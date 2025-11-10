Tatăl femeii în vârstă de 25 de ani care a fost ucisă de soț a fost amendat de trei ori pentru apelurile la 112 în care încerca să-și salveze fiica: "Nu luau măsuri..."

22:30

Cristina Pucean vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre despărțirea de Bogdan de la Ploiești. Deși inițial mulți au crezut că nu este adevărat și că ar fi vorba despre o nouă strategie de marketing, iată că separarea s-a produs cu adevărat. Cum reușește cunoscuta dansatoare să treacă peste această situație și cine o sprijină în această perioadă delicată din viața ei.