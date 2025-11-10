Brașovul va avea cel mai înalt brad natural de Crăciun din România
Aktual24, 10 noiembrie 2025 20:50
Brașovul va avea, din nou, cel mai înalt brad natural de Crăciun din România, cu o înălțime pe picior de 31 de metri. Bradul va ajunge, luni seară, în Piața Sfatului. Bradul va fi adus şi în acest an din pădurile administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt (RPLPK), fiind donat de Mitropolia Ardealului, […]
Acum 15 minute
21:20
Cel puțin opt persoane au fost ucise și 20 rănite luni, când o mașină a explodat în apropierea istoricului Fort Roșu din capitala Indiei, Delhi, a declarat poliția. Aceasta este o explozie rară în orașul cu peste 30 de milioane de locuitori. Principalele gări din India, capitala financiară Mumbai și statul Uttar Pradesh, care se […]
Acum o oră
20:50
Acte de vandalism în Parcul Central din Timișoara: Mai multe busturi de pe Aleea Personalităților au fost aruncate de pe socluri # Aktual24
Mai multe busturi de pe Aleea Personalităților din Parcul Central Scudier din Timișoara au fost vandalizate. Câteva sunt prăbușite la pământ și unul este deplasat pe soclu. Cinci monumente sunt căzute la pământ, printre care busturile lui Nicolae Corneanu, mitropolit al Banatului, Florimund Mercy, guvernator al Banatului, compozitorul Nicolae Boboc și scriitorul Gheorghe Tohăneanu. Un […]
20:50
20:50
Fost judecător CEDO sancționează CSM-ul și o apără pe Oana Gheorghiu: Curtea a decis în mod repetat că exprimarea politică poate include termeni care „șochează, ofensează sau deranjează” # Aktual24
Iulia Motoc, fost judecător la CEDO din partea României, reacționează după ce CSM a anunțat că a depus sesizare penală contra Oanei Gheorghiu pentru ”instigare la ură”. ”Pentru ca am fost judecător CEDO aproape zece ani, am datoria sa clarific anumite aspecte legate de libertatea de expresie a politicienilor, având in vedere ca toate cazurile […]
20:40
S-au reluat cursurile la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din București. Elevii învață în două schimburi. 15 clase au fost afectate de explozia din octombrie # Aktual24
Luni au fost reluate cursurile cu prezență fizică la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, unde mai multe clase au fost avariate în urma exploziei care a avut loc în luna octombrie în Cartierul Rahova. „Astăzi s-au reluat cursurile cu prezență fizică la Liceul Bolintineanu și în urma hotărârii Consiliului de Administrație unitatea școlară funcționează […]
20:40
”Stegarul dac”, din penitenciar: ”George Simion este trădător al lui Georgescu și al suveranismului” # Aktual24
Cezar Avrămuță, supranumit ”Stegarul dac”, acuză din penitenciar că liderul AUR, George Simion, este ”trădător al lui Georgescu și al suveranismului românesc”. Într-o postare incoerentă, Avrămuță afirmă că George ”Simeon” este ”trădător”, în condițiile în care liderul AUR s-a pozat de mai multe ori alături de ”stegarul dac”. ”A greșit oare Călin Georgescu că l-a […]
Acum 2 ore
20:30
Godină, conflict cu Administrația Prezidențială: ”I-am zis la telefon că sunt niște papagali penibili. I-am mai zis și ce să facă și cu ceremonia, și cu Nicușor, și cu recepția, și cu protocolul” # Aktual24
Polițistul brașovean Marian Godină anunță că refuză să meargă la recepția de la Palatul Cotroceni, de 1 Decembrie, după ce o persoană din staff i-a transmis că nu mai poate să vină și cu soția sa. Godină menționează că a avut cuvinte dure la adresa oficialului de la Cotroceni. ”Am postat în urmă cu ceva […]
20:10
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, avertizează că transportul aerian „se va înrăutăți” în următoarele două săptămâni, pe măsură ce se apropie Ziua Recunoștinței # Aktual24
Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că transportul aerian se va înrăutăți înainte de sărbători, deoarece SUA intră în a treia zi de reduceri de zboruri impuse de guvernul federal. „Situația se va înrăutăți”, a spus Duffy. „Privesc spre cele două săptămâni dinaintea Zilei Recunoștinței. Veți vedea că transportul aerian se va reduce drastic”, a […]
