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
FCSB, o echipă întreagă la naționale Charalambous și Pintilii trebuie să repare problemele campioanei fără jumătate de lot # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) nu se vor putea baza pe o întreagă echipă la antrenamentele din pauza pentru meciurile echipelor naționale.
Acum 2 ore
19:10
„A cedat foarte ușor” Pițurcă îi cere lui Rădoi să explice demisia: „Fă o conferință, altfel toți vor crede că e vina ta” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fost selecționer și antrenor al Universității Craiova, a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la formația din Bănie.
18:50
Daniel Bîrligea este un fost fotbalist modest și harnic. Metamorfoza în personajul pus pe harță, care a uitat și drumul golului, a fost posibilă din cauza mediului poluat al acestui sport unde buna creștere își dă obștescul sfârșit
18:50
„Nimeni nu mă întreabă asta” VIDEO: A fost cea mai rapidă femeie din lume, dar acum abia mai poate coborî scările # Golazo.ro
Marion Jones (50 de ani), mare vedetă a atletismului american la începutul secolului, a dezvăluit cu ce dificultăți se confruntă în prezent.
18:30
Furios pe arbitraj Mourinho și fostul scouter al lui FCSB, scandal în Portugalia! Rezultat neașteptat și huduieli: „Jucați fotbal!” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, s-a îndreptat furios către arbitrul Gustavo Correia (33 de ani) la finalul partidei cu Casa Pia (2-2), pentru a-i cere explicații.
18:30
„Poate îl iau la FCSB” Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul lui FCSB, a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la Universitatea Craiova.
18:30
Rădoi a renunțat la bani Rotaru a explicat cum a plecat Mirel de la U Craiova: „Aceasta este înțelegerea financiară” # Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a dezvăluit că Mirel Rădoi (44 de ani) a renunțat la sumele de bani care i se cuveneau doar pentru a pleca din funcția de antrenor.
18:20
PAOK, eșec cu Panathinaikos Seria de invincibilitate a lui Răzvan Lucescu, întreruptă de Rafa Benitez: „Ne-am bătut singuri” # Golazo.ro
Seria de invincibilitate a lui PAOK, formație antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a fost oprită chiar de către rivala Panathinaikos, echipă antrenată de Rafa Benitez (65 de ani).
Acum 4 ore
18:10
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante # Golazo.ro
Fotbaliștii de la CS Tunari au fost amenințați de primarul localității, Cristian Niculae, să accepte noi clauze, care le-ar putea anula contractele pe care le au.
17:10
„Neymar e o rușine!” Superstarul lui Santos, pus la zid de o legendă a Braziliei, după eșecul cu Flamengo: „Doar te-ai plimbat pe teren” # Golazo.ro
Neto (59 de ani), fost fotbalist la Santos și la naționala Braziliei în anii '90, l-a criticat dur pe Neymar (33 de ani).
17:00
„În România e un fotbal mai sănătos” Analiza unui fost jucător sârb, trecut prin Liga 1: „E nevoie de multe schimbări aici” # Golazo.ro
Novak Martinovic (40 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, e de părere că fotbalul din România funcționează mai bine decât cel din Serbia, în ciuda rezultatelor mai bune ale sârbilor, din ultimii ani.
16:40
Titlu câștigat pe viscol FOTO. Portarul campioanei a deszăpezit terenul + Cine a marcat un gol fabulos # Golazo.ro
Atletico Ottawa - Cavlary FC 2-1. Gazdele au devenit, pentru prima dată, campioana Canadei, la capătul unui meci desfășurat pe un teren impracticabil.
Acum 6 ore
16:10
„Nu vreau să ajung ca Ganea” Conform lui Mihai Rotaru, Rădoi s-a retras de teama unui episod violent pe bancă # Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a anunțat motivul pentru care Mirel Rădoi (44 de ani) a părăsit echipa.
16:00
Încă un patron contestă decizia LPF Se alătură patronului de la FCSB în disputa pentru drepturile TV: „Cum să faceți așa ceva?!” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani) a contestat și el decizia din cadrul LPF prin care contractul pentru drepturile TV a fost prelungit pe 10 ani.
15:50
Cum arată ediția de toamnă a târgului digital OLX pentru piese auto: totul online, reduceri în timp real # Golazo.ro
OLX a deschis pe 7 noiembrie a doua ediție a Târgului Digital de Piese Auto, Agro și Accesorii, cu reduceri vizibile direct în platformă și navigare simplificată pe categorii. Evenimentul, realizat în colaborare cu Agromir, aduce oferte valabile doar pe durata campaniei, până pe 13 noiembrie.
