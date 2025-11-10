Charalambous şi Pintilii, puşi la zid de Şumudică: “Să accepţi tot de la Gigi?! Ce să înţeleagă jucătorii când patronul spune că face echipa şi schimbările?”
Fanatik, 10 noiembrie 2025 20:50
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au fost criticați de Marius Șumudică după Hermannstadt - FCSB 3-3. Unde crede „Șumi” că au greșit cei doi și ce spune despre autoritatea din vestiar.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
21:20
Explozie pe social media! Cum au reacționat fanii Universității Craiova după anunțul demisiei lui Mirel Rădoi # Fanatik
Fanii Universității Craiova au avut o mulțime de mesaje pentru Mirel Rădoi, după plecarea lui de la echipă
Acum 30 minute
21:10
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus # Fanatik
Scandalul Nordis ia o turnură neașteptată. Creditorii s-au răzgândit și vor să continue proiectul de la Mamaia. Cine sunt milionarii care au aprobat măsura și care e motivul pentru care CEC și ANAF au votat contra
Acum o oră
20:50
Charalambous şi Pintilii, puşi la zid de Şumudică: “Să accepţi tot de la Gigi?! Ce să înţeleagă jucătorii când patronul spune că face echipa şi schimbările?” # Fanatik
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au fost criticați de Marius Șumudică după Hermannstadt - FCSB 3-3. Unde crede „Șumi” că au greșit cei doi și ce spune despre autoritatea din vestiar.
Acum 2 ore
20:30
Victor Pițurcă l-a atacat pe Rădoi și i-a dat un sfat după demisia de la Universitatea Craiova. „După cum se vede, Mirel are o problemă” # Fanatik
Victor Pițurcă l-a pus la zid pe Mirel Rădoi după plecarea de la Universitatea Craiova, acuzându-l că nu e pregătit psihic pentru presiunea din fotbal.
20:10
Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf! Câți bani încasează după ce a câștigat ultimul proces # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a dat un adevărat tun financiar. Antrenorul român a ieșit învingător în procesul cu fosta sa echipă, iar clubul trebuie să îi plătească o mică avere.
19:50
Regulă nouă la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce amenzi uriașe riscă jucătorii: „S-a hotărât în Consiliul de Administrație. Pierd milioane” # Fanatik
Gigi Becali taie în carne vie la FCSB după meciul cu Hermannstadt! Ce a spus patronul bucureștenilor despre Daniel Bîrligea și ce regulă nouă a stabilit la echipă.
19:40
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii # Fanatik
În ce fel își desfășoară existența gimnasta Ana Maria Bărbosu, în America. Adolescenta de 19 ani a plecat din România pentru o facultate de prestigiu.
Acum 4 ore
19:30
Decizia Rapidului după ce 6 jucători ai lui Gâlcă au petrecut în club: “Am trimis bodyguarzii” # Fanatik
Șase jucători ai Rapidului au fost surprinși în club după ultima victorie, iar conducerea a intervenit. Decizia luată de Victor Angelescu la aflarea veștii.
19:10
Cum a reacționat Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „S-a eliberat. Îl cunosc de când era un mucos” # Fanatik
Ștefan Baiaram poate răsufla ușurat după plecarea lui Mirel Rădoi de la Univeristatea Craiova. Vedeta oltenilor s-a „răfuit” de-a lungul timpului cu fostul selecționer
19:00
Cât încasează statul român din marele premiu de 10 milioane de euro la Loterie. Norocosul va încasa doar o parte din bani # Fanatik
Câți bani merg la bugetul statului după câștigul de aproape 10 milioane de euro la Loto 6 din 49? Un român are parte de norocul vieții sale. Premiul, însă, e impozitat.
18:50
Fanatik Dinamo, marți, 11 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Florentin Petre, secundul echipei din Ștefan cel Mare # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Florentin Petre. Cristi Coste va face show alături de secundul echipei din Ștefan cel Mare
18:40
De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova! Rotaru: „Mi-a reproșat că am pus presiune de titlu. Cine nu face faţă, pleacă acasă!” # Fanatik
Mihai Rotaru a prezentat motivul principal pentru care Mirel Rădoi nu a mai vrut să continue la Universitatea Craiova
18:20
O nouă lovitură înainte de Bosnia – România: ”Nu e disponibil. Am primit informația acum 15 minute” # Fanatik
Doar 5 zile ne mai despart de cruciala întâlnire cu Bosnia. Vești de ultimă oră înainte de meciul de la Zenica
18:00
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru # Fanatik
Mihai Rotaru are și un nume surpriză pe lista scurtă de posibili înlocuitori ai lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Cine este Sandro Perkovic
17:50
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen # Fanatik
Celebrul caz al bărbatului din Alba care și-a ucis soția în bătaie pentru că nu i-a pregătit masa și consuma alcool s-a încheiat cu o eliberare discretă pentru bună purtare. România nu are nici azi o lege a femicidului
Acum 6 ore
17:30
Cazul Radu Petrescu vs. Bîrligea, analizat de Cristi Balaj: “Putea să vadă roşu din prima fază”. A fost sau nu ofsaid la golul lui Cordea din Unirea Slobozia – CFR Cluj?! # Fanatik
Cristi Balaj a analizat prestațiile arbitrilor din partidele Hermannstadt – FCSB și Unirea Slobozia – CFR Cluj. Care este verdictul specialistului după ce Radu Petrescu l-a eliminat pe Daniel Bîrligea.
17:30
Cea mai înfocată fană a lui Inter Milano, mesaj dur pentru cei care îl contestă pe Cristi Chivu: ”Să vă cereți scuze # Fanatik
Comentariul făcut public de cea mai înflăcărată admiratoare a echipei de fotbal Inter Milano. Frumoasa șatenă sare în apărarea antrenorului Cristi Chivu.
17:20
Lionel Messi, revenire senzațională pe Camp Nou! Ce mesaj a transmis starul argentinian și cum a reacționat FC Barcelona # Fanatik
Lionel Messi a efectuat o vizită surpriză pe arena Barcelonei, Camp Nou, stadion unde a scris istorie. Superstarul argentinian le-a transmis un mesaj fanilor pe rețelele sociale.
17:10
Cel mai bogat sector din București. Ce au făcut Ciucu și Băluță cu banii bucureștenilor în 2025. Edilii râvnesc funcția de primar general # Fanatik
Pe ce au dat banii Daniel Băluță cu Ciprian Ciucu, edilii de la sectoarele 4 și 6, care candidează la funcția de primar general? Situația la zi a cheltuielilor
16:50
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru # Fanatik
Mirel Rădoi nu a plătit clauza de reziliere după ce și-a dat demisia, însă a renunțat la o sumă importantă de bani. Patronul Mihai Rotaru a făcut anunțul.
16:40
Dumitru Dragomir, verdict după demisia lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Are sânge în instalaţie!”. Pe cine ar pune antrenor # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat situația explozivă din Bănie. Ce spune fostul șef LPF despre demisia lui Mirel Rădoi și pe cine crede că ar trebui să numească Mihai Rotaru.
16:10
Drama prin care a trecut Jordan Chiles după ce a pierdut medalia în favoarea Anei Maria Bărbosu: ”A fost greu, dar a fost și eliberator” # Fanatik
Suferința de care a avut parte Jordan Chiles după scandalul controversat cu gimnasta Ana Maria Bărbosu. Cum i s-a schimbat viața după Jocurile Olimpice.
16:10
Terenul pe care s-a ridicat spitalul construit de „Dăruiește viață”, revendicat în instanță. Asociația condusă de Oana Gheorghiu a spus că proiectul este în pericol # Fanatik
Asociația "Dăruiește viață", condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu, a ridicat un spital în curtea Spitalului Marie Curie, pe un teren care a fost revendicat în instanță. Cum s-a rezolvat situația
15:40
Sorin Grindeanu, mesaj dur pentru premierul Ilie Bolojan: ”La guvern s-a pierdut vremea. Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos” # Fanatik
Luni, 10 noiembrie, după prima ședință a PSD cu noua conducere aleasă la Congres, Sorin Grindeanu i-a transmis un mesaj ferm premierului Ilie Bolojan în chestiunea pensiilor magistraților.
Acum 8 ore
15:30
În lumea Don, fiecare joc are o scenă. Acum, scena se transformă în Arena Norocului. În mijlocul acesteia se află premii totale de 25.000 RON, pentru 80 de combatanți. Rotirile sunt armele tale. Întrebarea e […]
15:10
Scene ireale în Spania! Legenda lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu după o bătaie generală pe gazon. Video # Fanatik
O partidă din Spania a avut un final extrem de tensionat, iar jucătorii și antrenorii celor două formații s-au încăierat pe gazon. S-au acordat trei cartonașe roșii, printre cei eliminați numărându-se și o legendă a lui Real Madrid.
15:10
Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra din Teleorman ucisă de partener în fața bisericii. Ce declarații a făcut bărbatul în instanță # Fanatik
Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra ucisă la Beciu: femeia omorâtă de soțul împotriva căreia avea ordin de protecție nu este prima victimă a călăului. Care a fost mobilul crimei
14:50
Trei demiteri într-un an! Cine e antrenorul care stabilește un record negativ greu de egalat # Fanatik
Un fost internațional, care a debutat la națională contra României, va suferi a treia demitere în decurs de 12 luni, toate de la echipe din campionate puternice
14:30
De ce a fost îmbrăcat în roşu Mihai Stoichiţă la înmormântarea lui Emeric Ienei: “De unde să îmi iau haine?” # Fanatik
Mihai Stoichiță explică de ce a purtat o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei. Motivul invocat de oficialul FRF
14:00
Șumudică, fără milă după Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”. I-a pus la zid pe jucătorii lui Rădoi: „Isenko are zero tehnică de portar!” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat la sânge o nouă prestație haotică a Universității Craiova. Cine sunt jucătorii criticați de fostul antrenor al Rapidului și ce părere are de mult lăudatul Isenko
13:40
În plin proces de divorț, soția unui star de la Manchester United a apărut nud, la malul mării # Fanatik
Aflată pe cale să divorțeze, partenera unui fotbalist de la Manchester United, a făcut furori în spațiul virtual. S-a fotografiat fără haine, pe plajă.
13:40
Mihai Rotaru, decizie anunțată în direct despre Mirel Rădoi! Patronul de la Universitatea Craiova a convocat de urgență o conferință de presă # Fanatik
Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în fața jucătorilor după înfrângerea cu UTA, scor 1-2. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a convocat o conferință în care va fi lămurită situația antrenorului.
Acum 12 ore
13:30
Mihai Rotaru a ales noul antrenor al Universității Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea # Fanatik
Universitatea Craiova s-a orientat după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă. Daniel Sousa este alesul lui Mihai Rotaru
13:20
De ce mai era, de fapt, în libertate criminalul din Teleorman? Tânăra victimă, ucisă cu copilul în brațe. Motivul revoltător care a șocat o țară întreagă # Fanatik
De ce era în libertate criminalul care și-a ucis soția cu copilul în brațe, deși mai fusese acuzat de viol împotriva victimei și avea ordin de protecție?
13:10
Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e o situaţie penibilă! Sunt cimitirele pline de oameni de neînlocuit” # Fanatik
Mirel Rădoi și-a prezentat demisia în fața conducerii Universității Craiova după eșecul cu UTA. Președintele Clubului Sportiv a oferit o reacție categorică în cazul tehnicianului.
12:20
Gigi Becali i-a desfiinţat pe Olaru, Tănase şi Bîrligea după Hermannstadt – FCSB 3-3: „S-a învăţat şi piticania de Pantea de la ei! Am chemat preotul să mă spovedesc pentru ce le-am făcut aseară” # Fanatik
Gigi Becali și-a făcut praf vedetele după Hermannstadt - FCSB 3-3 și a anunțat amenzi record la clubul pe care îl patronează
11:50
Simona Halep s-a declarat uimită de o cântăreață renumită din țara noastră. Ce a putut să spună fosta jucătoare profesionistă de tenis despre aceasta, după un concert.
11:50
Precizări de ultimă oră de la polițiști după ce s-a zvonit că Dani Mocanu ar fi în Italia: „Are un specific conspirat” # Fanatik
Polițiștii vin cu noi date despre ancheta privind căutarea manelistului Dani Mocanu, după ce în spațiul public au apărut informații despre unde s-ar putea ascunde.
