Acte de vandalism în Parcul Central din Timișoara: Mai multe busturi de pe Aleea Personalităților au fost aruncate de pe socluri

15:50

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare, că în momentul de faţă trebuie să fie la guvernare. El a precizat că PSD se află într-o coaliţie de 4 partide, dar asta nu înseamnă că nu se poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe […]