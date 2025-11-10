USR ATACĂ justiția ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu: „Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor” / „O exagerare periculoasă”

15:40

Un preot din Dâmbovița a anunțat că intră în grevă foamei, după ce Arhiepiscopia Târgoviștei a anunțat mutarea sa la o altă biserică. Nu este prima dată când preotul este mutat, iar credincioșii care îl sprijină pe părinte au făcut chiar și o petiție online. Arhiepiscopia îl acuză de mai multe fapte, printre care neascultarea […]