15:50
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori” # Golazo.ro
Safet Susic, 70 de ani, a fost unul dintre cei mai valoroși jucători ai Iugoslaviei și singurul selecționer care a calificat Bosnia la Mondial. Ce spune despre meciul de sâmbătă, de la Zenica, decisiv pentru calificarea la CM 2026
15:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Mirel Rădoi.
14:40
„Ne putem califica” Ianis Hagi, despre meciul cu Bosnia: „Mergem acasă la ei să-i batem” + Cum face față presiunii # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani) este convins că România poate obține calificarea la Cupa Mondială din 2026.
14:40
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați” # Golazo.ro
Conducerea Universității Craiova a transmis că a stabilit lista cu opțiunile pe care le are la dispoziție pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi.
14:20
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun” # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a revenit la Barcelona, în mod discret, pentru a vizita noua arenă a catalanilor, deschisă publicului zilele trecute.
Acum 8 ore
14:00
Dennis Man, 27 de ani, îl ține pe tușă pe internaționalul bosniac Esmir Bajraktarevic (20), rezerva sa la Eindhoven
14:00
Acord pentru un calendar mai relaxat Întâlnire, la Rabat, între FIFA și peste 30 de sindicate ale fotbaliștilor + Continuă „războiul” cu FIFPro # Golazo.ro
FIFA este aproape de a implementa un acord ce relaxează calendarul competițional al fotbaliștilor, dar și alte reglementări.
13:30
Craiova îi decide viitorul lui Rădoi! Clubul a anunțat o conferință extraordinară, live de la 14:00, cu Mihai Rotaru și Mario Felgueiras # Golazo.ro
Universitatea Craiova a anunțat astăzi că va susține o conferință de presă extraordinară, prin care va lămuri situația de la club.
13:10
Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român al gazdelor, a fost lăudat de presa spaniolă.
13:10
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru # Golazo.ro
Minerul Rodna - Silvicultorul Maieru 3-1. Derby-ul bistrițean din Liga 4 a fost înălțime în rândul suporterilor.
12:50
„A intrat ca un buldozer” VIDEO. Accident sau rea-intenție? I-a rupt tibia cu un fault brutal: „Mai lăsați-ne, jucătorii noștri nu sunt murdari!” # Golazo.ro
Adalberto Carrasquilla (Pumas) i-a provocat o accidentare gravă portarului Kevin Mier (Cruz Azul), într-un meci disputat în campionatul Mexicului.
12:30
Veste mare de la FIFA Schimbare. Ce s-ar putea întâmpla cu România la tragerea la sorți pentru Mondial! # Golazo.ro
România ar putea beneficia de modificarea procedurii tragerii la sorți la CM 2026. Ce intenționează să facă FIFA ar ajuta naționala noastră să scape de ultima urnă valorică, dacă se califică la Mondial
12:30
„Fac altă echipă” Dezamăgit de FCSB, Gigi Becali anunță noul plan: „Și așa e compromis anul” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani) a avut mai multe comentarii la finalul partidei de la Sibu.
Acum 12 ore
11:50
„Lupt pentru familia mea” Luca Mihai, emoționat la primul gol marcat după accidentarea la cap # Golazo.ro
Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2. Luca Mihai (22 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”, a lansat un mesaj emoționant după meci.
11:30
„Ați plătit ca să mă vedeți” Rațiu se pregătea să arunce de la margine când Vinicius a intrat în conflict cu fanii lui Rayo Vallecano # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Meciul și conflictul pentru starul „galacticilor”, Vinicius Junior (25 de ani).
11:30
Pro TV, lovitură pe piața media Postul TV a cumpărat 12 ediții consecutive de Mondial și European # Golazo.ro
În perioada 2026-2031, toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, vor fi la Pro TV.
10:50
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor # Golazo.ro
Pam Shriver a atacat-o pe Elena Rybakina pentru că a refuzat să se pozeze cu șefa WTA după ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor. Fanii kazahei au avut replici dure pentru americancă.
10:50
Coșmar pentru Ionuț Radu Românul a încasat patru goluri în meciul cu FC Barcelona + Ce notă a primit # Golazo.ro
Celta Vigo - FC Barcelona 2-4. Ionuț Radu (27 de ani), goalkeeper-ul gazdelor, a încasat un hat-trick de la Robert Lewandowski (37 de ani).