20:10
Presshub: „Fermierii mici trebuie să fie prioritatea bugetului european” – Nicu Ștefănuță, despre revizuirea finanțării politicii agricole europene # Aktual24
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a declarat pentru 2eu.brussels că viitoarea revizuire a bugetului multianual al Uniunii Europene trebuie să susțină fermierii mici și mijlocii din România, nu marile exploatații. Acesta cere o reformă echitabilă a subvențiilor agricole și respinge ideea „pachetelor naționalizate” care ar reduce flexibilitatea programelor europene pentru dezvoltare rurală. „Poziția noastră este liniară și […]
19:40
Trump vrea să obțină 1 miliard de dolari de pe urma BBC: „Preşedintele Trump va continua să ceară socoteală celor care propagă minciuni, înşelătorii şi informaţii false” # Aktual24
Donald Trump a ameninţat BBC cu o plângere pentru defăimare însoţită de o cerere de daune-interese de un miliard de dolari pentru un montaj înşelător al unuia dintre discursurile sale, relatează AFP, care a obţinut o copie după scrisoarea trimisă grupului media. Mai întâi o sursă apropiată de avocaţii lui Donald Trump a confirmat o […]
Acum 4 ore
19:30
Arma secretă a Ucrainei în atacurile navale: dronele robot Magura au provocat explozii la 800 de kilometri distanță – VIDEO # Aktual24
Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au lansat, în noaptea de duminică spre luni, un val de atacuri cu drone robot kamikaze maritime și aeriene asupra unor ținte din sud-vestul Rusiei, concentrându-se pe terminalul petrolier din portul Tuapse, un punct-cheie pentru exporturile energetice ale Kremlinului prin Marea Neagră. Potrivit surselor locale, citate de Kyiv Post, drone […]
19:30
Galați: Mascații l-au împușcat pe un individ cu sabie care amenința o femeie chiar în casa acesteia # Aktual24
Incident violent în județul Galați. Astăzi, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Tecuci s-au deplasat la domiciliul unei femei din localitatea Tălpici, județul Galați, aceasta fiind victimă într-un dosar de violență domestică. La sosirea echipajului, în curtea locuinței se afla fostul concubin al femeii, împotriva căruia era emis un ordin de protecție. Potrivit unor surse […]
19:20
Înfrângere grea pentru Fico, premierul pro-rus al Slovaciei. Parchetul slovac anunță că decizia de a fi trimise avioane Ucrainei nu este faptă penală # Aktual24
Decizia Slovaciei de a dona avioane de vânătoare MiG-29 Ucrainei nu a constituit o faptă penală, a anunțat luni Parchetul din Bratislava. Slovacia a oferit Ucrainei, în primăvara anului 2023, întreaga flotă de avioane MiG-29 de fabricație sovietică și două sisteme antiaeriene, devenind prima țară care a trimis aeronave de luptă către Kiev după invazia […]
18:50
Ciolacu s-a întors pe TikTok cu o nouă gafă. Își dezvaluie parola de acces pe rețea – VIDEO # Aktual24
Marcel Ciolacu a anunțat luni că s-a întors pe TikTok, el fiind în campanie pentru șefia CJ Buzău. El și-a dezvăluit fără să vrea și parola de acces încercând să pară simpatic. ”De vreo 6-7 luni mă chinui să îmi aduc aminte parola. Era și foarte greu, fiindcă sunt născut în 67”, sugerând astfel că […]
18:50
Avem o castă cu privilegii de neabolit. Casta magistraților superiori cu rol de politicieni. Reprezentată în primul rând de Consiliul Superior al Magistraturii și de Înalta Curte, plus Curtea Constituțională. Nu include toți magistrații, dar vorbește în numele lor. O castă care își câștigă în instanță privilegii și care luptă pentru păstrarea lor. Mai mult, […]
18:50
Ulei la jumătate de preț. Turcii trec granița în Grecia pentru cumpărături mai ieftine: Alexandroupolis, noul „supermarket” de weekend al Istanbulului # Aktual24
Aproape în fiecare lună, Cihan Citak, un manager din Istanbul, își ia pașaportul și pornește cu mașina spre Alexandroupolis, orașul de coastă din nordul Greciei aflat la doar 40 de kilometri de granița turcă. După patru ore de condus, Citak își umple coșul într-un supermarket local cu vin, brânzeturi și alte produse alimentare – toate […]
18:10
”Europenii incită Kievul”. Kremlinul anunță că ar dori să se încheie cât mai repede războiul. Însă pune condiții imposibile # Aktual24
Rusia dorește să pună capăt războiului din Ucraina cât mai repede posibil, dar, în același timp, este important să se atingă scopurile și obiectivele stabilite la începutul invaziei la scară largă, declară secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. Cu alte cuvinte, războiul s-ar putea încheia doar prin capitularea totală a Ucrainei. „Rusia ar […]
17:40
În loc să se transforme în AUR, PSD ar trebui să se uite la trollii AUR și la finanțarea propagandei AUR # Aktual24
PSD a observat că AUR îi fură masiv electorat și a decis să se re-AURizeze. Să revină la pozițiile sale mai conservatoare, mai axate retoric pe credință, națiune și alți termeni care sună frumos. În timp ce lucrul ăsta poate mișca sau nu câteva procente, motivele pentru care a pierdut electorat masiv țin mai puțin […]
17:40
Presiuni infernale pe Oana Gheorghiu. CSM îi face sesizare penală pentru ”incitare la violenţă”, șeful PSD sare și el să o atace # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu se confruntă cu un nou val de atacuri furioase. CSM a anunțat luni că ăi face plângere penală, iar liderul PSD a acuzat-o de ”populism grețos”. ”Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate […]
Acum 6 ore
17:20
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea și plasarea sub control judiciar a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007, transmite France Presse, citată de Agerpres. În cursul examinării cererii sale, luni dimineață, parchetul […]
17:20
Livrările de arme ale SUA către țările NATO sunt mult întârziate din cauza blocării activității guvernului # Aktual24
Consecințele celei mai lungi închideri a guvernului din istoria SUA sunt resimțite și de aliații săi, potrivit unui raport. Exporturile de arme în valoare de miliarde de dolari sunt întârziate, se pare. Printre produsele afectate se spune că se numără rachetele AMRAAM și sistemul de lansare multiplă de rachete HIMARS. Potrivit agenției de știri Axios, […]
16:50
Dani Mocanu și fratele său au fost arestați in Italia, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Cei doi au fost prinși în Napoli. Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit pentru a fi dus la penitenciar. Mocanu are o condamnare definitivă de 4 ani cu executare. Mocanu a […]
16:40
Scăderea veniturilor reale din Japonia blochează măsurile de relaxare economică ale prim-ministrului Takaichi # Aktual24
La doar câteva săptămâni de la preluarea mandatului, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se confruntă cu o provocare timpurie sub forma scăderii salariilor, care amenință politicile sale economice. Salariile reale au scăzut pentru a noua lună consecutiv în septembrie, arată datele Ministerului Muncii. Pe bază anuală, acestea nu au crescut din 2021, subliniind presiunea asupra puterii […]
16:30
Grindeanu se plânge că Bolojan nu-l bagă în seamă. Trece la amenințări: ”Nu merge să nu vii. Nu se prea poate” # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a plâns luni că premierul Ilie Bolojan nu i-a răspuns când o să vină în Parlament, ca urmare a solicitării înaintate de PSD. ”Noi am cerut la Camera Deputaţilor să se vină lunea trecută în Parlament pentru informare, nimic altceva. Informare. După care ni s-a transmis că programul nu permite, după […]
16:20
Băluță va câștiga alegerile, anunță Grindeanu. Activiștii lui Băluță au sigla PSD aproape invizibilă pe materialele de propagandă # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că alegerile din Capita lă vor fi câștigate de candidatul PSD, Daniel Băluță. Reamintim că Băluță candidează fără sigla PSD sau cu o siglă aproape invizibilă pe materialele sale de campanie. ”Am prezentat un sondaj de opinie, care ne arată că Daniel Băluță este pe primul loc, asta […]
15:50
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare, că în momentul de faţă trebuie să fie la guvernare. El a precizat că PSD se află într-o coaliţie de 4 partide, dar asta nu înseamnă că nu se poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe […]
15:40
Ucraina a lovit a treia oară portul rusesc Tuapse, esențial pentru exportul petrolului. Dronele marine au provocat explozii și incendii # Aktual24
Orașul-port Tuapse, situat pe țărmul Mării Negre, în Rusia, a fost zguduit de explozii în noaptea de 10 noiembrie, după ce canale locale de Telegram au relatat despre un atac cu drone maritime ucrainene. Fotografii și videoclipuri publicate de localnici și ulterior difuzate de canalul major de Telegram Astra arată exploziile și un incendiu izbucnit […]
15:40
China a devenit o superputere energetică. Produce mai multă energie solară decât Statele Unite și Europa la un loc # Aktual24
Republica Populară Chineză a făcut progrese semnificative în dezvoltarea energiei solare, instalând o capacitate de aproape 900 de gigawați. Această cifră depășește capacitatea solară totală a Europei și Statelor Unite la un loc. The Economist notează că China a devenit un nou tip de superputere – o superputere energetică. Anul trecut, China a generat 1.826 […]
15:40
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a landat luni un nou atac la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, fără însă a-i pronunța numele. Grindeanu este deranjat că Oana Gheorghiu a avut o reacție dură față de pensiile speciale ale magistraților. ”Sunt trei săptămâni de când există această decizie a Curţii Constituţionale, în care, aşa cum v-am spus şi […]
Acum 8 ore
15:20
Pe fondul disputei bugetare în curs, administrația președintelui american Donald Trump a instruit statele să reducă plățile federale pentru achizițiile de alimente. „În măsura în care statele au depus deja plăți integrale pentru luna noiembrie, acest lucru nu a fost autorizat”, se arată într-un memoriu al agenției responsabile, care raportează Departamentului Agriculturii din SUA. Directiva […]
15:00
Orban: ”Atâta timp cât eu sunt prim-ministru și Trump este președinte, sancțiunile SUA nu se vor aplica Ungariei” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că a convenit cu președintele american Donald Trump „cu privire la scutirea pe termen nelimitat a Ungariei de sancțiunile americane privind petrolul”. Luni, 10 noiembrie, Orban a declarat că Statele Unite și Ungaria „au finalizat cele mai importante negocieri ale anului”. „Am convenit cu președintele Trump asupra unei scutiri […]
14:40
Ucraina a accelerat dezvoltarea unui nou tip de armament: drone de lovire la distanţă medie (aşa-numitele „middle-strikes”), capabile să zboare ținte aflate la zeci sau chiar sute de kilometri, păstrând legătura în timp real cu operatorul şi purtând focoase de până la 100 kg, anunță presa din Ucraina. Scopul: a reproduce parţial „efectul HIMARS” — […]
14:00
Președintele Dan i-a convocat iar pe liderii Coaliției. Proiectele blocate de congresul PSD, cel mai urgent este cel privind pensiile magistraților # Aktual24
Președintele Nicușor Dan i-a convocat, marți, la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare. Sunt mai multe restanțe, dintre care cea mai urgentă este cea legată de pensiile magistraților. După ședința de la Palatul Cotroceni, liderii se vor reuni din nou într-o ședință de coaliție. Sunt numeroase proiecte care au rămas blocate din cauza congresului […]
13:50
Australia importă petrol rusesc speculând o lacună în sancțiunile internaționale – The Guardian # Aktual24
În ciuda încetării achizițiilor directe de combustibil din Rusia după începerea război din Ucraina, Australia a importat peste 3 milioane de tone de produse petroliere de origine rusă din 2023. Acest lucru a fost posibil datorită unei lacune în sancțiuni care permite obținerea de combustibil prin intermediul unor țări terțe, inclusiv Singapore, relatează The Guardian. […]
13:40
BESTEM 2025: 24 de ore de inovație și inginerie la cel mai așteptat hackathon al anului revine # Aktual24
BEST Engineering Marathon (BESTEM), hackathonul dedicat tinerilor pasionați de tehnologie, programare și inginerie, organizat de Board of European Students of Technology (BEST) București, revine în 2025 cu cea de-a 14-a ediție. Evenimentul se va desfășura în perioada 6–7 decembrie 2025, timp de 24 de ore neîntrerupte, în care studenți din universitățile tehnice ale Capitalei vor […]