11:30
Culisele demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Mihai Rotaru este la capătul răbdării!”. Clauza uriașă pe care trebuie să o plătească antrenorul # Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul Universității Craiova după înfrângerea cu UTA? Mirel Rădoi este bun de plată! Cât trebuie să-i plătească lui Mihai Rotaru dacă vrea să plece din Bănie
11:20
Sondaj INSCOP. AUR câștigă detașat votul tinerilor. Cum votează românii în funcție de vârstă: diferențe uriașe între generații # Fanatik
Un nou sondaj INSCOP scoate la iveală diferențele uriașe dintre generații: cum votează românii în funcție de vârstă. AUR, condus de George Simion, este preferatul tinerilor. Cine susține PSD-ul.
11:10
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!” # Fanatik
Mihai Rotaru i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Acționarul grupării din Bănie nu mai dorește să lucreze cu antrenori români
10:50
Care este starea de sănătate a călăului Mihaelei, tânara ucisă cu copilul în brațe în fața bisericii din Teleorman # Fanatik
Care e starea de sănătate a călăului Mihaelei, tânăra ucisă cu copilul în brațe în fața bisericii din localitatea Beciu, Teleorman? FANATIK are detalii noi în acest caz.
10:50
Rapidiștii au luat cu asalt cluburile după victoria cu FC Argeș! După Alex Pașcanu, alți 6 fotbaliști ai lui Costel Gâlcă au fost surprinși petrecând # Fanatik
Sărbătoare la Rapid după victoria cu FC Argeș și ocuparea primului loc în SuperLiga. Cine au fost cei 5 fotbaliști care au fost surprinși de asemenea în club după Alex Pașcanu.
10:40
Atacantul dorit de Cristi Chivu la Inter Milano a tranșat cel mai încins derby al planetei # Fanatik
Boca Juniors – River Plate a oferit din nou spectacol și a fost decis de un fotbalist de 23 de ani aflat pe radarul lui Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu
10:20
Dezvăluirile lui Șumudică despre Cătălin Cîrjan: “E introvertit, fuge de poartă, de contact, îl apasă banderola!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu Cătălin Cîrjan la Dinamo și evoluțiile sale din ultimul timp. Marius Șumudică a făcut portretul căpitanului „câinilor” și a spus de ce suferă, de fapt.
10:10
O legendă a lui Dinamo vrea să îi antreneze pe „câini”: „Au în sfârșit o strategie sănătoasă” # Fanatik
Fostul jucător al lui Dinamo, actualmente antrenor în Elveția, spune că și-ar dori să antreneze echipa bucureșteană și laudă strategia pe care o au "câinii" în acest moment.
10:00
Dennis Politic, mărturisire după ce a marcat primul gol pentru FCSB în SuperLiga. „Urmăresc meciurile lui Dinamo, dar nu regret nimic!” # Fanatik
Dennis Politic a înscris primul său gol pentru FCSB în SuperLiga în remiza cu Hermannstadt (scor 3-3). Ce a spus fotbalistul despre trecutul său dinamovist, dar și despre situația din clasament a echipei sale.
09:30
Culisele accidentării lui Cristi Mihai de către Soro la antrenamentul lui Dinamo. Ce era, de fapt, punctul negru văzut la RMN # Fanatik
Andrei Nicolescu a explicat culisele accidentării lui Cristi Mihai la Dinamo. Ce s-a descoperit, de fapt, după RMN-ul care părea să arate o fractură gravă.
09:10
De ce vor să plece giganții Carrefour sau Lukoil din România? OMV Petrom concediază pe bandă rulantă: ”Titanicul se scufundă” # Fanatik
De ce marile companii internaționale, precum Carrefour sau Lukoil, se gândesc să părăsească România? Și ce înseamnă concedierile masive de la OMV Petrom pentru angajații și economia țării noastre?
08:40
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea # Fanatik
Propunere de suflet în memoria legendarului antrenor al Stelei! Va lua Stadionul din Ghencea numele lui Emeric Ienei, antrenorul ce a adus Cupa Campionilor Europeni la București?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.