10:40
Lautaro, răspuns pentru Chivu Replica atacantului după ce antrenorul român i-a transmis să zâmbească mai mult # Golazo.ro
Lautaro Martinez (28 de ani) a oferit un răspuns pentru Cristi Chivu, la finalul partidei, dar și pentru Christan Vieri, care i-a lăudat evoluțiile.
10:10
FCSB, asaltată de fani FOTO+ VIDEO. 200 de fani au așteptat campioana, după meciul de la Sibiu. Trei fotbaliști n-au refuzat pe nimeni # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Mihai Lixandru (24 de ani) și Dennis Politic (25 de ani) au împărțit autografe tuturor fanilor după meci.
09:50
A decis bine Politic? Cum răspunde fotbalistul de la FCSB criticilor și comparației cu Alex Musi: „Nu-mi place să trăiesc cu regrete” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Dennis Politic (25 de ani) a oferit câteva reacții după remiza cu formația lui Marius Măldărășanu.
09:00
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă # Golazo.ro
FIFA a decis că Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a fost concediat abuziv de Esperance Sportive de Tunis și a obligat clubul să-i plătească salariile rămase până la finalul contractului.
08:20
Locul 3 e ilegal! Industria locală a jocurilor de noroc acuză că Statul ajută indirect pariurile clandestine, taxând excesiv piața legală # Golazo.ro
Industria locală a jocurilor de noroc acuză că Statul ajută indirect pariurile clandestine, taxând excesiv piața legală
Acum 24 ore
00:20
„Țin cu FCSB” Luca Stancu se declară fan al campioanei, după ce i-a dat gol: „Orice jucător din România își dorește să joace acolo” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Luca Stancu (20 de ani), marcatorul golului trei al formației sibiene, a vorbit despre cele întâmplate, la finalul partidei.
00:20
Cutremur la Craiova! Mirel Rădoi și-ar fi anunțat jucătorii că demisionează după eșecul cu UTA Arad # Golazo.ro
U Craiova - UTA Arad 1-2. Mirel Rădoi (44 de ani) le-ar fi transmis jucătorilor că va demisiona după eșecul din etapa #16.
00:10
Alegerea lui Daniel Ghiță Fostul kickboxer și deputat PSD strânge semnături pentru un candidat la Primăria Capitalei: „Nu m-a dezamăgit niciodată” # Golazo.ro
Daniel Ghiță (44 de ani), fostul kickboxer român, și-a declarat susținerea față de Anca Alexandrescu, candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie.
00:00
Man continuă forma bună Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a reușit o nouă evoluție bună în Olanda, la PSV Eindhoven.
00:00
Chivu e lider în Serie A Inter a învins Lazio cu 2-0 și românul profită de pasul greșit al campioanei Napoli # Golazo.ro
Inter Milano - Lazio 2-0. „Nerazzurrii” au obținut a treia victorie consecutivă în Serie A.
9 noiembrie 2025
23:50
„Echipa nu joacă nimic” Patronul FCSB, la finalul meciului cu Hermannstadt: „Sezonul e compromis” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre restul de sezon dar și despre schimbările făcute la meciul cu Hermannstadt.
23:30
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, l-a criticat dur pe Daniel Bîrligea (25 de ani).
23:30
Unde s-a produs eroarea la FCSB David Miculescu, după remiza de la Sibiu: „Acolo s-a dezechilibrat jocul” + Radunovic: „Nu putem să avem pretenții” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. David Miculescu (24 de ani) a analizat partida de la Sibiu.
23:10
„Nu există scuze!” Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „Pentru voi a fost o seară reușită” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Elias Charalambous (44 de ani) a oferit primele reacții după meciul incredibil de la Sibiu.
23:00
Haos regizat din fotoliu Cum a fost sabotată FCSB în 15 minute: Gigi Becali a creionat dezastrul! # Golazo.ro
În doar 15 minute, FCSB a reușit performanța de a se autodistruge tactic, dintr-un meci controlat ajungând la un egal chinuit, 3-3, cu Hermannstadt.
22:40
Bîrligea, eliminat și certat Atacantul de la FCSB a primit două „galbene” în doar două minute + Tănase, reproșuri pentru atacant # Golazo.ro
FCSB - HERMANNSTADT. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost eliminat pentru două cartonașe galbene luate în mai puțin de 5 minute.