Acum 12 ore
13:20
Cei mai mari poluatori din lume ignoră summitul COP30, lăsând Europa să acopere cheltuielile pentru climă # Aktual24
În timp ce liderii europeni se reunesc la COP30 pentru a discuta despre atenuarea schimbărilor climatice și finanțarea pentru țările în curs de dezvoltare, liderii celor mai mari poluatori din lume nu vor pune piciorul la summitul anual al Națiunilor Unite privind clima, care începe luni în orașul brazilian Belém. Liderii din Statele Unite, China […]
13:10
Extremiștii AfD se tem că vor fi interziși: „Niciodată până acum un președinte federal nu a abuzat de funcție în acest fel” # Aktual24
Alternativa pentru Germania, formațiune de extremă dreaptă, a criticat dur declarațiile președintelui federal Frank-Walter Steinmeier privind o posibilă interzicere a partidului. Frank-Walter Steinmeier a vorbit la Palatul Bellevue, avertismentând dur împotriva erodării valorilor democratice și a cerut protejarea acestora, relatează Welt. „Niciodată până acum un președinte federal nu a abuzat de funcție în acest fel”, […]
12:50
Surprizele din noul sondaj INSCOP, cum votează tinerii. Ascensiune fulminantă a unui partid aproape necunoscut în preferințele tinerilor votanți # Aktual24
Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP arată o ascensiune spectaculoasă a unui partid aproape necunoscut pentru majoritatea românilor în intențiile de vot ale tinerilor. Este vorba despre SENS. Astfel, SENS este cotat cu 16% în intențiile de vot ale tinerilor cu vârste între 18-29 de ani. ”Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 […]
12:40
Premierul Ploniei: ”Nu există motive obiective pentru care Ucraina ar trebui să piardă războiul” # Aktual24
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că viitorul geopolitic al Poloniei pare optimist, dar totul depinde de soluționarea problemelor de pe linia frontului din Ucraina. Tusk a spus în interviul acordat Gazeta Wyborcza că Polonia ar trebui să își folosească strategic poziția cheie în regiune și să continue să sprijine Ucraina, deoarece înfrângerea sa ar […]
12:10
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr, a mințit (din nou): un nou studiu de amploare relevă că nu există nicio legătură între paracetamol și autism # Aktual24
Un amplu studiu publicat recent în prestigioasa revistă medicală British Medical Journal (BMJ) concluzionează că, potrivit cunoştinţelor ştiinţifice actuale, nu există dovezi care să stabilească o legătură între administrarea de paracetamol în timpul sarcinii şi apariţia tulburărilor din spectrul autist la copii. Rezultatele vin să contrazică speculațiile vehiculate în spațiul public, inclusiv afirmațiile secretarului american […]
11:40
Procurorii DIICOT și magistrații CSM, furioși după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale cu escrocheria Caritas # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declanșat un război verbal cu magistrații după ce a comparat, sâmbătă pensiile speciale cu „un fel de Caritas” și a spus că acestea sunt plătite „din gura copiilor flămânzi” sau „din bugetul spitalelor fără medicamente”. Reacțiile nu au întârziat să apară: CSM și DIICOT acuză un atac la independența justiției, un […]
11:30
Controale peste controale la Teleorman după ce a fost ucisă o femeie. Șefii Poliției Române plus procurori de la București au plecat în Teleorman # Aktual24
După tragedia petrecută pe 8 noiembrie 2025, în comuna Beciu, județul Teleorman, autoritățile au declanșat verificări ample atât în structurile Poliției Române, cât și în cele ale Ministerului Public, în încercarea de a clarifica modul în care instituțiile statului au gestionat situația înainte de comiterea omorului calificat. Potrivit unui comunicat transmis de Centrul de Informare […]
11:20
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie: ”Când un partid devine sectă. Istoria ne arată că violența simbolică este doar preludiul violenței reale: de la cuvânt la faptă, drumul este mereu mai scurt decât credem” # Aktual24
Remus Pricopie, rector al SNSPA, avertizează într-o amplă analiză că democrațiile contemporane traversează o fază periculoasă, în care intoleranța, radicalizarea și sectarismul politic cresc vizibil. Pornind de la comemorarea Kristallnacht – noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938, momentul declanșator al persecutării oficiale a evreilor din Germania nazistă –, Pricopie subliniază într-un articol publicat pe […]
11:10
Venit să facă o baie de mulțime la un meci de fotbal american, Donald Trump a fost huiduit copios de mii de spectatori pe un stadion din Maryland – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli masive duminică, 9 noiembrie 2025, la meciul NFL dintre Washington Commanders și Detroit Lions, de pe Northwest Stadium. Prima apariție a unui președinte în funcție la un meci regulat din 1978 (de la Jimmy Carter) s-a transformat într-un moment de tensiune: spectatorii au huiduit vehement când chipul […]
10:50
Băsescu, tranșant: ”Țara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului, este ultimul moment când mai putem face ceva” # Aktual24
Fostul preşedinte Traian Băsescu are o nouă serie de declarații dure în legătură cum modul în care se derulează lupta anticorupție. România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, acuză Băsescu. ”Deocamdată avem o discuţie, să fim foarte clari, nu avem bani daţi. Avem şi la cabinetul primului ministru o întâmplare nefericită, cu […]
10:30
A început „mobilizarea ascunsă” în Rusia: 100.000 de rezerviști, chemați sub arme pentru „protejarea obiectivelor strategice” # Aktual24
Rusia a lansat o amplă chemare a rezerviștilor pentru a proteja obiectivele strategice, în conformitate cu decretul semnat recent de Vladimir Putin. Potrivit autorităților de Kremlin, nu este o mobilizare generală, ci o recrutare selectivă a voluntarilor din rezerva activă – cei cu contracte pre-semnate cu Ministerul Apărării – pentru misiuni defensive interne. Până acum, […]
10:10
Autoritățile germane susțin că gazoductele Nordstream au fost distruse, în septembrie 2022, de o unitate ucraineană de elită, din ordinul fostului șef al armatei, Valeri Zalujnîi # Aktual24
După trei ani de investigații, autoritățile germane au ajuns la o concluzie explozivă: Valeri Zalujnîi, fostul comandant suprem al forțelor armate ucrainene și actualul ambasador la Londra, este organizatorul direct al atacului asupra gazoductelor Nord Stream 1 și 2 din septembrie 2022. Declarația, citată de agenția TASS, descrie o operațiune executată de o unitate de […]
09:50
Flamingo, racheta fabricată de ucraineni în condiții de război, le depășește în multe privințe pe celebrele Tomahawk americane # Aktual24
Ucraina a dezvăluit o armă care schimbă regulile jocului în războiul cu Rusia: racheta de croazieră FP-5 „Flamingo”, produsă 100 % local, depășește în mai multe aspecte Tomahawk-ul american și devine „atutul” strategic al Kievului. Prezentată public în august 2025 și deja folosită în nouă lovituri împotriva țintelor rusești, Flamingo va intra în producție de […]
09:40
Sondaj INSCOP: Tinerii din România votează, în majoritate, cu AUR, SENS și USR, în timp ce persoanele mai în vârstă sunt atrase de AUR și PSD # Aktual24
România se fracturează politic pe linia generațiilor, relevă cel mai recent sondaj INSCOP. Astfel, dacă tinerii de 18-29 de ani ar decide singuri alegerile parlamentare, AUR (34%) ar fi urmat de SENS (16%) și USR (14%) – un trio anti-sistem care ar face din partidul neparlamentar SENS al doilea jucător al țării. În schimb, peste […]
09:10
Printr-o directivă emisă de administrația Trump, bolnavii de diabet, cardiacii și persoanele cu dizabilități nu vor mai primi viză de imigrare în Statele Unite # Aktual24
Administrația Donald Trump a introdus o directivă controversată a Departamentului de Stat care permite ofițerilor consulari să refuze vize de imigrare persoanelor cu boli cronice – inclusiv diabet, obezitate, afecțiuni cardiovasculare și tulburări mentale – pe motiv că ar putea deveni „sarcină publică” (public charge) pentru bugetul federal. Măsura, transmisă prin cablu diplomatic către toate […]
